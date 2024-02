World Aquatics Championships 2024 Swimming Day 7: Schedule, athletes in action, and more

The swimming events, which began on February 11, are being held at the Aspire Dome at the World Aquatics Championships 2024.

Day 6 (February 16) of the swimming events at the World Aquatics Championships 2024 saw the swimmers competing in women’s 100m freestyle, 200m breaststroke, men’s 200m backstroke, 200m breaststroke, and 4x200m freestyle relay where medals were up for grabs.

It was a great day for the Netherlands at the 21st World Aquatics Championships as Marrit Steenbergen and Tes Schouten bagged the 100m freestyle and 200m breaststroke titles, respectively. Schouten produced an upset over the USA’s Kate Douglass on her way to her first-ever gold in the tournament’s history.

Spain’s Hugo González and Dong Zhihao of China emerged as the winners in the men’s 200m backstroke and 200m breaststroke, respectively. Meanwhile, China also claimed the men’s 4x200m freestyle relay final, clocking a total time of 7:01.84.

The swimmers from Day 6 will also be in action on the penultimate day of the World Aquatics Championships 2024 on February 17 as they will take part in the medal matches in the men’s 100m butterfly, 50m freestyle, women’s 200m backstroke, 50m butterfly, and 800m freestyle.

Additionally, Day 7 of the World Aquatics Championships 2024 will witness the swimmers participating in the heats of the women’s 50m freestyle, 50m breaststroke, and men's 50m backstroke, and 1500m freestyle.

This will be followed by the semifinals in the aforementioned events, excluding men’s 1500m freestyle.

Claire Curzan, Sarah Sjoestroem, Chad Le Clos, Erika Fairweather, Kate Douglass, Hunter Armstrong, Simona Quadarella, and Ahmed Hafnaoui, are a few of the prominent swimmers to look out for on Day 7 (February 17) at the World Aquatics Championships 2024.

Athletes in action on Day 7 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

Italy's Simona Quadarella is one of the swimmers to watch out for in the 800m freestyle at Doha World Aquatics Championships 2024. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Women’s 50m Freestyle

Sarah Sjoestroem, Shayna Jack, Katarzyna Wasick, Kate Douglass, Marrit Steenbergen, Michelle Coleman, Anna Hopkin, Kim Busch, Melanie Henique, Julie Kepp Jensen, Neza Klancar, Emma Chelius, Farida Osman, Erin Gallagher, Kornelia Fiedkiewicz, Angelina Kohler, Ting Wen Quah, Chiara Tarantino, Theodora Drakou, Kalia Antoniou, Teresa Ivan, Taylor Ruck, Jenjira Srisa - Ard, Hoi Lam Tam, Nagisa Ikemoto, Mei-Chien Huang, Nina Stanisavljevic, Tayde Ana Sofia Revilak Fonseca, Yue Lyu, Smilte Plytnykaite, Sirena Carolina Rowe Cervantes, Jasmine Alkhaldi, Andrea Berrino, Barbora Janickova, Maria Daza Garcia, Erin Riordan, Fanny Teijonsalo, Lismar Lyon, Jillian Janis Geohagan Crooks, Amel Melih, Marina Spadoni, Emma Harvey, Cherelle Thompson, Johanna Elin Gudmundsdottir, Gloria Anna Muzito, Gabriela Nikitina, Emily Macdonald, Rhanishka Gibbs, Maria Brunlehner, Paige Van Der Westhuizen, Amani Alobaidli, Mia Phiri, Maxine Egner, Mikaili Charlemagne, Imane Houda El Barodi, Varsenik Manucharyan, Tilly Collymore, Ionnah Eliane Douillet, Georgia-Leigh Vele, N'hara Fernandes, Sara Pastrana, Alejandra Santana, Christina Rach, Aunjelique Liddie, Aleka Kylela Persaud, Unilez Takyi, Kaiya Brown, Jovana Kuljaca, Adriana Giles, Anastasiya Morginshtern, Marina Abu Shamaleh, Elizaveta Pecherskikh, Lara Dashti, Carolann Faeamani, Ekaterina Bordachyova, Kestra Kihleng, Arleigha Hall, Arla Dermishi, Makelyta Singsombath, Jessica Makwenda, Loane Russet, Mst Sonia Khatun, Taffi Illis, La Troya Lesa Pina, Siwakhile Dlamini, Iman Kouraogo, Kayla Hepler, Natalia Ladha, Aya Mpali, Nada Arakji, Jasmine Schofield, Yuri Hosei, Imelda Ximenes Belo, Leena Mohamedahmed, Adele Sodalo Agnes Gaitou, Lina Alemayehu Selo, Salima Ahmadou Youssoufou, Vanessa Bobimbo, Olamide Sam, Rita Acaba Ocomo, Nina Amison, Tracy Marine Andet, Djenabou Jolie Bah, Assita Diarra, Kamila Moina Touma Ibrahim, Lois Eliora Irishura, Alicia Kimberley Kok Shun, Alicia Mateus, Zariel Nelson, Grace Manuela Nguelo'o, Aaliyah Palestrini, Aishath Ulya Shaig, Nyirabyenda.

