Family Dollar recall 2023: Affected states, refunds, and all you need to know

SKU SKU DESCRIPTION
900018 AD PREV OINT ORIG 4OZ
900206 NYQUIL CHERRY COLD AND FLU LQD 12FL OZ
900260 CLEARBLUE SMART COUNTDOWN PRGNCY TST 1CT
900273 SWAN MOUTHWASH GREEN 250ML
900353 CREST TARTAR PROTECTION PASTE 5.7OZ
900366 COLGATE TOTAL WHITENING PASTE 1.30Z
900437 ALEVE ARTHRITIS GELCAPS 40CT
900438 BAYER BACK BODY EX STRGTH CAPLETS 24CT
900442 ALEVE PM CAPLETS 20CT
900449 QUALITY PLUS ALLRGY DIPHENHYDRAMINE TABLET 12CT
900530 VICKS DQ NQ COLD & FLU 24CT 2PK
900588 CREST TARTAR CONTROL 2.4 OZ
900596 COLGATE MAX FRESH CLEAN MINT 1.9OZ
900602 TYLENOL ARTHRITIS CAPLET 24CT
900660 MOTRIN INFANT DROPS BERRY .5FL OZ
900734 COLGATE CAVITY PROTECTION 6OZ 3PK
900752 AT HOME MARIJUANA TEST STRIP
900754 PREFERRED URINRY PAIN RELIEF MAX STRENGTH 12CT
900791 CR FRESH WHT PEP GIM 2.4OZ
900858 FLEET ENEMA 4.5FLOZ 2PK
900911 TN DICKINSON WITCH HAZEL 16FL OZ
900932 CG OPTIC WHITE TP SPRKLNG MINT 3.2OZ 2PK
900938 SWAN MOUTHWASH ORIGINAL AMBER 250ML
901155 TYLENOL 8HR MSL ACHE PAIN RD CAPLET 24CT
901239 FIXODENT ORG CREAM TRAVEL .75OZ
901243 CREST KIDS SPRKL TPST 2.2 OZ
901260 VERIQUICK PREGNANCY TEST 1CT
901349 QUALITY PLUS TUSSIN DM MAX MENTHOL BERRY 4FL OZ
901376 SALONPAS PAIN RELIVER PATCH LG 6CT
901379 GUARDIAN ANTACID EX STR TBL FRT 96CT
901380 SALONPAS PAIN RELIEVING PATCH 20CT
901451 BENGAY ULTRA STRENGTH CREAM 2 OZ
901465 MONISTAT 7 CREAM 1.59 FL OZ
901498 NPX TRPL ANTIBIOTIC PLS PAIN OINT 1OZ
901583 QUALITY PLUS MOTION SICKNESS RELIEF 8CT
901584 GOOD SENSE SENNA LAXATIVE 8.6MG 100CT
901588 BC POWDER 50 CT
901589 GOODYS POWDER 50 CT
901677 COLGATE SENSITIVE WHITENING PASTE 6OZ
901688 DAYQUIL LIQUICAPS 16 CT
901738 BENADRYL D CHILD ALLERGY SINUS GRAPE 4FO
901782 COLGATE MAX FRESH CLEAN MINT TP 6 OZ
901835 CREST CMPLTE SCOPE WHTN MNT TP 5.4OZ 2PK
901842 CARMEX DAILY CARE CHERRY SPF 15 .35 OZ
901844 CLR EYS MX RDNS RLIF .5FL OZ
901890 NEOSPORIN PLUS PAIN CREAM .5 OZ
902007 HYLANDS COLD N COUGH KIDS 4FL OZ
902012 ALKA SELTZER PLUS DAY NIGHT LGEL 20 CT
902016 HYLANDS COLD N COUGH KIDS NGHTIME 4FL OZ
902059 PEPTO BISMOL ORIGINAL LIQUID 16FL OZ
902088 PEPTO BISMOL CAPLET 24 CT
902089 PEPTO BISMOL CHEW ORG 30 CT
902139 DENTEMP ONE STEP .077OZ
902143 COLGATE BSPW PASTE 6OZ 3PK
902219 MIRALAX 8.3 OZ
902233 TYLENOL SINUS SEVERE DAYTIME CAPLET 24CT
902260 GOOD SENSE HEMORRHOIDAL WIPES 48CT
902274 GOOD SENSE SALINE SOLUTION 12FL OZ
902280 FAMILY CARE EYE DROPS ADVANCED 0.5FL OZ
