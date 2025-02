Idle Breakout codes: Working and tested (February 2025)

If you are looking for Idle Breakout codes, then you’ve come to the right place. In this idle game, your purpose is to break the colorful bricks and level up. You will earn money for breaking the bricks and can use them to buy balls or upgrade their abilities. The title also offers various power-ups that help in making your gameplay convenient.

Besides playing to level up, you can also use codes in Idle Breakout to skip thousands of levels, upgrade all balls to the maximum, or get an infinite amount of money. This can greatly help you progress through the game rather easily.

In this article, you will find lists of all the working codes that you can currently use in Idle Breakout.

All active Idle Breakout codes

Click the Import button in the Settings menu to open the code redemption dialog box (Image via Kodiqi)

Unlike other titles, Idle Breakout codes are save files you can import to the game. The table below lists all active codes in Idle Breakout:

Codes Rewards NjEwMywxOTI3ODAzMzk2MTEuNDcsMzA5LDg2NCwyNSw1ODA0MTksNjA4OTkzNCwyODI2NTMzLDIsMzIzOSwzLDEsMSwwLDQzNTk0Ljk1LDUyLDAsMTM5ODY3MjAyNyw4MDI0MDcwMjMzMi4wMCwyNjU5MTY2MzAxMzMuMDAsNTE0Njg1MDAxNzUuMDAsMzExOTM1NjcyMDk2LjAwLDcxMjk2MzMyNjQ0LjAwLDM1MDExMjM5MjYwOS4wMCw5MDA5NzcwMzY0NS4wMCw0MTU1NDQ3MjA4NzIuMDAsMCw3MDY1MDM2NTQ1LjAwLDAsNTIsNTEsNDQsNDMsMCwwLDAsMCwwLDAsNiw0OCw2LDU2LDgsNTIsNiw2MywwLDAsMCw3Niw3MiwxMCw4LDksNCwxNCwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjY3OTA1LDAsMCw5LDIwLDEsMCwxLDAs Skip 6,000 levels codes MTI4MTYzLEluZmluaXR5LEluZmluaXR5LDI2NTEwLDAsMTIxOTg4MzYsMTIxOTg4MzYsOTYxNzc3LDAsMzYsMCwwLDAsMCwwLDAsNjc5MTQyNjg3MjE5MjQxLjAwLDY3OTE0MjY4NzIxOTI0MS4wMCwyNjY2MDU5NzYxNjg5NzIxLjAwLDI2NjYwNTk3NjE2ODk3MjEuMDAsMjYxMjU2NzEwMjg1NDIwODQuMDAsMjYxMjU2NzEwMjg1NDIwODQuMDAsNzg1MDc3ODA2NTI1MjM0LjAwLDc4NTA3NzgwNjUyNTIzNC4wMCw1MzEyMDMwMjY5NDM3ODUuMDAsNTMxMjAzMDI2OTQzNzg1LjAwLDU5MjE3MTI5OTkzMjI1LjAwLDU5MjE3MTI5OTkzMjI1LjAwLDIwLDQwLDUwMCwzMDAsMTAwLDQwLDAsMCwwLDksMTk5LDYsMzMzLDYsMjEwLDgsMTI1LDYsMTYwLDUsMjAxLDAsOTksMCwxMCw5LDE2Nyw0LDk1LDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwxLDEsMCwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMCwwLDAsMSwxLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwxNTc3NywwLDAsMCw0NCwzLDEsMCwxLA Ultimate God code MTA2MzcsMjcxOTM0ODExMzk0Ljg4LDk4LDE1NzcsMjMsMTAxMTI3Myw2Mjk0NDEyLDI5ODE2NzYsMCwyMDk5LDEsMCwxLDAsNDQwNDUuOTYsMTA0LDAsMjE3ODUyMywwLDIwODk3OTg2MjgwNC4wMCwyMDQyODgwLDE2NjQwOTI2ODk4MS4wMCw2MzE4OTA5MzI2LjAwLDYzMjA4OTE4NTMuMDAsMjkxODUzMzI3NDMyOC4wMCw0NjcwOTUwMzYzMzQ3LjAwLDAsMTU5MzEwNiwwLDAsMjcsNDUsNTgsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCw4LDQ4LDAsNjksMCwwLDAsMCwwLDEwLDksOSw0LDgsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwxLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDExNTcxOTMsMCw0LDAsMjMsMiwwLDAsMCw Skip 1000 levels code MzgxLEluZmluaXR5LDkuOTc2OTIyNTY3NTQxMzc2ZSsyMSw0MSwwLDM3MjcxLDM3MjcxLDY5OTQsMCwzNiwxMSwxLDEsMCw0MzU5NS43OCwzNzM1NDk0MiwxNTkzOTYwNzU5NjMuMDAsMTU5Mzk2MDc1OTYzLjAwLDAsMCwwLDAsNzAwMjM4MzcsNzAwMjM4MzcsMCwwLDAsMCwxNzgsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDksMTUsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwxMCw5LDYyLDQsOTUsMSwwLDAsMSwwLDAsMSwwLDAsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDFlKzEzMSwwLDAsMTYsMjAsMWUrMTMxLDAsMCwxLA