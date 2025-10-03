All Brawl Pass rewards for Brawl Stars Season 43

By Himanshu Suryawanshi
Published Oct 03, 2025 07:45 GMT
Check out the rewards offered this season (Image via Supercell)
There are multiple rewards you can earn in Brawl Stars season 43 (Image via Supercell)

Brawl Stars Season 43 goes live on October 3, 2025, and will run until November 2, 2025. Its reward track features multiple items, such as new cosmetics, Players' Pins, sprays, icons, and Starr Drops. However, to access high-end goodies, you'll need to purchase the Brawl Pass or Brawl Pass Plus.

This article lists all the items offered in the Brawl Stars Season 43 Brawl Pass reward track.

All rewards offered in the Brawl Stars Season 43 Brawl Pass

Here are the rewards offered in the Brawl Stars Season 43 Brawl Pass:

  • Milestone 0: 1000 Coins, 1000 Bling, 1500 Bling
  • Milestone 1: 1000 Power Points, New Player's Pin
  • Milestone 2: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 Coins
  • Milestone 3: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 4: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 5: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 6: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
  • Milestone 7: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 8: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 9: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 10: 1000 Power Points, 1000 Power Points, 1500 Power Points
  • Milestone 11: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 12: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 13: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 14: 1000 Coins, 1000 Coins
  • Milestone 15: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 16: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 17: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 18: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
  • Milestone 19: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 20: 1000 Coins, 1000 Coins
  • Milestone 21: Starr Drop, New Spray Tag
  • Milestone 22: 100 Credit, 100 Credit
  • Milestone 23: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 24: 1000 Power Points, 1000 Power Points
  • Milestone 25: 300 Credits, Unlock a Brawler (up to epic) or get Credits to unlock your next Brawler on the Starr Road or Fame
  • Milestone 26: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
  • Milestone 27: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 28: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 29: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 30: 1000 Coins, 1000 Coins
  • Milestone 31: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 32: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 33: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 34: 1000 Coins, 1000 Coins
  • Milestone 35: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 36: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 37: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 38: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
  • Milestone 39: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 40: 1000 Coins, 1000 Coins
  • Milestone 41: Starr Drop, New Player's Pin
  • Milestone 42: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
  • Milestone 43: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 44: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 Coins
  • Milestone 45: Starr Drop, New Player Icon
  • Milestone 46: 100 Credits, 100 Credits, Old Hunter Crow skin
  • Milestone 47: Starr Drop, 100 Bling
  • Milestone 48: 3500 Coins, 1000 Coins, Death's Door Crow skin
  • Milestone 49: 100 Credits, 100 Credits
  • Milestone 50: Legendary Starr Drop, Plague Doctor Crow skin, Trick or Treat Player Title
  • Bonus Reward: Starr Drop
Edited by Rachel Syiemlieh
