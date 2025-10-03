All Brawl Pass rewards for Brawl Stars Season 43

Brawl Stars Season 43 goes live on October 3, 2025, and will run until November 2, 2025. Its reward track features multiple items, such as new cosmetics, Players' Pins, sprays, icons, and Starr Drops. However, to access high-end goodies, you'll need to purchase the Brawl Pass or Brawl Pass Plus.This article lists all the items offered in the Brawl Stars Season 43 Brawl Pass reward track.Also read: Best ways to get free Brawl Pass in Brawl StarsAll rewards offered in the Brawl Stars Season 43 Brawl PassHere are the rewards offered in the Brawl Stars Season 43 Brawl Pass:Milestone 0: 1000 Coins, 1000 Bling, 1500 BlingMilestone 1: 1000 Power Points, New Player's PinMilestone 2: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 CoinsMilestone 3: Starr Drop, 100 BlingMilestone 4: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 5: Starr Drop, New Player's PinMilestone 6: 10 Gems, 10 Gems, 10 GemsMilestone 7: Starr Drop, 100 BlingMilestone 8: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 9: Starr Drop, New Player's PinMilestone 10: 1000 Power Points, 1000 Power Points, 1500 Power PointsMilestone 11: Starr Drop, 100 BlingMilestone 12: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 13: Starr Drop, New Player's PinMilestone 14: 1000 Coins, 1000 CoinsMilestone 15: Starr Drop, 100 BlingMilestone 16: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 17: Starr Drop, New Player's PinMilestone 18: 10 Gems, 10 Gems, 10 GemsMilestone 19: Starr Drop, 100 BlingMilestone 20: 1000 Coins, 1000 CoinsMilestone 21: Starr Drop, New Spray TagMilestone 22: 100 Credit, 100 CreditMilestone 23: Starr Drop, 100 BlingMilestone 24: 1000 Power Points, 1000 Power PointsMilestone 25: 300 Credits, Unlock a Brawler (up to epic) or get Credits to unlock your next Brawler on the Starr Road or FameAlso read: 50 funny Brawl Stars names in 2025Milestone 26: 10 Gems, 10 Gems, 10 GemsMilestone 27: Starr Drop, 100 BlingMilestone 28: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 29: Starr Drop, New Player's PinMilestone 30: 1000 Coins, 1000 CoinsMilestone 31: Starr Drop, 100 BlingMilestone 32: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 33: Starr Drop, New Player's PinMilestone 34: 1000 Coins, 1000 CoinsMilestone 35: Starr Drop, 100 BlingMilestone 36: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 37: Starr Drop, New Player's PinMilestone 38: 10 Gems, 10 Gems, 10 GemsMilestone 39: Starr Drop, 100 BlingMilestone 40: 1000 Coins, 1000 CoinsMilestone 41: Starr Drop, New Player's PinMilestone 42: 10 Gems, 10 Gems, 10 GemsMilestone 43: Starr Drop, 100 BlingMilestone 44: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 CoinsMilestone 45: Starr Drop, New Player IconMilestone 46: 100 Credits, 100 Credits, Old Hunter Crow skinMilestone 47: Starr Drop, 100 BlingMilestone 48: 3500 Coins, 1000 Coins, Death's Door Crow skinMilestone 49: 100 Credits, 100 CreditsMilestone 50: Legendary Starr Drop, Plague Doctor Crow skin, Trick or Treat Player TitleBonus Reward: Starr DropAlso read: Is Brawl Stars pay-to-win in 2025?More articles related to Brawl Stars by Sportskeeda:Best club namesTier list: All Hypercharges rankedBest Brawlers to use with BuzzBest names for anime lovers