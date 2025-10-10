All Digimon in Digimon Story Time Stranger

By Siddharth Patil
Published Oct 10, 2025 10:00 GMT
Digimon Story Time Stranger
From niche ones to fan-favorites, there are many creatures in Digimon Story Time Stranger (Image via Bandai Namco Entertainment)

Digimon Story Time Stranger has hundreds of unique monsters to collect and tame. Including all Digivolution and De-digivolution forms, there are a total of 451 Digimon in the base game, not counting the special variants available as pre-order DLC.

Ad

To make things easier, we have compiled the full list of creatures available in Digimon Story Time Stranger, categorized by Generation. Read on to know more.

Also Read: How to get MetalGreymon in Digimon Story Time Stranger

Looking for Crossword hints & solutions? Check out latest NYT Mini Crossword Answers, LA Times Crossword Answers, and Atlantic Crossword Answers

List of all Digimon in Digimon Story Time Stranger

Each Digimon can Digivolve and de-Digivolve into other various Digimon (Image via Bandai Namco Entertainment)
Each Digimon can Digivolve and de-Digivolve into other various Digimon (Image via Bandai Namco Entertainment)

Here is every Digimon available in Digimon Story Time Stranger, including DLC ones. Note that the game's Season Pass will feature 15 additional Digimon, which will be added over the course of a year, starting from the launch date of Time Stranger.

Ad
also-read-trending Trending

In-Training I

1KuramonNo DataUnidentified
2ChoromonNo DataMachine
3DodomonNo DataSlime
4PabumonNo DataSlime
5PunimonNo DataSlime
6BotamonNo DataSlime
7PoyomonNo DataSlime
Ad

In-Training II

8KapurimonNo DataLesser
9KoromonNo DataLesser
10TanemonNo DataBulb
11TsunomonNo DataLesser
12TsumemonNo DataUnidentified
13TokomonNo DataLesser
14DorimonNo DataLesser
15NyaromonNo DataLesser
16PagumonNo DataLesser
17YokomonNo DataBulb
18BukamonNo DataLesser
19MotimonNo DataLesser
20WanyamonNo DataLesser
Ad

Rookie

21AgumonVaccineReptile
22KudamonVaccineHoly Beast
23GomamonVaccineSea Beast
24CoronamonVaccineBeast
25ZubamonVaccineWeapon
26SolarmonVaccineMachine
27TerriermonVaccineBeast
28TentomonVaccineInsectoid
29ToyAgumonVaccinePuppet
30TapirmonVaccineHoly Beast
31HyokomonVaccineBaby Bird
32BiyomonVaccineBaby Bird
33FalcomonVaccineBird
34SalamonVaccineMammal
35BearmonVaccineBeast
36PenmonVaccineBird
37MonodramonVaccineMini Dragon
38RyudamonVaccineBeast
39LucemonVaccineAngel
40ElecmonDataMammal
41GaomonDataBeast
42CrabmonDataCrustacean
43GabumonDataReptile
44KamemonDataAndroid
45KokuwamonDataMachine
46GotsumonDataOre
47KotemonDataReptile
48ShoutmonDataMini Dragon
49DracomonDataDragon
50DorumonDataBeast
51PatamonDataMammal
52HuckmonDataMini Dragon
53PalmonDataVegetation
54FloramonDataVegetation
55MuchomonDataBird
56LalamonDataVegetation
57LunamonDataMammal
58RenamonDataBeast Man
59LopmonDataBeast
60ImpmonVirusLittle Devil
61OtamamonVirusAmphibian
62GazimonVirusMammal
63GizamonVirusSea Animal
64GuilmonVirusReptile
65GoblimonVirusDemon
66ShamamonVirusDemon
67SyakomonVirusCrustacean
68SnowGoblimonVirusDemon
69ChuumonVirusBeast
70DracmonVirusUndead
71HagurumonVirusMachine
72DemiDevimonVirusLittle Devil
73FunBeemonVirusInsectoid
74BetamonVirusAmphibian
75MushroomonVirusVegetation
76ArmadillomonFreeMammal
77VeemonFreeMini Dragon
78HawkmonFreeBird
79WormmonFreeLarva
80KeramonUnknownUnidentified
Ad

