ESL Pro League Season 19 : Schedule, teams, livestream details, and more

ESL Pro League Season 19 is set to start within a week, guaranteeing that Counter-Strike esports fans won't face a shortage of matches to watch featuring the best teams in the world. The esteemed lineup includes teams like, FaZe Clan, who recently won IEM Chengdu, and NAVI who won the PGL Copenhagen Major. This event will run for almost a month and is an integral competition on the road to securing the IEM Grand Slam prize worth $1,000,000.

This article will cover everything about the ESL Pro League Season 19 event including the complete list of teams, detailed schedule, and more.

ESL Pro League Season 19: Format, teams, venue, and prize pool

Expand Tweet

Format

The ESL Pro League Season 19 will feature four groups during the Group Stage with eight teams in each group. Every matchup will adhere to a best-of-three format. The winners and runner-ups of each group will proceed to the quarter-finals and Round of 12 respectively. The third and fourth-placed teams advance to the Round of 16 as high and low seeds respectively.

The Playoffs Stage will feature a single elimination bracket, with every game except the Grand Final being a best-of-three. The Grand Final will be a best-of-five.

Teams

Here are the 32 teams participating in ESL Pro League Season 19 listed below. The teams are divided into four groups and will be ordered as such:

Group A

FaZe Clan

Virtus.pro

Fnatic

Imperial Esports

SAW

3DMAX

Eternal Fire

Astralis

Group B

Team Vitality

M80

BetBoom Team

TYLOO

Team Falcon

G2 Esports

The MongolZ

Sharks Esports

Group C

Team Liquid

MOUZ

FURIA Esports

Bad News Kangaroos

ENCE

GamerLegion

Monte

FORZE Esports

Group D

Heroic

FlyQuest

NAVI

Ninjas in Pyjamas

BOSS

BIG

Complexity Gaming

Pera Esports

Venue

All matches of the ESL Pro League Season 19 will take place in the InterContinental Malta located in Saint Julian's.

Prize pool

Season 19 of ESL Pro League will feature a $750,000 prize pool distributed amongst the 32 participating teams in the following manner listed below:

Place $USD Qualifies To BLAST Premier Points Participant 1st $170,000 IEM Cologne 2024 2000

2nd $80,000

1400

3rd-4th $45,000

750

5th-8th $32,000

275

9th-12th $23,500





13th-16th $17,500





17th-20th $12,000





21st-28th $7,000





29th-32nd $3,500







ESL Pro League Season 19: Group Stage schedule and results

Expand Tweet

Note: The schedule for the ESL Pro League Playoffs Stage will be updated upon the conclusion of the Group Stage.

Day 1 - April 23, 2024

Virtus.pro vs Fnatic - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST 3DMAX vs SAW - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST Astralis vs Eternal Fire - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST Team Vitality vs Sharks Esports - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST FaZe Clan vs Imperial Esports - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST M80 vs BetBoom Team - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 2 - April 24, 2024

Team Falcons vs TheMongolZ - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TYLOO vs G2 Esports - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 3 - April 25, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 4 - April 26, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 5 - April 27, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 6 - April 28, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 7 - April 30, 2024

ENCE vs GamerLegion - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST MOUZ vs Bad News Kangaroos - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST Complexity Gaming vs Pera Esports - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST Ninjas in Pyjamas vs HEROIC - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST FURIA Esports vs Team Liquid - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST FORZE Esports vs Monte - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 8 - May 1, 2024

BIG vs BOSS - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST FlyQuest vs NaVI - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 9 - May 2, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 10 - May 3, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 11 - May 4, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Day 12 - May 5, 2024

TBD vs TBD - 4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST

4:30 am PT / 1:30 pm CET / 5 pm IST TBD vs TBD - 7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST

7:30 am PT / 4:30 pm CET / 8 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PT / 7:30 pm CET / 11 pm IST

Where to watch ESL Pro League Season 19: Livestream details

Counter-Strike esports fans can tune into the official ESL CS channels on Twitch and YouTube to watch ESL Pro League Season 19.

The livestream links for ESL Pro League Season 19 are listed down below:

ESL Pro League Season 19 on Twitch: A stream | B stream

ESL Pro League Season 19 on YouTube: Watch here

Check out more Counter-Strike 2 articles:

× Feedback Why did you not like this content? Content quality

Website Design

Missing Information

Incorrect Stats

Too many ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback