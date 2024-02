World Aquatics Championships 2024 Swimming Day 6: Schedule, athletes in action, and more

The swimming disciplines are currently underway at the World Aquatics Championships 2024 in Doha, Qatar, from February 11 and will run until February 18, 2024.

On Day 5 (February 15) of the swimming events at the World Aquatics Championships 2024, the athletes were in action in the heats and semifinals of the women’s 100m freestyle, 200m breaststroke, men’s 200m backstroke, and 200m breaststroke.

Day 5 (Feb. 15) at World Aquatics Championships witnessed the finals in the women’s 50m backstroke, 200m butterfly, men’s 100m freestyle, and 200m individual medley where Claire Curzan, Laura Stephens, Pan Zhanle, and Finlay Knox claimed the titles respectively.

On Day 6 of the swimming events (February 16), the swimmers will compete in multiple disciplines at the World Aquatics Championships 2024 such as heats and semi-finals of the men’s 100m butterfly, 50m freestyle, women’s 200m backstroke, and 50m Butterfly. Additionally, only the heats of the women’s 800m freestyle will be held.

Besides this, the swimmers who competed in heats and semis on Day 5 will be aiming for titles in the women’s 100m freestyle, 200m breaststroke, men’s 200m backstroke, and 200m breaststroke. The men’s 4x200m freestyle relay final is also an event to watch out for at the World Aquatics Championships 2024.

Among the prominent swimmers who will be competing today (Feb. 16, 2024) in the finals at the World Aquatics Championships 2024 are Curzan, Kate Douglass, Sydney Pickrem, Siobhan Haughey, Nic Fink, Arno Kamminga, and Hugo Gonzalez.

Athletes in action on Day 6 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

:Nic Fink will also be in action of Day 6 (Swimming) at the Doha World Aquatics Championships 2024. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Here is the list of athletes who will compete on Day 6 of the World Aquatics Championships 2024 -

Men's 100m Butterfly

Nyls Korstanje, Shaine Casas, Katsuhiro Matsumoto, Simon Bucher, Chad le Clos, Jakub Majerski, Diogo Matos Ribeiro, Josif Miladinov, Zach Harting, Matthew Sates, Adilbek Mussin, Adrian Jaskiewicz, Tomoru Honda, Matheus Gonche, Mario Molla Yanes, Finlay Knox, Gianmarco Sansone, Eldor Usmonov, Jorge Iga, Cameron Gray, Daniel Gracik, Tzen Wei Teong, Konstantinos Emmanouil Stamou, Jaehoon Yang, Jarod Hatch, Xizhe Wang, Jorge Eliezer Otaiza Hernandez, Bryan Leong Xin Ren, Max Mc Cusker, Navaphat Wongcharoen, David Arias Gonzalez, Jaouad Syoud, Denys Kesil, Joe Kurniawan, Abdalla Nasr, Yeziel Morales, Diego Nicolas Balbi Alayo, Mehrshad Afghari, Abeku Jackson, Durde Matic, Steven Aimable, Jesse Ssuubi Ssengonzi, Tibor Tistan, Benjamin Schnapp, Nika Tchitchiashvili, Artur Barseghyan, Josh Kirlew, Esteban Nunez del Prado, Milos Milenkovic, Ramil Valizade, Jayhan Jamaud Odlum-Smith, Marvin Johnson, Zackary Gresham, Clinton Opute, Raekwon Jibril Noel, James Hendrix, Jeno Heyns, Chi Chong Lam, Paolo Priska, Mohamad Eyad Masoud, Hasan Ali Khaleel Al-Zinkee, Finau Ohuafi, Kokoro Frost, Kinley Lhendup, Thomas Chen, Elhadj N'Gnane Diallo, MSKM Al Kulaibi, Mohammad Alotaibi, Yusuf Marwan Abdullah Nasser, Leo Nolles, Aaron Ghebre Owusu