Champion

81AegiomonVaccineDeity
82IkkakumonVaccineSea Beast
83AirdramonVaccineMythical Beast
84AngemonVaccineAngel
85KabuterimonVaccineInsectoid
86GargomonVaccineBeast Man
87GarurumonVaccineBeast
88GinryumonVaccineBeast Dragon
89GrizzlymonVaccineBeast
90GreymonVaccineDinosaur
91Coredramon (Blue)VaccineDragon
92GeoGreymonVaccineDinosaur
93StrikedramonVaccineDragon Man
94SnimonVaccineInsectoid
95ZubaEagermonVaccineWeapon
96SorcermonVaccineWizard
97GatomonVaccineHoly Beast
98DobermonVaccineDark Beast
99BirdramonVaccineGiant Bird
100FiramonVaccineBeast
101VeedramonVaccineMythical Dragon
102BuraimonVaccineBird Man
103PeckmonVaccineBird
104MojyamonVaccineRare Animal
105FrigimonVaccineIce-Snow
106UnimonVaccineMythical Beast
107RaptordramonVaccineAndroid
108DeputymonVaccineMutant
109LeomonVaccineBeast Man
110ReppamonVaccineHoly Beast
111IcemonDataIce-Snow
112WizardmonDataWizard
113WitchmonDataWizard
114GaogamonDataBeast
115GawappamonDataAndroid
116KiwimonDataAncient Bird
117KyubimonDataMysterious Beast
118ClockmonDataMachine
119CentarumonDataBeast Man
120SunflowmonDataVegetation
121SeadramonDataAquatic
122CoelamonDataAncient Fish
123ShellmonDataMollusk
124StarmonDataMutant
125TankmonDataAndroid
126MudFrigimonDataMutant
127DinohyumonDataDragon Man
128TyrannomonDataDinosaur
129TuruiemonDataBeast Man
130TogemonDataVegetation
131DrimogemonDataBeast
132DorugamonDataBeast Dragon
133BaoHuckmonDataDinosaur
134BlimpmonDataMachine
135MeramonDataFire
136MonochromonDataArmored Dragon
137LekismonDataBeast Man
138IceDevimonVirusDark Angel
139WendigomonVirusBeast Man
140WoodmonVirusVegetation
141OgremonVirusDemon
142OctomonVirusMollusk
143GuardromonVirusMachine
144ShellNumemonVirusCrustacean
145GrowlmonVirusDark Dragon
146KuwagamonVirusInsectoid
147GekomonVirusAmphibian
148GeremonVirusMollusk
149Coredramon (Green)VirusDragon
150GoldNumemonVirusMutant
151GolemonVirusMineral
152CyclonemonVirusDragon Man
153SangloupmonVirusDark Beast
154SukamonVirusAbnormal
155TuskmonVirusDinosaur
156DevimonVirusDark Angel
157DeltamonVirusComposite
158DokugumonVirusInsectoid
159NanimonVirusInvader
160NumemonVirusMollusk
161BakemonVirusGhost
162HyogamonVirusIce-Snow
163FugamonVirusDemon
164FlymonVirusInsectoid
165PlatinumSukamonVirusMutant
166BlackGatomonVirusDark Beast
167VegiemonVirusCarnivorous Vegetation
168MinotarumonVirusBeast Man
169MusyamonVirusWizard
170MekanorimonVirusMachine
171RaremonVirusUndead
172WaspmonVirusAndroid
173AquilamonFreeGiant Bird
174AnkylomonFreeArmored Dragon
175ExVeemonFreeMythical Dragon
176Guardromon (Gold)FreeMachine
177StingmonFreeInsectoid
178KurisarimonUnknownUnidentified
Ad

Armor

179SubmarimonFreeAquatic
180ShurimonFreeMutant
181DigmonFreeInsectoid
182NefertimonFreeHoly Beast
183FlamedramonFreeDragon Man
184PegasusmonFreeHoly Beast
185HalsemonFreeBeast
186LighdramonFreeBeast
422Rapidmon (Armor)VaccineHoly Knight
423MagnamonFreeHoly Knight
Ad

