Brawl Stars Season 42 Brawl Pass: All rewards explored

Brawl Stars Season 42 Brawl Pass went live on September 3, 2025, and will run until October 2. The fresh season's reward track offers tons of commodities, such as cosmetics, new players' pins, sprays, icons, and Starr Drops. Read on to learn about all the rewards offered in the track.
All rewards offered in the Brawl Stars Season 42 Brawl Pass
Here are all the rewards offered in the Brawl Stars Season 42's reward track:
- Milestone 0: 1000 Coins, 1000 Bling, 1500 Bling
- Milestone 1: 1000 Power Points, New Player's Pin
- Milestone 2: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 Coins
- Milestone 3: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 4: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 5: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 6: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
- Milestone 7: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 8: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 9: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 10: 1000 Power Points, 1000 Power Points, 1500 Power Points
- Milestone 11: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 12: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 13: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 14: 1000 Coins, 1000 Coins
- Milestone 15: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 16: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 17: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 18: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
- Milestone 19: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 20: 1000 Coins, 1000 Coins
- Milestone 21: Starr Drop, New Spray Tag
- Milestone 22: 100 Credit, 100 Credit
- Milestone 23: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 24: 1000 Power Points, 1000 Power Points
- Milestone 25: 300 Credits, Unlock a Brawler (up to epic) or get Credits to unlock your next Brawler on the Starr Road or Fame
- Milestone 26: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
- Milestone 27: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 28: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 29: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 30: 1000 Coins, 1000 Coins
- Milestone 31: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 32: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 33: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 34: 1000 Coins, 1000 Coins
- Milestone 35: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 36: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 37: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 38: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
- Milestone 39: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 40: 1000 Coins, 1000 Coins
- Milestone 41: Starr Drop, New Player's Pin
- Milestone 42: 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems
- Milestone 43: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 44: 1000 Coins, 1000 Coins, 1500 Coins
- Milestone 45: Starr Drop, New Player Icon
- Milestone 46: 100 Credits, 100 Credits, Techwear EMZ skin
- Milestone 47: Starr Drop, 100 Bling
- Milestone 48: 3500 Coins, 1000 Coins, Hypebeast EMZ skin
- Milestone 49: 100 Credits, 100 Credits
- Milestone 50: Legendary Starr Drop, Streetwear EMZ skin, Star Rail Surfer Player Title
- Bonus Reward: Starr Drop
