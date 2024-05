Ark Survival Ascended: All cave loot crate drop tables

Loot crates in Ark Survival Ascended contain a variety of useful items, including weapons, armor, and saddles for your tames, which greatly reduce the need to grind for resources to craft these items individually. Since cave exploration is a major part of your adventure, keeping an eye out for these treasure chests can greatly benefit you on your journey.

This guide covers everything you need to know about the loot crate drop tables in the various Ark Survival Ascended caves, including ocean loot as well as loot from underwater and overland caves.

All Ark Survival Ascended loot crate drop tables

Different tiers of loot crates in Ark Survival Ascended (Image via Studio Wildcard)

Loot crates in Ark Survival Ascended are available in various tiers: Green, Blue, Yellow, and Red. Green is the lowest tier, while Red is the highest. The level at which they can be opened depends on the type of cave, with the highest tier crates containing the best quality items.

Trending

Here's the loot crate table for all Ark Survival Ascended caves:

Ice Cave

Blue - Level 25 Armor Saddles Weapons Fur Armor Carnotaurus Crossbow Equus Metal Hatcher Hyaenodon Metal Pick Mammoth Pike Megatherium Sickle Procoptodon Pistol Raptor Sword Megalosaurus Torch Stegosaurus Terror Bird Triceratops

Yellow - Level 40 Armor Saddles Weapons Flak Armor Argentavis Assault Rifle Beaver Double Barrel Shotgun Chalicotherium Fabricated Pistol Dire Bear Longneck Rifle Megalosaurus Metal Shield Sabertooth Thylacoleo Woolly Rhino

Red - Level 55 Armor Saddles Weapons Riot Armor Carcharodontosaurus Assault Rifle Daeodon Compound Bow Quetzal Electric Prod Quetzal Platform Pump-Action Shotgun Therizinosaur Riot Shield Yutyrannus Sniper Rifle

Swamp Cave

Blue - Level 25 Armor Saddles Weapons Ghillie Armor Araneo Crossbow Arthropluera Torch Beelzebufo Metal Hatchet Pulmonoscorpius Metal Pick Kaprosuchus Sickle Sarcosuchus Sword Iguanodon Pike Carnotaurus Pistol Raptor Stegosaurus Triceratops

Yellow - Level 40 Armor Saddles Weapons Flak Armor Allosaurus Assault Rifle Ankylosaurus Double Barrel Shotgun Doedicurus Fabricated Pistol Megalania Longneck Rifle Paraceratherium Metal Shield Paracer Platform Pteranodon Tapejara

Red - Level 70 Armor Saddles Weapons Riot Armor Brontosaurus Assault Rifle Brontosaurus Platform Compound Bow Giganotosaurus Electric Prod Tyrannosaurus Pump-Action Shotgun Rhyniognatha Riot Shield Sniper Rifle

Underwater Cave

Blue - Level 50 Armor Saddles Chitin Armor Carnotaurus Diplodocus Ichthyosaurus Parasaurolophus Raptor Stegosaurus Triceratops

Yellow - Level 60 Armor Saddles Scuba Armor Baryonyx Basilosaurus Dunkleosteus Manta Megalodon Pelagornis

Red - Level 70 Armor Saddles Weapons Flak Armor Mosasaurus Metal Shield Mosasaurus Platform Plesiosaur Plesiosaur Platform Spinosaur Tusoteuthis

Ocean Loot

Red - Level 80 Armor Saddles Weapons Chitin Armor Allosaurus Assault Rifle Cloth Armor Ankylosaurus Bow Fur Armor Argentavis Compound Bow Ghillie Armor Arthropluera Crossbow Hide Armor Baryonyx Double Barrel Shotgun Metal Armor Basilosaurus Electric Prod Scuba Armor Castoroides Fabricated Pistol Brontosaurus Harpoon Launcher Brontosaurus Platform Lance Carcharodontosaurus Longneck Rifle Carnotaurus Chalicotherium Daeodon Diplodocus Dire Bear Doedicurus Ichthyosaurus Dunkleosteus Equus Gallimimus Hyaenodon Iguanodon Kaprosuchus Mammoth Manta Megalania Megalosaurus Megalodon Mosasaurus Mosasaurus Platform Pachycephalosaurus Pachyrhinosaurus Paraceratherium Paracer Platform Parasaurolophus Pelagornis Phiomia Plesiosaur Pteranodon Quetzal Raptor Tyrannosaurus Rhyniognatha Sabertooth Sarcosuchus Pulmonoscorpius Araneo Megaloceros Stegosaurus Tapejara Terror Bird Therizinosaur Thylacoleo Beelzebufo Carbonemys Tusoteuthis Woolly Rhino Yutyrannus

Cave

Green - Level 10 Armor Saddles Weapons Cloth Armor Ichthyosaurus Bow Hide Armor Equus Slingshot Gallimimus Stone Club Hyaenadon Stone Hatchet Manta Stone Pick Pachycephalosaurus Torch Parasaurolophus Wood Shield Phiomia Raptor Sarcosuchus Pulmonoscorpius Stegosaurus Triceratops Carbonemys

Blue - Level 25 Armor Saddles Weapons Chitin Armor Ankylosaurus Crossbow Arthropluera Doble Barrel Shotgun Carnotaurus Flare Gun Diplodocus Metal Hatchet Dire Bear Doedicurus Dunkleosteus Iguanodon Mammoth Megatherium Sabertooth Araneo Megaloceros Terror Bird

Yellow - Level 40 Armor Saddles Weapons Fur Armor Allosaurus Fabricated Pistol Ghillie Armor Brontosaurus Harpoon Launcher Chalicotherium Kaprosuchus Megalinia Paraceratherium Pelagoris Plesiosaur Pteranodon Beezebufo

Red - Level 55 Armor Saddles Weapons Flak Armor Argentavis Assault Rifle Baryonyx Compound Bow Basilosaurus Electric Prod Castoroides Daeodon Megalosaurus Megalodon Paracer Platform Tapejara Thylacoleo Woolly Rhino

Although these treasure crates can yield valuable rewards, they are typically located in dangerous areas. So, precautions are necessary when embarking on cave exploration. Additionally, due to the random assortment of loot based on the drop table, you might have to spend a significant amount of time treasure-hunting before you acquire your desired item.

Also read: How to get Tek Binoculars in Ark Survival Ascended