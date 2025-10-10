Digimon Story Time Stranger has hundreds of unique monsters to collect and tame. Including all Digivolution and De-digivolution forms, there are a total of 451 Digimon in the base game, not counting the special variants available as pre-order DLC.
To make things easier, we have compiled the full list of creatures available in Digimon Story Time Stranger, categorized by Generation. Read on to know more.
Also Read: How to get MetalGreymon in Digimon Story Time Stranger
Looking for Crossword hints & solutions? Check out latest NYT Mini Crossword Answers, LA Times Crossword Answers, and Atlantic Crossword Answers
List of all Digimon in Digimon Story Time Stranger
Here is every Digimon available in Digimon Story Time Stranger, including DLC ones. Note that the game's Season Pass will feature 15 additional Digimon, which will be added over the course of a year, starting from the launch date of Time Stranger.
In-Training I
|1
|Kuramon
|No Data
|Unidentified
|2
|Choromon
|No Data
|Machine
|3
|Dodomon
|No Data
|Slime
|4
|Pabumon
|No Data
|Slime
|5
|Punimon
|No Data
|Slime
|6
|Botamon
|No Data
|Slime
|7
|Poyomon
|No Data
|Slime
In-Training II
|8
|Kapurimon
|No Data
|Lesser
|9
|Koromon
|No Data
|Lesser
|10
|Tanemon
|No Data
|Bulb
|11
|Tsunomon
|No Data
|Lesser
|12
|Tsumemon
|No Data
|Unidentified
|13
|Tokomon
|No Data
|Lesser
|14
|Dorimon
|No Data
|Lesser
|15
|Nyaromon
|No Data
|Lesser
|16
|Pagumon
|No Data
|Lesser
|17
|Yokomon
|No Data
|Bulb
|18
|Bukamon
|No Data
|Lesser
|19
|Motimon
|No Data
|Lesser
|20
|Wanyamon
|No Data
|Lesser
Rookie
|21
|Agumon
|Vaccine
|Reptile
|22
|Kudamon
|Vaccine
|Holy Beast
|23
|Gomamon
|Vaccine
|Sea Beast
|24
|Coronamon
|Vaccine
|Beast
|25
|Zubamon
|Vaccine
|Weapon
|26
|Solarmon
|Vaccine
|Machine
|27
|Terriermon
|Vaccine
|Beast
|28
|Tentomon
|Vaccine
|Insectoid
|29
|ToyAgumon
|Vaccine
|Puppet
|30
|Tapirmon
|Vaccine
|Holy Beast
|31
|Hyokomon
|Vaccine
|Baby Bird
|32
|Biyomon
|Vaccine
|Baby Bird
|33
|Falcomon
|Vaccine
|Bird
|34
|Salamon
|Vaccine
|Mammal
|35
|Bearmon
|Vaccine
|Beast
|36
|Penmon
|Vaccine
|Bird
|37
|Monodramon
|Vaccine
|Mini Dragon
|38
|Ryudamon
|Vaccine
|Beast
|39
|Lucemon
|Vaccine
|Angel
|40
|Elecmon
|Data
|Mammal
|41
|Gaomon
|Data
|Beast
|42
|Crabmon
|Data
|Crustacean
|43
|Gabumon
|Data
|Reptile
|44
|Kamemon
|Data
|Android
|45
|Kokuwamon
|Data
|Machine
|46
|Gotsumon
|Data
|Ore
|47
|Kotemon
|Data
|Reptile
|48
|Shoutmon
|Data
|Mini Dragon
|49
|Dracomon
|Data
|Dragon
|50
|Dorumon
|Data
|Beast
|51
|Patamon
|Data
|Mammal
|52
|Huckmon
|Data
|Mini Dragon