Obtain Infinite Money code MTgzNixJbmZpbml0eSxJbmZpbml0eSwyMTcsMCwxNjUyNTgsMTY1MjU4LDgxMTMyLDUsMSwxLDEsMSwwLDQzNTk1Ljc4LDQ2ODE1MTM5LDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMTkzODc1Njg1MCwxOTM4NzU2ODUwLDAsMCwwLDAsMCwxMDAwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsNSwyNTUsMCwzMywwLDEwLDksMTY0LDQsOTUsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwwLDAsMSwxLDEsMCwwLDAsMCwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLEluZmluaXR5LDAsMCwwLDEsSW5maW5pdHksMSwwLDAs Obtain infinite money and black brick points ODUwLDg0NDkyNzU4LDQ5LDEwNSwzNCw4MDg0MCwxNzkwMjg1LDY4NDA2Niw1LDY2NzksMywwLDEsMCw0Mzk3NC4yMCw0NTg4NSwxNDcwODU2OSwyNTM4OTQ5NjQsMzM0MjA0NjksMjQ3Nzk2NzgxMi4wMCw0NjM3MDI5NDMsNDIxNjYyNjI0Ni4wMCw0OTY0NTc2NzksNjU3NTA5MjcyNC4wMCwyNDEzNjI4MDAsNTU5OTUxNDQxNS4wMCw1OTQyMjYxNCwxMjMyNzI4OTQ3LDMwLDMwLDMwLDMwLDMwLDMwLDAsMCwwLDksMjQsNiwyOSw2LDI5LDgsMjQsNiwyNCw1LDM5LDAsMjQsMCw4LDYsNiw0LDEzLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwyMzIyNCwwLDAsNywxMSwxLDAsMCwxLA Break one million bricks instantly MjQzNzcsNjQwNDkyMjg4NjQ4LjMzLDgzLDQzNzgsNDQsMjMxNzI2NCw0MDI0Mzc3NSwxOTg4NDQ5NiwwLDk0NjY0LDEwLDEsMSwwLDQ0MjA5LjY0LDMyLjk3LDAsMTY0NjUyNDQwOCwyNzczODUyMDg3MjUyNywyNzc5NDgwMjkyMjM1NTksNzQ4Nzg0MzMwNjM3Nyw3MTM4NTYwNjYwNDk4OCwyMDU0MTQyNzQzMTQyMSwyMzY3MzU2NzUzOTMwMDUsMjQ2NTAwOTMwNTczNTksMjcyMDM2OTY1NTUxMDE2LDE0NDY0Mjc2MjcxODYsMTY4MDUxOTk1MDA4NDYsMCw2MCw1NSw1NSw3MCwyMCwwLDAsMCwwLDAsNiw1NSw2LDY4LDgsNjgsNiw3OCw1LDEwMCwwLDk5LDEyOSwxMCw5LDEzLDQsMjEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwxLDEsMSwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDAsMCwwLDE2NTA0MzE1LDAsMSw5LDYwLDIsMCwxLDAs Upgrade all balls to the maximum NDI4MDYsMjE5MzE4MzQ2NzU3NTMuNjEsNTksODA1OSw1Niw0MDY5Mjg5LDY4OTQ0NDAxLDM0MjY5MTQxLDAsMTU4ODk4LDUsMSwxLDAsNDQyMTkuMTIsMjkuMDAsMCwyMDE3MDYyMjkyLDI0MjQ2ODExNDczNzAzOCw5NjY2MDAyNDcwOTE4NTYsNjE0OTk0ODQ3MDU1MjgsMjM5MjgzNzkxMTc5MDA2LDIwMDAzOTUwODM2MDU3Niw3ODA0OTQzMTA2NTMzMzUsMjQyMDA4MjQxMTEwNDU4LDkxNDg1NTMyMTMyNzE5OSwxNTA2NzU0NDQ4OTU1Miw1ODc5MTE0NjYzNzExNiwwLDYwLDU1LDU1LDgwLDIwLDAsMCwwLDAsMCw2LDYwLDYsNzQsOCw3NSw2LDg3LDUsMTA5LDAsOTksMTQwLDEwLDksMTQsNCwyMiwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDEsMSwxLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwwLDAsMjkzNzQ0NjAsMCwxLDEzLDY0LDIsMCwxLDAs Reach 42,000 levels instantly MTgzNixJbmZpbml0eSxJbmZpbml0eSwyMTcsMCwxNjUyNTgsMTY1MjU4LDgxMTMyLDUsMS Reach 1,836 level instantly MjA5LDQyMTcwNTcwMywzMTY0LDE2LDIwLDE5OTA1LDExMzE0OTAwLDU1MjI2MDUsNSw3NzksMiwwLDAsMCw0NDEzOC41NSw1OCwyMzgxNDUxLDU2MDk0OTEsMCwzNzUyNDQ1NDc3MDI5LjAwLDAsODQyODI0NTk3NDY2Ny4wMCw1NTIwLDIwMTY4MjU2OTM4MzE5LjAwLDAsMTQ2MTA1NTcxNzkxMDkuMDAsMCwxMDE4NjIzMTA2Ny4wMCwzMywwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsOSwyNSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDEwLDgsMTEsNCwxNSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjU3MDYyMCwwLDAsMiw1MywwLDAsMSwwLA Reach 212 level instantly MjYwNDY0LDFlKzMwMixJbmZpbml0eSw0MDE4NywwLDE1MjY0NTkzLDE1MjY0NTkzLDc2 Reach 260464 level instantly