902292 OTIX EAR RELIEF DROPS 0.4FL OZ
902321 GUARDIAN BISMUTH CHEWABLE TAB CHERRY 30CT
902322 GUARDIAN ANTACD ULTRA STRENGTH ASSORTED FRUIT 72CT
902326 NATUREPLEX TRIPLE ANTIBIOTIC PLUS CREAM 1 OZ
902343 FIRST RESPONSE 2 CT
902449 QUALITY PLUS LAXATIVE BISACODYL 5MG TABLET 50CT
902455 BELL EAR WAX REMOVER KIT 1 CT
902614 CARMEX LIP BALM TUBE 1.05OZ 3PK
902615 TYLENOL ES RAPID RELEASE GEL 24CT
902701 CREST CMPLT SCOPE OUTLST PSTE 5.4OZ 2PK
902704 CREST SCOPE OUTLAST MINT MTHWSH 1LTR
902838 CREST 3DW BRILLIANCE HYDRGN PERXIDE 3OZ
902840 SWAN MOUTHWASH TARTAR CONTROL BLUE MINT 1L
902871 VICKS NYQUIL SEVERE HONEY 8FL OZ
902906 ASP SEVERE COLD COUGH CITRUS 20CT
902908 ASP SEVERE COLD ORANGE ZEST 20CT
902927 ONE A DAY MENS VITACRAVES 40CT
902929 LDN ARTHRITIS AND SPORT WNTGRN 16FLOZ
902931 ONE A DAY WOMENS VITACRAVES 40CT
902966 COLGATE BSPW GEL TP 6OZ 3PK
902967 COLGATE TOTAL WHITENING TP 4.80Z
903150 SWAN MOUTHWASH BLUE MINT 250ML
903152 COLGATE TOTAL WHITENING GEL 4.8OZ 2PK
903284 CARMEX LIP BALM JAR .25OZ
903285 CARMEX LIP BALM TUBE .35OZ
903335 AS PLUS SINUS ALLERGY N COUGH PMAX 16CT
903366 PEPTO CHEWTAB CHILDREN BUBBLEGUM 24CT
903367 VICKS DAYQUIL NYQUIL LIQ COMB PK 6 FLOZ
903369 VICKS VAPOSTICK 1OZ
903381 VITA GLOBE APPLE CIDER VINAGER 500MG GUMMY 30CT
903452 ZZZQUIL NIGHT PAIN BERRY 12 FL OZ
903461 KIDS NYQUIL HONEY
903482 BC LEMONADE MAX STRENGTH POWDER 16CT
903483 GOODYS HANGOVER BERRY CITRUS 16CT
903484 PEPTO LIQUID ULTRA INSTACOOL 12FL OZ
903518 CREST 3D WHITE VIBRANT MINT TP 2.3 OZ
903548 BENADRYL ES ALLERGY TABLETS 24CT
903588 CREST COMPLETE EXTRA WHITENING 5.4 OZ
903597 BOUDREAUXS BUTT PASTE MAX STRENGTH 2OZ
903608 BOOGIE SALINE MIST UNSCENTED 3.1OZ
903637 FLEET LQD GLYCERN SUPPOS 0.25FLOZ 4PK
903638 TYLENOL ES NT SEVR COUGH LIQUID 8FLOZ
903649 ZZZQUIL NGHT SLEEP AID LIQUICAPS 24CT
903655 ZZZQUIL SLEEP AID WARMING BERRY 4FLOZ
903656 ZZZQUIL ULTRA SLEEP AID TABLETS 12CT
903659 PEPTO BISMOL CHEWS BERRY MINT 24CT
903675 PEPTO KIDS GUMMIES 24CT
903758 QUALITY PLUS MUCUS COLD FLU SORE THROAT RELIEF 6FL OZ
903759 NYQUIL SEVERE COLD FLU BERRY 8 FL OZ
905028 A H COMPLETE CARE BKS PRX TP 6OZ
905045 CREST 3D WHITE ARTIC FRESH 2.7OZ
905517 COLGATE KIDS TP ASRTD CHARACTERS 4.6OZ
905703 COLGATE BSPW PASTE BRISK MINT 2.5OZ
905760 CARMEX STRWBRRY STCK W SPF 15 .15OZ
906018 FIXODENT ORG CREAM 2.4OZ
906023 GOODSENSE DENTURE CLEAN OVRNT TAB 40CT
906312 GOODSENSE DENTURE CLEANSER GRN TAB 40CT
906402 FIXODENT ADH CREAM WITH SCOPE 2OZ
