World Aquatics Championships 2024 Swimming Day 2: Schedule, athletes in action, and more

The swimming disciplines have begun at the World Aquatics Championships 2024, as the first day (Sunday, February 11) witnessed swimmers competing in numerous disciplines like women’s 200m medley, 100m butterfly, 400m freestyle, and men’s 400m freestyle, 50m butterfly, and 100m breaststroke events.

Day 2 (Monday, February 12) at the World Aquatics Championships 2024 will see the swimmers in action in the heats of the women’s 100m backstroke, 100m breaststroke, 1500m freestyle, and men’s 100m backstroke, and 200m freestyle disciplines.

Besides these, the semi-finals for the women’s 100m backstroke, breaststroke, and men’s 200m freestyle, and 100m backstroke events will also be held on Monday.

Meanwhile, a few athletes from Day 1 of the Swimming events will also compete on Day 2 as they will swim in the finals of the women's 100m butterfly, 200m medley, and men’s 100m breaststroke, and 50m butterfly events.

Prominent swimmers like Adam Peaty, Nic Fink, Kate Douglass, Sydney Pickrem, Claire Curzan, and Michael Andrew will all be battling for top honors at the World Aquatics Championships 2024 on Monday.

Additionally, Kathleen Dawson, Hunter Armstrong, Luke Greenbank, Ruta Meilutyte, Benedetta Pilato, Siobhan Haughey, Duncan Scott, Sunwoo Hwang, Felix Auboeck, Simona Quadarella, and Li Bingjie, are some other top swimmers to watch out for at the World Aquatics Championships 2024.

The men’s 100m backstroke will witness the USA’s Hunter Armstrong aiming for a place in the semifinals as Pieter Coetze, Luke Greenbank, and Hugo Gonzalez are also major contenders in the 21st edition of the World Aquatics Championships.

In the women’s 100m backstroke, Tokyo Olympic medalists Curzan, and Great Britain’s Dawson, and Dutch former world record holder in the 50m backstroke, Kira Toussaint, will look to make an impression at the World Aquatics Championships 2024.

Athletes in action on Day 2 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

Adam Peaty has qualified for the Men's 100m Breaststroke final at the World Aquatics Championships 2024. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Here is the list of athletes who will be in action on Day 2 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024:

Women’s 100m Backstroke

Claire Curzan, Ingrid Wilm, Jaclyn Barclay, Maaike de Waard, Adela Piskorska, Carmen Weiler Sastre, Lauren Cox, Iona Anderson, Kira Toussaint, Anastasiya ShkurdaI, Hanna Rosvall, Kathleen Dawson, Camila Rebelo, Paulina Peda, Stephanie Au Hoi Shun, Francesca Pasquino, Milla Drakopoulos, Maria Godden, Jaeyun Song, Andrea Berrino, Eszter Szabo-Feltothy, Teia Isabella Salvino, Gabriela Georgieva, Levenia Sim, Xeniya Ignatova, Xin Chen, Carla Gonzalez, Jillian Janis Geohagan Crooks, Emma Harvey, Alexia Sotomayor, Jana Markovic, Abril Aunchayna, Carolina Cermelli, Celina Marquez, Andrea Becali, Valerie Rose Tarazi, Natalia Zaitseva, Masniari Wolf, Ganga Senavirathne, Donata Katai, Suvana Chetana Baskar, Amani Alobaidli, Gaurika Singh, Eda Zeqiri, Ariuntamir Enkh-Amgalan, Elizaveta Pecherskikh, Aynura Primova, Alejandra Santana, Chanchakriya Kheun, Riley Sofia Miller, Idealy Tendrinavalona, Angelina Smythe, Jennifer Lynn Harding-Marlin, Natalia Ladha, Hamna Ahmed, Maleek Almukhtar

Men's 100m Backstroke

Hunter Armstrong, Pieter Coetze, Ksawery Masiuk, Apostolos Christou, Miroslav Knedla, Roman Mityukov, Adam Jaszó, Hugo Gonzalez, Bradley Woodward, Jack Aikins, Andrew Jeffcoat, Ole Braunschweig, Juho Lee, Oleksandr Zheltiakov, Kacper Stokowski, Michele Lamberti, Ulises Saravia, Conor Ferguson, Evangelos Makrygiannis, Kai van Westering, Blake Tierney, Osamu Kato, Denis-Laurean Popescu, Luke Greenbank, Bernhard Reitshammer, Erikas Grigaitis, Gabriel Lopes, Yeziel Morales, Farrel Tangkas, Girts Feldbergs, Jerard Jacinto, Yegor Popov, Kaloyan Levterov, Ziyad Saleem, Charles Hockin Brusquetti, Merdan Atayev, Yazan Al Bawwab, Denilson Cyprianos, Shiu Yue Lau, Guido Montero, Ahmad Safie, Anthony Pineiro, Alexis Michel Roger Dodji Kpade, Dino Hasibovic Sirotanovic, Erkhes Enkhtur, Oscar Cyusa Peyre Mitilla, Zeke Chan, Zackary Gresham, Alan Koti Lopeti Uhi, Dimuth Akalanka Peiris, Remi Fabiani, Israel Poppe, Samiul Islam Rafi

