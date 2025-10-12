  • home icon
All Pokemon Legends Z-A new Mega Evolutions: Stats, type, and abilities

By Abhipsito Das
Published Oct 12, 2025 23:10 GMT
Pokemon Legends Z-A new Mega Evolution stats
Pokemon Legends Z-A new Mega Evolution stats (Image via TPC)

Pokemon Legends Z-A has introduced 26 new Mega Evolutions. They will be out for players across the world on October 15, 2025. However, their stats, type, and abilities have been discovered, thanks to datamining efforts and leaks.

This article lists all the new Mega Evolutions introduced in Pokemon Legends Z-A along with their types, abilities, and stats.

New Mega Evolutions in Pokemon Legends Z-A: Stats and attributes

🚨 Calculate how strong your evolved Pokémon will become with our newly launched Pokemon GO Evolution Calculator 🚨

1) Mega Clefable

  • Type: Fairy/Flying
  • Abilities: Cute Charm, Magic Guard, Unaware
  • Stats:
  • HP: 95
  • ATK: 80
  • DEF: 93
  • SPA: 135
  • SPD: 110
  • SPE: 70

2) Mega Victreebel

  • Type: Grass Poison
  • Abilities: Chlorophyll, Gluttony
  • Stats:
  • HP: 80
  • ATK: 125
  • DEF: 85
  • SPA: 135
  • SPD: 95
  • SPE: 70

3) Mega Starmie

  • Type: Water/Psychic
  • Abilities: Illuminate, Natural Cure, Analytic
  • Stats:
  • HP: 60
  • ATK: 95
  • DEF: 105
  • SPA: 130
  • SPD: 105
  • SPE: 120

4) Mega Dragonite

  • Type: Dragon/Flying
  • Abilities: Inner Focus, Multiscale
  • Stats:
  • HP: 91
  • ATK: 124
  • DEF: 115
  • SPA: 145
  • SPD: 125
  • SPE: 100

5) Mega Meganium

  • Type: Grass/Fairy
  • Abilities: Overgrow, Leaf Guard
  • Stats:
  • HP: 80
  • ATK: 92
  • DEF: 115
  • SPA: 143
  • SPD: 115
  • SPE: 80
6) Mega Feraligatr

  • Type: Water/Dragon
  • Abilities: Torrent, Sheer Force
  • Stats:
  • HP: 85
  • ATK: 160
  • DEF: 125
  • SPA: 89
  • SPD: 93
  • SPE: 78

7) Mega Skarmory

  • Type: Steel/Flying
  • Abilities: Keen Eye, Sturdy, Weak Armor
  • Stats:
  • HP: 65
  • ATK: 140
  • DEF: 110
  • SPA: 40
  • SPD: 100
  • SPE: 110

8) Mega Froslass

  • Type: Ice/Ghost
  • Abilities: Snow Cloak, Cursed Body
  • Stats:
  • HP: 70
  • ATK: 80
  • DEF: 70
  • SPA: 140
  • SPD: 100
  • SPE: 120

9) Mega Emboar

  • Type: Fire/Fighting
  • Abilities: Blaze, Reckless
  • Stats:
  • HP: 110
  • ATK: 148
  • DEF: 75
  • SPA: 110
  • SPD: 75
  • SPE: 110

10) Mega Excadrill

  • Type: Ground/Steel
  • Abilities: Sand Rush, Sand Force, Mold Breaker
  • Stats:
  • HP: 110
  • ATK: 165
  • DEF: 100
  • SPA: 65
  • SPD: 65
  • SPE: 103
11) Mega Scolipede

  • Type: Bug/Poison
  • Abilities: Poison Point, Swarm, Speed Boost
  • Stats:
  • HP: 60
  • ATK: 140
  • DEF: 149
  • SPA: 75
  • SPD: 99
  • SPE: 82

12) Mega Scrafty

  • Type: Dark/Fighting
  • Abilities: Shed Skin, Moxie, Intimidate
  • Stats:
  • HP: 65
  • ATK: 130
  • DEF: 135
  • SPA: 55
  • SPD: 135
  • SPE: 88

