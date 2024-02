World Aquatics Championships 2024 Swimming Day 1: Schedule, athletes in action, and more

The swimming disciplines are set to kick off at the World Aquatics Championships 2024 from February 11 to February 18, 2024, in Doha, Qatar. This is the first time the championships are happening in the Middle East.

The 21st edition of the World Aquatics Championships is taking place at three different venues, with Aspire Dome hosting the swimming events. The event will be crucial for the swimmers as a build-up to the Paris Olympics 2024.

On Feb. 11, Kate Douglass, Sydney Pickrem, Ahmed Hafnaoui, Felix Auboeck, Danas Rapsys, Adam Peaty, Nic Fink, Chad le Clos, Claire Curzan, Arno Kamminga, Nicolò Martinenghi, James Wilby, Erika Fairweather, and Li Bingjie, are a few top athletes to watch out for at the World Aquatics Championships.

Douglass, who has been listed in six events at the World Aquatics Championships, will face a strong challenge in the women’s 200m medley event as Pickrem, Dutch’s Marrit Steenbergen, and Anastasia Gorbenko of Israel as the USA swimmer will be aiming to defend her title.

While in the men’s 100m breaststroke, three-time Olympic champion Adam Peaty will start as a favorite but will face stiff competition from three-time World Champion (LC) Nic Fink from the USA at the World Aquatics Championships 2024.

The day at the Doha World Aquatics Championships will witness swimmers battling in medal events like women’s and men’s 400m freestyle, and women’s and men’s 4x100m freestyle relay events.

Meanwhile, the semi-finals are scheduled in the women's 100m butterfly, 200m medley, and men's 100m breaststroke, and 50m butterfly disciplines.

Athletes in action on Day 1 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

Adam Peaty will be in action in the men's 100m breaststroke at the Doha 2024 World Aquatics Championships (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Here is the list of athletes who will be in action on Day 1 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024:

Women's 200m Medley

Kate Douglass, Sydney Pickrem, Marrit Steenbergen, Anastasia Gorbenko, Sara Franceschi, Abbie Wood, Kim Seoyeong, Charlotte Bonnet, Yu Yiting, Dalma Sebestyen, Ashley McMillan, Cyrielle Duhamel, Kristen Elena Romano, Sim En Yi Letitia, Lena Kreundl, Tamara Potocka, Kamonchanok Kwanmuang, Stefania Gomez Hurtado, McKenna de Bever, Nicole Frank, Valerie Rose Tarazi, Hamna Ahmed, Stephanie Iannaccione, Mok Sze Ki, and Inana Soleman.

Men's 400m Freestyle

Ahmed Hafnaoui, Lukas Martens, Elijah Winnington, Guilherme Costa, Kim Woomin, Felix Auboeck, Antonio Djakovic, Petar Petrov Mitsin, Daniel Wiffen, Marco de Tullio, Danas Rapsys, Zhang Zhanshuo, David Johnston, Sven Schwarz, Fei Liwei, Kristof Rasovszky, Matteo Ciampi, Lucas Pierre Henveaux, Logan Fontaine, Alfonso Enrique Mestre Vivas, Vlad Stefan Stancu, David Aubry, Ahmed Jaouadi, Victor Johansson, Kregor Zirk, Jon Joentvedt, Ilia Sibirtsev, Lorne Wigginton, Huy Hoang Nguyen, Hoe Yean Khiew, Carlos Quijada Roldan, Krzysztof Chmielewski, Emir Batur Albayrak, Juan Manuel Morales, Glen Jun Wei Lim, Saso Boskan, Dylan Robert Porges Avila, Ryan Barbe, Tonnam Kanteemool, Rafael Ponce de Leon, Loris Bianchi, Samuel Kostal, Omar Abbass, Alberto Vega, Nikola Gjuretanovikj, Gerald Hernandez, Mal Gashi, Liggjas Joensen, Nasir Yahya Hussain, Ridhwan Abubakar Bwana Mohamed, Xavier Ventura, Khaled Alotaibi, Mohammed Hani Al Zaki, Kaeden Gleason, Mahmoud Abu Gharbieh, Matheo Mateos, and Mohamed Rihan Shiham.