|53
|Palmon
|Data
|Vegetation
|54
|Floramon
|Data
|Vegetation
|55
|Muchomon
|Data
|Bird
|56
|Lalamon
|Data
|Vegetation
|57
|Lunamon
|Data
|Mammal
|58
|Renamon
|Data
|Beast Man
|59
|Lopmon
|Data
|Beast
|60
|Impmon
|Virus
|Little Devil
|61
|Otamamon
|Virus
|Amphibian
|62
|Gazimon
|Virus
|Mammal
|63
|Gizamon
|Virus
|Sea Animal
|64
|Guilmon
|Virus
|Reptile
|65
|Goblimon
|Virus
|Demon
|66
|Shamamon
|Virus
|Demon
|67
|Syakomon
|Virus
|Crustacean
|68
|SnowGoblimon
|Virus
|Demon
|69
|Chuumon
|Virus
|Beast
|70
|Dracmon
|Virus
|Undead
|71
|Hagurumon
|Virus
|Machine
|72
|DemiDevimon
|Virus
|Little Devil
|73
|FunBeemon
|Virus
|Insectoid
|74
|Betamon
|Virus
|Amphibian
|75
|Mushroomon
|Virus
|Vegetation
|76
|Armadillomon
|Free
|Mammal
|77
|Veemon
|Free
|Mini Dragon
|78
|Hawkmon
|Free
|Bird
|79
|Wormmon
|Free
|Larva
|80
|Keramon
|Unknown
|Unidentified
Champion
|81
|Aegiomon
|Vaccine
|Deity
|82
|Ikkakumon
|Vaccine
|Sea Beast
|83
|Airdramon
|Vaccine
|Mythical Beast
|84
|Angemon
|Vaccine
|Angel
|85
|Kabuterimon
|Vaccine
|Insectoid
|86
|Gargomon
|Vaccine
|Beast Man
|87
|Garurumon
|Vaccine
|Beast
|88
|Ginryumon
|Vaccine
|Beast Dragon
|89
|Grizzlymon
|Vaccine
|Beast
|90
|Greymon
|Vaccine
|Dinosaur
|91
|Coredramon (Blue)
|Vaccine
|Dragon
|92
|GeoGreymon
|Vaccine
|Dinosaur
|93
|Strikedramon
|Vaccine
|Dragon Man
|94
|Snimon
|Vaccine
|Insectoid
|95
|ZubaEagermon
|Vaccine
|Weapon
|96
|Sorcermon
|Vaccine
|Wizard
|97
|Gatomon
|Vaccine
|Holy Beast
|98
|Dobermon
|Vaccine
|Dark Beast
|99
|Birdramon
|Vaccine
|Giant Bird
|100
|Firamon
|Vaccine
|Beast
|101
|Veedramon
|Vaccine
|Mythical Dragon
|102
|Buraimon
|Vaccine
|Bird Man
|103
|Peckmon
|Vaccine
|Bird
|104
|Mojyamon
|Vaccine
|Rare Animal
|105
|Frigimon
|Vaccine
|Ice-Snow
|106
|Unimon
|Vaccine
|Mythical Beast
|107
|Raptordramon
|Vaccine
|Android
|108
|Deputymon
|Vaccine
|Mutant
|109
|Leomon
|Vaccine
|Beast Man
|110
|Reppamon
|Vaccine
|Holy Beast
|111
|Icemon
|Data
|Ice-Snow
|112
|Wizardmon
|Data
|Wizard
|113
|Witchmon
|Data
|Wizard
|114
|Gaogamon
|Data
|Beast
|115
|Gawappamon
|Data
|Android
|116
|Kiwimon
|Data
|Ancient Bird
|117
|Kyubimon
|Data
|Mysterious Beast
|118
|Clockmon
|Data
|Machine
|119
|Centarumon
|Data
|Beast Man
|120
|Sunflowmon
|Data
|Vegetation
|121
|Seadramon
|Data
|Aquatic
|122
|Coelamon
|Data
|Ancient Fish
|123
|Shellmon
|Data
|Mollusk
|124
|Starmon
|Data
|Mutant
|125
|Tankmon
|Data
|Android
|126
|MudFrigimon
|Data
|Mutant
|127
|Dinohyumon
|Data
|Dragon Man
|128
|Tyrannomon
|Data
|Dinosaur
|129
|Turuiemon
|Data
|Beast Man
|130
|Togemon
|Data
|Vegetation
|131
|Drimogemon
|Data
|Beast
|132
|Dorugamon
|Data
|Beast Dragon
|133
|BaoHuckmon
|Data
