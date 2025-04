Saturday's MLB card has several interesting matchups and highlight pitching bouts. In the Bronx, the Toronto Blue Jays visit the New York Yankees as Max Fried (4-0, 1.42 ERA) meets Kevin Gausman (2-2, 3.16 ERA) in a showdown of aces. In the National League, Ben Brown (2-1, 4.57 ERA) of the Chicago Cubs meets Philadelphia Phillies' Jesus Luzardo (2-0, 2.08 ERA) at Wrigley Field.

Meanwhile, fans need to watch out for the Texas Rangers' Tyler Mahle (3-0, 0.68 ERA), who continues having a great season as he faces the San Francisco Giants' Robbie Ray (3-0, 4.07 ERA) at Oracle Park. With some teams having powerful lineups and new faces, today's action is expected to be thrilling baseball action throughout the league.

MLB Starting Lineups for Saturday, Pitching Matchups & Players to Watch | 26 April 2025

Toronto Blue Jays vs. New York Yankees

Toronto Blue Jays (Away Team):

SS Bo Bichette

1B Vladimir Guerrero Jr.

RF Anthony Santander

DH George Springer

2B Andrés Giménez

C Alejandro Kirk

3B Ernie Clement

CF Myles Straw

LF Alan Roden

SP: Kevin Gausman

New York Yankees (Home Team):

DH Ben Rice

RF Aaron Judge

CF Cody Bellinger

1B Paul Goldschmidt

2B Jazz Chisholm Jr.

SS Anthony Volpe

C Austin Wells

LF Jasson Domínguez

3B Oswaldo Cabrera

SP: Max Fried

Boston Red Sox vs. Cleveland Guardians

Boston Red Sox (Away Team):

LF Jarren Duran

DH Rafael Devers

3B Alex Bregman

RF Wilyer Abreu

SS Trevor Story

2B Enmanuel Valdez

1B Triston Casas

C Omar Narváez

CF Ceddanne Rafaela

SP: Tanner Houck

Cleveland Guardians (Home Team):

LF Steven Kwan

RF Nolan Jones

3B José Ramírez

DH Kyle Manzardo

1B Carlos Santana

2B Gabriel Arias

CF Angel Martinez

C Bo Naylor

SS Brayan Rocchio

SP: Ben Lively

Baltimore Orioles vs. Detroit Tigers

Baltimore Orioles (Away Team):

CF Cedric Mullins

SS Gunnar Henderson

C Adley Rutschman

DH Ryan O’Hearn

RF Tyler O’Neill

LF Heston Kjerstad

3B Jordan Westburg

1B Ryan Mountcastle

2B Jackson Holliday

SP: Brandon Young

Detroit Tigers (Home Team):

2B Gleyber Torres

RF Kerry Carpenter

DH Spencer Torkelson

LF Riley Greene

1B Colt Keith

C Dillon Dingler

3B Jace Jung

SS Trey Sweeney

CF Javier Báez

SP: Casey Mize

Los Angeles Angels vs. Minnesota Twins

Los Angeles Angels (Away Team):

LF Taylor Ward

3B Luis Rengifo

RF Mike Trout

DH Jorge Soler

C Logan O’Hoppe

1B Nolan Schanuel

SS Zach Neto

2B Kyren Paris

CF Jo Adell

SP: Yusei Kikuchi

Minnesota Twins (Home Team):

CF Byron Buxton

SS Carlos Correa

C Ryan Jeffers

1B Ty France

LF Harrison Bader

DH Jonah Bride

2B Brooks Lee

RF DaShawn Keirsey

3B Michael Gasper

SP: Simeon Woods Richardson

Milwaukee Brewers vs. St. Louis Cardinals

Milwaukee Brewers (Away Team):

2B Brice Turang

LF Jackson Chourio

DH Christian Yelich

C William Contreras

RF Sal Frelick

1B Rhys Hoskins

CF Garrett Mitchell

SS Joey Ortiz

3B Caleb Durbin

SP: Quinn Priester

St. Louis Cardinals (Home Team):