906406 COLGATE TOTAL WHTN GEL TP 4.8OZ
907000 COLGATE TPST JR BBLFRT 2.7 FL OZ
907121 COLGATE BSPW PASTE BRISK MINT 6OZ
907125 CREST BS N PX WHTE TUBE FRESH MINT 5.7OZ
907160 CREST 3D WHITE RADIANT MINT 2.7OZ
907165 CREST ANTI CAVITY PASTE 2.4OZ
907166 CREST PRO HLTH ORG CLEAN MNT TP 5.1OZ
907170 COLGATE TRIPLE ACTION 2.5OZ
907312 CREST COMPLETE W SCOPE MINT TP 5.4OZ
907327 CREST CAVITY PROTECTION PASTE 5.7OZ
907766 AH ADV WHITE TP 4.3 FL OZ
907839 COLGATE MAX FRESH COOL MINT TP 6OZ
907865 CREST BKING SDA PEROXIDE WHTNG TP 2.4OZ
907872 CREST COMPLETE SCOPE OUTLAST TP 5.4OZ
907874 COLGATE CAVITY PROTECTION 2.5OZ
908004 LISTERINE MTHWSH ORIG AMBER 1LTR
908109 CREST SCOPE CLASSIC ORGN MINT 1LTR
908114 SWAN MOUTHWASH GREEN MINT 1LTRR
908123 CREST MTHWSH PRO HLTH MULTI PRO MNT 1LTR
908465 SWAN ANTI RINSE AMBER 1. LTR
908466 SWAN MOUTHWASH COOL MINT 1LTR
910320 NATUREPLEX TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT 1 OZ
910321 THERA PLUS HYDROCORTISONE CREAM 1 OZ
910322 THERA PLUS ANTI ITCH CREAM 1 OZ
910334 THERA PLUS CLOTRIMAZLE ANTI FUNGAL CRM .5 OZ
910432 MEDICS CHOICE ARTIFICIAL TEARS 0.5FL OZ
910721 SWAN PETROLEUM JELLY 7.5 OZ
910726 BABY LOVE PETROLEUM JELLY 13OZ
910915 CLEAR EYE RED POCKT PAL .2OZ
910918 CLEAR EYES REDNESS RELIEF .5 FL OZ
911033 DRAMAMINE TABLET 12 CT
911038 ODOR EATERS FOOT POWDER 6 OZ
911076 THERA PLUS TOLNAFTATE CREAM .5 OZ
912976 DESITIN CREAMY OINTMENT 2 FL OZ
913001 ALEVE TABLET 24CT
913010 ADVIL PM CAPLET 20CT
913011 ALEVE LIQUID GEL 20CT
913028 MIDOL COMPLETE CAPLET 16 CT
913034 TYLENOL CLD FLU DAY NGHT CAPLETS 24CT
913102 GOOD SENSE EFFERVESCENT ANTACID TAB 36CT
913104 TYLENOL CHILD ORAL SUSPENSION CHERRY 4FO
913228 BC POWDER 18CT
913229 GOODYS POWDER 18 CT
913232 QUALITY PLUS PMS FORMULA CAPLET 32CT
913364 ALEVE CAPLET 24CT
913724 GOOD SENSE LOW DOSE ASPIRIN 120CT
913996 BAYER ASPIRIN 325MG TABLET 24CT
914001 JET ALERT TABLET 30 CT
914109 GUARDIAN ANTACID EXTRA STRENGTH BERRRY 96CT
914324 PEPTO BISMOL ORIGINAL 8FL OZ
914726 GUARDIAN ANTACID REGULAR STRENGTH FRUIT 150CT
914771 GRANULES ACETAMINPHN ARTHRTS CAP 24CT
915000 GERICARE MILK OF MAGNESIA CHERRY 12 FL OZ
915208 QUALITY PLUS LAXATIVE MS SENNOSIDES TABLET 24CT
915221 QUALITY PLUS WOMENS LAXATIVE BISACODYL 25CT
915623 GERICARE MILK OF MAGNESIA MINT 12FL OZ
915626 NATUREPLEX ENEMA 4.5FL OZ 2 PK
915641 BAYER LOW DOSE TABLET 32CT
916001 QUALITY PLUS SUDFEDRINE MAX STRNGTH 24CT
916003 QUALITY PLUS ALLRGY DIPHENHYDRAMINE TABLET 48CT