|Dinosaur
|134
|Blimpmon
|Data
|Machine
|135
|Meramon
|Data
|Fire
|136
|Monochromon
|Data
|Armored Dragon
|137
|Lekismon
|Data
|Beast Man
|138
|IceDevimon
|Virus
|Dark Angel
|139
|Wendigomon
|Virus
|Beast Man
|140
|Woodmon
|Virus
|Vegetation
|141
|Ogremon
|Virus
|Demon
|142
|Octomon
|Virus
|Mollusk
|143
|Guardromon
|Virus
|Machine
|144
|ShellNumemon
|Virus
|Crustacean
|145
|Growlmon
|Virus
|Dark Dragon
|146
|Kuwagamon
|Virus
|Insectoid
|147
|Gekomon
|Virus
|Amphibian
|148
|Geremon
|Virus
|Mollusk
|149
|Coredramon (Green)
|Virus
|Dragon
|150
|GoldNumemon
|Virus
|Mutant
|151
|Golemon
|Virus
|Mineral
|152
|Cyclonemon
|Virus
|Dragon Man
|153
|Sangloupmon
|Virus
|Dark Beast
|154
|Sukamon
|Virus
|Abnormal
|155
|Tuskmon
|Virus
|Dinosaur
|156
|Devimon
|Virus
|Dark Angel
|157
|Deltamon
|Virus
|Composite
|158
|Dokugumon
|Virus
|Insectoid
|159
|Nanimon
|Virus
|Invader
|160
|Numemon
|Virus
|Mollusk
|161
|Bakemon
|Virus
|Ghost
|162
|Hyogamon
|Virus
|Ice-Snow
|163
|Fugamon
|Virus
|Demon
|164
|Flymon
|Virus
|Insectoid
|165
|PlatinumSukamon
|Virus
|Mutant
|166
|BlackGatomon
|Virus
|Dark Beast
|167
|Vegiemon
|Virus
|Carnivorous Vegetation
|168
|Minotarumon
|Virus
|Beast Man
|169
|Musyamon
|Virus
|Wizard
|170
|Mekanorimon
|Virus
|Machine
|171
|Raremon
|Virus
|Undead
|172
|Waspmon
|Virus
|Android
|173
|Aquilamon
|Free
|Giant Bird
|174
|Ankylomon
|Free
|Armored Dragon
|175
|ExVeemon
|Free
|Mythical Dragon
|176
|Guardromon (Gold)
|Free
|Machine
|177
|Stingmon
|Free
|Insectoid
|178
|Kurisarimon
|Unknown
|Unidentified
Armor
|179
|Submarimon
|Free
|Aquatic
|180
|Shurimon
|Free
|Mutant
|181
|Digmon
|Free
|Insectoid
|182
|Nefertimon
|Free
|Holy Beast
|183
|Flamedramon
|Free
|Dragon Man
|184
|Pegasusmon
|Free
|Holy Beast
|185
|Halsemon
|Free
|Beast
|186
|Lighdramon
|Free
|Beast
|422
|Rapidmon (Armor)
|Vaccine
|Holy Knight
|423
|Magnamon
|Free
|Holy Knight
Hybrid
|187
|Agunimon
|Variable
|Wizard
|188
|Lobomon
|Variable
|Warrior
|189
|Lanamon
|Variable
|Pixie
|190
|BurningGreymon
|Variable
|Dark Dragon
|191
|Calmaramon
|Variable
|Aquatic
|192
|KendoGarurumon
|Variable
|Android
|305
|Aldamon
|Variable
|Wizard
|306
|Beowolfmon
|Variable
|Warrior
|424
|EmperorGreymon
|Variable
|Dragon Warrior
|425
|MagnaGarurumon
|Variable
|Android
|426
|MagnaGarurumon (Detached)
|Variable
|Android
Ultimate
|195
|Aegiochusmon: Dark
|Vaccine
|Deity
|196
|Aegiochusmon: Blue
|Vaccine
|Deity
|197
|Aegiochusmon: Holy
|Vaccine
|Deity
|198
|MegaKabuterimon
|Vaccine
|Insectoid
|199
|Andromon
|Vaccine
|Android
|200
|Wingdramon
|Vaccine
|Sky Dragon
|201
|AeroVeedramon
|Vaccine
|Holy Dragon
|202
|ExTyrannomon
|Vaccine
|Puppet
|203
|Angewomon