Women's 100m Butterfly

Claire Curzan, Louise Hansson, Angelina Köhler, Brianna Throssell, Alexandria Perkins, Erin Gallagher, Anna Ntountounaki, Barbora Seemanova, Katerine Savard, Chiharu Iitsuka, Nagisa Ikemoto, Paulina Peda, Amina Kajtaz, Helena Rosendahl Bach, Jing Wen Quah, Sonia Laquintana, Mariana Pacheco Cunha, Farida Osman, Valentina Becerra, Paula Juste Sanchez, Jungwon Park, Natalie Kan Cheuk Tung, Maria Jose Mata Cocco, Sofia Spodarenko, Luana Alonso, Anastasiya Kuliashova, Kamonchanok Kwanmuang, Laura Lahtinen, Zhenqi Gong, Jessica Calderbank, Maria Victoria Schutzmeier, Varsenik Manucharyan, Ana Nizharadze, Oumy Diop, Imara Bella Patricia Thorpe, Lia Lima, Weng Chi Cheang, Maria Alejandra Fernandez, Rebecca Najem Mezher, Amaya Bollinger, Sara Akasha, Amylia Chali, Mst Sonia Khatun, Mia Laban, Naekeisha Louis, and Leena Mohamed Ahmed.

Men's 50m Butterfly

Diogo Matos Ribeiro, Michael Andrew, Dylan Carter, Szebasztian Szabo, Simon Bucher, Cameron McEvoy, Stergios Marios Bilas, Mario Molla Yanes, Nyls Korstanje, Isaac Cooper, Cameron Gray, Baek Inchul, Teong Tzen Wei, Josif Miladinov, Nicholas Lia, Jakub Majerski, Andrii Govorov, Eldor Usmonov, Mikkel Lee, Shaine Casas, Federico Burdisso, Daniel Gracik, Julien Henx, Tibor Tistan, Shane Ryan, Jarod Hatch, Nikola Miljenic, Jorge Eliezer Otaiza Hernandez, Lamar Taylor, Hoang Khang Nguyen, Shinri Shioura, Chad le Clos, Maxim Skazobtsov, Jaouad Syoud, Finlay Knox, Abeku Jackson, Andres Dupont Cabrera, Milos Milenkovic, Durde Matic, Mehrshad Afghari, Mohamed Mahmoud, Jeancarlo Calderon Harper, Jesse Ssuubi Ssengonzi, Adam Moncherry, Kokoro Frost, Tristan Dorville, Mohamad Eyad Masoud, Filippos Iakovidis, Chi Chong Lam, Paolo Priska, Irvin Hoost, Phansovannarun Montross, Fakhriddin Madkamov, Katerson Moya, Travis Dui Sakurai, Souleymane Napare, Houmed Houssein Barkat, Slava Sihanouvong, Pap D Jonga, Joshua Wyse, Troy Nestor Pina, Mskm Al Kulaibi, Ethan Alimanya, Mohammad Alotaibi, Charles Levi Avi, Asher Banda, Bereket Demissie Girkebo, Ibrahim Mohamed, Yusuf Marwan Abdullah Nasser, and Aristote Ndombe Impelenga.

