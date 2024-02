World Aquatics Championships 2024 Swimming Day 4: Schedule, athletes in action, and more

The swimming events got underway at the World Aquatics Championships 2024 on February 11 and will continue until February 18 in Doha, Qatar.

Day 3 (February 13) of the 21st edition of the World Aquatics Championships saw the swimmers competing in various disciplines like men’s 50m breaststroke, 200m butterfly, 800m freestyle, 200m freestyle, 100m backstroke, women’s 200m freestyle, 1500m freestyle, and 100m breaststroke.

Claire Curzan, Tang Qianting, Simona Quadarella, Hunter Armstrong, and Hwang Sun-woo were the swimmers to clinch the titles in the women’s 100m backstroke, 100m breaststroke, 1500m freestyle, men’s 100m backstroke, and 200m freestyle, respectively, on Day 3 of the World Aquatics Championships 2024.

Day 4 of Swimming (February 14) at the World Aquatics Championships 2024 will witness the swimmers participating in the heats of the women’s 50m backstroke, 200m butterfly, men’s 100m freestyle, and 200m individual medley. This will be followed by the semi-finals of these disciplines in the evening.

Meanwhile, swimmers from Day 3 of the World Aquatics Championships 2024 will also be in action as the men’s 50m breaststroke, 800m freestyle, 200m butterfly, and women’s 200m freestyle finals, are also scheduled to be held. In addition, the mixed 4x100m medley relay is one of the events to watch out for in team events.

Some prominent swimmers who will be competing for top honors on Day 4 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024 are Nic Fink, Adam Peaty, Gregorio Paltrinieri, Elijah Winnington, Li Bingjie, Siobhan Haughey, and Nicolo Martinenghi.

Athletes in action on Day 4 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

Adam Peaty at the Doha 2024 World Aquatics Championships at Aspire Dome on February 13, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Here is the list of athletes who will be in action on Day 4 of the Swimming events at the World Aquatics Championships 2024:

Women’s 50m Backstroke

Lauren Cox, Ingrid Wilm, Adela Piskorska, Theodora Drakou, Maaike de Waard, Jaclyn Barclay, Roos Vanotterdijk, Iona Anderson, Kira Toussaint, Kathleen Dawson, Costanza Cocconcelli, Paulina Peda, Claire Curzan, Louise Hansson, Jie Chen, Andrea Berrino, Stephanie Au Hoi Shun, Tayde Sansores, Carmen Weiler Sastre, Camila Rebelo, Xeniya Ignatova, Tayla Jonker, Emma Harvey, Fanny Teijonsalo, Barbora Janickova, Masniari Wolf, Levenia Sim, Nina Stanislavljevic, Seungwon Kim, Saovanee Boonamphai, Maria Godden, Patricija Geriksonaite, Anastasiya ShkurdaI, Abril Aunchayna, Yi-En Wu, Teresa Ivan, Suvana Chetana Baskar, Donata Katai, Ariuntamir Enkh-Amgalan, Mia Phiri, Jessica Humphrey, Eda Zeqiri, Gaurika Singh, Chanchakriya Kheun, Noor Yusuf Abdulla, Denise Donelli, Idealy Tendrinavalona, Carolann Faeamani, Jennifer Lynn Harding-Marlin, Tayamika Changanamuno, Maleek Almukhtar, Aichata Diabate, Assita Diarra, Kamila Moina Touma Ibrahim, Yaba Kamara, Hearmela Neguse Melke, Aaliyah Palestrini.

Men’s 100m Freestyle

Matthew Richards, Alessandro Miressi, Pan Zhanle, Nandor Nemeth, Jack Cartwright, Matt King, Diogo Matos Ribeiro, Sunwoo Hwang, Andrej Barna, Cameron Gray, Wang Haoyu, Szebasztian Szabo, Kai James Taylor, Manuel Frigo, Javier Acevedo, Denis Loktev, Mikel Schreuders, Heiko Gigler, Kamil Sieradzki, Sergio de Celis Montalban, Jorge Iga, Bjoern Seeliger, Jonathan Eu Jin Tan, Breno Correia, Alberto Mestre, Chad le Clos, Shane Ryan, Adilbek Mussin, Vladyslav Bukhov, Tomas Lukminas, Dulyawat Kaewsriyong, Kregor Zirk, Patrick Sebastian Dinu, Wesley Tikiariki Roberts, Ian Yentou Ho, Matej Dusa, Artur Barseghyan, Kaloyan Bratanov, Adi Mesetovic, Tanish George Mathew, Samyar Abdoli, Joe Kurniawan, Leo Nolles, Marvin Johnson, James Richard Allison, Javier Nunez, Jayhan Jamaud Odlum-Smith, Emad Addin Zapen, Alaa Maso, Reds Rullis, Isaac Beitia Lasso, Matthieu Ousmane Seye, Yousuf Almatrooshi, Stefano Mitchell, Egor Covaliov, Musa Zhalayev, Enkhtamir Batbayar, Sidrell Williams, Colins Obi Ebingha, Yazan Al Bawwab, Benjamin Schnapp, Johann Stickland, Hansel McCaig, Henrique Mascarenhas, Tendo Mukalazi, Nixon Hernandez, Luka Kukhalashvili, Grisi Koxhaku, Ovesh Purahoo, Ridhwan Abubakar Bwana Mohamed, Alexander Shah, Mohamed Mahmoud, Mohamad Zubaid, Jose Quintanilla, Issa Samir Hamed Al Adawi, Syed Muhammad Haseeb Tariq, Finau Ohuafi, Jeno Heyns, Belly-Cresus Ganira, Haziq Samil, Josh Tarere, Phansovannarun Montross, Sangay Tenzin, Cedrick Niyibizi, Raekwon Jibril Noel, Michael Mponezya Joseph, Edgar Richardson Iro, Phillip Kinono, Johnathan Silas, Christian Nii Nortey Duah, Elhadj N'Gnane Diallo, Jolanio Guterres, Pedro Rogery, Kyle Abeysinghe, Siraj Sufiyan A Ai Sharif, Zaid Faisal M K Alsarraj, Asher Banda, Magnim Jordano Daou, Camil Doua, James Hendrix, Ousman Jobe, AAA Khousrof, Alexien Kouma, Jefferson Kpanou, Bernat Lomero, Marouane Mamane Hamissou Abba, Freddy Mayala, GA Nguchie Kamseu Kamogne, Troy Nisbett, Jainny Pinto Carvalho, Alex Sobers, Osama Trabulsi.