|Vaccine
|High Angel
|204
|Garudamon
|Vaccine
|Bird Man
|205
|GrapLeomon
|Vaccine
|Beast Man
|206
|Grademon
|Vaccine
|Warrior
|207
|GreatGrizzlymon
|Vaccine
|Beast Man
|208
|Cerberusmon
|Vaccine
|Dark Beast
|209
|Cerberusmon WM
|Vaccine
|Wizard
|210
|Cyberdramon
|Vaccine
|Android
|211
|JewelBeemon
|Vaccine
|Insectoid
|212
|Zudomon
|Vaccine
|Sea Beast
|213
|Chirinmon
|Vaccine
|Holy Beast
|214
|Duramon
|Vaccine
|Weapon
|215
|Parrotmon
|Vaccine
|Giant Bird
|216
|IceLeomon
|Vaccine
|Beast Man
|217
|Hisyaryumon
|Vaccine
|Beast Dragon
|218
|Butenmon
|Vaccine
|Deity
|219
|Flaremon
|Vaccine
|Beast Man
|220
|Whamon
|Vaccine
|Sea Animal
|221
|MagnaAngemon
|Vaccine
|High Angel
|222
|Mammothmon
|Vaccine
|Ancient Beast
|223
|MetalGreymon
|Vaccine
|Android
|224
|Monzaemon
|Vaccine
|Puppet
|225
|Crowmon
|Vaccine
|Mysterious Bird
|226
|RizeGreymon
|Vaccine
|Android
|227
|Rapidmon
|Vaccine
|Android
|228
|LoaderLeomon
|Vaccine
|Machine
|229
|WereGarurumon
|Vaccine
|Beast Man
|230
|Scorpiomon
|Data
|Ancient Crustacean
|231
|Enbarrmon
|Data
|Undead
|232
|Antylamon
|Data
|Holy Beast
|233
|Meteormon
|Data
|Ore
|234
|OmniShoutmon
|Data
|Dragon Man
|235
|Kimeramon
|Data
|Composite
|236
|CatchMamemon
|Data
|Mutant
|237
|Crescemon
|Data
|Wizard
|238
|SuperStarmon
|Data
|Mutant
|239
|SkullBaluchimon
|Data
|Undead
|240
|SaviorHuckmon
|Data
|Dragon Man
|241
|Sirenmon
|Data
|Deity
|242
|Taomon
|Data
|Wizard
|243
|Digitamamon
|Data
|Perfect
|244
|SkullMeramon
|Data
|Fire
|245
|Deramon
|Data
|Bird
|246
|Triceramon
|Data
|Ceratopsian
|247
|DoruGreymon
|Data
|Beast Dragon
|248
|Knightmon
|Data
|Warrior
|249
|Divermon
|Data
|Aquatic Beast Man
|250
|Pandamon
|Data
|Puppet
|251
|Pumpkinmon
|Data
|Puppet
|252
|BigMamemon
|Data
|Mutant
|253
|Piximon
|Data
|Pixie
|254
|HippoGryphonmon
|Data
|Mythical Beast
|255
|Brachiomon
|Data
|Plesiosaur
|256
|Volcanomon
|Data
|Android
|257
|MasterBlimpmon
|Data
|Machine
|258
|MachGaogamon
|Data
|Android
|259
|Mamemon
|Data
|Mutant
|260
|MegaSeadramon
|Data
|Aquatic
|261
|MetalMamemon
|Data
|Android
|262
|Lilamon
|Data
|Pixie
|263
|Lillymon
|Data
|Pixie
|264
|Locomon
|Data
|Machine
|265
|Astamon
|Virus
|Wizard
|266
|Arukenimon
|Virus
|Dark Beast
|267
|Myotismon
|Virus
|Undead
|268
|Etemon
|Virus
|Puppet
|269
|Okuwamon
|Virus
|Insectoid
|270
|Orochimon
|Virus
|Dark Dragon
|271
|Garbagemon
|Virus
|Mutant
|272
|Gigadramon
|Virus
|Android
|273
|CannonBeemon
|Virus
|Android
|274
|Groundramon
|Virus
|Earth Dragon
|275
|Sharkmon
|Virus
|Android
|276
|Shaujinmon
|Virus
|Wizard
|277
|Cherrymon
|Virus
|Vegetation
|278
|SkullGreymon
|Virus
|Undead
|279
|SkullSatamon
|Virus
|Undead
|280