Women's 100m Breaststroke

Ruta Meilutyte, Mona Mc Sharry, Tes Schouten, Benedetta Pilato, Siobhan Bernadette Haughey, Sophie Hansson, Sim En Yi Letitia, Arianna Castiglioni, Yang Chang, Dominika Sztandera, Lara van Niekerk, Macarena Ceballos, Kotryna Teteravkova, Abbey Harkin, Lisa Mamie, Tang Qianting, Alina Zmushka, Jimena Ruiz, Piper Enge, Sophie Angus, Ida Hulkko, Stefania Gomez Hurtado, Ana Pinho Rodrigues, Lin Pei-Wun, Byanca Melissa Rodriguez Villanueva, Ana Carolina Vieira, Ana Blazevic, Tara Vovk, Silje Slyngstadli, Martina Bukvic, Moon Sua, Kristyna Horska, Emily Santos, Adelaida Pchelintseva, Nicole Frank, Chen Pui Lam, Thanya Angelyn Cacho Dela Cruz, Lanihei Connolly, Imane Houda El Barodi, Rhanishka Gibbs, Kelera Mudunasoko, Ellie Shaw, Tara Aloul, Marina Abu Shamaleh, Naiara Roca, Lara Dashti, Maria Corazon Ayson Batallones, Makelyta Singsombath, Taeyanna Adams, Mariama Toure, Tessa Ip Hen Cheung, Lesa Pina la Troya, Hayley Wong

Men's 200m Freestyle

Sunwoo Hwang, Lukas Martens, Luke Hobson, Katsuhiro Matsumoto, Duncan Scott, Hojoon Lee, Danas Rapsys, Kai James Taylor, Rafael Miroslaw, Felix Auboeck, Marco de Tullio, Denis Loktev, Fernando Scheffer, Lucas Pierre A Henveaux, Antonio Djakovic, Ji Xinjie, Zhanle Pan, Jack McMillan, Guilherme Costa, Elijah Winnington, Jorge Iga, Matteo Ciampi, Velimir Stjepanovic, Robin Hanson, Nandor Nemeth, Kamil Sieradzki, Cesar Castro, Alfonso Enrique Mestre Vivas, Matthew Sates, Saso Boskan, Kregor Zirk, Javier Acevedo, Hoe Yean Khiew, Niko Jankovic, Glen Jun Wei Lim, Dulyawat Kaewsriyong, Wesley Tikiariki Roberts, Max Mannes, Yordan Yanchev, Dinh Chuyen Ngo, Ondrej Gemov, Frantisek Jablcnik, James Richard Allison, Ryan Barbe, Omar Abbass, Tanish George Mathew, Rafael Ponce de Leon, Egor Covaliov, Luka Kukhalashvili, Matthieu Ousmane Seye, Anthony Pineiro, Reds Rullis, Enkhtamir Batbayar, Henrique Mascarenhas, Monyo Maina, Isaac Beitia Lasso, Mahmoud Abu Gharbieh, Nasir Yahya Hussain, Khaled Alotaibi, Kaeden Gleason, Israel Poppe, Sangay Tenzin, Ali Abdulla A A Al-Nuaimi, Zaid Faisal M K Alsarraj, Oliver Durand, Mohamed Rihan Shiham, Alex Sobers

Women's 1500m Freestyle

Simona Quadarella, Anastasiia Kirpichnikova, Isabel Gose, Li Bingjie, Beatriz Dizotti, Maddy Gough, Kate Hurst, Yang Peiqi, Kristel Kobrich, Eve Thomas, Agostina Hein, Tamila Holub, Kayla Han, Caitlin Deans, Gan Ching Hwee, Alisee Pisane, Ichika Kajimoto, Ajna Kesely, Imani de Jong, Lucie Hanquet, Stephanie Houtman, Tsz Yin Nip, Malak Meqdar

Women's 100m Butterfly

Angelina Kohler, Claire Curzan, Brianna Throssell, Louise Hansson, Anna Ntountounaki, Erin Gallagher, Chiharu Iitsuka, Alexandria Perkins

Women's 200m Medley

Kate Douglass, Sydney Pickrem, Yiting Yu, Anastasia Gorbenko, Charlotte Bonnet, Marrit Steenbergen, Abbie Wood, Ashley McMillan

Men's 100m Breaststroke

Adam Peaty, Nic Fink, Arno Kamminga, Nicolo Martinenghi, Lucas Matzerath, Caspar Corbeau, Sam Williamson, Ilya Shymanovich

Men's 50m Butterfly

Michael Andrew, Dylan Carter, Mario Molla Yanes, Isaac Cooper, Diogo Matos Ribeiro, Cameron McEvoy, Shaine Casas, Inchul Baek

Schedule for the Day 2 Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

The schedule for the swimming events (Day 2) at the World Aquatics Championships 2024 is as follows (Local time):

9:32 AM - Women's 100m Backstroke Heats

9:48 AM - Men's 100m Backstroke Heats

10:04 AM - Women's 100m Breaststroke Heats

10:21 AM - Men's 200m Freestyle Heats

10:46 AM - Women's 1500m Freestyle Heats

7:00 PM - Women's 100m Backstroke Semifinals

7:00 PM - Women's 100m Breaststroke Semifinals

7:00 PM - Women's 100m Butterfly Finals

7:00 PM - Women's 200m Medley Finals

7:00 PM - Men's 200m Freestyle Semifinals

7:00 PM - Men's 100m Backstroke Semifinals

7:00 PM - Men's 100m Breaststroke Finals

7:00 PM - Men's 50m Butterfly Finals

Where to watch the World Aquatics Championships 2024?

One can watch the World Aquatics Championships 2024 through the World Aquatics website and on Peacock.