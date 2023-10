Best Clash Royale anime names

Before participating in the battles of Clash Royale, players can personalize and individualize their gaming experience with an IGN (In-Game Name), which, in other words, is their character name. Many players are inspired by the alluring realm of anime, giving their IGNs the charm and charisma of their favorite characters.

In this article, we look at a list of anime character names you can use for your Clash Royale online persona.

List of anime names in Clash Royale

This list, which includes bold warriors, secretive sorcerers, and everything in between, should pique your interest and inspire you to choose a catchy in-game name that reflects your sense of style, attitude, and anime passion.

The following are some anime names that you can use in Clash Royale:

Haruto Kazuki

Yui Hanabira

Rikuto Mizushima

Sakura Yozora

Daichi Haruka

Hikari Asahi

Yuto Akiyama

Natsuki Fujimori

Aya Kagome

Kaito Hoshizora

Kaori Hayabusa

Ryoji Tsukamoto

Yui Hanami

Shinjiro Kurogane

Emi Hanabira

Hiroki Kurosawa

Yoko Akatsuki

Takeshi Tsukino

Mika Kurogawa

Kenjiro Kaguya

Asuka Tsukishiro

Riku Hayate

Haruka Amaterasu

Yusuke Kirishima

Hitomi Kikyo

Ren Aoba

Mai Akabane

Satoshi Kagura

Misaki Asuka

Hiroshi Hikage

Asumi Hanasaki

Kenta Haru

Ayumi Kagura

Kazuki Himawari

Yuna Harusaki

Takashi Tsukiyomi

Yuki Asagiri

Haruka Setsuna

Makoto Hayami

Saki Hinata

Tatsuya Akane

Nao Kirigaya

Hikari Tsukuyomi

Yujiro Hikari

Rina Kaguya

Shota Kageyama

Tomoko Asahi

Kota Hoshino

Yui Nagare

Koichi Kaguya

Aiko Hanako

Shogo Tsukishima

Yuki Amane

Risa Tsuki

Takumi Hikage

Sakura Amakusa

Yusuke Kaguya

Akane Kurenai

Hiroto Shizuka

Megumi Kagami

Ryota Hanabira

Misa Kurogane

Yuto Tsukino

Ayako Hoshizora

Keisuke Akiyama

Natsumi Kirigaya

Kazuya Tsukasa

Ami Haruka

Toshiro Tsuki

Yuka Akari

Shinichi Kaguya

Miku Kirigaya

Hiroshi Tsukamoto

Nanami Hikari

Kenichi Kagome

Akiko Kurogawa

Daiki Kaguya

Saya Kurosawa

Masato Hayashi

Rika Hoshino

Yukihiro Tsukasa

Aya Asami

Kenta Kiryu

Kaede Haruka

Takahiro Kuroi

Rina Amatsuka

Yuto Harusaki

Konomi Hikari

Haruto Hoshizora

Ayaka Kagami

Ryo Tsukasa

Mizuki Tsuki

Kota Tsukimoto

Yuri Kaguya

Haruka Hikage

Shohei Kageyama

Yui Nagasawa

Tatsuki Tsukino

Nana Kagome

Takahiro Kurosawa

Yui Tsukasa

Hiroki Hoshino

Mei Kagome

Yusuke Tsukamoto

Kaori Kurogawa

Kenta Kiriyama

Hikari Shizuka

Kazuki Tsukishima

Asami Kagura

Kota Hoshino

Yuka Nagasaki

Shota Tsukasa

Ayumi Hanabira

Takashi Tsukishiro

Saki Kurogane

Haruto Shizuka

Nao Tsukishima

Yuki Yamamoto

Rina Tsukimori

Takeru Shizuka

Saya Tsukishiro

Shinya Kaguya

Yuna Tsukamura

Daichi Tsukano

Aki Kurogawa

Shogo Shizuka

Ayaka Tsukishiro

Hiroshi Kagura

Miku Shizuka

Kaito Tsukamura

Akari Kagome

Tatsuya Tsukishima

Yumi Tsukino

Kota Kagome

Hina Kurogane

Keita Tsukamura

Mai Tsukimori

Yuto Kurogawa

Nanami Tsukino

Riku Tsukamura

Yuki Tsukino

Mio Kurogawa

Hiroki Taniguchi

Aya Yamaguchi

Yusuke Taniguchi

Sakura Suzuki

Sho Tanaka

Nana Nishimura

Haruki Suzuki

Yui Taniguchi

A unique name in Clash Royale can help you identify strongly. Choose the one that most accurately reflects the zeal and flair of your IGN and use it to represent the mastery and fortitude of your skills in battle.