Men’s 50m Backstroke

Hunter Armstrong, Pieter Coetze, Isaac Cooper, Ksawery Masiuk, Michael Andrew, Apostolos Christou, Ole Braunschweig, Miroslav Knedla, Andrew Jeffcoat, Michele Lamberti, Andrei-Mircea Anghel, Javier Acevedo, Oleksandr Zheltiakov, Conor Ferguson, Ulises Saravia, Jihwan Yoon, Bjoern Seeliger, Hugo Gonzalez, Yassin Hossam, Lamar Taylor, Bradley Woodward, Evangelos Makrygiannis, Adrian Santos, I Gede Siman Sudartawa, Yeziel Morales, Jerard Jacinto, Charles Hockin Brusquetti, Mantas Kauspedas, Diego Camacho Salgado, Bernhard Reitshammer, Dino Hasibovic Sirotanovic, Adam Jaszo, Filippos Iakovidis, Kaloyan Levterov, Girts Feldbergs, Yifan Xu, Dimuth Akalanka Peiris, Shiu Yue Lau, Merdan Atayev, Antoine De Lapparent, Erkhes Enkhtur, Guido Montero, Oscar Cyusa Peyre Mitilla, Hasan Ali Khaleel Al-Zinkee, Tajhari Williams, Kamseu Kamogne Nguichie, Yousef Al-Khulaifi, Brandon George, Ibrahim Kamara.

Women’s 50m Breaststroke

Ruta Meilutyte, Benedetta Pilato, Lara Van Niekerk, Anita Bottazzo, Mona Mc Sharry, Qianting Tang, Veera Kivirinta, Sophie Hansson, Kotryna Teterevkova, Dominika Sztandera, Ana Pinho Rodrigues, Fleur Vermeiren, Piper Enge, Charlotte Bonnet, Maria Thaleia Drasidou, Ida Hulkko, Silje Slyngstadli, Chang Yang, Macarena Ceballos, Sophie Angus, Ana Carolina Vieira, Pei-Wun Lin, Jenjira Srisa - Ard, Thanya Angelyn Cacho Dela Cruz, Jimena Ruiz, Adelaida Pchelintseva, Lisa Mamie, Stefania Gomez Hurtado, Tara Vovk, Byanca Melissa Rodriguez Villanueva, Jinq En Phee, Hoi Kiu Lam, Pui Lam Chen, Lanihei Connolly, Victoria Russell, Ellie Shaw, Naiara Roca, N'hara Fernandes, Kirabo Namutebi, Taeyanna Adams, Mariama Toure, Nina Amison, Rita Acaba Ocomo, Alicia Kimberley Kok Shun, Olamide Sam.