916058 QUALITY PLUS ALLRGY DIPHENHYDRAMINE TABLET 48CT
916059 REFENESEN MUCUS RELIEF DM TBLT 30 CT
916063 PEPTO BISMOL CHERRY 8FL OZ
916070 BAYER LOW DOSE 81MG TABLET 120 CT
916074 PEPTO BISMOL MAX STRENGTH 8 FL OZ
916076 CHLORASEPTIC SPRAY CHERRY 6 FL OZ
916078 BAYER 81MG CHEWABLE TABLET 36CT
916081 LUDENS WILD CHERRY DROPS 30 CT
916082 ALKA SELTZER ORIGINAL TABLET 36 CT
916916 QUALITY PLUS SINUS CONGESTION PAIN DAYTIME 24CT
916922 QUALITY PLUS COUGH COLD HIGH BLOOD PRESSURE TABLET 16CT
916968 CORICIDIN HBP COLD FLU TABLET 10 CT
916974 CHLORASEPTIC LOZENGE CHERRY 12 CT
916980 ALEVE CAPLET 50CT
916986 TYLENOL EXTRA STRENGTH CAPLET 24 CT
916989 IMODIUM MULTI SYMPTOM CAPLET 12 CT
917001 FLEET GLYCERIN SUPPOSITORIES 50 CT
920611 SWAN MEDICATED CHEST RUB 3.53 OZ
997527 ORAJEL TOOTHACHE RINSE MINT 8FLOZ
997724 VICKS ZZZQUIL NGHTTME SLEEP AID 1FLOZ
997813 BENADRYL ALLERGY ULTRA TABLETS 100CT
997817 HYLANDS NATURLS NT LEG CRAMP TAB 16CT
997820 TYLENOL EXTRA STRENGTH CAPLETS 6CT
997837 SWAN MAGNESIUM CITRATE LEMON 10FLOZ
997853 PEPTO BISMOL ULTRA CAPLETS 12CT
997862 HYLANDS NATURAL LEG CRAMP RELIEF 16CT
997876 NERVIVE NERVE HEALTH 14CT
997881 NERVIVE NERVE RELIEF 14CT
997887 CARMEX MINIS LIP BALM TUBES .18OZ 4PK
997945 VICKS DAYQUIL NYQUIL HBP 6FLOZ 2PK
997950 ARC TEETH WHITENING PEN 0.06 FL OZ
997951 CREST PRO HLTH ADV GUM PROTCTN 5.1OZ
997963 CREST 3DW BRILLIANCE RINSE 500ML
997998 CREST KIDS COLOR CHANGING TP 2.9 OZ
998161 GOODYS COOL ORANGE POWDER 4CT
998178 DAYQUIL KIDS HONEY 8 FL OZ
998194 CREST 3DW ARTIC FRESH TWIN 3.8 OZ 2PK
998200 COLG MAX FRESH COOL MINT TP 6.3 OZ 3PK
998209 CRST3DW RADIANT MNT TP TWN 3.8 OZ 2PK
998268 CRST PSTE DNSIFY DAILY WHITEN 4.1OZ
998273 COLGATE PERXYL AF MOUTH SRE RNSE 8.4FLOZ
998278 COLGATE OW STAIN FIGHTR TOOTHPASTE 4.2OZ
998281 COLGATE TRPLE ACTION TOOTHPASTE 6OZ 3PK
998308 VITA GLOBE ASHWAGANDHA 25MG GMMY 30CT
998325 VITA GLOBE VITAMIN C 250MG GUMMY 50CT
998349 VITA GLOBE ELDERBERRY 150MG GMMY 40CT
998578 VASELINE LT COCOA BUTTER STICK 0.16OZ
998758 FLINSTONES COMPLETE CHEWABLE TBLTS 40CT
998762 DRTALBOT TDDLR TTHPSTE BRSH TUTTI FRUTTI
998881 COLGATE MX FRSH WHTNG CHRCOAL TP 6OZ
998920 FW MEDICS CHOICE EYE DROPS MAX REDNESS 0.5FL OZ
998925 ALWAYS FEM WIPES FRESH AND CLEAN 32CT
998933 VICKS JARABE COUGH CONGESTION 8FLOZ
998935 MEDIC's CHOICE CONTACT LENS SLUTION 12FLOZ
998959 VITA GLOBE B12 GUMMY 1000MCG 60CT
998960 VITA GLOBE BIOTIN 5000MCG GUMY 40CT
998987 VITA GLOBE MELATONIN 5MG GUMMY 50CT
998988 VITA GLOBE PRENATAL GUMMY 60CT
