All Duet Night Abyss characters and voice actors

By Hijam Tompok
Modified Sep 27, 2025 12:53 GMT
Duet Night Abyss characters and their voice actors (Image via Pan Studio)
Duet Night Abyss characters and their voice actors (Image via Pan Studio)

Duet Night Abyss is an upcoming action role-playing game developed and published by Hero Games' Pan Studio. The fantasy adventure RPG will release on October 28, 2025, and the developers have also revealed all the characters who will be playable in the game, along with their voice actors in English, Chinese, Japanese, and Korean voice-overs.

This article lists all the characters and their VA in Duet Night Abyss.

All Duet Night Abyss characters and voice actors list

Main protagonists - The Boy/Girl in the Dream and Phoxhunter

All Duet Night Abyss main characters (Image via Pan Studio)
All Duet Night Abyss main characters (Image via Pan Studio)

The Boy/Girl in the Dream and Phoxhunter share the same VA:

  • English - Joshua Wichard (M); Emma Ballantine (F)
  • Japanese - Natsuki Hanae (M); Akari Kito (F)
  • Korean - Kim Hye-seong (M); Yoon Ah-yeong (F)
  • Chinese - Deng Youxi (M); Dafang Gong (F)

Berenica

Benerica (Image via Pan Studio)
Benerica (Image via Pan Studio)
  • English - Alexandra Guelff
  • Japanese - Yui Ishikawa
  • Korean - Kim Ha-young
  • Chinese - He Wenxiao
Outsider

Outsider (Image via Pan Studio)
Outsider (Image via Pan Studio)
  • English - Jamie Hoskin
  • Japanese - Furukawa Makoto
  • Korean - Youngjae Pyo
  • Chinese - Li Chunyin
Sibylle

Sibylle (Image via Pan Studio)
Sibylle (Image via Pan Studio)
  • English - Devora Wilde
  • Japanese - Rie Tanaka
  • Korean - Lee Sae-ah
  • Chinese - Zhiqiu Ye
Lynn

Lynn (Image via Pan Studio)
Lynn (Image via Pan Studio)
  • English - Jess Nessling
  • Japanese - Rina Satō
  • Korean - Soyeon
  • Chinese - Rongshan Chang
Rhythm

Rhythm (Image via Pan Studio)
Rhythm (Image via Pan Studio)
  • English - Sophie Colquhoun
  • Japanese - Asami Seto
  • Korean - Kim Yea-lim
  • Chinese - Chengli
Daphne

Daphne (Image via Pan Studio)
Daphne (Image via Pan Studio)
  • English - Fern Deacon
  • Japanese - Manaka Iwami
  • Korean - Lee Hyeon-jin
  • Chinese - Gui Niang
Randy

Randy (Image via Pan Studio)
Randy (Image via Pan Studio)
  • English - James MacNaughton
  • Japanese - Ono Kensho
  • Korean - Nam Doh-hyeong
  • Chinese - Yang Xinran
Hellfire

Hellfire (Image via Pan Studio)
Hellfire (Image via Pan Studio)
  • English - Gabrielle Nellis-Pain
  • Japanese - Ami Koshimizu
  • Korean - Kim Eun-yeon
  • Chinese - Yunhe Zhui
Truffle and Filbert

Truffle and Filbert (Image via Pan Studio)
Truffle and Filbert (Image via Pan Studio)
  • English - Lizzie Waterworth-Santo
  • Japanese - Aki Toyosaki
  • Korean - Kang Sae-bom
  • Chinese - Cai Haiting
Rebecca

Rebecca (Image via Pan Studio)
Rebecca (Image via Pan Studio)
  • English - Montserrat Lombard
  • Japanese - Aoi Yūki
  • Korean - Cho Kyung-yi
  • Chinese - Zhao Xin
Tabethe

Tabethe (Image via Pan Studio)
Tabethe (Image via Pan Studio)
  • English - Harriet Carmichael
  • Japanese - Arai Satomi
  • Korean - Sung Yewon
  • Chinese - Xu Yuanyuan
Fushu

Fushu (Image via Pan Studio)
Fushu (Image via Pan Studio)
  • English - Crystal Yu
  • Japanese - Yoshino Nanjō
  • Korean - Lee Da-eun
  • Chinese - Liu Zhixiao
Psyche

Psyche (Image via Pan Studio)
Psyche (Image via Pan Studio)
  • English - Eleanor Bennett
  • Japanese - Satō Satomi
  • Korean - Yu Yeong
  • Chinese - Zhang Qi
Fina

Fina (Image via Pan Studio)
Fina (Image via Pan Studio)
  • English - Shannon Tarbet
  • Japanese - Naganawa Maria
  • Korean - Kang Eun-ae
  • Chinese - Zhao Shuang
Phantasio

Phantasio (Image via Pan Studio)
Phantasio (Image via Pan Studio)
  • English - Jack Ayres
  • Japanese - KENN
  • Korean - Jang Seo-hwa
  • Chinese - Lv Siheng
Lady Nifle

Lade Nifle (Image via Pan Studio)
Lade Nifle (Image via Pan Studio)
  • English - Allegra Marland
  • Japanese - TBA
  • Korean - Lee Dal-rae
  • Chinese - Jiang He
Margie

Margie (Image via Pan Studio)
Margie (Image via Pan Studio)
  • English - Carina Reeves
  • Japanese - Tomoyo Kurosawa
  • Korean - Park Yi-seo
  • Chinese - Heiti
Yale and Oliver

Yale and Oliver (Image via Pan Studio)
Yale and Oliver (Image via Pan Studio)
  • English - Claire Morgan
  • Japanese - Mutsumi Tamura
  • Korean - Lee Eun-jo
  • Chinese - Mi Yang
This concludes the list of all the characters and their voice actors in Duet Night Abyss.