Women's 200m Backstroke

Claire Curzan, Freya Constance Colbert, Jaclyn Barclay, Eszter Szabo-Feltothy, Laura Bernat, Adela Piskorska, Anastasiya Shkurdai, Camila Rebelo, Lilla Bognar, Africa Zamorano Sanz, Dora Molnar, Ingrid Wilm, Sum Yuet Cindy Cheung, Anastasia Gorbenko, Gabriela Georgieva, Mingxia Sun, Hannah Pearse, Maria Godden, Kristen Elena Romano, Xeniya Ignatova, Seungwon Kim, Xiandi Chua, Alexia Sotomayor, Janja Segel, Natalia Zaiteva, Carolina Cermelli, Celina Marquez, Andrea Becali, Ganga Senavirathne, Ariana Southa Dirkzwager, Jessica Humphrey, Suvana Chetana Baskar, Aynura Primova

Men's 50m Freestyle

Cameron McEvoy, Benjamin Proud, Michael Andrew, Isaac Cooper, Szebasztian Szabo, Vladyslav Bukhov, Yuchan Ji, Leonardo Deplano, Matt King, Kenzo Simons, Kristian Gkolomeev, Stergios Marios Bilas, Ian Yentou Ho, Dylan Carter, Diogo Matos Ribeiro, Miguel Nascimento, Jonathan Eu Jin Tan, Mikel Schreuders, Nicholas Lia, Thomas Fannon, Lorenzo Zazzeri, Andrii Govorov, Shinri Shioura, Nikola Miljenic, Thom de Boer, Alberto Mestre, Emre Sakci, Zhanle Pan, Bjoern Seeliger, Remi Fabiani, Pawel Juraszek, Lamar Taylor, Cameron Gray, Matej Dusa, Kaloyan Bratanov, Heiko Gigler, Andrej Barna, Kalle Aleksanteri Makinen, Javier Nunez, Oussama Sahnoune, Stephen Calkins, Adi Mesetovic, Samyar Abdoli, Clayton Jimmie, Alaa Maso, Stefano Mitchell, Jeancarlo Calderon Harper, Hansel McCaig, Diego Aranda, Johann Stickland, Colins Obi Ebingha, Emad Addin Zapen, Tendo Mukalazi, Bernat Lomero, Micah Masei, Tristan Dorville, Musa Zhalayev, Irvin Hoost, Grisi Koxhaku, Sidrell Williams, Nixon Hernandez, Alexander Shah, Jose Quintanilla, Antoine de Lapparent, Filipe Gomes, Damien Shamambo, Ovesh Purahoo, Issa Samir Hamed Al Adawi, Belly-Cresus Ganira, Mohamad Zubaid, Yousuf Almatrooshi, Adam Moncherry, Steven Aimable, Syed Muhammad Haseeb Tariq, Josh Tarere, Yousef Al-Khulaifi, Alan Koti Lopeti Uhi, Cedrick Niyibizi, Tajhari Williams, Haziq Samil, Katerson Moya, Travis Dui Sakurai, Fakhriddin Madkamov, Slava Sihanouvong, Michael Mponezya Joseph, Houmed Houssein Barkat, Kinley Lhendup, Souleymane Napare, Edgar Richardson Iro, Phillip Kinono, Johnathan Silas, Joshua Wyse, Adam Mpalí, Magnim Jordano Daou, Khousrof, Ousman Jobe, Christian Nii Duah Nortey, Jolanio Guterres, Pedro Rogery, Refiloe Chopho, Terence Tengue, Kyle Abeysinghe, Charles Levi Avi, Fode Amara Camara, Camil Doua, Yann Emmanuel Douma, Brandon George, Bereket Demissie Girkebo, Alexien Kouma, Jefferson Kpanou, Marouane Mamane Hamissou Abba, Ibrahim Mohamed, Charly Ndjlume, Aristote Ndombe Impelenga, Higinio Ndong Obama, Troy Nisbett, Aaron Ghebre Owusu, Troy Nestor Pina, Samiul Islam Rafi

