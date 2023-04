Dakota Style Pretzels recall: Reason, affected lot codes, and other details revealed

Dakota Style Foods, Inc. has issued a recall expansion for its braided Dakota Style Pretzels to include several other products that may contain undeclared milk allergens. When consumed by people with lactose intolerance or milk allergies, the affected products can cause severe to life-threatening allergic reactions.

The voluntary recall expansion was announced on April 21, 2023. This was initiated after testing indicated that several products containing milk may have been distributed in packaging that did not reveal the presence of milk allergens. The original recall notice was issued on April 18, 2023. This was initiated after the company received customer complaints that the product, which contained milk was distributed in packaging that did not reveal the presence of milk allergens.

the recalled Dakota Style Pretzels may cause severe to life-threatening allergic reactions to people with lactose intolerance or milk allergies (Image via FDA)

Neither Dakota Style Foods, Inc. nor the United States Food and Drug Administration (FDA) have yet to receive reports of any incidents or fatalities in regard to consumption of the recalled Dakota Style Pretzels products.

Food contaminated with milk allergens is known to trigger severe to life-threatening allergic reactions in people with lactose intolerance or milk allergies. Symptoms of such allergies may include - tingling in the mouth, abdominal pain, light-headedness, nausea, diarrhea, vomiting, dizziness, and fainting.

People with high sensitivity towards milk allergens could also be at risk of experiencing life-threatening symptoms. These could be anaphylaxis attacks, which require immediate medical attention.

Individuals who experience any of these symptoms after the consumption of the recalled product are advised to consult a doctor or visit a medical care center at the earliest.

All you need to know about the recall expansion of Dakota Style Pretzels

The recall expansion affects several Dakota Style Pretzel products that were produced by Dakota Style Foods, Inc. and distributed all across the country. The recalled products, which are feared to contain undeclared milk allergens, were sold through major retailers in all US states and Alaska.

Packed in labeled poly bags, the recalled pretzel products may have been sold in varying package sizes. The original recall notice that affected Hy-Vee brand products included packages that were sold through retail stores in Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, New England, South Dakota, and Wisconsin.

The products affected by the original recall included

10oz poly bags of Hy-Vee Brand Honey Mustard Braided Pretzels with UPC: 75450-24309

10oz poly bags of Hy-Vee Brand Dill Pickle Braided Pretzels with UPC: 75450-24308

10oz poly bags of Hy-Vee Brand Salt and Vinegar Braided Pretzels with UPC: 75450-27706

the recalled Dakota Style Pretzels may contain undeclared milk allergens (Image via FDA)

Customers can recognize all of the recalled products by looking for details in the following table. The details for the recalled products from both the original recall and the recall expansion are as follows:

Product Description Lot Code Best By Date Packaging UPC Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2212022 05/21/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1332022 05/24/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1462022 05/27/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1382022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1392022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1422022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1432022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1652022 06/27/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1752022 06/27/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1782022 06/27/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1952022 07/20/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1962022 07/20/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1992022 07/21/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2002022 07/26/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2012022 07/26/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2212022 08/12/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2222022 08/23/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2562022 09/14/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2632022 09/21/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2932022 10/24/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2982022 10/26/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2992022 10/27/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3042022 11/01/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3052022 11/01/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3142022 11/14/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3402022 12/05/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3402022 12/07/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3412022 12/12/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3552022 12/21/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2352022 12/27/2023 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0302023 01/16/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0192023 01/23/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0262023 01/30/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0342023 01/31/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0372023 02/07/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0382023 02/09/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0392023 02/09/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0732023 04/03/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0872023 04/03/2024 Poly bag 84872-60031 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0812022 04/26/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1062022 04/26/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0892022 04/27/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1452022 05/02/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1232022 05/12/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1222022 05/16/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1442022 05/23/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1442022 05/25/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1422022 05/27/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1792022 06/20/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1292022 06/29/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1802022 06/29/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2222022 08/23/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2242022 08/23/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2622022 09/20/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2632022 09/20/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2712022 10/06/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2922022 10/20/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3222022 10/20/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3212022 11/21/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3222022 11/21/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3342022 12/01/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3412022 12/12/2023 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3612022 01/10/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2312022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3502022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3552022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3562022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3612022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0122023 01/30/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3122022 01/30/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0132023 02/07/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0452023 02/14/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0622023 03/09/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0672023 04/06/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0792023 04/12/2024 Poly bag 84872-60018 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1042022 04/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1792022 07/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2232022 08/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2222022 09/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2622022 09/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2922022 09/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3252022 11/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3422022 12/2023 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3562022 01/2024 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3612022 01/2024 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0672023 03/2024 Poly bag 84872-60030 Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0792023 04/2024 Poly bag 84872-60030 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2442022 09/02/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2502022 09/09/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2512022 09/09/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2562022 09/14/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2482022 09/29/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3182022 11/15/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3192022 11/16/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3432022 12/19/2023 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3622022 01/09/2024 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0192023 01/17/2024 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0202023 01/23/2024 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0472023 03/08/2024 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0742023 04/03/2024 Poly bag 70038-66480 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2432022 09/01/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2242022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2442022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2452022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2542022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2532022 09/13/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2552022 09/13/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2562022 09/14/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D3132022 11/14/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D3142022 11/14/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D3462022 12/20/2023 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0142023 01/23/2024 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0192023 01/23/2024 Poly bag 70038-66479 Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0592023 03/03/2024 Poly bag 70038-66479 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D1222022 05/13/2023 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D2592022 09/20/2023 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D3342022 12/01/2023 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D3612022 01/16/2024 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0122023 01/30/2024 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0452023 03/09/2024 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0662023 03/09/2024 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0672023 03/14/2024 Poly bag 33147-89146 Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D2162022 08/09/2023 Poly bag 33147-89145 Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D2582022 09/21/2023 Poly bag 33147-89145 Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D3402022 12/07/2023 Poly bag 33147-89145 Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D0182023 01/19/2024 Poly bag 33147-89145 Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D0512023 03/07/2024 Poly bag 33147-89145 Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D0662023 03/14/2024 Poly bag 33147-89145 Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D2212022 08/11/2023 Poly bag 23631-11187 Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D2662022 09/23/2023 Poly bag 23631-11187 Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D2702022 09/27/2023 Poly bag 23631-11187 Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D3462022 12/20/2023 Poly bag 23631-11187 Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D0472023 03/03/2024 Poly bag 23631-11187 Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D1032023 04/13/2024 Poly bag 23631-11187 Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2212022 08/11/2023 Poly bag 23631-11186 Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2482022 09/22/2023 Poly bag 23631-11186 Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2482022 09/23/2023 Poly bag 23631-11186 Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2692022 09/28/2023 Poly bag 23631-11186 Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D3552022 01/10/2024 Poly bag 23631-11186 Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D0392023 03/03/2024 Poly bag 23631-11186 Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D1012023 04/13/2024 Poly bag 23631-11186 Gelson's 4.5oz Sea Salt Pretzels D2222022 08/11/2023 Poly bag 23631-11185 Gelson's 4.5oz Sea Salt Pretzels D2482022 09/29/2023 Poly bag 23631-11185 Gelson's 4.5oz Sea Salt Pretzels D0592023 04/13/2024 Poly bag 23631-11185 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1032022 04/27/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1322022 05/25/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1512022 06/09/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1882022 07/07/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2112022 08/05/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2212022 08/24/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2632022 09/21/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2702022 10/06/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3322022 11/29/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3272022 11/29/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3392022 12/05/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3432022 12/12/2023 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3622022 01/09/2024 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D0382023 02/09/2024 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D0452023 02/16/2024 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D0472023 03/08/2024 Poly bag 75450-24308 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2022022 07/26/2023 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2222022 08/23/2023 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2582022 09/20/2023 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2692022 10/06/2023 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2882022 10/17/2023 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D3332022 11/29/2023 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D3542022 12/27/2023 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0102023 01/10/2024 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0192023 01/23/2024 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0302023 02/06/2024 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0382023 02/09/2024 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0392023 02/13/2024 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0512023 03/07/2024 Poly bag 75450-24309 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D0822022 04/26/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D1592022 06/09/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D1792022 08/09/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D2712022 10/06/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3212022 11/17/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3252022 11/29/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3342022 12/01/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3412022 12/12/2023 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D0132023 02/07/2024 Poly bag 75450-27706 Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D0442023 02/14/2024 Poly bag 75450-27706 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1582022 06/13/2023 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1932022 07/12/2023 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1942022 07/14/2023 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1952022 07/14/2023 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D2882022 10/17/2023 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D0112023 01/18/2024 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D0172023 01/23/2024 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D0182023 01/23/2024 Poly bag 41318-25266 Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1182022 05/01/2023 Poly bag 41318-25268 Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1232022 05/12/2023 Poly bag 41318-25268 Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1812022 07/06/2023 Poly bag 41318-25268 Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1872022 07/06/2023 Poly bag 41318-25268 Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Customers who may have bought any of the recalled products are strictly advised not to consume them. All recalled Dakota Style Pretzels can either be disposed of safely in a closed bin or returned to the store of purchase for a full refund.

Consumers with doubts and queries about the Dakota Style Pretzels recall or the refund process can get in touch with Dakota Style Foods, Inc. at 1-800-446-2779, Monday to Friday between 8 am and 5 pm CST.

