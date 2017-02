FIFA 17 Winter Upgrades: Complete list of changes in La Liga players' ratings

Barcelona's Gerrard Pique was among those who received a boost in is ratings.

News 24 Feb 2017, 10:05 IST

The new FIFA 17 Winter Upgrades for La Liga has been revealed (Credits: EA Sports)

What’s the story?

The FIFA 17 winter upgrades for the players in La Liga was released by EA Sports earlier yesterday, where players have got upgrades and downgrades to their EA ratings. EA has revealed the list of players who have who have had their ratings permanently updated as part of the Ratings Refresh campaign in FIFA Ultimate Team 17.

In case you didn’t know…

Last week, EA had announced that hundreds of players will have their ratings permanently changed over a 10-day period. The upgrades for Premier League, Serie A and Ligue 1 had been released earlier.

The heart of the matter

Among the players receiving an upgrade were Barcelona’s Gerard Pique, who’s rating went up by one point to 87. Real Madrid’s Daniel Carvajal and Marco Asensio also saw their ratings go up by one point to 84 and 82 respectively while Atletico Madrid winger Yannick Carrasco’s rating was boosted by two points to 84.

Barcelona’s Javier Mascherano and Andre Gomes each saw their ratings go down by one point to 84 and 83 respectively. Real Madrid’s Danilo got a downgrade as well.

The full list of players is given below:

Upgrades:

Gerard Piqué Bernabeu - FC Barcelona - CB: 86 → 87

Daniel Carvajal Ramos - Real Madrid - RB: 83 → 84

Bruno Soriano Llido - Villarreal CF - CM: 83 → 84

Steven N'Zonzi - Sevilla FC - CDM: 82 → 83

Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro - Real Madrid - CDM: 82 → 83

