Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown: All cards, types, and rarities
Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown marks the second major expansion to the mobile game after Genetic Apex. It focuses on Gen IV and brings two Booster Packs, revolving around Dialga and Palkia. There are upwards of 200 cards to get from this expansion, including the two crown cards of Dialga and Palkia.
We have listed all the cards part of TCG Pocket's second main expansion, their types, and rarities below.
Pokemon TCG Pocket: All Space-Time Smackdown cards and their type and rarity
All cards available as part of Space-Time Smackdown (Dialga and Palkia Booster Packs) are as follows:
#
Card
Rarity
Type
001/155
Oddish
1-diamond
Grass
002/155
Gloom
1-diamond
Grass
003/155
Bellossom
2-diamond
Grass
004/155
Tangela
1-diamond
Grass
005/155
Tangrowth
2-diamond
Grass
006/155
Yanma
1-diamond
Grass
007/155
YanmegaEX
4-diamond
Grass
008/155
Roselia
1-diamond
Grass
009/155
Roserade
2-diamond
Grass
010/155
Turtwig
1-diamond
Grass
011/155
Grotle
2-diamond
Grass
012/155
Torterra
3-diamond
Grass
013/155
Kricketot
1-diamond
Grass
014/155
Kricketune
1-diamond
Grass
015/155
Burmy
1-diamond
Grass
016/155
Wormadam
1-diamond
Grass
017/155
Combee
1-diamond
Grass
018/155
Vespiquen
2-diamond
Grass
019/155
Carnivine
2-diamond
Grass
020/155
Leafeon
3-diamond
Grass
021/155
Mow Rotom
1-diamond
Grass
022/155
Shaymin
3-diamond
Grass
023/155
Magmar
1-diamond
Fire
024/155
Magmortar
3-diamond
Fire
025/155
Slugma
1-diamond
Fire
026/155
Magcargo
2-diamond
Fire
027/155
Chimchar
1-diamond
Fire
028/155
Monferno
2-diamond
Fire
029/155
InfernapeEX
4-diamond
Fire
030/155
Heat Rotom
1-diamond
Fire
031/155
Swinub
1-diamond
Water
032/155
Piloswine
2-diamond
Water
033/155
Mamoswine
3-diamond
Water
034/155
Regice
2-diamond
Water
035/155
Piplup
1-diamond
Water
036/155
Prinplup
2-diamond
Water
037/155
Empoleon
3-diamond
Water
038/155
Buizel
1-diamond
Water
039/155
Floatzel
2-diamond
Water
040/155
Shellos
1-diamond
Water
041/155
Gastrodon
2-diamond
Water
042/155
Finneon
1-diamond
Water
043/155
Lumineon
2-diamond
Water
044/155
Snover
1-diamond
Water
045/155
Abomasnow
2-diamond
Water
046/155
Glaceon
3-diamond
Water
047/155
Wash Rotom
1-diamond
Water
048/155
Frost Rotom
1-diamond
Water
049/155
PalkiaEX
4-diamond
Water
050/155
Manaphy
2-diamond
Water
051/155
Magnemite
1-diamond
Lightning
052/155
Magneton
2-diamond
Lightning
053/155
Magnezone
3-diamond
Lightning
054/155
Voltorb
1-diamond
Lightning
055/155
Electrode
2-diamond
Lightning
056/155
Electabuzz
1-diamond
Lightning
057/155
Electivire
3-diamond
Lightning
058/155
Shinx
1-diamond
Lightning
059/155
Luxio
2-diamond
Lightning
060/155
Luxray
3-diamond
Lightning
061/155
PachirisuEX
4-diamond
Lightning
062/155
Rotom
1-diamond
Lightning
063/155
Togepi
1-diamond
Psychic
064/155
Togetic
2-diamond
Psychic
065/155
Togekiss
3-diamond
Psychic
066/155
Misdreavus
1-diamond
Psychic
067/155
MismagiusEX
4-diamond
Psychic
068/155
Ralts
1-diamond
Psychic
069/155
Kirlia
1-diamond
Psychic
070/155
Duskull
1-diamond
Psychic
071/155
Dusclops
2-diamond
Psychic
072/155
Dusknoir
3-diamond
Psychic
073/155
Drifloon
1-diamond
Psychic
074/155
Drifblim
2-diamond
Psychic
075/155
Uxie
2-diamond
Psychic
076/155
Mesprit
3-diamond
Psychic
077/155
Azelf
2-diamond
Psychic
078/155
Giratina
3-diamond
