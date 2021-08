PKL Auction 2021: Full list of players sold on Day 2

PKL Auction 2021's second day was full of surprises. Seasoned pros like Deepak Niwas Hooda, Rahul Chaudhari and Rohit Kumar did not receive the expected amounts, while Pardeep Narwal broke the record for the most expensive signing in Pro Kabaddi history.

The day began with the overseas players' auction. All teams need to have a minimum of two players in their squad for the 2021 edition of the Pro Kabaddi League. Mohammad Reza Shadloui Chianeh emerged as the costliest overseas pick of the day.

Later in the day, the 'A' category players went under the hammer. As expected, Pardeep Narwal bagged the biggest deal, while the likes of Rohit Gulia, Shrikant Jadhav, Siddharth Desai, Sachin Tanwar and Chandran Ranjit also earned handsome accounts.

Here is the complete list of players who were sold on the second day of PKL Auction 2021.

Full list of players signed by teams on Day 2 of PKL Auction 2021

We have an absolute beast of a defender joining the squad in Season 8. 🔥



Welcome to the #AamarWarriors club, Abozar! 🧡💙



Thoughts on this piece of business? #vivoProKabaddiAuction @ProKabaddi pic.twitter.com/WSykNMDDlT — Bengal Warriors (@BengalWarriors) August 30, 2021

1. Abozar Mighani - Bengal Warriors (₹30.50 lakh)

2. Jang Kun Lee (FBM at PKL Auction 2021) - Patna Pirates (₹20.5 lakh)

3. Mohsen Maghsoudloujafari - U Mumba (₹12.80 lakh)

4. Victor Obiero - Puneri Paltan (₹10 lakh)

5. Hamid Mirzaei Nader - Haryana Steelers (₹12.10 lakh)

6. Mohammadreza Shadloui Chianeh - Patna Pirates (₹31 lakh)

7. Mohammad Malak - Tamil Thalaivas (₹10 lakh)

8. Abe Tetsuro - Telugu Titans (₹10 lakh)

9. Soleiman Pahlevani - Gujarat Giants (₹11.50 lakh)

10. Ziaur Rahman - Bengaluru Bulls (₹12.20 lakh)

Twist & turn! Dong Geon Lee showcases all of his evasive skills in this spectacular raid! #INDvKOR #2016KabaddiWorldCup pic.twitter.com/L3dj6ptaHx — Star Sports (@StarSportsIndia) October 7, 2016

11. Dong Geon Lee - Bengaluru Bulls (₹12.50 lakh)

12. Abolfazl Maghsoudlou - Bengaluru Bulls (₹13 lakh)

13. Mohammad Esmaeil Maghsoudlou - Haryana Steelers (₹13.2 lakh)

14. Mohammad Taghi Paein Mahali - U.P. Yoddha (₹12 lakh)

15. Mohammad Amin Nosrati - Jaipur Pink Panthers (₹11 lakh)

16. Amir Hossein Mohammadmaleki - Jaipur Pink Panthers (₹10 lakh)

17. Emad Sedaghatnia - Dabang Delhi K.C. (₹10.20 lakh)

18. Anwar Saheed Baba - Tamil Thalaivas (₹10 lakh)

19. Hyunsu Park - Telugu Titans (₹10 lakh)

20. Hadi Oshtorak - Gujarat Giants (₹20 lakh)

21. Mohhammad Tuhin Tarafder - Tamil Thalaivas (₹10 lakh)

22. Md. Masud Karim - U.P. Yoddha (₹10 lakh)

23. Vikas Jaglan - Haryana Steelers (₹20 lakh)

24. Sandeep Narwal - Dabang Delhi KC (₹60 lakh)

25. Shrikant Jadhav (FBM at PKL Auction 2021) - U.P. Yoddha (₹72 lakh)

26. Sachin Tanwar - Patna Pirates (₹84 lakh)

27. Prashant Kumar Rai - Patna Pirates (₹55 lakh)

28. Chandran Ranjit - Bengaluru Bulls (₹80 lakh)

29. Rohit Kumar - Telugu Titans (₹36 lakh)

30. K. Prapanjan - Tamil Thalaivas (₹71 lakh)

31. Siddharth Sirish Desai (FBM at PKL Auction 2021) - Telugu Titans (₹1.3 Crore)

32. Rahul Chaudhari - Puneri Paltan (₹40 lakh)

33. Pardeep Narwal - U.P. Yoddha (₹1.65 crore) - All-time PKL Record

34. Manjeet - Tamil Thalaivas (₹92 lakh)

35. Ravinder Pahal - Gujarat Giants (₹74 lakh)

36. Vishal Bhardwaj - Puneri Paltan (₹60 lakh)

37. Baldev Singh - Puneri Paltan (₹60 lakh)

38. Surender Singh - Telugu Titans (₹55 lakh)

39. Sandeep Kumar Dhull (FBM at PKL Auction 2021) - Jaipur Pink Panthers (₹45 lakh)

40. PO Surjeet Singh - Tamil Thalaivas (₹75 lakh)

41. Mahender Singh (FBM at PKL Auction 2021) - Bengaluru Bulls (₹50 lakh)

42. Deepak Niwas Hooda (FBM at PKL Auction 2021) - Jaipur Pink Panthers (₹55 lakh)

43. Rohit Gulia - Haryana Steelers (₹83 lakh)

Edited by Arjun Panchadar