MLB Starting Lineups for Wednesday, Pitching Matchups & Players to Watch | 30 April 2025

With April set to conclude, Wednesday's MLB schedule features 16 games, offering a mix of showdowns between veterans and emerging talents. In the American League, the Seattle Mariners, leading the AL West with a 17–12 record, host the Los Angeles Angels at T-Mobile Park. The Mariners send Emerson Hancock (1–1, 7.71 ERA) to the mound against the Angels' Tyler Anderson (2–0, 2.60 ERA).

Ad

Meanwhile, the Red Sox will face the Blue Jays at Rogers Centre, with Lucas Giolito making his long-awaited debut for Boston. Blue Jays, rely on Casey Lawrence to challenge the Red Sox lineup. As teams complete the first month of the season, stellar performances and pivotal series provide a taste of an exciting day of baseball.

70% Win (110-25-1) 70% Win (110-25-1) 70% Win (110-25-1) Unlock Free tips from our Experts Get Picks Now

St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds

St. Louis Cardinals (Away Team):

LF Lars Nootbaar

1B Willson Contreras

Ad

Trending

2B Brendan Donovan

3B Nolan Arenado

DH Nolan Gorman

RF Jordan Walker

C Pedro Pages

CF Victor Scott II

SS Masyn Winn

SP: Miles Mikolas

Cincinnati Reds (Home Team):

CF TJ Friedl

2B Matt McLain

SS Elly De La Cruz

DH Austin Hays

LF Gavin Lux

3B Noelvi Marte

1B Spencer Steer

RF Jake Fraley

C Jose Trevino

SP: Brady Singer

Detroit Tigers vs. Houston Astros

Detroit Tigers (Away Team):

DH Kerry Carpenter

Ad

2B Gleyber Torres

RF Zach McKinstry

LF Riley Greene

1B Spencer Torkelson

3B Jace Jung

SS Trey Sweeney

C Dillon Dingler

CF Javier Baez

SP: Jackson Jobe

Houston Astros (Home Team):

SS Jeremy Pena

LF Jose Altuve

DH Yordan Alvarez

3B Isaac Paredes

1B Christian Walker

C Yainer Diaz

RF Zach Dezenzo

CF Jake Meyers

2B Mauricio Dubon

SP: A.J. Blubaugh

Miami Marlins vs. Los Angeles Dodgers

Miami Marlins (Away Team):

Ad

SS Xavier Edwards

CF Jesus Sanchez

LF Eric Wagaman

DH Avisail Ramirez

RF Kyle Stowers

1B Matt Mervis

3B Connor Norby

2B Otto Lopez

C Liam Hicks

SP: Cal Quantrill

Los Angeles Dodgers (Home Team):

DH Shohei Ohtani

SS Mookie Betts

1B Freddie Freeman

RF Teoscar Hernandez

C Will Smith

2B Tommy Edman

LF Michael Conforto

3B Max Muncy

CF Andy Pages

SP: Tony Gonsolin

Atlanta Braves vs. Colorado Rockies

Atlanta Braves (Away Team):

Ad

LF Alex Verdugo

3B Austin Riley

DH Marcell Ozuna

1B Matt Olson

2B Ozzie Albies

CF Michael Harris II

C Sean Murphy

RF Eli White

SS Nick Allen

SP: Chris Sale

Colorado Rockies (Home Team):

CF Brenton Doyle

LF Jordan Beck

3B Ryan McMahon

DH Hunter Goodman

1B Michael Toglia

SS Kyle Farmer

RF Sean Bouchard

C Jacob Stallings

2B Adael Amador

SP: Chase Dollander

Los Angeles Angels vs. Seattle Mariners

Ad

Los Angeles Angels (Away Team):

LF Taylor Ward

3B Luis Rengifo

RF Mike Trout

DH Jorge Soler

C Logan O'Hoppe

1B Nolan Schanuel

SS Zach Neto

2B Kyren Paris

CF Jo Adell

SP: Tyler Anderson

Seattle Mariners (Home Team):

SS J.P. Crawford

CF Julio Rodriguez

C Cal Raleigh

LF Randy Arozarena

DH Mitch Garver

1B Donovan Solano

3B Blake Williamson

2B Leo Rivas

RF Samad Taylor

SP: Emerson Hancock

San Francisco Giants vs. San Diego Padres

Ad

San Francisco Giants (Away Team):

RF Mike Yastrzemski

SS Willy Adames

CF Jung Hoo Lee

3B Matt Chapman

LF Heliot Ramos

1B LaMonte Wade Jr.