Women's 50m Butterfly

Sarah Sjoestroem, Melanie Henique, Farida Osman, Maaike de Waard, Erin Gallagher, Claire Curzan, Angelina Kohler, Neza Klancar, Anna Ntountounaki, Louise Hansson, Alexandria Perkins, Roos Vanotterdijk, Katerine Savard, Brianna Throssell, Yiting Yu, Sofia Spodarenko, Paulina Peda, Kim Busch, Sonia Laquintana, Julia Maik, Tamara Potocka, Hoi Lam Tam, Ting Wen Quah, Chiharu Iitsuka, Tayde Sansores, Jenjira Srisa-Ard, Jessica Calderbank, Mei-Chien Huang, Barbora Seemanova, Sirena Carolina Rowe Cervantes, Marina Spadoni, Lismar Lyon, Jasmine Alkhaldi, Anastasiya Kuliashova, Emma Harvey, Gabriela Nikitina, Amel Melih, Luana Alonso, Johanna Elin Gudmundsdottir, Imara Bella Patricia Thorpe, Cherelle Thompson, Adaku Nkem Nwandu, Victoria Russell, Weng Chi Cheang, Naekeisha Louis, Mira Alshehhi, Ekaterina Bordachyova, Taffi Illis, Arleigha Hall, Jessica Makwenda, Lina Alemayehu Selo, Galyah Ngerchesiuch Mikel, Daknishael Bezaleel Sanon, Amylia Chali, Denise Donelli, Yaba Kamara, Mia Laban, Haremla Neguse Melke, Kirabo Namutebi, Grace Manuela Nguélo'o, Rana Saadeldin

Women's 800m Freestyle

Simona Quadarella, Isabel Gose, Erika Fairweather, Anastasiia Kirpichnikova, Eve Thomas, Ajna Kesely, Maddy Gough, Kiah Melverton, Agostina Hein, Kayla Han, Peiqi Yang, Yonghui Ma, Beatriz Dizotti, Alisee Pisane, Dune Coetzee, Ichika Kajimoto, Tamila Holub, Merve Tuncel, Gabrielle Roncatto, Kristel Kobrich, Ella Cosgrove, Dakyung Han, Imani de Jong, Ashley Lim, Diana Taszhanova, Marlene Kahler, Eva Petrovska, Lana Hijazi

Women's 100m Freestyle Finals

Kornelia Fiedkiewicz, Kate Douglass, Anna Hopkin, Marrit Steenbergen, Siobhan Bernadette Haughey, Shayna Jack, Barbora Seemanova, Stephanie Balduccini

Women's 200m Breaststroke Finals

Mona McSharry, Lisa Mamie, Sydney Pickrem, Tes Schouten, Kate Douglass, Alina Zmushka, Kotryna Teterevkova, Kristyna Horska

Men's 200m Backstroke Finals

Kai van Westering, Roman Mityukov, Juho Lee, Jack Aikins, Hugo Gonzalez, Adam Telegdy, Apostolos Siskos, Pieter Coetze

Men's 200m Breaststroke Finals

Erik Persson, Ikuru Hiroshima, Caspar Corbeau, Jake Foster, Zhihao Dong, Matti Mattsson, Nic Fink, Arno Kamminga

Schedule for the Day 6 Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

The schedule for the swimming events (Day 6) at the World Aquatics Championships 2024 is as follows (Local time):

9:32 AM - Men’s 100m Butterfly Heats

9:52 AM - Women’s 200m Backstroke Heats

10:08 AM - Men’s 50m Freestyle Heats

10:33 AM - Women’s 50m Butterfly Heats

10:49 AM - Men’s 4x200m Freestyle Relay Heats

11:07 AM - Women’s 800m Freestyle Heats

7:02 PM - Women’s 100m Freestyle Finals

7:09 PM - Men’s 100m Butterfly Semifinals

7:20 PM - Women’s 200m Backstroke Semifinals

7:40 PM - Men’s 50m Freestyle Semifinals

7:49 PM - Women’s 200m Breaststroke Finals

7:59 PM - Men’s 200m Backstroke Finals

8:08 PM - Men’s 200m Breaststroke Finals

8:17 PM - Women’s 50m Butterfly Semifinals

8:33 PM - Men’s 4x200m Freestyle Relay Finals

Where to watch the World Aquatics Championships 2024?

One can watch the World Aquatics Championships 2024 through the World Aquatics website and on Peacock.