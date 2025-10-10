All usable items in Pokemon Legends Z-A

By Abhipsito Das
Modified Oct 10, 2025 09:58 GMT
Pokemon Legends Z-A usable items
Pokemon Legends Z-A usable items include balls, TMs, Held Items, and more (Image via TPC)

Although Pokemon Legends Z-A will feature an updated battle system, items will be a part of the game. The extent of resources you can use in the game extends from balls, berries, held items, TMs, evolution and healing elements, and so on. The entire list of usable items in Pokemon Legends Z-A has been discovered ahead of the game's release thanks to the datamining efforts of CentroPokemon.

In addition to the items from Scarlet and Violet returning to Pokemon Legends Z-A, a bunch of new ones have also been added. However, the latter's English names are currently unavailable. This article will be updated as more information is revealed.

All returning items in Pokemon Legends Z-A

Pokemon Legends Z-A&#039;s new battle mechanics will still involve the use of items (Image via TPC)
Pokemon Legends Z-A's new battle mechanics will still involve the use of items (Image via TPC)

Here are all the Pokemon Legends Z-A items returning from previous games:

also-read-trending Trending
  1. Heal Ball
  2. Antidote
  3. Zinc
  4. Kelpsy Berry
  5. Custap Berry
  6. Life Orb
  7. Icy Rock
  8. Power Band
  9. Love Ball
  10. Big Nugget
  11. Protective Pads
  12. Jolly Mint
  13. Galarica Cuff
  14. Loaded Dice
  15. TM108
  16. TM111
  17. TM122
  18. TM129
  19. TM150
  20. Dive Ball
  21. Max Potion
  22. Revive
  23. Dusk Stone
  24. Black Belt
  25. TM26
  26. TM37
  27. TM55
  28. TM75
  29. Gold Bottle Cap
  30. Ability Patch
  31. TM125
  32. TM144
  33. Burn Heal
  34. Nugget
  35. Petaya Berry
  36. Apicot Berry
  37. TM07
  38. TM66
  39. TM69
  40. TM102
  41. TM103
  42. TM134
  43. TM152
  44. Iapapa Berry
  45. King’s Rock
  46. Metronome
  47. TM03
  48. TM06
  49. TM24
  50. Lure Ball
  51. Adamant Mint
  52. TM106
  53. TM128
  54. TM136
  55. TM162
  56. Ice Heal
  57. Rare Candy
  58. Thunder Stone
  59. Chesto Berry
  60. Wacan Berry
  61. Chilan Berry
  62. Charcoal
  63. Smooth Rock
  64. TM32
  65. TM86
  66. Impish Mint
  67. TM120
  68. Fairy Feather
  69. Potion
  70. Moomoo Milk
  71. Pearl
  72. Aspear Berry
  73. Kasib Berry
  74. Twisted Spoon
  75. TM18
  76. TM22
  77. TM60
  78. Eviolite
  79. Swift Feather
  80. Weakness Policy
  81. Grassy Seed
  82. Quiet Mint
  83. TM158
  84. Premier Ball
  85. Pecha Berry
  86. Oran Berry
  87. Micle Berry
  88. Quick Claw
  89. Soul Dew
  90. Wide Lens
  91. Big Root
  92. TM42
  93. TM58
  94. TM68
  95. TM84
  96. Ice Stone
  97. Electric Seed
  98. Lax Mint
  99. Rash Mint
  100. Hasty Mint
  101. TM140
  102. TM165
  103. Poké Ball
  104. Safari Ball
  105. Fresh Water
  106. Protein
  107. Amulet Coin
  108. Black Glasses
  109. TM20
  110. Health Feather
  111. Pearl String
  112. Assault Vest
  113. Lonely Mint
  114. TM101
  115. Yache Berry
  116. Soothe Bell
  117. Silver Powder
  118. Power Herb
  119. TM04
  120. TM19
  121. TM93
  122. Heavy-Duty Boots
  123. Exp. Candy XS
  124. Ability Shield
  125. TM116
  126. TM127
  127. TM137
  128. TM148
  129. Lemonade
  130. Tiny Mushroom
  131. Spell Tag
  132. Lagging Tail
  133. Choice Specs
  134. TM08
  135. Modest Mint
  136. TM100
  137. TM146
  138. TM154
  139. TM163
  140. Luxury Ball
  141. X Speed
  142. Leftovers
  143. Mystic Water
  144. Silk Scarf
  145. Shed Shell
  146. TM02
  147. TM16
  148. TM62
  149. Air Balloon
  150. TM95
  151. Calm Mint
  152. TM124
  153. TM130
  154. Repeat Ball
  155. Quick Ball
  156. Calcium
  157. X Attack
  158. Payapa Berry
  159. TM39
  160. TM51
  161. TM71
  162. Sport Ball
  163. TM97
  164. Utility Umbrella
  165. Bold Mint
  166. TM113
  167. TM151
  168. TM159
  169. TM170
  170. Moon Stone
  171. Poison Barb
  172. TM41
  173. TM99
  174. Misty Seed
  175. TM110
  176. TM132
  177. TM168
  178. Guard Spec.
  179. X Sp. Def
  180. Wiki Berry
