All usable items in Pokemon Legends Z-A

Although Pokemon Legends Z-A will feature an updated battle system, items will be a part of the game. The extent of resources you can use in the game extends from balls, berries, held items, TMs, evolution and healing elements, and so on. The entire list of usable items in Pokemon Legends Z-A has been discovered ahead of the game's release thanks to the datamining efforts of CentroPokemon.
In addition to the items from Scarlet and Violet returning to Pokemon Legends Z-A, a bunch of new ones have also been added. However, the latter's English names are currently unavailable. This article will be updated as more information is revealed.
All returning items in Pokemon Legends Z-A
Here are all the Pokemon Legends Z-A items returning from previous games:
- Heal Ball
- Antidote
- Zinc
- Kelpsy Berry
- Custap Berry
- Life Orb
- Icy Rock
- Power Band
- Love Ball
- Big Nugget
- Protective Pads
- Jolly Mint
- Galarica Cuff
- Loaded Dice
- TM108
- TM111
- TM122
- TM129
- TM150
- Dive Ball
- Max Potion
- Revive
- Dusk Stone
- Black Belt
- TM26
- TM37
- TM55
- TM75
- Gold Bottle Cap
- Ability Patch
- TM125
- TM144
- Burn Heal
- Nugget
- Petaya Berry
- Apicot Berry
- TM07
- TM66
- TM69
- TM102
- TM103
- TM134
- TM152
- Iapapa Berry
- King’s Rock
- Metronome
- TM03
- TM06
- TM24
- Lure Ball
- Adamant Mint
- TM106
- TM128
- TM136
- TM162
- Ice Heal
- Rare Candy
- Thunder Stone
- Chesto Berry
- Wacan Berry
- Chilan Berry
- Charcoal
- Smooth Rock
- TM32
- TM86
- Impish Mint
- TM120
- Fairy Feather
- Potion
- Moomoo Milk
- Pearl
- Aspear Berry
- Kasib Berry
- Twisted Spoon
- TM18
- TM22
- TM60
- Eviolite
- Swift Feather
- Weakness Policy
- Grassy Seed
- Quiet Mint
- TM158
- Premier Ball
- Pecha Berry
- Oran Berry
- Micle Berry
- Quick Claw
- Soul Dew
- Wide Lens
- Big Root
- TM42
- TM58
- TM68
- TM84
- Ice Stone
- Electric Seed
- Lax Mint
- Rash Mint
- Hasty Mint
- TM140
- TM165
- Poké Ball
- Safari Ball
- Fresh Water
- Protein
- Amulet Coin
- Black Glasses
- TM20
- Health Feather
- Pearl String
- Assault Vest
- Lonely Mint
- TM101
- Yache Berry
- Soothe Bell
- Silver Powder
- Power Herb
- TM04
- TM19
- TM93
- Heavy-Duty Boots
- Exp. Candy XS
- Ability Shield
- TM116
- TM127
- TM137
- TM148
- Lemonade
- Tiny Mushroom
- Spell Tag
- Lagging Tail
- Choice Specs
- TM08
- Modest Mint
- TM100
- TM146
- TM154
- TM163
- Luxury Ball
- X Speed
- Leftovers
- Mystic Water
- Silk Scarf
- Shed Shell
- TM02
- TM16
- TM62
- Air Balloon
- TM95
- Calm Mint
- TM124
- TM130
- Repeat Ball
- Quick Ball
- Calcium
- X Attack
- Payapa Berry
- TM39
- TM51
- TM71
- Sport Ball
- TM97
- Utility Umbrella
- Bold Mint
- TM113
- TM151
- TM159
- TM170
- Moon Stone
- Poison Barb
- TM41
- TM99
- Misty Seed
- TM110
- TM132
- TM168
- Guard Spec.
