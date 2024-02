Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024: Athletes, schedule, where to watch and more

The Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024, slated for February 10, will see the participation of several Olympic and World Championships medalists in Liévin, France. Established in 1988, the event has been hosted annually at the Arena Stade Couvert de Liévin (formerly called Stade Couvert Régional).

The meeting, however, didn’t take place in 2007 and 2008 and was canceled from 2013 to 2017 due to technical problems and work delays.

The fifth World Athletics Indoor Tour Gold event will feature the likes of Katie Moon, Femke Bol, Hugues Fabrice Zango, Sam Kendricks, Grant Holloway, Lamecha Girma, Selemon Barega, Beatrice Chepkoech, Gudaf Tsegay, and Lieke Klaver.

Since it is an Indoor Tour gold event, the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais has a purse of at least $7,000 in each discipline, with the winner set to earn $3,000.

Men athletes competing at the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024

The male athletes participating at the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024 are-

60m Hurdles

Grant Holloway (USA)

Pascal Martinot-Lagarde (FRA)

Jakub Szymanski (POL)

Damian Czykier (POL)

Enrique Llopis (ESP)

Lorenzo Ndele Simonelli (FRA)

Just Kwaou-Mathey (FRA)

Jamal Britt (USA)

Tade Ojora (GBR)

David King (GBR)

Michael Obasuyi (BEL)

Krzysztof Kiljan (POL)

Elie Bacari (BEL)

Job Geerds (NED)

Erwann Cinna (FRA)

Raphael Mohamed (FRA)

200m

Ryan Zeze (FRA)

Lukasz Zok (POL)

Blessing Akwasi Afrifah (ISR)

Xavi Mo-Ajok (NED)

Erriyon Knighton (USA)

800m

Mariano Garcia (ESP)

Tshepiso Masalela (BOT)

Eliott Crestan (BEL)

Mostafa Smaili (MAR)

Benjamin Robert (FRA)

Adrian Ben (ESP)

Mohamed Ali Gouaned (ALG)

Tony Van Diepen (NED)

Daniel Rowden (GBR)

Simone Barontini (ITA)

Khaled Benmahdi (PACE B) (ALG)

Patryk Sieradzki (PACE A) (POL)

Kelvin Kimutai (KEN)

Alex Ngeno Kipngetich (KEN)

Yanis Meziane (FRA)

1500m

Adel Mechaal (ESP)

Teddese Lemi (ETH)

Robert Farken (GER)

Vincent Kibet Keter (KEN)

Tshepo Tshite (RSA)

Azeddine Habz (FRA)

Ismael Debjani (BEL)

Ruben Verheyden (BEL)

Ignacio Fontes (ESP)

Romain Mornet (FRA)

Pierrik Jocteur-Monrozier (FRA)

Adam Czerwinski (POL)

Narve Gilje Nordas (NOR)

2000m

Abdikadar Sheik Ali Mohad (ITA)

Moa Abounnachat Bollerod (NOR)

Benoit Campion (FRA)

Ferdinand Kvan Edman (NOR)

Adisu Girma (ETH)

Lamecha Girma (ETH)

Charles Grethen (LUX)

Nicholas Griggs (IRL)

Brian Komen (KEN)

Melese Nberet (ETH)

Samuel Pihlstrom (SWE)

Federico Riva (ITA)

Samuel Zeleke (ETH)

3000m

Getnet Wale (ETH)

Selemon Barega (ETH)

Hagos Gebrhiwet (ETH)

Samuel Tefera (ETH)

Hugo Hay (FRA)

Dominic Llobalu (SUI)

John Heymans (BEL)

Per Svela (NOR)

Diriba Girma (ETH)

Biniam Mehary (ETH)

Sime Mezgebu (ETH)

Shot Put

Tom Walsh (NZL)

Zane Weir (ITA)

Leonardo Fabbri (ITA)

Bob Bertemes (LUX)

Tomas Stanek (CZE)

Filip Mihaljevic (CRO)

Scott Lincoln (GBR)

Pole Vault

Sam Kendricks (USA)

Piotr Lisek (POL)

Sondre Guttormsen (NOR)

Menno Vloon (NED)

Kurtis Marschall (AUS)

Thibaut Collet (FRA)

Bo Kanda Lita Baehre (GER)

Jacob Wooten (USA)

Ben Broeders (BEL)

Baptiste Thiery (FRA)

