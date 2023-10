Family Dollar recall 2023: Affected states, refunds, and all you need to know

Family Dollar has issued a nationwide recall for select medical devices and over-the-counter (OTC) drugs, as they might have been affected by temperature abuse problems. It is feared that the recalled products may lose effectiveness and could also cause people to experience certain adverse effects.

Announced on October 5, 2023, the voluntary recall applies to select units of "Colgate Total Whitening Toothpaste, Dayquil Liquixaos, Flintstones Chewable Vitamin tablets, and several other products." The recalled products were exclusively sold through Family Dollar stores in over 23 states, including WY, UT, SD, OR, NM, NV, NE, MS, LA, MT, and KS, among others.

The recalled products sold at F. Dollar stores may be affected by temperature abuse (Image via F.D.)

The establishment has already notified all affected stores to check for stocks of the recalled items and to quarantine them immediately. The stores are also informed not to sell the affected products any longer.

As of now, the establishment has received no reports of adverse effects or sickness following the use of the recalled products. However, consumers who may have used them and have experienced certain side effects are advised to consult a medical professional at the earliest.

The Family Dollar recall affects stores in over 23 states that sell OTC drugs, among other products

According to Family Dollar's recall notice shared by the United States Food and Drug Administration (FDA) website, the nationwide voluntary recall applies to over 100 items sold at stores nationwide. Feared to be affected by temperature abuse, the recalled products could cause some adverse effects and may have also lost their effectiveness.

Distributed in different packaging and sizes, the affected products were sold through Family Dollar stores in over 23 states across the United States. The items affected by the recall were available at stores in the following states - AL, AR, AZ, CA, CO, FL, GA, ID, KS, LA, MS, MT, ND, NE, NM, NV, OK, OR, SD, TX, UT, WA, and WY.

The recalled items should be returned for a refund or disposed safely (Image via F.D.)

Shipped to the stores between June 1, 2023, and September 21, 2023, the recalled products were available for purchase between June 1, 2023, and October 4, 2023.

Readers are advised to refer to the table below to find a list of all products affected by the voluntary recall:

Consumers who may have purchased any of the products above in the last few months are strictly advised not to use them anymore. The affected items should be returned to the nearest Family Dollar store for a refund on the purchase.

In the case of prescribed drugs, consumers are advised to consult their pharmacist for alternatives. Questions regarding the recall or any of the recalled items can be forwarded to the chain's customer support at 844-636-7687.