- X Sp. Def
- Wiki Berry
- Aguav Berry
- Occa Berry
- Ganlon Berry
- Sticky Barb
- Power Belt
- TM76
- Blunder Policy
- Exp. Candy M
- Brave Mint
- Covert Cloak
- TM105
- TM121
- TM143
- TM156
- Net Ball
- Nest Ball
- Lum Berry
- Passho Berry
- Bright Powder
- Iron Ball
- TM27
- TM31
- TM46
- TM77
- Exp. Candy L
- TM118
- TM139
- Timer Ball
- Chople Berry
- Metal Coat
- Expert Belt
- Black Sludge
- TM34
- Pretty Feather
- TM142
- TM171
- Iron
- Grepa Berry
- Mental Herb
- Focus Band
- Magnet
- Dragon Fang
- TM01
- TM25
- TM64
- Ring Target
- Resist Feather
- TM94
- TM96
- Careful Mint
- TM123
- TM133
- TM145
- TM157
- TM166
- Master Ball
- Full Restore
- Fire Stone
- Shiny Stone
- Haban Berry
- Liechi Berry
- White Herb
- TM50
- TM74
- TM89
- Heavy Ball
- Float Stone
- Paralyze Heal
- Cheri Berry
- Rindo Berry
- Lansat Berry
- Sharp Beak
- Never-Melt Ice
- TM11
- TM17
- TM28
- TM53
- Binding Band
- Eject Button
- Roseli Berry
- Mild Mint
- Gentle Mint
- Mark Charm
- Punching Glove
- TM149
- Super Potion
- Figy Berry
- Shuca Berry
- TM29
- TM45
- TM70
- Psychic Seed
- Sassy Mint
- TM114
- TM147
- Big Pearl
- Kebia Berry
- TM15
- TM72
- TM91
- Galarica Wreath
- TM115
- TM135
- Max Revive
- Persim Berry
- Lucky Egg
- Hard Stone
- Shell Bell
- Power Anklet
- TM33
- TM48
- TM57
- TM73
- TM85
- Rocky Helmet
- Normal Gem
- Luminous Moss
- Bottle Cap
- TM104
- TM117
- TM155
- Water Stone
- TM05
- TM63
- TM79
- Snowball
- Adrenaline Orb
- Beast Ball
- Great Ball
- Mago Berry
- Tamato Berry
- Starf Berry
- Scope Lens
- Soft Sand
- Miracle Seed
- Destiny Knot
- Damp Rock
- TM38
- TM67
- Cell Battery
- None
- HP Up
- Pomeg Berry
- Muscle Band
- TM13
- TM23
- TM88
- TM90
- Safety Goggles
- Prison Bottle
- Terrain Extender
- Naive Mint
- Clear Amulet
- TM109
- TM126
- TM141
- TM167
- Full Heal
- Carbos
- Rawst Berry
- Qualot Berry
- Colbur Berry
- Focus Sash
- TM14
- TM47
- Shiny Charm
- Room Service
- TM107
- X Accuracy
- TM12
- TM21
- TM30
- TM35
- TM49
- TM83
- Ability Capsule
- Exp. Candy S
- Timid Mint
- Mirror Herb
- TM131
- TM160
- Sun Stone
- Sitrus Berry
- Tanga Berry
- Grip Claw
- TM44
- TM56
- TM78
- TM87
- TM92
- Muscle Feather
- TM98
- TM169
- Ultra Ball
- Dusk Ball
- Coba Berry
- Light Ball
- TM36
- TM59
- TM61
- TM65
- TM82
- Fast Ball
- Relaxed Mint
- TM119
- TM153
- TM164
- Awakening
- Soda Pop
- Charti Berry
- Wise Glasses
- Choice Scarf
- TM43
- Level Ball
- Genius Feather
- Clever Feather
- Eject Pack
- TM138
- TM161
- Hyper Potion
- Dire Hit
- Dawn Stone
- Hondew Berry
- Babiri Berry
- Salac Berry
- Heat Rock
- Power Bracer
- TM09
- TM10
- TM40
- TM52
- TM54
- TM80
- TM81
- Friend Ball
- Moon Ball
- Dream Ball
- Throat Spray
- Exp. Candy XL
- Naughty Mint
- Serious Mint
- TM112
- X Defense
- X Sp. Atk
- Leaf Stone
- Choice Band
- Power Lens
- Power Weight
- Red Card
- Absorb Bulb
All new items in Pokemon Legends Z-A
The following are the Japanese names of the debutant items for Pokemon Legends Z-A:
- ITEMID_202GOUSITUNOKAGI
- ITEMID_ABUSORUNAITO
- ITEMID_AGONOKASEKI
- ITEMID_AKANOKANARYINUI1
- ITEMID_AKANOKANARYINUI2
- ITEMID_AKANOKANARYINUI3
- ITEMID_AONOKANARYINUI1
- ITEMID_AONOKANARYINUI2