|SkullSeadramon
|Virus
|Undead
|281
|DarkSuperStarmon
|Virus
|Mutant
|282
|Dragomon
|Virus
|Aquatic Beast Man
|283
|Tankdramon
|Virus
|Machine
|284
|ShogunGekomon
|Virus
|Amphibian
|285
|Datamon
|Virus
|Machine
|286
|Phantomon
|Virus
|Ghost
|287
|BlackKingNumemon
|Virus
|Mollusk
|288
|BlueMeramon
|Virus
|Fire
|289
|Vademon
|Virus
|Alien
|290
|Matadormon
|Virus
|Undead
|291
|Mummymon
|Virus
|Undead
|292
|Mistymon
|Virus
|Magic Warrior
|293
|Megadramon
|Virus
|Android
|294
|WarGrowlmon
|Virus
|Android
|295
|MetalTyrannomon
|Virus
|Android
|296
|Lucemon CM
|Virus
|Evil King
|297
|LadyDevimon
|Virus
|Dark Angel
|298
|Wisemon
|Virus
|Wizard
|299
|WaruSeadramon
|Virus
|Aquatic
|300
|Shakkoumon
|Free
|Mutant
|301
|Silphymon
|Free
|Beast Man
|302
|Dinobeemon
|Free
|Mutant
|303
|Paildramon
|Free
|Dragon Man
|304
|Infermon
|Unknown
|Unidentified
Mega
|307
|Apollomon
|Vaccine
|Deity
|308
|Alphamon
|Vaccine
|Holy Knight
|309
|UlforceVeedramon
|Vaccine
|Holy Knight
|310
|Varodurumon
|Vaccine
|Holy Bird
|311
|Venusmon
|Vaccine
|Deity
|312
|WarGreymon
|Vaccine
|Dragon Man
|313
|Ouryumon
|Vaccine
|Beast Dragon
|314
|Ophanimon
|Vaccine
|Super Angel
|315
|ClavisAngemon
|Vaccine
|Virtue
|316
|Craniamon
|Vaccine
|Holy Knight
|317
|Eaglemon
|Vaccine
|Giant Bird
|318
|Chronomon HM
|Vaccine
|Bird Man
|319
|Cherubimon (Black)
|Vaccine
|Cherub
|320
|Cherubimon (Good)
|Vaccine
|Cherub
|321
|Goldramon
|Vaccine
|Holy Dragon
|322
|ShineGreymon
|Vaccine
|Shining Dragon
|323
|Justimon
|Vaccine
|Android
|324
|SkullMammothmon
|Vaccine
|Undead
|325
|SlashAngemon
|Vaccine
|Great Angel
|326
|Kentaurosmon
|Vaccine
|Holy Knight
|327
|Slayerdramon
|Vaccine
|Dragon Man
|328
|Seraphimon
|Vaccine
|Seraph
|329
|MegaGargomon
|Vaccine
|Machine
|330
|Durandamon
|Vaccine
|Holy Sword
|331
|Neptunemon
|Vaccine
|Deity
|332
|HiAndromon
|Vaccine
|Android
|333
|BanchoLeomon
|Vaccine
|Beast Man
|334
|HerculesKabuterimon
|Vaccine
|Insectoid
|335
|Phoenixmon
|Vaccine
|Holy Beast
|336
|Magnadramon
|Vaccine
|Holy Dragon
|337
|Mastemon
|Vaccine
|Angel
|338
|MarineAngemon
|Vaccine
|Pixie
|339
|Marsmon
|Vaccine
|Deity
|340
|Jupitermon
|Vaccine
|Deity
|341
|Ravemon
|Vaccine
|Android
|342
|UltimateBrachiomon
|Data
|Android
|343
|Vulcanusmon
|Data
|Deity
|344
|Gankoomon
|Data
|Holy Knight
|345
|Kuzuhamon
|Data
|Deity
|346
|GroundLocomon
|Data
|Machine
|347
|Gryphonmon
|Data
|Mythical Beast
|348
|Ceresmon
|Data
|Deity
|349
|Ceresmon Medium
|Data
|Deity
|350
|SaberLeomon
|Data
|Ancient Beast
|351
|Sakuyamon
|Data
|Deity
|352
|Jesmon
|Data
|Holy Knight
|353
|JumboGamemon
|Data
|Android
|354
|Dianamon
|Data
|Deity
|355
|Dynasmon
|Data
|Holy Knight
|356