List of expired codes in Idle Breakout

Currently, there are no expired codes in Idle Breakout.

How to redeem Idle Breakout codes

The process to redeem codes in Idle Breakout (Image via Kodiqi)

The codes in Idle Breakout are different from other titles. They are like cheat codes that will help you achieve certain objectives. Using the following methods will help you redeem the above-listed codes:

Step 1: Launch Idle Breakout on your browser.

Step 2: Click the Gear or Settings icon at the top right corner.

Step 3: In the Settings menu, click the Import button.

Step 4: You will see a dialog box on the top that says “Paste Import Data here.”

Step 5: Copy and paste the above codes in the box.

Step 6: Click OK and enjoy the benefits.

Idle Breakout codes and their importance

The codes in Idle Breakout are the save files generated by various players that you can use to obtain certain benefits. You can use them to skip to certain levels, obtain an infinite amount of money, max out ball upgrades, and more.

How to fix Idle Breakout codes troubleshooting

If you don’t obtain the desired result by importing the codes, it might mean you’ve copied the incomplete code. On the other hand, you might be unable to click the Settings button. It might mean you have no internet connection or the game has frozen. In such cases, reload the page and repeat the Idle Breakout code redemption process.

Where to find new codes in Idle Breakout

There is no way to find new codes in Idle Breakout. The codes are basically cheats which are import data you can use to access the levels or perks saved by other players.

FAQs on Idle Breakout codes

Q1) Why are the Idle Breakout codes used?

The codes in Idle Breakout help you get to certain levels, an infinite amount of cash, black brick points, max out all ball upgrades, and more.

Q2) Do codes in Idle Breakout expire?

No, the codes in Idle Breakout don’t expire. You can use them anytime and enjoy the benefits.

Q3) When are new codes released in Idle Breakout?

The developers don’t release new codes in Idle Breakout. The codes are the saved files of other players you can use.