Women's 400m Freestyle

Erika Fairweather, Isabel Gose, Li Bingjie, Kiah Melverton, Eve Thomas, Yang Peiqi, Gabrielle Roncatto, Valentine Dumont, MF de Oliveira da Silva Costa, Ella Jansen, Nikolett Padar, Anastasiia Kirpichnikova, Francisca Soares Martins, Addison Sauickie, Agostina Hein, Imani de Jong, Ichika Kajimoto, Merve Tuncel, Dune Coetzee, Han Dakyung, Daria Golovaty, Ching Hwee Gan, Diana Taszhanova, Elisbet Gamez Matos, Maria Victoria Yegres Cottin, Gilaine Ma, Lisa Pou, Eva Petrovska, Harper Barrowman, Kaltra Meca, Duana Lama, Malak Meqdar, Mashael Meshari A Alayed, and Karin Belbeisi.

Men's 100m Breaststroke

Nic Fink, Arno Kamminga, Nicolo Martinenghi, Lucas Matzerath, Melvin Imoudu, Berkay Ogretir, Adam Peaty, Sam Williamson, Caspar Corbeau, Ludovico Blu Art Viberti, Denis Petrashov, James Wilby, Choi Dongyeol, Andrius Sidlauskas, Jake Foster, Bernhard Reitshammer, Dong Zhihao, Jan Kausowski, Miguel Alejandro de Lara Ojeda, Darragh Greene, Ilya Shymanovich, Matti Mattsson, Jorge Murillo Valdes, James Dergousoff, Jeremy Desplanches, Thanh Bao Pham, Maksym Ovchinnikov, Tonislav Sabev, Vojtech Netrh, Carles Coll Marti, Matthew Randle, Ronan Wantenaar, Francisco Robalo Quintas, Arsen Kozhakhmetov, Amro Al-Wir, Peter Stevens, Julio Horrego, Xavier Yamil Ruiz, Man Hou Chao, Jadon Wuilliez, Tomas Peribonio Avila, Muhammad Dwiky Raharjo, Likhith Selvaraj Prema, Adam John Chillingworth, Alexandre Grand'Pierre, Jonathan Raharvel, Daniils Bobrovs, Panayiotis Panaretos, Tasi Limtiaco, Abdulaziz Al-Obaidly, Denis Svet, Adrian Robinson, Vicente Villanueva, Giacomo Casadei, Roberto Bonilla, Patrick Pelegrina Cuen, Luis Sebastian Weekes, Ashot Chakhoyan, Jacob Story, Saud Ghali, Matthew Lawrence, Jonathan Chung Yee, Micah Masei, Abobakr Abass, Jayden Elijah Asher Loran, Osama Trabulsi, Omar Alhammadi, Chadd Ng Chiu Hing Ning, Ghaith Adil Hussein Hussein, Jion Hosei, Rashed Altarmoom, Fahim Anwari, Fode Amara Camara, Thomas Chen, Mubal Azzam Ibrahim, Munzer Mark Kabbara, Sebastien Kouma, Jainny Pinto Carvalho, and Damien Shamambo.

Schedule for the Day 1 Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

The schedule for the swimming events (Day 1) at the World Aquatics Championships 2024 is as follows (Local time):

9:32 AM - Women's 200m Medley Heats

9:44 AM - Men's 400m Freestyle Heats

10:18 AM - Women's 100m Butterfly Heats

10:31 AM - Men's 50m Butterfly Heats

10:46 AM - Women's 400m Freestyle

11:10 AM - Men's 100m Breaststroke Heats

11:32 AM - Women's 4x100m Freestyle Relay Heats

11:43 AM - Men's 4x100m Freestyle Relay Heats

7:00 PM - Women's 400m Freestyle Finals

7:00 PM - Women's 100m Butterfly Semifinals

7:00 PM - Women's 200m Medley Semifinals

7:00 PM - Women's 4x100m Freestyle Relay Finals

7:00 PM - Men's 400m Freestyle Finals

7:00 PM - Men's 100m Breaststroke Semifinals

7:00 PM - Men's 50m Butterfly Semifinals

7:00 PM - Men's 4x100m Freestyle Relay Finals

Where to watch the World Aquatics Championships 2024?

One can watch the World Aquatics Championships 2024 through the World Aquatics website and on Peacock.