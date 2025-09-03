Hell is Us release countdown: Start time for all regions

By Harshit "Hysaze" Singh
Published Sep 03, 2025 19:07 GMT
Exact release time of Hell is Us explored (Image via Rogue Factor)
Exact release time of Hell is Us explored (Image via Rogue Factor)

Hell is Us is an upcoming third-person action-adventure game developed by Rogue Factor. It blends high-action combat with unique puzzles and features deep lore that could keep players hooked for hours. For those wondering, the game is set to release for PC on September 4, 2025, at 12 PM Eastern Time; however, the release timing differs for console users.

On that note, here’s everything you need to know about the global release schedule of Hell is Us.

Hell is Us: Release date and times for all regions

What's interesting about Hell is Us is that the game doesn't have any map, compass, or quest markers. Players need to explore its semi-open world using instinct and observation.

According to the game's listing on official stores, the PC and PlayStation 5 versions have slightly different launch times. The exact release time of the Xbox version is not officially mentioned yet.

Hell is Us release time on PC

  • Pacific Daylight Time (PDT): September 4, 2025, at 9 am
  • Mountain Daylight Time (MDT): September 4, 2025, at 10 am
  • Central Daylight Time (CDT): September 4, 2025, at 11 am
  • Eastern Daylight Time (EDT): September 4, 2025, at 12 pm
  • British Summer Time (BST): September 4, 2025, at 5 pm
  • Central European Summer Time (CEST): September 4, 2025, at 6 pm
  • Moscow Standard Time (MSK): September 4, 2025, at 7 pm
  • Indian Standard Time (IST): September 4, 2025, at 9:30 pm
  • China Standard Time (CST): September 5, 2025, at 12 am
  • Japan Standard Time (JST): September 5, 2025, at 1 am
  • Australian Eastern Standard Time (AEST): September 5, 2025, at 2 am
  • New Zealand Standard Time (NZST): September 5, 2025, at 4 am
Hell is Us release time on PlayStation 5

  • Pacific Daylight Time (PDT): September 4, 2025, at 1 am
  • Mountain Daylight Time (MDT): September 4, 2025, at 2 am
  • Central Daylight Time (CDT): September 4, 2025, at 3 am
  • Eastern Daylight Time (EDT): September 4, 2025, at 4 am
  • British Summer Time (BST): September 4, 2025, at 9 am
  • Central European Summer Time (CEST): September 4, 2025, at 10 am
  • Moscow Standard Time (MSK): September 4, 2025, at 11 am
  • Indian Standard Time (IST): September 4, 2025, at 1:30 pm
  • China Standard Time (CST): September 4, 2025, at 4 pm
  • Japan Standard Time (JST): September 4, 2025, at 5 pm
  • Australian Eastern Standard Time (AEST): September 4, 2025, at 6 pm
  • New Zealand Standard Time (NZST): September 4, 2025, at 8 pm
Hell is Us release countdown

To make it easier for you, here is a live countdown of the game's release on PS5:

Also, here's the live countdown of the PC version's release:

That’s everything you need to know about the game's release time across all major regions.