999043 COLGATE OW MOUTHWASH 16 FL OZ
999087 ORAL B MOUTH SORE RINSE 237ML
999088 COLGATE OW HIGH IMPACT TP 3OZ
999089 CREST BSP TRIPLE PACK 17.1OZ
999090 TOM ANTIPLAQUE WHITENING TP 5.5 OZ
999091 CRST GUM ENAML RPR ADV WHTNG TP 2.8OZ
999109 MYLICON INFANT GAS DROPS 0.5OZ
999246 HYLANDS 4KIDS COLD MUCUS RELIEF 4FLOZ
999250 SWAN KIDS MOUTHWASH BUBBLEGUM 18FL OZ
999285 CREST 3D WHITE STNERSR ICY CLN MNT 3.1OZ
999286 CREST 3D WHITE STAIN ERASER 3.1OZ TWN PK
999288 CARMEX CMFRT CRE LIPBLM SHEA .30OZ2PK
999318 COLGATE ESSENTIALS CHARCOAL PASTE 4.6OZ
999369 TYLENOL CHILD CC RUNNY NOSE GRAPE 4FL OZ
999381 GRANULES ACETAMINPHN ARTHRTS CAP 100CT
999383 COLGATE MAX FRESH KNOCKOUT GEL 6OZ
999392 ZARBEES NTRL CHILD SLEEP 1MG TABS 30CT
999417 NEW SKIN LIQUID BANDAGE CLEAR .3FL OZ
999473 PREMIER FOOT POWDER 7OZ
999482 METAMUCIL ORANGE SMOOTH SUGAR FREE 6.1OZ
999485 VICKS SINEX SEVERE NASAL SPRAY .5FL OZ
999488 VICKS VAPOCOOL DROPS SEVERE 18CT
999498 COLGATE TTAL CLEANMINT TTHPASTE 4.8OZ
999542 NYQUIL SEVERE VAPOCOOL LIQUID 8 FL OZ
999543 GOOD SENSE ORAL PAIN RELIEF 0.5OZ
999553 JOHNSONS BABY FIRST TOUCH GIFT SET 4PC
999633 COLGATE OW STAINFIGHTERCLEANMNT4.2OZ 2PK
999749 CG OPTIC WHITE TP ICY FRESH 3.2OZ
999750 COLGATE OW STAIN FIGHTER CLEAN MNT 4.2OZ
999760 CRET PRO HEALTH WHITEN GEL TP 4.6OZ
999762 SWAN FRESH MINT MOUTHWASH 1LTR
999787 ALEVE ANALGESIC BACK MUSCLE 24CT
999795 SALONPAS PATCH WITH LIDOCAINE 2CT
999811 ZZZQUIL WARMING BERRY 12FL OZ
999812 PEPTO B LIQUID ORIGINAL TRAVEL 3.4FL OZ
999839 BC ARTHRITIS PAIN FAST PAIN RELIEF 24CT
999840 BENADRYL CHILD ALLERGY CHWBL GRAPE 20CT
999843 SWAN POVIDONE 4FL OZ
999844 MYLANTA MAX STRENGTH CLASSIC FLVR 12FLOZ
999845 GUARDIAN EXTRA STRENGTH SMOOTHIE BERRY FUSION 60CT
999855 NATUREPLEX ANTIBIOTIC PLUS PAIN AND SCAR OINTMENT 1 OZ
999937 A H PEROXICARE MINT PASTE 6OZ
999982 QUALITY PLUS MENSTRUAL RELIEF COMPLETE 16CT
999983 ZARBEES NTRL CHLD COUGH MUCUS GRP 4FL OZ
999984 ZARBEES NTRLS BABY CGH MUCUS GRP 2FL OZ
2001317 NOXZEMA ULT CLEAR A BLEMISH PAD 90CT
2005103 SWAN DRY SKIN TREATMENT 1.75FL OZ
2006512 SUAVE 2N1 MENS CC ANTI DNDRF SHMP 28FLOZ
2008290 SPASOAP ANTIBACTERIAL ULTRA GOLD 64FLOZ
2024652 MANE N TAIL 2 IN 1 ANTI DANDRUFF 12FL OZ
2032015 STRI-DEX MAX ACNE PADS 55CT
2038935 DAILY RESULTS SHAMPOO T GEL 8.5 FL OZ
2096507 ACNE FREE TRMINTR 10 SPOT TRTMT 1OZ
2096628 AMBI NRSHNG DAILY FACIAL MSTURZER 1.7 OZ
2097440 SPASOAP ANTIBACTERIAL GOLD PUMP 20.2FLOZ
2098068 DERMASIL TREATMENT DRY SKIN 8OZ