  181. Aguav Berry
  182. Occa Berry
  183. Ganlon Berry
  184. Sticky Barb
  185. Power Belt
  186. TM76
  187. Blunder Policy
  188. Exp. Candy M
  189. Brave Mint
  190. Covert Cloak
  191. TM105
  192. TM121
  193. TM143
  194. TM156
  195. Net Ball
  196. Nest Ball
  197. Lum Berry
  198. Passho Berry
  199. Bright Powder
  200. Iron Ball
  201. TM27
  202. TM31
  203. TM46
  204. TM77
  205. Exp. Candy L
  206. TM118
  207. TM139
  208. Timer Ball
  209. Chople Berry
  210. Metal Coat
  211. Expert Belt
  212. Black Sludge
  213. TM34
  214. Pretty Feather
  215. TM142
  216. TM171
  217. Iron
  218. Grepa Berry
  219. Mental Herb
  220. Focus Band
  221. Magnet
  222. Dragon Fang
  223. TM01
  224. TM25
  225. TM64
  226. Ring Target
  227. Resist Feather
  228. TM94
  229. TM96
  230. Careful Mint
  231. TM123
  232. TM133
  233. TM145
  234. TM157
  235. TM166
  236. Master Ball
  237. Full Restore
  238. Fire Stone
  239. Shiny Stone
  240. Haban Berry
  241. Liechi Berry
  242. White Herb
  243. TM50
  244. TM74
  245. TM89
  246. Heavy Ball
  247. Float Stone
  248. Paralyze Heal
  249. Cheri Berry
  250. Rindo Berry
  251. Lansat Berry
  252. Sharp Beak
  253. Never-Melt Ice
  254. TM11
  255. TM17
  256. TM28
  257. TM53
  258. Binding Band
  259. Eject Button
  260. Roseli Berry
  261. Mild Mint
  262. Gentle Mint
  263. Mark Charm
  264. Punching Glove
  265. TM149
  266. Super Potion
  267. Figy Berry
  268. Shuca Berry
  269. TM29
  270. TM45
  271. TM70
  272. Psychic Seed
  273. Sassy Mint
  274. TM114
  275. TM147
  276. Big Pearl
  277. Kebia Berry
  278. TM15
  279. TM72
  280. TM91
  281. Galarica Wreath
  282. TM115
  283. TM135
  284. Max Revive
  285. Persim Berry
  286. Lucky Egg
  287. Hard Stone
  288. Shell Bell
  289. Power Anklet
  290. TM33
  291. TM48
  292. TM57
  293. TM73
  294. TM85
  295. Rocky Helmet
  296. Normal Gem
  297. Luminous Moss
  298. Bottle Cap
  299. TM104
  300. TM117
  301. TM155
  302. Water Stone
  303. TM05
  304. TM63
  305. TM79
  306. Snowball
  307. Adrenaline Orb
  308. Beast Ball
  309. Great Ball
  310. Mago Berry
  311. Tamato Berry
  312. Starf Berry
  313. Scope Lens
  314. Soft Sand
  315. Miracle Seed
  316. Destiny Knot
  317. Damp Rock
  318. TM38
  319. TM67
  320. Cell Battery
  321. None
  322. HP Up
  323. Pomeg Berry
  324. Muscle Band
  325. TM13
  326. TM23
  327. TM88
  328. TM90
  329. Safety Goggles
  330. Prison Bottle
  331. Terrain Extender
  332. Naive Mint
  333. Clear Amulet
  334. TM109
  335. TM126
  336. TM141
  337. TM167
  338. Full Heal
  339. Carbos
  340. Rawst Berry
  341. Qualot Berry
  342. Colbur Berry
  343. Focus Sash
  344. TM14
  345. TM47
  346. Shiny Charm
  347. Room Service
  348. TM107
  349. X Accuracy
  350. TM12
  351. TM21
  352. TM30
  353. TM35
  354. TM49
  355. TM83
  356. Ability Capsule
  357. Exp. Candy S
  358. Timid Mint
  359. Mirror Herb
  360. TM131
  361. TM160
  362. Sun Stone
  363. Sitrus Berry
  364. Tanga Berry
  365. Grip Claw
  366. TM44
  367. TM56
  368. TM78
  369. TM87
  370. TM92
  371. Muscle Feather
  372. TM98
  373. TM169
  374. Ultra Ball
  375. Dusk Ball
  376. Coba Berry
  377. Light Ball
  378. TM36
  379. TM59
  380. TM61
  381. TM65
  382. TM82
  383. Fast Ball
  384. Relaxed Mint
  385. TM119
  386. TM153
  387. TM164
  388. Awakening
  389. Soda Pop
  390. Charti Berry
  391. Wise Glasses
  392. Choice Scarf
  393. TM43
  394. Level Ball
  395. Genius Feather
  396. Clever Feather
  397. Eject Pack
  398. TM138
  399. TM161
  400. Hyper Potion
  401. Dire Hit
  402. Dawn Stone
  403. Hondew Berry
  404. Babiri Berry
  405. Salac Berry
  406. Heat Rock
  407. Power Bracer
  408. TM09
  409. TM10
  410. TM40
  411. TM52
  412. TM54
  413. TM80
  414. TM81
  415. Friend Ball
  416. Moon Ball
  417. Dream Ball
  418. Throat Spray
  419. Exp. Candy XL
  420. Naughty Mint
  421. Serious Mint
  422. TM112
  423. X Defense
  424. X Sp. Atk
  425. Leaf Stone
  426. Choice Band
  427. Power Lens
  428. Power Weight
  429. Red Card
  430. Absorb Bulb
All new items in Pokemon Legends Z-A