Men’s 200m Individual Medley

Duncan Scott, Shaine Casas, Carson Foster, Alberto Razzetti, Hugo Gonzalez, Daiya Seto, Finlay Knox, Matthew Sates, Jeremy Desplanches, Lewis Clareburt, Gabriel Lopes, Riki Abe, Carles Coll Marti, Balazs Hollo, Lorne Wigginton, Zhang Zhanshuo, Andreas Vazaios, Minsuk Kim, Jaouad Syoud, Hsing-Hao Wang, Vadym Naumenko, Miroslav Knedla, Erick Gordillo, Anze Fers Erzen, Tomas Peribonio Avila, Hung Nguyen Tran, Patrick Groters, Jose Martinez, Dulyawat Kaewsriyong, Robert-Andrei Badea, Daniil Pancerevas, Munzer Mark Kabbara, Richard Nagy, Ronan Wantenaar, Jarod Arroyo, Khai Xin Tan, Esteban Nunez del Prado, Simon Bachmann, Caio Lobo, Filipe Gomes, Isaiah Aleksenko, Josh Kirlew.

Women’s 200m Butterfly

Lana Pudar, Laura Stephens, Helena Rosendahl Bach, Boglarka Kapas, Dalma Sebestyen, Ma Yonghui, Maria Jose Mata Cocco, Park Sujin, Georgia Damasioti, Rachel Klinker, Anja Crevar, Quah Jing Wen, Kamonchanok Kwanmuang, Amina Kajtaz, Ella Jansen, Mariana Pacheco Cunha, Paula Juste Sanchez, MF de Oliveira da Silva Costa, Mok Sze Ki, Laura Lahtinen, Zuzanna Famulok, Ana Nizharadze, Lia Lima, Amaya Bollinger, Julimar Avila Mancia, Inana Soleman.

Men’s 800m Freestyle

Gregorio Paltrinieri, Kristof Rasovszky, Sven Schwarz, Luca de Tullio, Daniel Wiffen, Victor Johansson, Mykhailo Romanchuk, Elijah Winnington.

Women’s 200m Freestyle

Li Bingjie, Brianna Throssell, Shayna Jack, Erika Fairweather, Siobhan Bernadette Haughey, Barbora Seemanova, Maria Fernanda de Oliveira da Silva Costa, Nikolett Padar.

Men’s 200m Butterfly

Matthew Sates, Kregor Zirk, Michal Chmielewski, Alberto Razzetti, Tomoru Honda, Martin Espernberger, Lewis Clareburt, Richard Marton.

Men’s 50m Breaststroke

Peter Stevens, Simone Cerasuolo, Nic Fink, Sam Williamson, Nicolo Martinenghi, Adam Peaty, Lucas Matzerath, Mikel Schreuders.

Schedule for the Day 4 Swimming events at the World Aquatics Championships 2024

The schedule for the swimming events (Day 4) at the World Aquatics Championships 2024 is as follows (Local time):

9:32 AM - Women’s 50m Backstroke Heats

9:45 AM - Men’s 100m Freestyle Heats

10:16 AM - Men’s 200m Individual Medley Heats

10:34 AM - Women’s 200m Butterfly Heats

10:47 AM - Mixed 4x100m Medley Relay Heats

7:02 PM - Men’s 800m Freestyle Finals

7:17 PM - Women’s 200m Freestyle Finals

7:26 PM - Men’s 100m Freestyle Semifinals

7:36 PM - Women’s 50m Backstroke Semifinals

7:53 PM - Men’s 200m Butterfly Finals

8:01 PM - Men’s 50m Breaststroke Finals

8:16 PM - Women’s 200m Butterfly Semifinals

8:29 PM - Men’s 200m Individual Medley Semifinals

8:48 PM - Mixed 4x100m Medley Relay Finals

Where to watch the World Aquatics Championships 2024?

One can watch the live streaming of the World Aquatics Championships 2024 through the World Aquatics website and on Peacock.