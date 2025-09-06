Brawl Stars Season 42 Brawl Pass: All rewards explored

Brawl Stars Season 42 Brawl Pass went live on September 3, 2025, and will run until October 2. The fresh season's reward track offers tons of commodities, such as cosmetics, new players' pins, sprays, icons, and Starr Drops. Read on to learn about all the rewards offered in the track.

All rewards offered in the Brawl Stars Season 42 Brawl Pass

Brawl Stars @BrawlStars 🛹 SUBWAY SURFERS IS IN BRAWL STARS! 🛹 ​ 🚇 Get Rails to progress through the track and unlock rewards including Jake Ollie Skin! 📦 Open Boom Boxes to get Subway Supers, new Skins, and even more rewards! 🤓 You can get up to 624 in total during the event! See how in the update release notes! 🏃 Play the new Subway Run game mode! 👾 New Brawl Pass Season with Streetwear, Hypebeast and Techwear Emz (and remember 30% XP if you get the Brawl Pass from Supercell Store!) ​ The #SubwaySurfers event starts now and ends on September 30th!

Here are all the rewards offered in the Brawl Stars Season 42's reward track:

Milestone 0: 1000 Coins, 1000 Bling, 1500 Bling

Milestone 1: 1000 Power Points, New Player's Pin

Milestone 2: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 Coins

Milestone 3: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 4: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 5: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 6: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems

Milestone 7: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 8: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 9: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 10: 1000 Power Points, 1000 Power Points, 1500 Power Points

Milestone 11: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 12: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 13: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 14: 1000 Coins, 1000 Coins

Milestone 15: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 16: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 17: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 18: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems

Milestone 19: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 20: 1000 Coins, 1000 Coins

Milestone 21: Starr Drop, New Spray Tag

Milestone 22: 100 Credit, 100 Credit

Milestone 23: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 24: 1000 Power Points, 1000 Power Points

Milestone 25: 300 Credits, Unlock a Brawler (up to epic) or get Credits to unlock your next Brawler on the Starr Road or Fame

Milestone 26: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems

Milestone 27: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 28: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 29: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 30: 1000 Coins, 1000 Coins

Milestone 31: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 32: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 33: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 34: 1000 Coins, 1000 Coins

Milestone 35: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 36: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 37: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 38: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems

Milestone 39: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 40: 1000 Coins, 1000 Coins

Milestone 41: Starr Drop, New Player's Pin

Milestone 42: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems

Milestone 43: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 44: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 Coins

Milestone 45: Starr Drop, New Player Icon

Milestone 46: 100 Credits, 100 Credits, Techwear EMZ skin

Milestone 47: Starr Drop, 100 Bling

Milestone 48: 3500 Coins, 1000 Coins, Hypebeast EMZ skin

Milestone 49: 100 Credits, 100 Credits

Milestone 50: Legendary Starr Drop, Streetwear EMZ skin, Star Rail Surfer Player Title

Bonus Reward: Starr Drop

About the author Himanshu Suryawanshi Himanshu is an Esports & Gaming writer at Sportskeeda, specializing in mobile games. Battle royale games like Free Fire and PUBG form a big part of his coverage, along with Supercell titles such as Clash of Clans and Clash Royale. He has written more than 800 articles in over two years with Sportskeeda, accumulating more than 2 million views.



Himanshu’s forte lies in delving deep into the intricacies of the games he covers and staying tuned to their communities. This enables him to provide accurate and timely information to his readers. He draws inspiration from various industry professionals and particularly admires prominent Clash of Clans content creator Judo Sloth.



Introduced to the gaming world at a young age, Himanshu’s video game journey commenced with God of War. While he enjoys exploring diverse game genres, multiplayer titles hold a special place in his heart due to their competitive and captivating nature.



Aside from gaming, Himanshu’s interests span reading, writing, and films. Know More