youtube-cover
The following are the Japanese names of the debutant items for Pokemon Legends Z-A:

  1. ITEMID_202GOUSITUNOKAGI
  2. ITEMID_ABUSORUNAITO
  3. ITEMID_AGONOKASEKI
  4. ITEMID_AKANOKANARYINUI1
  5. ITEMID_AKANOKANARYINUI2
  6. ITEMID_AKANOKANARYINUI3
  7. ITEMID_AONOKANARYINUI1
  8. ITEMID_AONOKANARYINUI2
  9. ITEMID_AONOKANARYINUI3
  10. ITEMID_BAKUUDANAITO
  11. ITEMID_BANGIRASUNAITO
  12. ITEMID_BASYAAMONAITO
  13. ITEMID_BOOMANDANAITO
  14. ITEMID_BOSUGODORANAITO
  15. ITEMID_BURIGARONAITO
  16. ITEMID_DAAKURANAITO
  17. ITEMID_DAIZINAMONO14
  18. ITEMID_DAIZINAMONO15
  19. ITEMID_DAIZINAMONO16
  20. ITEMID_DAIZINAMONO17
  21. ITEMID_DAIZINAMONO18
  22. ITEMID_DAIZINAMONO19
  23. ITEMID_DAIZINAMONO20
  24. ITEMID_DAIZINAMONO21
  25. ITEMID_DAIZINAMONO22
  26. ITEMID_DAIZINAMONO23
  27. ITEMID_DAIZINAMONO24
  28. ITEMID_DAIZINAMONO25
  29. ITEMID_DAIZINAMONO26
  30. ITEMID_DAIZINAMONO27
  31. ITEMID_DAIZINAMONO28
  32. ITEMID_DAIZINAMONO29
  33. ITEMID_DAIZINAMONO30
  34. ITEMID_DENRYUUNAITO
  35. ITEMID_DEURONOWASUREMONO
  36. ITEMID_DHIANSINAITO
  37. ITEMID_DORAMIDORONAITO
  38. ITEMID_DORYUUZUNAITO
  39. ITEMID_EAAMUDONAITO
  40. ITEMID_ENBUONAITO
  41. ITEMID_EREBEETANOKII
  42. ITEMID_ERUREIDONAITO
  43. ITEMID_GABURIASUNAITO
  44. ITEMID_GAMENODESUNAITO
  45. ITEMID_GARUURANAITO
  46. ITEMID_GEKKOUGANAITO
  47. ITEMID_GENGANAITO
  48. ITEMID_GENKINOKOEDA
  49. ITEMID_GOORUDOSUPUREE
  50. ITEMID_GYARADOSUNAITO
  51. ITEMID_HAGANEERUNAITO
  52. ITEMID_HASSAMUNAITO
  53. ITEMID_HERAKUROSUNAITO
  54. ITEMID_HERUGANAITO
  55. ITEMID_HIIDORANAITO
  56. ITEMID_HIMITUNOKOHAKU
  57. ITEMID_HIRENOKASEKI
  58. ITEMID_HOIPPUPOPPU
  59. ITEMID_HURAETTENAITO
  60. ITEMID_HUSIGIBANAITO
  61. ITEMID_HUUDHINAITO
  62. ITEMID_ISHIKORO
  63. ITEMID_KAENZISINAITO
  64. ITEMID_KAIDENNOTANE
  65. ITEMID_KAIROSUNAITO
  66. ITEMID_KAIRYUNAITO
  67. ITEMID_KAMEKKUSUNAITO
  68. ITEMID_KARAMANERONAITO
  69. ITEMID_KINNOKANARYINUI1
  70. ITEMID_KINNOKANARYINUI2
  71. ITEMID_KINNOKANARYINUI3
  72. ITEMID_KUTIITONAITO
  73. ITEMID_MAFOKUSINAITO