|Leopardmon
|Data
|Holy Knight
|357
|Leopardmon LM
|Data
|Holy Knight
|358
|Dorugoramon
|Data
|Beast Dragon
|359
|PileVolcanomon
|Data
|Android
|360
|PrinceMamemon
|Data
|Mutant
|361
|Plesiomon
|Data
|Plesiosaur
|362
|Boltmon
|Data
|Android
|363
|MirageGaogamon
|Data
|Beast Knight
|364
|MetalGarurumon
|Data
|Android
|365
|MetalSeadramon
|Data
|Android
|366
|MedievalGallantmon
|Data
|Warrior
|367
|Rosemon
|Data
|Pixie
|368
|Lotosmon
|Data
|Pixie
|369
|AvengeKidmon
|Virus
|Dragon Man
|370
|Ebemon
|Virus
|Android
|371
|VenomMyotismon
|Virus
|Dark Beast
|372
|AncientWisemon
|Virus
|Ancient Mutant
|373
|Gaiomon
|Virus
|Dragon Man
|374
|ChaosGallantmon
|Virus
|Dark Knight
|375
|Chaosdramon
|Virus
|Machine
|376
|Callismon
|Virus
|Dark Beast
|377
|Gundramon
|Virus
|Machine
|378
|KingEtemon
|Virus
|Puppet
|379
|GranDracmon
|Virus
|Dark Beast
|380
|Chronomon DM
|Virus
|Dragon Man
|381
|Zanbamon
|Virus
|Wizard
|382
|ZombiePlutomon
|Virus
|Undead
|383
|Darkdramon
|Virus
|Android
|384
|TigerVespamon
|Virus
|Android
|385
|Titamon
|Virus
|Deity
|386
|TyrantKabuterimon
|Virus
|Insectoid
|387
|Creepymon
|Virus
|Evil King
|388
|Gallantmon
|Virus
|Holy Knight
|389
|Bacchusmon
|Virus
|Deity
|390
|Bacchusmon DM
|Virus
|Deity
|391
|Barbamon
|Virus
|Evil King
|392
|Piedmon
|Virus
|Wizard
|393
|Puppetmon
|Virus
|Puppet
|394
|Pharaohmon
|Virus
|Wizard
|395
|Pukumon
|Virus
|Mutant
|396
|PlatinumNumemon
|Virus
|Mutant
|397
|Plutomon
|Virus
|Deity
|398
|Breakdramon
|Virus
|Machine Dragon
|399
|MaloMyotismon
|Virus
|Evil King
|400
|BeelStarmon
|Virus
|Wizard
|401
|Beelzemon
|Virus
|Evil King
|402
|Belphemon SM
|Virus
|Evil King
|403
|MagnaKidmon
|Virus
|Dragon Man
|404
|Minervamon
|Virus
|Deity
|405
|Millenniummon
|Virus
|Composite
|406
|Machinedramon
|Virus
|Machine
|407
|Megidramon
|Virus
|Evil Dragon
|408
|MetalEtemon
|Virus
|Android
|409
|Merukimon
|Virus
|Deity
|410
|Junomon
|Virus
|Deity
|411
|Junomon HM
|Virus
|Deity
|412
|RustTyrannomon
|Virus
|Android
|413
|Leviamon
|Virus
|Evil King
|414
|Lilithmon
|Virus
|Evil King
|415
|LordKnightmon
|Virus
|Holy Knight
|416
|Imperialdramon DM
|Free
|Ancient Dragon
|417
|Imperialdramon FM
|Free
|Ancient Dragon Man
|418
|Vikemon
|Free
|Beast Man
|419
|Valkyrimon
|Free
|Warrior
|420
|GranKuwagamon
|Free
|Insectoid
|421
|Diaboromon
|Unknown
|Unidentified
Mega+
|427
|Alphamon: Ouryuken
|Vaccine
|No Data
|428
|Craniamon + Enbarrmon
|Vaccine
|Holy Knight
|429
|Imperialdramon PM
|Vaccine
|Ancient Holy Knight
|430
|Omnimon
|Vaccine
|Holy Knight
|431
|Omnimon Zwart
|Vaccine
|Holy Knight
|432
|Chaosmon
|Vaccine
|Unique
|433
|Chaosmon: Valdur Arm
|Vaccine
|Unique
|434