Víctor Machín Pérez - Sevilla FC - RM: 82 → 83

Yannick Carrasco - Atlético de Madrid - LM: 82 → 84

Diego López Rodríguez - RCD Espanyol - GK: 81 → 82

Marco Asensio Willemsen - Real Madrid - CAM: 81 → 82

Carlos Vela - Real Sociedad - RW: 81 → 82

Víctor Ruíz Torre - Villarreal CF - CB: 81 → 82

Lucas Vázquez Iglesias - Real Madrid - RM: 81 → 82

Iago Aspas Juncal - RC Celta de Vigo - ST: 81 → 83

Sergio Asenjo Andrés - Villarreal CF - GK: 81 → 84

Wissam Ben Yedder - Sevilla FC - ST: 80 → 81

Samuel Castillejo Azuaga - Villarreal CF - LM: 80 → 81

Mario Gaspar Pérez Martínez - Villarreal CF - RB: 80 → 81

Jonathan Viera Ramos - UD Las Palmas - LM: 80 → 82

Manuel Trigueros Muñoz - Villarreal CF - CM: 80 → 82

Kevin-Prince Boateng - UD Las Palmas - CAM: 79 → 80

Mateo Kovai - Real Madrid - CM: 79 → 81

Roque Mesa Quevedo - UD Las Palmas - CDM: 79 → 82

Kepa Arrizabalaga Revuelta - Athletic Club de Bilbao - GK: 73 → 79

Yeray Alvarez Lopez - Athletic Club de Bilbao - CB: 72 → 77

Gerónimo Rulli - Real Sociedad - GK: 82 → 83

Sergio Roberto Carnicer - FC Barcelona - RB: 79 → 80

Roberto Soriano - Villarreal CF - LM: 79 → 80

Nicola Sansone - Villarreal CF - LW: 78 → 79

Pablo Sarabia García - Sevilla FC - RM: 78 → 79

José Ignacio Fernández Iglesias - Real Madrid - CB: 78 → 80

Emre Çolak - RC Deportivo - CAM: 77 → 79

Daniel Garcia Carrillo - SD Eibar - CDM: 77 → 79

Sergio Escudero Palomo - Sevilla FC - LB: 77 → 79

Nicolás Pareja - Sevilla FC - CB: 77 → 79

Gabriel Appelt Pires - CD Leganés - CAM: 76 → 77

Victor Sánchez Mata - RCD Espanyol - RB: 76 → 77

Florian Lejeune - SD Eibar - CB: 76 → 78

Michel Macedo Rocha Machado - UD Las Palmas - RB: 75 → 76

Gerard Moreno Balagueró - RCD Espanyol - ST: 75 → 77

Francisco Rico Castro - SD Eibar - CDM: 75 → 77

Takashi Inui - SD Eibar - LM: 75 → 77

Theo Bongonda - RC Celta de Vigo - LW: 75 → 78

Manuel Alejandro García Sánchez - Deportivo Alavés - CDM: 74 → 75

Julián Omar Ramos Suárez - CD Leganés - RM: 74 → 75

Munir El Haddadi - Valencia CF - ST: 74 → 75

Rafael Santos Borré - Villarreal CF - ST: 74 → 75

Asier Riesgo Unamuno - SD Eibar - GK: 74 → 75

David García Zubiria - CA Osasuna - CB: 74 → 75

Jaume Domenech Sánchez - Valencia CF - GK: 74 → 75

Clément Lenglet - Sevilla FC - CB: 74 → 75

Raúl Rodríguez Navas - Real Sociedad - CB: 74 → 76

Sandro Ramírez Castillo - Málaga CF - ST: 74 → 77

David García Santana - UD Las Palmas - CB: 74 → 77

Antonio Manuel Luna Rodriguez - SD Eibar - LB: 73 → 75

Marcos Llorente Moreno - Deportivo Alavés - CM: 73 → 76

Carlos Martínez Díaz - Real Sociedad - RB: 72 → 75

Edgar Antonio Méndez Ortega - Deportivo Alavés - LM: 71 → 75

Jérémie Boga - Granada CF - RM: 69 → 72

Mikel Villanueva - Málaga CF - CB: 69 → 75

Carlos Soler Barragán - Valencia CF - CM: 67 → 74

Theo Hernández - Deportivo Alavés - LB: 66 → 74

Downgrades:

Javier Mascherano - FC Barcelona - CB: 85 ← 84

André Filipe Tavares Gomes - FC Barcelona - CM: 84 ← 83

Fábio Alexandre Silva Coentrão - Real Madrid - LB: 80 ← 77

Aymen Abdennour - Valencia CF - CB: 80 ← 78

Danilo Luiz da Silva - Real Madrid - RB: 80 ← 79

Alen Halilovi - UD Las Palmas - CAM: 79 ← 77

Martín Montoya Torralbo - Valencia CF - RB: 79 ← 77

Imanol Agirretxe Arruti - Real Sociedad - ST: 79 ← 77

Iván Cuéllar Sacristán - Real Sporting de Gijón - GK: 78 ← 75

Guilherme Madalena Siqueira - Valencia CF - LB: 78 ← 76

Alberto Lora Ramos - Real Sporting de Gijón - RB: 77 ← 73

Markel Bergara Larrañaga - Real Sociedad - CM: 76 ← 73

Alberto Bueno Calvo - CD Leganés - CAM: 76 ← 73

Zdravko Kuzmanovi - Málaga CF - CM: 76 ← 74

Roberto Román Triguero - CD Leganés - RB: 76 ← 74

David Simón Rodríguez Santana - UD Las Palmas - RB: 76 ← 74

What’s next?

Until now, the ratings refresh of only four leagues, viz. Premier League, Serie A, Ligue 1 and La Liga, have been released. The upgrades for the other players will be rolling out by 27 February.

Sportskeeda’s Take

We didn’t expect any major changes in the La Liga. While EA could have handed Lionel Messi an upgrade, given his current form, it is understandable why they didn’t do so. All the changes seem justified and fans can only get excited at the prospect of playing with the upgraded players.