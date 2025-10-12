All Pokemon Legends Z-A new Mega Evolutions: Stats, type, and abilities

Pokemon Legends Z-A has introduced 26 new Mega Evolutions. They will be out for players across the world on October 15, 2025. However, their stats, type, and abilities have been discovered, thanks to datamining efforts and leaks.This article lists all the new Mega Evolutions introduced in Pokemon Legends Z-A along with their types, abilities, and stats.New Mega Evolutions in Pokemon Legends Z-A: Stats and attributes1) Mega ClefableType: Fairy/FlyingAbilities: Cute Charm, Magic Guard, UnawareStats:HP: 95ATK: 80DEF: 93SPA: 135SPD: 110SPE: 702) Mega VictreebelType: Grass PoisonAbilities: Chlorophyll, GluttonyStats:HP: 80ATK: 125DEF: 85SPA: 135SPD: 95SPE: 703) Mega StarmieType: Water/PsychicAbilities: Illuminate, Natural Cure, AnalyticStats:HP: 60ATK: 95DEF: 105SPA: 130SPD: 105SPE: 1204) Mega DragoniteType: Dragon/FlyingAbilities: Inner Focus, MultiscaleStats:HP: 91ATK: 124DEF: 115SPA: 145SPD: 125SPE: 1005) Mega MeganiumType: Grass/FairyAbilities: Overgrow, Leaf GuardStats:HP: 80ATK: 92DEF: 115SPA: 143SPD: 115SPE: 806) Mega FeraligatrType: Water/DragonAbilities: Torrent, Sheer ForceStats:HP: 85ATK: 160DEF: 125SPA: 89SPD: 93SPE: 787) Mega SkarmoryType: Steel/FlyingAbilities: Keen Eye, Sturdy, Weak ArmorStats:HP: 65ATK: 140DEF: 110SPA: 40SPD: 100SPE: 1108) Mega FroslassType: Ice/GhostAbilities: Snow Cloak, Cursed BodyStats:HP: 70ATK: 80DEF: 70SPA: 140SPD: 100SPE: 1209) Mega EmboarType: Fire/FightingAbilities: Blaze, RecklessStats:HP: 110ATK: 148DEF: 75SPA: 110SPD: 75SPE: 11010) Mega ExcadrillType: Ground/SteelAbilities: Sand Rush, Sand Force, Mold BreakerStats:HP: 110ATK: 165DEF: 100SPA: 65SPD: 65SPE: 10311) Mega ScolipedeType: Bug/PoisonAbilities: Poison Point, Swarm, Speed BoostStats:HP: 60ATK: 140DEF: 149SPA: 75SPD: 99SPE: 8212) Mega ScraftyType: Dark/FightingAbilities: Shed Skin, Moxie, IntimidateStats:HP: 65ATK: 130DEF: 135SPA: 55SPD: 135SPE: 8813) Mega EelektrossType: ElectricAbility: LevitateStats:HP: 85ATK: 145DEF: 80SPA: 135SPD: 90SPE: 8014) Mega ChandelureType: Ghost FireAbilities: Flash Fire, Flame Body, InfiltratorStats:HP: 60ATK: 75DEF: 110SPA: 175SPD: 110SPE: 9015) Mega ChesnaughtType: Grass FightingAbilities: Overgrow, BulletproofStats:HP: 88ATK: 137DEF: 172SPA: 74SPD: 115SPE: 4416) Mega DelphoxType: Fire PsychicAbilities: Blaze, MagicianStats:HP: 75ATK: 69DEF: 72SPA: 159SPD: 125SPE: 13417) Mega GreninjaType: Water/DarkAbilities: Torrent, ProteanStats:HP: 72ATK: 125DEF: 77SPA: 133SPD: 81SPE: 14218) Mega PyroarType: Fire/NormalAbilities: Rivalry, Unnerve, MoxieStats:HP: 86ATK: 92DEF: 92SPA: 129SPD: 86SPE: 12619) Mega Eternal FloetteType: FairyAbilities: Flower Veil, SymbiosisStats:HP: 74ATK: 85DEF: 87SPA: 155SPD: 148SPE: 10220) Mega MalamarType: Dark/PsychicAbilities: Contrary, Suction Cups, InfiltratorStats:HP: 86ATK: 102DEF: 88SPA: 98SPD: 120SPE: 8821) Mega BarbaracleType: Rock/FightingAbilities: Tough Claws, Sniper, PickpocketStats:HP: 72ATK: 140DEF: 130SPA: 64SPD: 106SPE: 8822) Mega DragalgeType: Poison/DragonAbilities: Poison Point, Poison Touch, AdaptabilityStats:HP: 65ATK: 85DEF: 105SPA: 132SPD: 163SPE: 4423) Mega HawluchaType: Fighting/FlyingAbilities: Limber, Unburden, Mold BreakerStats:HP: 78ATK: 137DEF: 100SPA: 74SPD: 93SPE: 11824) Mega Complete ZygardeType: Dragon/GroundAbility: Aura BreakStats:HP: 216ATK: 70DEF: 91SPA: 216SPD: 85SPE: 10025) Mega DrampaType: Normal/DragonAbilities: Berserk, Sap Sipper, Cloud NineStats:HP: 78ATK: 85DEF: 110SPA: 160SPD: 116SPE: 3626) Mega FalinksType: FightingAbilities: Battle Armor, DefiantStats:HP: 65ATK: 136DEF: 135SPA: 70SPD: 65SPE: 100This covers the stats, type, and abilities of all new Mega Evolutions introduced in Pokemon Legends Z-A. Also check out the list of usable attacks and usable items in Pokemon Legends Z-A.