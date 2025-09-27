Duet Night Abyss is an upcoming action role-playing game developed and published by Hero Games' Pan Studio. The fantasy adventure RPG will release on October 28, 2025, and the developers have also revealed all the characters who will be playable in the game, along with their voice actors in English, Chinese, Japanese, and Korean voice-overs.
This article lists all the characters and their VA in Duet Night Abyss.
All Duet Night Abyss characters and voice actors list
Main protagonists - The Boy/Girl in the Dream and Phoxhunter
The Boy/Girl in the Dream and Phoxhunter share the same VA:
- English - Joshua Wichard (M); Emma Ballantine (F)
- Japanese - Natsuki Hanae (M); Akari Kito (F)
- Korean - Kim Hye-seong (M); Yoon Ah-yeong (F)
- Chinese - Deng Youxi (M); Dafang Gong (F)
Berenica
- English - Alexandra Guelff
- Japanese - Yui Ishikawa
- Korean - Kim Ha-young
- Chinese - He Wenxiao
Outsider
- English - Jamie Hoskin
- Japanese - Furukawa Makoto
- Korean - Youngjae Pyo
- Chinese - Li Chunyin
Sibylle
- English - Devora Wilde
- Japanese - Rie Tanaka
- Korean - Lee Sae-ah
- Chinese - Zhiqiu Ye
Lynn
- English - Jess Nessling
- Japanese - Rina Satō
- Korean - Soyeon
- Chinese - Rongshan Chang
Rhythm
- English - Sophie Colquhoun
- Japanese - Asami Seto
- Korean - Kim Yea-lim
- Chinese - Chengli
Daphne
- English - Fern Deacon
- Japanese - Manaka Iwami
- Korean - Lee Hyeon-jin
- Chinese - Gui Niang
Randy
- English - James MacNaughton
- Japanese - Ono Kensho
- Korean - Nam Doh-hyeong
- Chinese - Yang Xinran
Hellfire
- English - Gabrielle Nellis-Pain
- Japanese - Ami Koshimizu
- Korean - Kim Eun-yeon
- Chinese - Yunhe Zhui
Truffle and Filbert
- English - Lizzie Waterworth-Santo
- Japanese - Aki Toyosaki
- Korean - Kang Sae-bom
- Chinese - Cai Haiting
Rebecca
- English - Montserrat Lombard
- Japanese - Aoi Yūki
- Korean - Cho Kyung-yi
- Chinese - Zhao Xin
Tabethe
- English - Harriet Carmichael
- Japanese - Arai Satomi
- Korean - Sung Yewon
- Chinese - Xu Yuanyuan
Fushu
- English - Crystal Yu
- Japanese - Yoshino Nanjō
- Korean - Lee Da-eun
- Chinese - Liu Zhixiao
Psyche
- English - Eleanor Bennett
- Japanese - Satō Satomi
- Korean - Yu Yeong
- Chinese - Zhang Qi
Fina
- English - Shannon Tarbet
- Japanese - Naganawa Maria
- Korean - Kang Eun-ae
- Chinese - Zhao Shuang
Phantasio
- English - Jack Ayres
- Japanese - KENN
- Korean - Jang Seo-hwa
- Chinese - Lv Siheng
Lady Nifle
- English - Allegra Marland
- Japanese - TBA
- Korean - Lee Dal-rae
- Chinese - Jiang He
Margie
- English - Carina Reeves
- Japanese - Tomoyo Kurosawa
- Korean - Park Yi-seo
- Chinese - Heiti
Yale and Oliver
- English - Claire Morgan
- Japanese - Mutsumi Tamura
- Korean - Lee Eun-jo
- Chinese - Mi Yang
This concludes the list of all the characters and their voice actors in Duet Night Abyss.