LF Lars Nootbaar

1B Willson Contreras

2B Brendan Donovan

3B Nolan Arenado

DH Nolan Gorman

RF Jordan Walker

CF Victor Scott II

C Pedro Pagés

SS Masyn Winn

SP: Sonny Gray

Cincinnati Reds vs. Colorado Rockies

Cincinnati Reds (Away Team):

CF TJ Friedl

2B Matt McLain

SS Elly De La Cruz

DH Austin Hays

LF Gavin Lux

3B Noelvi Marte

RF Jake Fraley

1B Spencer Steer

C Jose Trevino

SP: Hunter Greene

Colorado Rockies (Home Team):

CF Brenton Doyle

RF Nick Martini

3B Ryan McMahon

DH Hunter Goodman

LF Jordan Beck

1B Michael Toglia

C Jacob Stallings

2B Adael Amador

SS Aaron Schunk

SP: Antonio Senzatela

Chicago White Sox vs. Oakland Athletics

Chicago White Sox (Away Team):

3B Miguel Vargas

CF Luis Robert Jr.

DH Lenyn Sosa

LF Andrew Benintendi

1B Andrew Vaughn

C Edgar Quero

RF Michael A. Taylor

2B Brooks Baldwin

SS Jacob Amaya

SP: Jonathan Cannon

Oakland Athletics (Home Team):

RF Lawrence Butler

LF Brent Rooker

DH Tyler Soderstrom

C Shea Langeliers

CF JJ Bleday

SS Jacob Wilson

1B Nick Kurtz

3B Gio Urshela

2B Luis Urías

SP: Jeffrey Springs

Philadelphia Phillies vs. Chicago Cubs

Philadelphia Phillies (Away Team):

2B Bryson Stott

SS Trea Turner

1B Bryce Harper

DH Kyle Schwarber

RF Nick Castellanos

LF Max Kepler

C J.T. Realmuto

3B Alec Bohm

CF Johan Rojas

SP: Jesús Luzardo

Chicago Cubs (Home Team):

LF Ian Happ

DH Seiya Suzuki

RF Kyle Tucker

1B Justin Turner

SS Dansby Swanson

2B Nico Hoerner

CF Pete Crow-Armstrong

3B Jon Berti

C Carson Kelly

SP: Ben Brown

New York Mets vs. Washington Nationals

New York Mets (Away Team):

SS Francisco Lindor

RF Juan Soto

1B Pete Alonso

LF Brandon Nimmo

3B Mark Vientos

DH Jesse Winker

C Francisco Álvarez

2B Jeff McNeil

CF Tyrone Taylor

SP: Clay Holmes

Washington Nationals (Home Team):

SS CJ Abrams

LF James Wood

2B Luis García Jr.

C Keibert Ruiz

1B Nathaniel Lowe

DH Josh Bell

RF Dylan Crews

3B José Tena

CF Jacob Young

SP: Brad Lord

Texas Rangers vs. San Francisco Giants

Texas Rangers (Away Team):

CF Kevin Pillar

LF Wyatt Langford

3B Josh Jung

RF Adolis García

2B Marcus Semien

1B Jake Burger

DH Jonah Heim

C Kyle Higashioka

SS Nick Ahmed

SP: Tyler Mahle

San Francisco Giants (Home Team):

RF Mike Yastrzemski

SS Willy Adames

CF Jung Hoo Lee

3B Matt Chapman

LF Heliot Ramos

1B LaMonte Wade Jr.

DH Wilmer Flores

C Patrick Bailey

2B Tyler Fitzgerald

SP: Robbie Ray

Boston Red Sox vs. Cleveland Guardians

Boston Red Sox (Away Team):

LF Jarren Duran

DH Rafael Devers

3B Alex Bregman

RF Rob Refsnyder

SS Trevor Story

1B Romy Gonzalez

2B Kyle Campbell

C Omar Narváez

CF Ceddanne Rafaela

SP: Walker Buehler

Cleveland Guardians (Home Team):

LF Steven Kwan

RF Nolan Jones

3B José Ramírez

DH Kyle Manzardo

1B Carlos Santana

2B Gabriel Arias

CF Angel Martínez

C Bo Naylor

SS Brayan Rocchio

SP: Logan Allen

Baltimore Orioles vs. Detroit Tigers

Baltimore Orioles (Away Team):