  74. ITEMID_MEGAKAKERA
  75. ITEMID_MEGANIUMUNAITO
  76. ITEMID_METAGUROSUNAITO
  77. ITEMID_MIAREGARETTO
  78. ITEMID_MIDORINOKANARYINUI1
  79. ITEMID_MIDORINOKANARYINUI2
  80. ITEMID_MIDORINOKANARYINUI3
  81. ITEMID_MIMIROPPUNAITO
  82. ITEMID_MUSIYOKESUPUREE
  83. ITEMID_MYUUTUNAITOx
  84. ITEMID_MYUUTUNAITOy
  85. ITEMID_NIOIBUKURO
  86. ITEMID_OISHIIGOMI
  87. ITEMID_OMAMORISOZAI
  88. ITEMID_OMOIDENOYUBIWA
  89. ITEMID_ONIGOORINAITO
  90. ITEMID_OODAIRUNAITO
  91. ITEMID_PENDORANAITO
  92. ITEMID_PIKUSINAITO
  93. ITEMID_PINKUNOKANARYINUI1
  94. ITEMID_PINKUNOKANARYINUI2
  95. ITEMID_PINKUNOKANARYINUI3
  96. ITEMID_PIZYOTTONAITO
  97. ITEMID_PURESYASUBOORU
  98. ITEMID_PUTERANAITO
  99. ITEMID_RABONOKAADOKIIA
  100. ITEMID_RABONOKAADOKIIB
  101. ITEMID_RABONOKAADOKIIC
  102. ITEMID_RABONOKAADOKIIM
  103. ITEMID_RABONOKAADOKIIX
  104. ITEMID_RAGURAAZINAITO
  105. ITEMID_RAIBORUTONAITO
  106. ITEMID_RATHIASUNAITO
  107. ITEMID_RATHIOSUNAITO
  108. ITEMID_RIZAADONAITOx
  109. ITEMID_RIZAADONAITOy
  110. ITEMID_RUKARIONAITO
  111. ITEMID_RUTYABURUNAITO
  112. ITEMID_SAANAITONAITO
  113. ITEMID_SAINIRINONUI
  114. ITEMID_SAMEHADANAITO
  115. ITEMID_SIBIRUDONAITO
  116. ITEMID_SIRUBAASUPUREE
  117. ITEMID_STAAMIINAITO
  118. ITEMID_SUGOIMIAREGARETTO
  119. ITEMID_SUPIANAITO
  120. ITEMID_SYANDERANAITO
  121. ITEMID_TABUNNENAITO
  122. ITEMID_TAIREETUNAITO
  123. ITEMID_TIRUTARISUNAITO
  124. ITEMID_TYAAREMUNAITO
  125. ITEMID_UTUBOTTONAITO
  126. ITEMID_YADORANNAITO
  127. ITEMID_YAMIRAMINAITO
  128. ITEMID_YUKIMENOKONAITO
  129. ITEMID_YUKINOONAITO
  130. ITEMID_ZERAORANAITO
  131. ITEMID_ZIGARUDEKYUUBU
  132. ITEMID_ZIGARUDENAITO
  133. ITEMID_ZIZIIRONAITO
  134. ITEMID_ZURUZUKINAITO
  135. ITEMID_ZYUKAINNAITO
  136. ITEMID_ZYUPETTANAITO
Some of these appear to be the Mega Stones or items related to the new Mega Evolutions being introduced in Pokemon Legends Z-A.

All the usable moves in Pokemon Legends Z-A have also been discovered.

🚨 Calculate how strong your evolved Pokémon will become with our newly launched Pokemon GO Evolution Calculator 🚨

