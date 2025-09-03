Hell is Us release countdown: Start time for all regions

Hell is Us is an upcoming third-person action-adventure game developed by Rogue Factor. It blends high-action combat with unique puzzles and features deep lore that could keep players hooked for hours. For those wondering, the game is set to release for PC on September 4, 2025, at 12 PM Eastern Time; however, the release timing differs for console users.On that note, here’s everything you need to know about the global release schedule of Hell is Us.Hell is Us: Release date and times for all regionsWhat's interesting about Hell is Us is that the game doesn't have any map, compass, or quest markers. Players need to explore its semi-open world using instinct and observation.According to the game's listing on official stores, the PC and PlayStation 5 versions have slightly different launch times. The exact release time of the Xbox version is not officially mentioned yet.Hell is Us release time on PCPacific Daylight Time (PDT): September 4, 2025, at 9 amMountain Daylight Time (MDT): September 4, 2025, at 10 amCentral Daylight Time (CDT): September 4, 2025, at 11 amEastern Daylight Time (EDT): September 4, 2025, at 12 pmBritish Summer Time (BST): September 4, 2025, at 5 pmCentral European Summer Time (CEST): September 4, 2025, at 6 pmMoscow Standard Time (MSK): September 4, 2025, at 7 pmIndian Standard Time (IST): September 4, 2025, at 9:30 pmChina Standard Time (CST): September 5, 2025, at 12 amJapan Standard Time (JST): September 5, 2025, at 1 amAustralian Eastern Standard Time (AEST): September 5, 2025, at 2 amNew Zealand Standard Time (NZST): September 5, 2025, at 4 amHell is Us release time on PlayStation 5Pacific Daylight Time (PDT): September 4, 2025, at 1 amMountain Daylight Time (MDT): September 4, 2025, at 2 amCentral Daylight Time (CDT): September 4, 2025, at 3 amEastern Daylight Time (EDT): September 4, 2025, at 4 amBritish Summer Time (BST): September 4, 2025, at 9 amCentral European Summer Time (CEST): September 4, 2025, at 10 amMoscow Standard Time (MSK): September 4, 2025, at 11 amIndian Standard Time (IST): September 4, 2025, at 1:30 pmChina Standard Time (CST): September 4, 2025, at 4 pmJapan Standard Time (JST): September 4, 2025, at 5 pmAustralian Eastern Standard Time (AEST): September 4, 2025, at 6 pmNew Zealand Standard Time (NZST): September 4, 2025, at 8 pmHell is Us release countdownTo make it easier for you, here is a live countdown of the game's release on PS5:Also, here's the live countdown of the PC version's release:That’s everything you need to know about the game's release time across all major regions.Read more articles here:All major games releasing in September 2025 (PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo)Gears of War Reloaded surpasses over 1 million players despite failing on SteamRocket League x One-Punch Man collaboration: All items and how to get