CF Cedric Mullins

SS Gunnar Henderson

C Adley Rutschman

DH Ryan O'Hearn

RF Tyler O'Neill

LF Heston Kjerstad

3B Jordan Westburg

1B Ryan Mountcastle

2B Jackson Holliday

SP: Charlie Morton

Detroit Tigers (Home Team):

2B Gleyber Torres

RF Kerry Carpenter

DH Spencer Torkelson

LF Riley Greene

1B Colt Keith

C Dillon Dingler

3B Jace Jung

SS Trey Sweeney

CF Javier Báez

SP: Keider Montero

Houston Astros vs. Kansas City Royals

Houston Astros (Away Team):

LF Jose Altuve

3B Isaac Paredes

DH Yordan Alvarez

1B Christian Walker

SS Jeremy Peña

2B Brendan Rodgers

C Yainer Diaz

RF Cam Smith

CF Jake Meyers

SP: Framber Valdez

Kansas City Royals (Home Team):

3B Jonathan India

SS Bobby Witt Jr.

1B Vinnie Pasquantino

DH Salvador Perez

LF Mark Canha

2B Maikel Garcia

RF Hunter Renfroe

C Freddy Fermin

CF Drew Waters

SP: Michael Wacha

Atlanta Braves vs. Arizona Diamondbacks

Atlanta Braves (Away Team):

LF Alex Verdugo

3B Austin Riley

DH Marcell Ozuna

1B Matt Olson

2B Ozzie Albies

CF Michael Harris II

C Sean Murphy

RF Jarred Kelenic

SS Nick Allen

SP: Grant Holmes

Arizona Diamondbacks (Home Team):

RF Corbin Carroll

SS Geraldo Perdomo

DH Pavin Smith

1B Josh Naylor

LF Lourdes Gurriel Jr.

3B Eugenio Suarez

C Gabriel Moreno

CF Alek Thomas

2B Tim Tawa

SP: Merrill Kelly

Tampa Bay Rays vs. San Diego Padres

Tampa Bay Rays (Away Team):

CF Chandler Simpson

2B Brandon Lowe

DH Yandy Diaz

1B Jonathan Aranda

3B Junior Caminero

RF Kameron Misner

LF Christopher Morel

C Ben Rortvedt

SS Taylor Walls

SP: Ryan Pepiot

San Diego Padres (Home Team):

RF Fernando Tatis Jr.

1B Gavin Sheets

3B Manny Machado

SS Xander Bogaerts

LF Tirso Ornelas

DH Oscar Gonzalez

2B Jose Iglesias

CF Tyler Wade

C Martin Maldonado

SP: Dylan Cease

Pittsburgh Pirates vs. Los Angeles Dodgers

Pittsburgh Pirates (Away Team):

CF Oneil Cruz

RF Bryan Reynolds

DH Andrew McCutchen

C Joey Bart

1B Endy Valdez

3B Ke'Bryan Hayes

LF Tommy Pham

2B Adam Frazier

SS Isiah Kiner-Falefa

SP: Mitch Keller

Los Angeles Dodgers (Home Team):

DH Shohei Ohtani

SS Mookie Betts

1B Freddie Freeman

RF Teoscar Hernández

LF Michael Conforto

C Will Smith

3B Max Muncy

2B Tommy Edman

CF Andy Pages

SP: Roki Sasaki

Miami Marlins vs. Seattle Mariners

Miami Marlins (Away Team):

SS Xavier Edwards

LF Jesús Sánchez

RF Kyle Stowers

1B Matt Mervis

3B Connor Norby

DH Avisail Ramirez

2B Otto Lopez

CF Dane Myers

C Liam Hicks

SP: Connor Gillispie

Seattle Mariners (Home Team):

CF Julio Rodríguez

DH Jorge Polanco

C Cal Raleigh

LF Randy Arozarena

RF Luke Raley

1B Rowdy Tellez

2B Dylan Moore

3B Miles Mastrobuoni

SS J.P. Crawford

SP: Luis Castillo