DH Wilmer Flores

C Patrick Bailey

2B Tyler Fitzgerald

SP: Landen Roupp

San Diego Padres (Home Team):

RF Fernando Tatis Jr.

1B Luis Arraez

3B Manny Machado

SS Xander Bogaerts

DH Gavin Sheets

LF Jason Heyward

2B Jose Iglesias

CF Tyler Wade

C Martin Maldonado

SP: Michael King

Ad

Minnesota Twins vs. Cleveland Guardians

Minnesota Twins (Away Team):

2B Edouard Julien

CF Byron Buxton

SS Carlos Correa

RF Trevor Larnach

1B Ty France

C Ryan Jeffers

DH Matt Wallner

3B Brooks Lee

LF Harrison Bader

SP: Pablo Lopez

Cleveland Guardians (Home Team):

LF Steven Kwan

RF Nolan Jones

3B Jose Ramirez

DH Kyle Manzardo

1B Carlos Santana

2B Gabriel Arias

CF Angel Martinez

C Bo Naylor

SS Brayan Rocchio

SP: Luis L. Ortiz

Ad

New York Yankees vs. Baltimore Orioles

New York Yankees (Away Team):

1B Paul Goldschmidt

DH Ben Rice

RF Aaron Judge

LF Cody Bellinger

SS Anthony Volpe

C Austin Wells

3B Oswaldo Cabrera

CF Trent Grisham

2B Pablo Reyes

SP: Carlos Carrasco

Baltimore Orioles (Home Team):

CF Cedric Mullins

SS Gunnar Henderson

C Adley Rutschman

DH Ryan O'Hearn

1B Ryan Mountcastle

RF Heston Kjerstad

3B Ramon Urias

2B Jackson Holliday

LF Ramon Laureano

Ad

SP: Cade Povich

Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates

Chicago Cubs (Away Team):

LF Ian Happ

RF Kyle Tucker

DH Seiya Suzuki

1B Michael Busch

SS Dansby Swanson

2B Nico Hoerner

CF Pete Crow-Armstrong

C Carson Kelly

3B Jon Berti

SP: Matthew Boyd

Pittsburgh Pirates (Home Team):

3B Ke'Bryan Hayes

RF Bryan Reynolds

C Joey Bart

DH Andrew McCutchen

CF Oneil Cruz

LF Tommy Pham

2B Jared Triolo

SS Isiah Kiner-Falefa

1B Endy Rodriguez

Ad

SP: Carmen Mlodzinski

St. Louis Cardinals vs. Cincinnati Reds

St. Louis Cardinals (Away Team):

LF Lars Nootbaar

1B Willson Contreras

2B Brendan Donovan

3B Nolan Arenado

DH Luken Baker

RF Jordan Walker

C Pedro Pages

SS Masyn Winn

CF Jose Barrero

SP: Steven Matz

Cincinnati Reds (Home Team):

CF TJ Friedl

2B Matt McLain

SS Elly De La Cruz

LF Austin Hays

3B Noelvi Marte

1B Spencer Steer

DH Santiago Espinal

Ad

RF Blake Dunn

C Jose Trevino

SP: Andrew Abbott

Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies

Washington Nationals (Away Team):

SS CJ Abrams

3B Amed Rosario

C Keibert Ruiz

LF James Wood

1B Nathaniel Lowe

DH Josh Bell

RF Dylan Crews

CF Jacob Young

2B Luis Garcia

SP: Jake Irvin

Philadelphia Phillies (Home Team):

2B Bryson Stott

SS Trea Turner

1B Bryce Harper

DH Kyle Schwarber

RF Nick Castellanos

LF Max Kepler

C J.T. Realmuto

Ad

3B Alec Bohm

CF Johan Rojas

SP: Cristopher Sanchez

Kansas City Royals vs. Tampa Bay Rays

Kansas City Royals (Away Team):

3B Jonathan India

SS Bobby Witt Jr.