|GraceNovamon
|Vaccine
|Galaxy
|435
|ShineGreymon BM
|Vaccine
|Shining Dragon
|436
|Susanomon
|Vaccine
|Deity
|437
|Jupitermon WM
|Vaccine
|Deity
|438
|Ravemon BM
|Vaccine
|Android
|439
|Examon
|Data
|Holy Knight
|440
|MirageGaogamon BM
|Data
|Beast Knight
|441
|Rosemon BM
|Data
|Pixie
|442
|Titamon + SkullBaluchimon
|Virus
|Deity
|443
|Gallantmon CM
|Virus
|Holy Knight
|444
|Beelzemon BM
|Virus
|Evil King
|445
|Belphemon RM
|Virus
|Evil King
|446
|Mervamon
|Virus
|Deity
|447
|Lucemon SM
|Virus
|Demon God
|448
|Armageddemon
|Unknown
|Unidentified
|449
|Agumon (Bond of Bravery)
|Unknown
|Unidentified
|450
|Apocalymon
|Unknown
|Unidentified
|451
|Gabumon (Bond of Friendship)
|Unknown
|Unidentified
DLC
|468
|Agumon (Black)
|Virus
|Reptile
|469
|Gabumon (Black)
|Virus
|Reptile
|470
|Garurumon (Black)
|Virus
|Beast
|471
|Greymon (Blue)
|Virus
|Dinosaur
|472
|MetalGreymon (Blue)
|Virus
|Android
|473
|WereGarurumon (Black)
|Virus
|Beast Man
|474
|BlackWarGreymon
|Virus
|Dragon Man
|475
|MetalGarurumon (Black)
|Virus
|Android
Digimon Story Time Stranger is available on PC, PS5, and Xbox Series X|S platforms.
Check out more articles:
- Digimon Story Time Stranger: Jogmon Ultimate Card Game (TCG) guide
- Digimon Story Time Stranger playtime explored
- How to claim DLC and pre-order bonuses in Digimon Story Time Stranger
Siddharth is an esports and gaming writer at Sportkseeda. With nearly 10 years of experience in the industry, he also contributed to renowned publications like Gameffine (formerly IndianNoob), the British retro FPS magazine E1M1, and Gaming Purists, the latter being a passion project which he founded with friends.
Holding a Bachelor's degree in Computer Science, Siddharth's journalistic pursuits extend beyond reporting; he throws himself into the heart of gaming communities. His positive exploits in the industry have led him to interviewing Rohit Jain, a prominent Tekken 7 player from India.
Though he currently specializes in Nintendo, Overwatch 2, and RPG coverage, Siddharth's expertise spans a multitude of platforms and genres. He believes in doing extensive research across a mix of official, community-driven and diverse media sources for all of his article categories.
Siddharth has been an avid follower of Pewdiepie, which has also helped him expand his horizons to new gaming genres and titles. Beyond gaming, he indulges his love for literature with a particular fondness for horror and thriller novels. Moreover, Siddharth’s culinary enthusiasm for global cuisine enriches his palate.
Are you stuck on today's Wordle? Our Wordle Solver will help you find the answer.
Quick Links