Hybrid

187AgunimonVariableWizard
188LobomonVariableWarrior
189LanamonVariablePixie
190BurningGreymonVariableDark Dragon
191CalmaramonVariableAquatic
192KendoGarurumonVariableAndroid
305AldamonVariableWizard
306BeowolfmonVariableWarrior
424EmperorGreymonVariableDragon Warrior
425MagnaGarurumonVariableAndroid
426MagnaGarurumon (Detached)VariableAndroid
Ad

Ultimate

195Aegiochusmon: DarkVaccineDeity
196Aegiochusmon: BlueVaccineDeity
197Aegiochusmon: HolyVaccineDeity
198MegaKabuterimonVaccineInsectoid
199AndromonVaccineAndroid
200WingdramonVaccineSky Dragon
201AeroVeedramonVaccineHoly Dragon
202ExTyrannomonVaccinePuppet
203AngewomonVaccineHigh Angel
204GarudamonVaccineBird Man
205GrapLeomonVaccineBeast Man
206GrademonVaccineWarrior
207GreatGrizzlymonVaccineBeast Man
208CerberusmonVaccineDark Beast
209Cerberusmon WMVaccineWizard
210CyberdramonVaccineAndroid
211JewelBeemonVaccineInsectoid
212ZudomonVaccineSea Beast
213ChirinmonVaccineHoly Beast
214DuramonVaccineWeapon
215ParrotmonVaccineGiant Bird
216IceLeomonVaccineBeast Man
217HisyaryumonVaccineBeast Dragon
218ButenmonVaccineDeity
219FlaremonVaccineBeast Man
220WhamonVaccineSea Animal
221MagnaAngemonVaccineHigh Angel
222MammothmonVaccineAncient Beast
223MetalGreymonVaccineAndroid
224MonzaemonVaccinePuppet
225CrowmonVaccineMysterious Bird
226RizeGreymonVaccineAndroid
227RapidmonVaccineAndroid
228LoaderLeomonVaccineMachine
229WereGarurumonVaccineBeast Man
230ScorpiomonDataAncient Crustacean
231EnbarrmonDataUndead
232AntylamonDataHoly Beast
233MeteormonDataOre
234OmniShoutmonDataDragon Man
235KimeramonDataComposite
236CatchMamemonDataMutant
237CrescemonDataWizard
238SuperStarmonDataMutant
239SkullBaluchimonDataUndead
240SaviorHuckmonDataDragon Man
241SirenmonDataDeity
242TaomonDataWizard
243DigitamamonDataPerfect
244SkullMeramonDataFire
245DeramonDataBird
246TriceramonDataCeratopsian
247DoruGreymonDataBeast Dragon
248KnightmonDataWarrior
249DivermonDataAquatic Beast Man
250PandamonDataPuppet
251PumpkinmonDataPuppet
252BigMamemonDataMutant
253PiximonDataPixie
254HippoGryphonmonDataMythical Beast
255BrachiomonDataPlesiosaur
256VolcanomonDataAndroid
257MasterBlimpmonDataMachine
258MachGaogamonDataAndroid
259MamemonDataMutant
260MegaSeadramonDataAquatic
261MetalMamemonDataAndroid
262LilamonDataPixie
263LillymonDataPixie
264LocomonDataMachine
265AstamonVirusWizard
266ArukenimonVirusDark Beast
267MyotismonVirusUndead
268EtemonVirusPuppet
269OkuwamonVirusInsectoid
270OrochimonVirusDark Dragon
271GarbagemonVirusMutant
272GigadramonVirusAndroid
273CannonBeemonVirusAndroid
274GroundramonVirusEarth Dragon
275SharkmonVirusAndroid
276ShaujinmonVirusWizard
277CherrymonVirusVegetation
278SkullGreymonVirusUndead
279SkullSatamonVirusUndead
280SkullSeadramonVirusUndead
281DarkSuperStarmonVirusMutant
282DragomonVirusAquatic Beast Man
283TankdramonVirusMachine
284ShogunGekomonVirusAmphibian
285DatamonVirusMachine
286PhantomonVirusGhost
287BlackKingNumemonVirusMollusk
288BlueMeramonVirusFire
289VademonVirusAlien
290MatadormonVirusUndead
291MummymonVirusUndead
292MistymonVirusMagic Warrior
293MegadramonVirusAndroid
294WarGrowlmonVirusAndroid
295MetalTyrannomonVirusAndroid
296Lucemon CMVirusEvil King
297LadyDevimonVirusDark Angel
298WisemonVirusWizard
299WaruSeadramonVirusAquatic
300ShakkoumonFreeMutant
301SilphymonFreeBeast Man
302DinobeemonFreeMutant
303PaildramonFreeDragon Man
304InfermonUnknownUnidentified
Ad