Men’s 1500m Freestyle

Ahmed Hafnaoui, Florian Wellbrock, Daniel Wiffen, Mykhailo Romanchuk, Gregorio Paltrinieri, Sven Schwarz, Charlie Clark, Kristof Rasovszky, Kuzey Tuncelli, David Aubry, Luca De Tullio, Damien Joly, Carlos Garach Benito, Liwei Fei, Henrik Christiansen, David Betlehem, Vlad Stefan Stancu, Emir Batur Albayrak, Krzysztof Chmielewski, Zhanshuo Zhang, Shogo Takeda, Ahmed Akaram, Huy Hoang Nguyen, Victor Johansson, Guilherme Costa, Hoe Yean Khiew, Dylan Robert Porges Avila, Ratthawit Thammananthachote, Diego Dulieu, Rodolfo Falcon Jr, Ilias El Fallaki, Nikola Gjuretanovikj, Carson Foster, Daiya Seto, Alberto Razzetti, Tomoru Honda, Lewis Clareburt, Max Litchfield, Balazs Hollo, Lorne Wigginton, Matthew Sates, Apostolos Papastamos, Thomas Jansen, Collyn Gagne, David Johnston, Richard Nagy, Minseop Kim, Hsing-Hao Wang, Robert-Andrei Badea, Marius Toscan, Quang Thuan Nguyen, Erick Gordillo, Jaouad Syoud, Khai Xin Tan, Fers Erzen Anze, Jarod Arroyo, Ahmed Theibich.

Women’s 50m Butterfly Finals

Brianna Throssell, Alexandria Perkins, Farida Osman, Sarah Sjoestroem, Melanie Henique, Yiting Yu, Erin Gallagher, Angelina Kohler.

Men’s 50m Freestyle Finals

Isaac Cooper, Kristian Gkolomeev, Benjamin Proud, Cameron Mcevoy, Vladyslav Bukhov, Bjoern Seeliger, Kenzo Simons, Michael Andrew.

Women’s 200m Backstroke Finals

Dora Molnar, Gabriela Georgieva, Eszter Szabo-Feltothy, Claire Curzan, Jaclyn Barclay, Anastasiya Shkurdai, Laura Bernat, Freya Constance Colbert.

Men’s 100m Butterfly Finals

Nyls Korstanje, Chad Le Clos, Simon Bucher, Diogo Matos Ribeiro, Jakub Majerski, Mario Molla Yanes, Josif Miladinov, Zach Harting.

Women’s 800m Freestyle Finals

Maddy Gough, Kiah Melverton, Agostina Hein, Erika Fairweather, Isabel Gose, Simona Quadarella, Eve Thomas, Ajna Kesely, Ichika Kajimoto.

Schedule for the Day 7 Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

The schedule for the swimming events (Day 7) at the World Aquatics Championships 2024 is as follows (Local time):

9:32 AM - Women’s 50m Freestyle Heats

9:57 AM - Men’s 50m Backstroke Heats

10:08 AM - Women’s 50m Breaststroke Heats

10:19 AM - Mixed 4x100m Freestyle Relay Heats

10:37 AM - Men’s 1500m Freestyle Heats

7:02 PM - Women’s 50m Butterfly Finals

7:09 PM - Men’s 50m Freestyle Finals

7:16 PM - Women’s 200m Backstroke Finals

7:25 PM - Women’s 50m Breaststroke Semifinals

7:42 PM - Men’s 100m Butterfly Finals

7:50 PM - Women’s 50m Freestyle Semifinals

8:06 PM - Men’s 50m Backstroke Semifinals

8:23 PM - Women’s 800m Freestyle Finals

8:45 PM - Mixed 4x100m Freestyle Relay Finals

Where to watch the World Aquatics Championships 2024?

One can watch the World Aquatics Championships 2024 through the World Aquatics website and on Peacock.