Who is leading the BMW PGA Championship 2025 after Round 2 was suspended? Leaderboard explored

The second round of the BMW PGA Championship was close to its conclusion on Friday, September 12. However, round 2 has been suspended and it will resume on 7 am (local time) on September 13. After play was suspended, the tournament witnessed a golfer take up the solo lead.
After 36 holes of play, Hideki Matsuyama is currently headlining the 2025 BMW PGA Championship. The golfer's total score after two rounds stand at 12 under par. The second spot of the leaderboard is currently shared by Ludvig Aberg, Justin Rose, and Viktor Hovland.
All three of them has bagged a 36-hole total of 11 under par. Pablo Larrazábal stands on the solo fifth spot of the BMW PGA Championship leaderboard with 10 under par score. Ewen Ferguson, Aaron Rai, Alex Noren, and Richie Ramsay are currently sharing the sixth spot of the tournament leaderboard with a two-round score of 9 under par.
2025 BMW PGA Championship full leaderboard explored
Here's a detailed look at the BMW PGA Championship leaderboard after Friday's round was suspended. Take a look:
- 1 - Hideki Matsuyama (-12)
- T2 - Ludvig Aberg (-11)
- T2 - Justin Rose (-11)
- T2 - Viktor Hovland (-11)
- 5 - Pablo Larrazábal (-10)
- T6 - Ewen Ferguson (-9)
- T6 - Aaron Rai (-9)
- T6 - Alex Noren (-9)
- T6 - Richie Ramsay (-9)
- T10 - Adrien Saddier (-8)
- T10 - Darren Fichardt (-8, thru 16)
- T12 - Patrick Reed (-7)
- T12 - Matt Fitzpatrick (-7)
- T12 - Marco Penge (-7)
- T12 - Joakim Lagergren (-7)
- T16 - Oliver Lindell (-6)
- T16 - Kazuma Kobori (-6)
- T16 - Dylan Naidoo (-6)
- T16 - Sam Bairstow (-6)
- T16 - Angel Hidalgo (-6)
- T16 - Adrian Otaegui (-6)
- T22 - Jacques Kruyswijk (-5)
- T22 - Tom McKibbin (-5)
- T22 - Elvis Smylie (-5)
- T22 - Ryan Gerard (-5)
- T22 - Adam Scott (-5)
- T22 - Harry Hall (-5)
- T22 - Martin Couvra (-5)
- T22 - Tom Vaillant (-5)
- T22 - Sean Crocker (-5)
- T22 - Darius Van Driel (-5)
- T22 - Tyrrell Hatton (-5)
- T22 - Francesco Laporta (-5)
- T22 - Casey Jarvis (-5)
- T35 - Eugenio Chacarra (-4)
- T35 - Laurie Canter (-4)
- T35 - Brandon Stone (-4)
- T35 - Yuto Katsuragawa (-4)
- T35 - Daniel Hillier (-4)
- T35 - Kristoffer Reitan (-4)
- T35 - Jon Rahm (-4)
- T35 - David Ravetto (-4)
- T35 - Ugo Coussaud (-4)
- T44 - Brandon Robinson Thompson (-3)
- T44 - Dan Bradbury (-3)
- T44 - Min Woo Lee (-3)
- T44 - Si Woo Kim (-3)
- T44 - Antoine Rozner (-3)
- T44 - Connor Syme (-3)
- T44 - Dale Whitnell (-3)
- T44 - Haotong Li (-3)
- T44 - Matthew Baldwin (-3)
- T44 - Todd Clements (-3)
- T44 - Guido Migliozzi (-3)
- T44 - Niklas Norgaard (-3)
- T44 - Jordan Spieth (-3)
- T44 - Rory McIlroy (-3)
- T44 - Shane Lowry (-3)
- T44 - Jeff Winther (-3)
- T44 - Alex Fitzpatrick (-3)
- T61 - Joe Dean (-2)
- T61 - Rasmus Neergard-Petersen (-2)
- T61 - Erik van Rooyen (-2)
- T61 - Tommy Fleetwood (-2)
- T61 - Matt Wallace (-2)
- T61 - Joaquin Niemann (-2)
- T61 - Johannes Veermann (-2)
- T61 - Jayden Schaper (-2)
- T61 - Jeong Weon Ko (-2)
- T61 - Angel Ayora (-2)
- T61 - Andrea Pavan (-2)
- T61 - Joost Luiten (-2)
- T61 - Shaun Norris (-2)
- T61 - Ryggs Johnston (-2)
- T61 - Jorge Campillo (-2)
- T61 - Thomas Pieters (-2)
- T61 - Thomas Detry (-2)
- T61 - Robert MacIntyre (-2)
- T61 - Ryan Fox (-2)
- T61 - Danny Willett (-2)
- T61 - Nacho Elvira (-2)
- T61 - Frederic Lacroix (-2)
- T61 - Kiradech Aphibarnrat (-2)
- T61 - Fabrizio Zanotti (-2, thru 16)
- T85 - Calum Hill (-1)
- T85 - Richard Mansell (-1)
- T85 - Billy Horschel (-1)
- T85 - Brooks Koepka (-1)
- T85 - Jhonattan Vegas (-1)
- T85 - David Micheluzzi (-1)
- T85 - Maximilian Kieffer (-1)
- T85 - Matteo Manassero (-1)
- T85 - Luke Donald (-1)
- T85 - Corey Conners (-1)
- T85 - Dean Burmester (-1)
- T85 - Ben Schmidt (-1)
- T85 - Yannik Paul (-1, thru 17)
- T85 - Ricardo Gouveia (-1, thru 16)
- T99 - John Parry (par)
- T99 - Michael Kim (par)
- T99 - Nicolai von Dellingshausen (par)
- T99 - Aaron Cockerill (par)
- T99 - Marcel Schneider (par)
- T99 - Alfredo Garcia-Heredia (par)
- T99 - Matti Schmid (par)
- T99 - Julien Guerrier (par)
- T99 - Matthew Jordan (par)
- T108 - Shubhankar Sharma (+1)
- T108 - Paul O'Hara (+1)
- T108 - Daniel Brown (+1)
- T108 - Callum Shinkwin (+1)
- T108 - Alejandro Del Rey (+1)
- T108 - Manuel Elvira (+1)
- T114 - Patrick Rodgers (+2)
- T114 - Padraig Harrington (+2)
- T114 - Marcus Armitage (+2)
- T114 - Simon Forsström (+2)
- T114 - Matthieu Pavon (+2)
- T114 - Thriston Lawrence (+2)
- T114 - Adrian Meronk (+2)
- T114 - Zander Lombard (+2)
- T114 - Scott Jamieson (+2)
- T123 - Romain Langasque (+3)
- T123 - Francesco Molinari (+3)
- T123 - Dylan Frittelli (+3)
- T123 - Jason Scrivener (+3)
- T123 - Bernd Wiesberger (+3)
- T128 - Thomas Aiken (+5)
- T128 - Rasmus Højgaard (+5)
- T130 - Jordan Gumberg (+6)
- T130 - Nicolai Hojgaard (+6)
- T130 - Grant Forrest (+6)
- T130 - Marcus Kinhult (+6)
- T134 - Gavin Green (+7)
- T134 - Ivan Cantero (+7)
- T134 - Keita Nakajima (+7)
- 137 - Andy Sullivan (+10)