Mega

307ApollomonVaccineDeity
308AlphamonVaccineHoly Knight
309UlforceVeedramonVaccineHoly Knight
310VarodurumonVaccineHoly Bird
311VenusmonVaccineDeity
312WarGreymonVaccineDragon Man
313OuryumonVaccineBeast Dragon
314OphanimonVaccineSuper Angel
315ClavisAngemonVaccineVirtue
316CraniamonVaccineHoly Knight
317EaglemonVaccineGiant Bird
318Chronomon HMVaccineBird Man
319Cherubimon (Black)VaccineCherub
320Cherubimon (Good)VaccineCherub
321GoldramonVaccineHoly Dragon
322ShineGreymonVaccineShining Dragon
323JustimonVaccineAndroid
324SkullMammothmonVaccineUndead
325SlashAngemonVaccineGreat Angel
326KentaurosmonVaccineHoly Knight
327SlayerdramonVaccineDragon Man
328SeraphimonVaccineSeraph
329MegaGargomonVaccineMachine
330DurandamonVaccineHoly Sword
331NeptunemonVaccineDeity
332HiAndromonVaccineAndroid
333BanchoLeomonVaccineBeast Man
334HerculesKabuterimonVaccineInsectoid
335PhoenixmonVaccineHoly Beast
336MagnadramonVaccineHoly Dragon
337MastemonVaccineAngel
338MarineAngemonVaccinePixie
339MarsmonVaccineDeity
340JupitermonVaccineDeity
341RavemonVaccineAndroid
342UltimateBrachiomonDataAndroid
343VulcanusmonDataDeity
344GankoomonDataHoly Knight
345KuzuhamonDataDeity
346GroundLocomonDataMachine
347GryphonmonDataMythical Beast
348CeresmonDataDeity
349Ceresmon MediumDataDeity
350SaberLeomonDataAncient Beast
351SakuyamonDataDeity
352JesmonDataHoly Knight
353JumboGamemonDataAndroid
354DianamonDataDeity
355DynasmonDataHoly Knight
356LeopardmonDataHoly Knight
357Leopardmon LMDataHoly Knight
358DorugoramonDataBeast Dragon
359PileVolcanomonDataAndroid
360PrinceMamemonDataMutant
361PlesiomonDataPlesiosaur
362BoltmonDataAndroid
363MirageGaogamonDataBeast Knight
364MetalGarurumonDataAndroid
365MetalSeadramonDataAndroid
366MedievalGallantmonDataWarrior
367RosemonDataPixie
368LotosmonDataPixie
369AvengeKidmonVirusDragon Man
370EbemonVirusAndroid
371VenomMyotismonVirusDark Beast
372AncientWisemonVirusAncient Mutant
373GaiomonVirusDragon Man
374ChaosGallantmonVirusDark Knight
375ChaosdramonVirusMachine
376CallismonVirusDark Beast
377GundramonVirusMachine
378KingEtemonVirusPuppet
379GranDracmonVirusDark Beast
380Chronomon DMVirusDragon Man
381ZanbamonVirusWizard
382ZombiePlutomonVirusUndead
383DarkdramonVirusAndroid
384TigerVespamonVirusAndroid
385TitamonVirusDeity
386TyrantKabuterimonVirusInsectoid
387CreepymonVirusEvil King
388GallantmonVirusHoly Knight
389BacchusmonVirusDeity
390Bacchusmon DMVirusDeity
391BarbamonVirusEvil King
392PiedmonVirusWizard
393PuppetmonVirusPuppet
394PharaohmonVirusWizard
395PukumonVirusMutant
396PlatinumNumemonVirusMutant
397PlutomonVirusDeity
398BreakdramonVirusMachine Dragon
399MaloMyotismonVirusEvil King
400BeelStarmonVirusWizard
401BeelzemonVirusEvil King
402Belphemon SMVirusEvil King
403MagnaKidmonVirusDragon Man
404MinervamonVirusDeity
405MillenniummonVirusComposite
406MachinedramonVirusMachine
407MegidramonVirusEvil Dragon
408MetalEtemonVirusAndroid
409MerukimonVirusDeity
410JunomonVirusDeity
411Junomon HMVirusDeity
412RustTyrannomonVirusAndroid
413LeviamonVirusEvil King
414LilithmonVirusEvil King
415LordKnightmonVirusHoly Knight
416Imperialdramon DMFreeAncient Dragon
417Imperialdramon FMFreeAncient Dragon Man
418VikemonFreeBeast Man
419ValkyrimonFreeWarrior
420GranKuwagamonFreeInsectoid
421DiaboromonUnknownUnidentified
Ad