- ITEMID_AONOKANARYINUI3
- ITEMID_BAKUUDANAITO
- ITEMID_BANGIRASUNAITO
- ITEMID_BASYAAMONAITO
- ITEMID_BOOMANDANAITO
- ITEMID_BOSUGODORANAITO
- ITEMID_BURIGARONAITO
- ITEMID_DAAKURANAITO
- ITEMID_DAIZINAMONO14
- ITEMID_DAIZINAMONO15
- ITEMID_DAIZINAMONO16
- ITEMID_DAIZINAMONO17
- ITEMID_DAIZINAMONO18
- ITEMID_DAIZINAMONO19
- ITEMID_DAIZINAMONO20
- ITEMID_DAIZINAMONO21
- ITEMID_DAIZINAMONO22
- ITEMID_DAIZINAMONO23
- ITEMID_DAIZINAMONO24
- ITEMID_DAIZINAMONO25
- ITEMID_DAIZINAMONO26
- ITEMID_DAIZINAMONO27
- ITEMID_DAIZINAMONO28
- ITEMID_DAIZINAMONO29
- ITEMID_DAIZINAMONO30
- ITEMID_DENRYUUNAITO
- ITEMID_DEURONOWASUREMONO
- ITEMID_DHIANSINAITO
- ITEMID_DORAMIDORONAITO
- ITEMID_DORYUUZUNAITO
- ITEMID_EAAMUDONAITO
- ITEMID_ENBUONAITO
- ITEMID_EREBEETANOKII
- ITEMID_ERUREIDONAITO
- ITEMID_GABURIASUNAITO
- ITEMID_GAMENODESUNAITO
- ITEMID_GARUURANAITO
- ITEMID_GEKKOUGANAITO
- ITEMID_GENGANAITO
- ITEMID_GENKINOKOEDA
- ITEMID_GOORUDOSUPUREE
- ITEMID_GYARADOSUNAITO
- ITEMID_HAGANEERUNAITO
- ITEMID_HASSAMUNAITO
- ITEMID_HERAKUROSUNAITO
- ITEMID_HERUGANAITO
- ITEMID_HIIDORANAITO
- ITEMID_HIMITUNOKOHAKU
- ITEMID_HIRENOKASEKI
- ITEMID_HOIPPUPOPPU
- ITEMID_HURAETTENAITO
- ITEMID_HUSIGIBANAITO
- ITEMID_HUUDHINAITO
- ITEMID_ISHIKORO
- ITEMID_KAENZISINAITO
- ITEMID_KAIDENNOTANE
- ITEMID_KAIROSUNAITO
- ITEMID_KAIRYUNAITO
- ITEMID_KAMEKKUSUNAITO
- ITEMID_KARAMANERONAITO
- ITEMID_KINNOKANARYINUI1
- ITEMID_KINNOKANARYINUI2
- ITEMID_KINNOKANARYINUI3
- ITEMID_KUTIITONAITO
- ITEMID_MAFOKUSINAITO
- ITEMID_MEGAKAKERA
- ITEMID_MEGANIUMUNAITO
- ITEMID_METAGUROSUNAITO
- ITEMID_MIAREGARETTO
- ITEMID_MIDORINOKANARYINUI1
- ITEMID_MIDORINOKANARYINUI2
- ITEMID_MIDORINOKANARYINUI3
- ITEMID_MIMIROPPUNAITO
- ITEMID_MUSIYOKESUPUREE
- ITEMID_MYUUTUNAITOx
- ITEMID_MYUUTUNAITOy
- ITEMID_NIOIBUKURO
- ITEMID_OISHIIGOMI
- ITEMID_OMAMORISOZAI
- ITEMID_OMOIDENOYUBIWA
- ITEMID_ONIGOORINAITO
- ITEMID_OODAIRUNAITO
- ITEMID_PENDORANAITO
- ITEMID_PIKUSINAITO
- ITEMID_PINKUNOKANARYINUI1
- ITEMID_PINKUNOKANARYINUI2
- ITEMID_PINKUNOKANARYINUI3
- ITEMID_PIZYOTTONAITO
- ITEMID_PURESYASUBOORU
- ITEMID_PUTERANAITO
- ITEMID_RABONOKAADOKIIA
- ITEMID_RABONOKAADOKIIB
- ITEMID_RABONOKAADOKIIC
- ITEMID_RABONOKAADOKIIM
- ITEMID_RABONOKAADOKIIX
- ITEMID_RAGURAAZINAITO
- ITEMID_RAIBORUTONAITO
- ITEMID_RATHIASUNAITO
- ITEMID_RATHIOSUNAITO
- ITEMID_RIZAADONAITOx
- ITEMID_RIZAADONAITOy
- ITEMID_RUKARIONAITO
- ITEMID_RUTYABURUNAITO
- ITEMID_SAANAITONAITO
- ITEMID_SAINIRINONUI
- ITEMID_SAMEHADANAITO
- ITEMID_SIBIRUDONAITO
- ITEMID_SIRUBAASUPUREE
- ITEMID_STAAMIINAITO
- ITEMID_SUGOIMIAREGARETTO
- ITEMID_SUPIANAITO
- ITEMID_SYANDERANAITO
- ITEMID_TABUNNENAITO
- ITEMID_TAIREETUNAITO
- ITEMID_TIRUTARISUNAITO
- ITEMID_TYAAREMUNAITO
- ITEMID_UTUBOTTONAITO
- ITEMID_YADORANNAITO
- ITEMID_YAMIRAMINAITO
- ITEMID_YUKIMENOKONAITO
- ITEMID_YUKINOONAITO
- ITEMID_ZERAORANAITO
- ITEMID_ZIGARUDEKYUUBU
- ITEMID_ZIGARUDENAITO
- ITEMID_ZIZIIRONAITO
- ITEMID_ZURUZUKINAITO
- ITEMID_ZYUKAINNAITO
- ITEMID_ZYUPETTANAITO
Some of these appear to be the Mega Stones or items related to the new Mega Evolutions being introduced in Pokemon Legends Z-A.
All the usable moves in Pokemon Legends Z-A have also been discovered.