1B Vinnie Pasquantino

C Salvador Perez

2B Maikel Garcia

DH Michael Massey

RF Hunter Renfroe

LF Drew Waters

CF Kyle Isbel

SP: Noah Cameron

Tampa Bay Rays (Home Team):

DH Yandy Diaz

3B Junior Caminero

1B Jonathan Aranda

LF Christopher Morel

2B Curtis Mead

Ad

C Danny Jansen

RF Kameron Misner

SS Jose Caballero

CF Chandler Simpson

SP: Drew Rasmussen

Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays

Boston Red Sox (Away Team):

LF Jarren Duran

DH Rafael Devers

3B Alex Bregman

RF Wilyer Abreu

SS Trevor Story

2B Kody Campbell

1B Triston Casas

C Omar Narvaez

CF Ceddanne Rafaela

SP: Lucas Giolito

Toronto Blue Jays (Home Team):

SS Bo Bichette

1B Vladimir Guerrero Jr.

DH Anthony Santander

Ad

2B Andres Gimenez

RF George Springer

C Alejandro Kirk

CF Daulton Varsho

3B Ernie Clement

LF Alan Roden

SP: Casey Lawrence

Arizona Diamondbacks vs. New York Mets

Arizona Diamondbacks (Away Team):

RF Corbin Carroll

SS Geraldo Perdomo

DH Pavin Smith

1B Josh Naylor

LF Lourdes Gurriel Jr.

3B Eugenio Suarez

C Gabriel Moreno

CF Alek Thomas

2B Tim Tawa

SP: Corbin Burnes

New York Mets (Home Team):

SS Francisco Lindor

RF Juan Soto

Ad

1B Pete Alonso

DH Jesse Winker

3B Mark Vientos

LF Brandon Nimmo

C Francisco Alvarez

CF Jeff McNeil

2B Luisangel Acuna

SP: Brandon Waddell

Milwaukee Brewers vs. Chicago White Sox

Milwaukee Brewers (Away Team):

2B Brice Turang

LF Jackson Chourio

DH Christian Yelich

C William Contreras

CF Sal Frelick

1B Rhys Hoskins

RF Jake Bauers

SS Joey Ortiz

3B Caleb Durbin

SP: Tobias Myers

Chicago White Sox (Home Team):

RF Joshua Palacios

Ad

LF Andrew Benintendi

CF Luis Robert Jr.

DH Edgar Quero

1B Andrew Vaughn

C Matt Thaiss

2B Lenyn Sosa

SS Brooks Baldwin

3B Michael Vargas

SP: Shane Smith

Oakland Athletics vs. Texas Rangers

Oakland Athletics (Away Team):

RF Lawrence Butler

DH Brent Rooker

C Shea Langeliers

LF Tyler Soderstrom

SS Jacob Wilson

CF JJ Bleday

2B Luis Urias

1B Nick Kurtz

3B Gio Urshela

SP: Luis Severino

Texas Rangers (Home Team):

Ad

SS Josh Smith

LF Wyatt Langford

DH Joc Pederson

RF Adolis Garcia

2B Marcus Semien

3B Josh Jung

C Jonah Heim

1B Jake Burger

CF Leody Taveras

SP: Nathan Eovaldi

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback

About the author Shubham Soni Shubham Soni is a dedicated baseball journalist at Sportkeeda with a deep passion for Major League Baseball. Specializing in player profiles, in-depth analysis, and trade updates, He provides readers with expert insights and strategic advice to enhance their fantasy sports experience. With a keen focus on player performances, game previews, and betting trends. Know More