Hugues Fabrice Zango (BUR)

Andy Diaz Hernandez (ITA)

Lazaro Martinez (CUB)

Yasser Mohammed Triki (ALG)

Christian Napoles (CUB)

Emmanuel Ihemeje (ITA)

Tobia Bocchi (ITA)

Jean-Marc Pontvianne (FRA)

Women athletes competing at the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024

Femke Bol will also be in action at the indoor meeting. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

The female athletes participating at the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024 are-

60m Hurdles

Tobi Amusan (NGR)

Nadine Visser (NED)

Pia Skrzyszowska (POL)

Laeticia Bapte (FRA)

Sarah Lavin (IRL)

Charisma Taylor (BAH)

Natalia Christofi (CYP)

Mette Graversgaard (DEN)

Luca Kozak (HUN)

Klaudia Sicarz (POL)

Anne Zagre (BEL)

Solenn Compper (FRA)

Marika Majewska (POL)

400m

Femke Bol (NED)

Lieke Klaver (NED)

Nicole Yeargin (GBR)

Laviai Nielsen (GBR)

Andrea Miklos (ROU)

Jessie Knight (GBR)

Amandine Brossier (FRA)

Ayomide Folorunso (ITA)

Camille Seri (FRA)

Viivi Lehikoinen (FIN)

Eveline Saalberg (NED)

Kylie Lambert (BEL)

Lea Thery (FRA)

800m

Jemma Reekie (GBR)

Noelie Yarigo (BEN)

Halimah Nakaayi (UGA)

Worknesh Mesele (ETH)

Lore Hoffman (SUI)

Audrey Werro (SUI)

Agnes Raharolahy (FRA)

Lena Kandissounon (FRA)

Valentina Rosamilia -Pacemaker (SUI)

Eloisa Coiro (ITA)

1500m

Freweyni Hailu (ETH)

Diribe Welteji (ETH)

Birke Haylom (ETH)

Axumawit Embaye (ETH)

Habitam Alemu (ETH)

Revee Walcott-Nolan (GBR)

Esther Guerrero (ESP)

Elise Vanderelst (BEL)

Netsanet Desta (ETH)

Sarah Healy (IRL)

Salome Afonso (POR)

Agathe Guillemot (FRA)

Aleksandra Plocinska (POL)

Naomi Korir (KEN)

3000m

Gudaf Tsegay (ETH)

Hirut Meshesha (ETH)

Lemlem Hailu (ETH)

Mizam Alem (ETH)

Beatrice Chepkoech (ETH)

Sembo Almayew (ETH)

Winnie Jemutai (KEN)

Mekedes Alemeshete (ETH)

Agueda Marques (ESP)

Wubrist Aschal (ETH)

Saron Berhe (ETH)

Marwa Bouzayani (TUN)

Worknesh Mesele (ETH)

Pole Vault

Katie Moon (USA)

Eliza McCartney (NZL)

Wilma Murto (FIN)

Molly Caudery (GBR)

Alysha Newman (CAN)

Tina Sutej (SLO)

Ninon Chapelle (FRA)

Angelica Moser (SUI)

Roberta Bruni (ITA)

Margot Chevrier (FRA)

Alix Dehaynain (FRA)

Schedule for the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024

The Schedule for the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024 is as follows:

18:15 - Men’s Shot Put

19:40 - Women’s 400m Final C

19:45 - Men’s 800m Final B

19:55 - Women’s 800m Final

20:00 - Men’s Pole Vault

20:05 - Women’s 60m Hurdles Heat 1

20:15 - Women’s 60m Hurdles Heat 2

20:25 - Men’s 1500m Final

20:30 - Women’s Pole Vault

20:35 - Women’s 400m Final B

20:45 - Women’s 3000m Final

21:00 - Men’s Triple Jump

21:00 - Men’s 60m Hurdles Heat 1

21:10 - Men’s 60m Hurdles Heat 2

21:20 - Women’s 1500m Final

21:30 - Women’s 400m Final

21:40 - Men’s 200m Final B

21:45 - Men’s 200m Final A

21:55 - Women’s 60m Hurdles Final

22:05 - Men’s 3000m Final

22:20 - Men’s 800m Final A

22:30 - Men’s 60m Hurdles Final

22:40 - Men’s 2000m Final

Where and how to watch the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024?

The Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais 2024 will be streamed live in several territories through World Athletics Inside Track.