13) Mega Eelektross

  • Type: Electric
  • Ability: Levitate
  • Stats:
  • HP: 85
  • ATK: 145
  • DEF: 80
  • SPA: 135
  • SPD: 90
  • SPE: 80

14) Mega Chandelure

  • Type: Ghost Fire
  • Abilities: Flash Fire, Flame Body, Infiltrator
  • Stats:
  • HP: 60
  • ATK: 75
  • DEF: 110
  • SPA: 175
  • SPD: 110
  • SPE: 90

15) Mega Chesnaught

  • Type: Grass Fighting
  • Abilities: Overgrow, Bulletproof
  • Stats:
  • HP: 88
  • ATK: 137
  • DEF: 172
  • SPA: 74
  • SPD: 115
  • SPE: 44
16) Mega Delphox

  • Type: Fire Psychic
  • Abilities: Blaze, Magician
  • Stats:
  • HP: 75
  • ATK: 69
  • DEF: 72
  • SPA: 159
  • SPD: 125
  • SPE: 134
17) Mega Greninja

  • Type: Water/Dark
  • Abilities: Torrent, Protean
  • Stats:
  • HP: 72
  • ATK: 125
  • DEF: 77
  • SPA: 133
  • SPD: 81
  • SPE: 142

18) Mega Pyroar

  • Type: Fire/Normal
  • Abilities: Rivalry, Unnerve, Moxie
  • Stats:
  • HP: 86
  • ATK: 92
  • DEF: 92
  • SPA: 129
  • SPD: 86
  • SPE: 126

19) Mega Eternal Floette

  • Type: Fairy
  • Abilities: Flower Veil, Symbiosis
  • Stats:
  • HP: 74
  • ATK: 85
  • DEF: 87
  • SPA: 155
  • SPD: 148
  • SPE: 102

20) Mega Malamar

  • Type: Dark/Psychic
  • Abilities: Contrary, Suction Cups, Infiltrator
  • Stats:
  • HP: 86
  • ATK: 102
  • DEF: 88
  • SPA: 98
  • SPD: 120
  • SPE: 88

21) Mega Barbaracle

  • Type: Rock/Fighting
  • Abilities: Tough Claws, Sniper, Pickpocket
  • Stats:
  • HP: 72
  • ATK: 140
  • DEF: 130
  • SPA: 64
  • SPD: 106
  • SPE: 88
22) Mega Dragalge

  • Type: Poison/Dragon
  • Abilities: Poison Point, Poison Touch, Adaptability
  • Stats:
  • HP: 65
  • ATK: 85
  • DEF: 105
  • SPA: 132
  • SPD: 163
  • SPE: 44

23) Mega Hawlucha

  • Type: Fighting/Flying
  • Abilities: Limber, Unburden, Mold Breaker
  • Stats:
  • HP: 78
  • ATK: 137
  • DEF: 100
  • SPA: 74
  • SPD: 93
  • SPE: 118

24) Mega Complete Zygarde

  • Type: Dragon/Ground
  • Ability: Aura Break
  • Stats:
  • HP: 216
  • ATK: 70
  • DEF: 91
  • SPA: 216
  • SPD: 85
  • SPE: 100

25) Mega Drampa

  • Type: Normal/Dragon
  • Abilities: Berserk, Sap Sipper, Cloud Nine
  • Stats:
  • HP: 78
  • ATK: 85
  • DEF: 110
  • SPA: 160
  • SPD: 116
  • SPE: 36

26) Mega Falinks

  • Type: Fighting
  • Abilities: Battle Armor, Defiant
  • Stats:
  • HP: 65
  • ATK: 136
  • DEF: 135
  • SPA: 70
  • SPD: 65
  • SPE: 100
This covers the stats, type, and abilities of all new Mega Evolutions introduced in Pokemon Legends Z-A. Also check out the list of usable attacks and usable items in Pokemon Legends Z-A.

Abhipsito Das

Abhipsito is an Esports and Gaming Journalist at Sportskeeda. A self-identified pop culture enthusiast, he spends his time thinking, reading, doing theatre, watching films, or trying to wiggle his way out of Valorant elo-hell.

🚨 Calculate how strong your evolved Pokémon will become with our newly launched Pokemon GO Evolution Calculator 🚨