Mega+

427Alphamon: OuryukenVaccineNo Data
428Craniamon + EnbarrmonVaccineHoly Knight
429Imperialdramon PMVaccineAncient Holy Knight
430OmnimonVaccineHoly Knight
431Omnimon ZwartVaccineHoly Knight
432ChaosmonVaccineUnique
433Chaosmon: Valdur ArmVaccineUnique
434GraceNovamonVaccineGalaxy
435ShineGreymon BMVaccineShining Dragon
436SusanomonVaccineDeity
437Jupitermon WMVaccineDeity
438Ravemon BMVaccineAndroid
439ExamonDataHoly Knight
440MirageGaogamon BMDataBeast Knight
441Rosemon BMDataPixie
442Titamon + SkullBaluchimonVirusDeity
443Gallantmon CMVirusHoly Knight
444Beelzemon BMVirusEvil King
445Belphemon RMVirusEvil King
446MervamonVirusDeity
447Lucemon SMVirusDemon God
448ArmageddemonUnknownUnidentified
449Agumon (Bond of Bravery)UnknownUnidentified
450ApocalymonUnknownUnidentified
451Gabumon (Bond of Friendship)UnknownUnidentified
Ad

DLC

468Agumon (Black)VirusReptile
469Gabumon (Black)VirusReptile
470Garurumon (Black)VirusBeast
471Greymon (Blue)VirusDinosaur
472MetalGreymon (Blue)VirusAndroid
473WereGarurumon (Black)VirusBeast Man
474BlackWarGreymonVirusDragon Man
475MetalGarurumon (Black)VirusAndroid
Ad

Digimon Story Time Stranger is available on PC, PS5, and Xbox Series X|S platforms.

Check out more articles:

About the author
Siddharth Patil

Siddharth Patil

Twitter icon

Siddharth is an esports and gaming writer at Sportkseeda. With nearly 10 years of experience in the industry, he also contributed to renowned publications like Gameffine (formerly IndianNoob), the British retro FPS magazine E1M1, and Gaming Purists, the latter being a passion project which he founded with friends.

Holding a Bachelor's degree in Computer Science, Siddharth's journalistic pursuits extend beyond reporting; he throws himself into the heart of gaming communities. His positive exploits in the industry have led him to interviewing Rohit Jain, a prominent Tekken 7 player from India.

Though he currently specializes in Nintendo, Overwatch 2, and RPG coverage, Siddharth's expertise spans a multitude of platforms and genres. He believes in doing extensive research across a mix of official, community-driven and diverse media sources for all of his article categories.

Siddharth has been an avid follower of Pewdiepie, which has also helped him expand his horizons to new gaming genres and titles. Beyond gaming, he indulges his love for literature with a particular fondness for horror and thriller novels. Moreover, Siddharth’s culinary enthusiasm for global cuisine enriches his palate.

Know More

Are you stuck on today's Wordle? Our Wordle Solver will help you find the answer.

Quick Links

Edited by Rachel Syiemlieh
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
down arrow icon
More
Important Links
About Us
Write For Us
Policies
Grievance Redressal
Editorial Standards
Fact Check
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications