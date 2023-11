FIH Hockey Women’s Junior World Cup 2023: Full Schedule, squads, match timings and live-streaming details

The FIH Hockey Women’s Junior World Cup 2023 commenced on Wednesday, November 29 with Korea taking on Zimbabwe in the opener at Santiago, Chile.

A total of 16 teams will compete in this tournament and have been divided into four pools of four teams each. Pool A consists of the Netherlands, South Africa, Australia and hosts Chile. Meanwhile, Argentina, Korea, Spain, and Zimbabwe are pitted in Pool B of the competition.

Germany, India, Belgium, and Canada are drawn in Pool C. Lastly, England, the United States, New Zealand, and Japan will compete in Pool D of the FIH Hockey Women's Junior World Cup 2023.

India played their first match against Canada, and will next take on Germany. They will lock horns with Belgium in their final group-stage match.

FIH Hockey Women’s Junior World Cup 2023: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

Wednesday, November 29

Pool B - Korea vs Zimbabwe, 6:30 PM

Pool A - Netherlands vs Australia, 8:30 PM

Pool C - India vs Canada, 10:30 PM

Thursday, November 30

Pool B - Argentina vs Spain, 1:00 AM

Pool C - Germany vs Belgium, 3:00 AM

Pool A - South Africa vs Chile, 5:00 AM

Pool D - England vs New Zealand, 6:30 PM

Pool D - USA vs Japan, 8:30 PM

Pool C - Belgium vs Canada, 10:30 PM

Friday, December 1

Pool C - India vs Germany, 1:00 AM

Pool A - South Africa vs Netherlands, 3:00 AM

Pool A - Australia vs Chile, 5:00 AM

Pool B - Spain vs Zimbabwe, 6:30 PM

Pool D - New Zealand vs Japan, 8:30 PM

Saturday, December 2

Pool D - USA vs England, 3:00 AM

Pool B - Korea vs Argentina, 5:00 AM

Pool C - Belgium vs India, 6:30 PM

Pool C - Germany vs Canada, 8:30 PM

Sunday, December 3

Pool A - Australia vs South Africa, 1:30 AM

Pool A - Netherlands vs Chile, 3:30 AM

Pool D - England vs Japan, 6:30 PM

Pool D - New Zealand vs USA, 8:30 PM

Monday, December 4

Pool B - Spain vs Korea, 1:30 AM

Pool B - Argentina vs Zimbabwe, 3:30 AM

Tuesday, December 5

Match 25 - 3rd Pool A vs 4th Pool B, 5:30 PM

Match 26 - 3rd Pool D vs 4th Pool C, 7:45 PM

Wednesday, December 6

Match 27 - 9/16 - 3rd Pool B vs 4th Pool A, 2:45 AM

Match 28 - 9/16 - 3rd Pool C vs 4th Pool D, 5:00 AM

Match 30 - Quarter-Final 1 - 1st Pool A vs 2nd Pool B, 5:30 PM

Match 31 - Quarter-Final 2 - 1st Pool D vs 2nd Pool C, 7:45 PM

Thursday, December 7

Match 32 - Quarter-Final 3 - 1st Pool B vs 2nd Pool A, 2:45 AM

Match 33 - Quarter-Final 4 - 1st Pool C vs 2nd Pool D, 5:00 AM

Match 33 - Loser Match 25 vs Loser Match 26, 5:30 PM

Match 34 - Loser Match 27 vs Loser Match 28, 7:45 PM

Friday, December 8

Match 35 - Winner Match 25 vs Winner Match 26, 2:45 AM

Match 36 - Winner Match 27 vs Winner Match 28, 5:00 AM

Match 37 - Loser Match 29 vs Loser Match 30, 9:00 AM

Match 38 - Loser Match 31 vs Loser Match 32, 7:45 PM

Saturday, December 9

Match 39 - Semi-Final 1 - Winner Match 29 vs Winner Match 30, 2:45 PM

Match 40 - Semi-Final 2 - Winner Match 31 vs Winner Match 32, 5:00 AM

Match 41 - 15/16th Place - Loser Match 33 vs Loser Match 34, 8:45 PM

Match 42 - 13/14th Place - Winner Match 33 vs Winner Match 34, 11:00 PM

Sunday, December 10

Match 43 - 11/12th Place - Loser Match 35 vs Loser Match 36, 1:30 PM

Match 44 - 9/10th Place - Winner Match 35 vs Winner Match 36, 3:45 AM

Match 45 - 7/8th Place - Loser Match 37 vs Loser Match 38, 8:45 PM

Match 46 - 5/6th Place - Winner Match 37 vs Winner Match 38, 11:00 PM

Monday, December 11

Match 47 - 3/4th Place - Loser Match 39 vs Loser Match 40, 1:30 AM

Match 48 - Final - Winner Match 39 vs Winner Match 40, 3:45 AM

FIH Hockey Women’s Junior World Cup 2023: Telecast and Live Streaming Details

The FIH Hockey Women’s Junior World Cup 2023 will be telecast on the Sports18 Network, while JioCinema will live-stream all matches of the tournament.

FIH Hockey Women’s Junior World Cup 2023: Full Squads

Argentina

Pallottini Yazmin, Castellaro Juana, Ferola Valentina, Rasposo Valentina, Ruggeri Brisa, Larsen Maria, Cardio Sofia, Casas Lara, Bruggesser Brisa, Palacio Pilar, Arias Ariana, Pacheo Daiana, Pagella Sol, SantAMaria Paula, Andrade Catalina, Falasco Victoria, Diaz Zoe, Pisthon Pilar, Sabez Malena, Artola Mercedes.

Australia

Cullum Sanders Hannah, Young Grace, Brooks Maddison, Van Der Watch Karissa, Colwill Claire, Kenny Madeline, Jones Makalya, Kavanagh Alana, Lawton Amy, Lawton Josie, Hamilton Smith Emily, Reid Jade, De Silva Britney, Ramshaw Belle, Sharman Lucy, Sharkey Katie, Neilson Lily, Stewart Tatum, Bliss Jordon, Laurence Bridget.

Belgium

Brussels Maite, Bonami Astrid, De Kerchove Noa, Palflirt Loes, Coudron Margaux, Delhalle Chole, Geerts Marthe Marie, Vincent Ophelie, De Clerk Perrine, Maertens Lauren, Moors Lisa, Marien Alix, Goffinet Eva, Schreurs Noa, Plets Emma, De Mot France, Goeminne Nael, Dewaet Louise, Cornelissens Maura, Royakkers Marie.

Canada

Boraston Julia, Gibb Katherine, Hogg Libby, Poulakis Nicola, Skeans Madeline, Deloitte Laine, Green Isabella, Koop Molly, Kuzyk Allison, Mathisen Elizabeth, Schwartz Calista, Govan Imogen, Pennefather Kaitlyn, Chisholm Emily, Mackesy Mallory, Desormeau Kayla, Dansan Abby.

Chile

Irazoqul Francisca, Obon Monserrat, Goni Maria, Mujica Alejandra, Rios Josefina, Arrieta. Victoria, Muller Laura, SalAManca Laura, Caravia Isidora, Orellana Monserrat, Perez Constanza, Martinez Josefina, Araya Montserrat, Barrios Florencia, Molin Emillia, Munoz Constanza, Gago Milagros, Valdes Dominga, Gago Martina, Gutierrez Josefina.

England

Breed Luv, Gilbert Emmie, Dunn Sienna, Atkinson Alice, Wood Evie, Martin Sofia, Spavin Scarlett, Burney Ella, Swain Claudia, Curtis Katie, Dring Richardson Hollie, Butterworth Tilly, Gardens Georgie, Pocknell Lizzie, Axford Maddie, Long Maddie, Alexander Beth, Le Huray Martha, BinghAM Lottie, Smith Molly.

Germany

Viscjer Chaira, Pluth Laura, Nahr Paula, Haid Katherina, Reisenegger Martina, Fischer Jule, Henmerie Julia, Seidel Carolin, Boehrinher Joana, Fischer Marie, Schroeder Paula, Keller Lena, Schwabe Sopfia, Stoffelsma, Lilly, Montag Mia, Hahn Marie, Gans Taja, SAMbeth Cara, Heusgen Friederike , Batschko Klara.

India

Chhatri Jyoti, Preeti, Sujata Kujur, Annu, Khan Mumtaz, Jyoti Singh, Khushboo, Toppo Dipi Monika, Edula Jyothi, Ritaja Dadaso Pisal, Deepika Sareng, Bano Hina, Kindo Madhuri, Chordiya Manju, Teye Mahima, Sunelita Toppo, Neelam, Ropni Kumari, Rana Sakshi, Thounaojam Nirupama Devi.

Japan

Saito Misaki, Mikami Maiko, Ueno Maho, Horikawa Mayuri, Kondo Wakana, Iwasaki Saya, Murayama Hiroka, Suzuki Sora, Kitayama Mahiri, Oshima Natsumo, Kawaguchi Hauruka, Morita Mizuko, Ohtsika Minami, Wakasamai, Sasaki Risa, Matsunami Mei, Saito Hanami, Hiramitsu Ai, Yoshida Rei, Hayasuke Sana.

Korea

Lee Seoyeon, Chol Sara, Homg Solbeotnara, Jang Suan, Park Yeongeun, An Sujin, Park Seoyeon, Lee Seoyeon, Lee Yujin, Kim Gyeonjgju, Park Mihayang, Song Sungeun, Cheom Sumin, Jeong Saena, Choi Nurik , Gwon Jugyeong, Park Migyeong, Han Naryeong, Sin Hyonji, Choi Jiyun.

Netherlands

Ter Kuile Sophia, Pam Van Der Laan , Moes Guusje, Van Den Nieuwenhog Noor, Muller Noa, Beljaars Trijnje, Dicke Jip, Sam Luttmer, De Krujiff Daantje, Backers Babette, Van Loon Isis, De Nooijer Lilli, Verstraetan Imke, Jansen, Eline, Winter Mette, Reijnen Emma, Norbiato Alessia, Beetsma Lotte, Roberts Mikki, De Vries Mea.

New Zealand

Baker Rebecca, Findlay Emma, Bedford Rosanna, Schneideman Annabelle, Pho Riana, Story Isabella, Hodges Leah, Cotter Hannah, Blake Paige, Harris Madeline, Irwin Emma, Reid Tessa, Logan Emilie, Russ Lucy, Eades Jaimee, Winter Katherine, Loveridge Arabella, Cochrane Brodie, Elliott Kaea, Surridge Emelia.

South Africa

De Jager Morgan, Mendes Daniella, Mendonco Shanna, Briesset Laiken, Kroutz Tatum, Bodibe Katlego, Augousto Taherra, Fourie Cerian, Maree Caylin, Janse Ane, Phume Reasbetswe, Swarts Kayla, Blaauw Jenna, Spershott Grrmarie, Issac Paris Gail, Hamza Malikah, Mokoena Ntsopa, McLaren Leane.

Spain

Torres Cristina, Sola Mar, Alba Jone, Lima Teresa, Fernandez Paula, Barba Clara, Carmona Sara, Saenz De Santa Maria Teresa, Perez Blanca, Pernandez Carmen, Canales Esther, Gardsjord Anna, Martinez Jana, Bouquet Ana, Vizcaino Meritxel, Melero Nerea, Jimenez Paula, Ballesteros Ainhoa, Herra Mireia.

United States

Tamer Abigail, Croon Jans, Adams Lucy, Bent Cold Olivia, Orsi Madison, Dixon Katie, Mendez Trendler Daniela, Thomassey Kiersten, Wadas Lauren, Underwood Reagen, Wright Rayne, Bruder Charlotte, Moon Jayden, Myklebust Mia, Hollamon Josie, Rose Hope, Abella Mia, Heck Rayleigh, Skubisz Anabel, Todd Eleanor.

Zimbabwe

Mutaramuswa Tantswa, Changa Tanyaradzwa, Zimtu Rumbidzaiishe, Reilly Emma, Clark Hayley, Jones Jorja, Mujiba Athina, Hay Amy, Allardice Ella, Sithole Kaylee, Mujaranji Nakai, Falkenberg Tyla, Elijah Tinodiwanshe, Mzizi Khanyisile, Hares Chelse Lee, Sibanda Tumi, Chidzwondo Bethel, Ndora Kelcy, Maswera Tatenda, Tozana Amber.