Psychic
079/155
Cresselia
3-diamond
Psychic
080/155
Rhyhorn
1-diamond
Fighting
081/155
Rhydon
2-diamond
Fighting
082/155
Rhyperior
3-diamond
Fighting
083/155
Gligar
1-diamond
Fighting
084/155
Gliscor
2-diamond
Fighting
085/155
Hitmontop
1-diamond
Fighting
086/155
Nosepass
1-diamond
Fighting
087/155
Regirock
2-diamond
Fighting
088/155
Cranidos
2-diamond
Fighting
089/155
Rampardos
3-diamond
Fighting
090/155
Wormadam
1-diamond
Fighting
091/155
Riolu
1-diamond
Fighting
092/155
Lucario
3-diamond
Fighting
093/155
Hippopotas
1-diamond
Fighting
094/155
Hippowdon
2-diamond
Fighting
095/155
GalladeEX
4-diamond
Fighting
096/155
Murkrow
1-diamond
Darkness
097/155
Honchkrow
2-diamond
Darkness
098/155
Sneasel
1-diamond
Darkness
099/155
WeavileEX
4-diamond
Darkness
100/155
Poochyena
1-diamond
Darkness
101/155
Mightyena
2-diamond
Darkness
102/155
Stunky
1-diamond
Darkness
103/155
Skuntank
2-diamond
Darkness
104/155
Spiritomb
2-diamond
Darkness
105/155
Skorupi
1-diamond
Darkness
106/155
Drapion
2-diamond
Darkness
107/155
Croagunk
1-diamond
Darkness
108/155
Toxicroak
2-diamond
Darkness
109/155
Darkrai
3-diamond
Darkness
110/155
DarkraiEX
4-diamond
Darkness
111/155
Skarmory
2-diamond
Metal
112/155
Registeel
2-diamond
Metal
113/155
Shieldon
2-diamond
Metal
114/155
Bastiodon
3-diamond
Metal
115/155
Wormadam
1-diamond
Metal
116/155
Bronzor
1-diamond
Metal
117/155
Bronzong
2-diamond
Metal
118/155
Probopass
2-diamond
Metal
119/155
DialgaEX
4-diamond
Metal
120/155
Heatran
3-diamond
Metal
121/155
Gible
1-diamond
Dragon
122/155
Gabite
2-diamond
Dragon
123/155
Garchomp
3-diamond
Dragon
124/155
Lickitung
1-diamond
Colorless
125/155
LickilickyEX
4-diamond
Colorless
126/155
Eevee
1-diamond
Colorless
127/155
Porygon
1-diamond
Colorless
128/155
Porygon2
2-diamond
Colorless
129/155
Porygon-Z
3-diamond
Colorless
130/155
Aipom
1-diamond
Colorless
131/155
Ambipom
1-diamond
Colorless
132/155
Starly
1-diamond
Colorless
133/155
Staravia
1-diamond
Colorless
134/155
Staraptor
2-diamond
Colorless
135/155
Bidoof
1-diamond
Colorless
136/155
Bibarel
1-diamond
Colorless
137/155
Buneary
1-diamond
Colorless
138/155
Lopunny
1-diamond
Colorless
139/155
Glameow
1-diamond
Colorless
140/155
Purugly
2-diamond
Colorless
141/155
Chatot
1-diamond
Colorless
142/155
Fan Rotom
1-diamond
Colorless
143/155
Regigigas
3-diamond
Colorless
144/155
Skull Fossil
1-diamond
Item
145/155
Armor Fossil
1-diamond
Item
146/155
Pokémon Communication
2-diamond
Item
147/155
Giant Cape
2-diamond
Tool
148/155
Rocky Helmet
2-diamond
Tool
149/155
Lum Berry
2-diamond
Tool
150/155
Cyrus
2-diamond
Supporter
151/155
Team Galactic Grunt
2-diamond
Supporter
152/155
Cynthia
2-diamond
Supporter
153/155
Volkner
2-diamond
Supporter
154/155
Dawn
2-diamond
Supporter
155/155
Mars
2-diamond
Supporter
156/155
Tangrowth
1-star
Grass
157/155
Combee
1-star
Grass
158/155
Carnivine
1-star
Grass
159/155
Shaymin
1-star
Grass
160/155
Mamoswine
1-star
Water
161/155
Gastrodon
1-star
Water
162/155
Manaphy
1-star
Water
163/155
Shinx
1-star
Lightning
164/155
Rotom
1-star
Lightning
165/155
Drifloon
1-star
Psychic
166/155
Mesprit
1-star
Psychic
167/155
Giratina
1-star
Psychic
168/155
Cresselia
1-star
Psychic
169/155
Rhyperior
1-star
Fighting
170/155
Lucario
1-star
Fighting
171/155
Hippopotas
1-star
Fighting
172/155
Spiritomb
1-star
Darkness
173/155
Croagunk
1-star
Darkness
174/155
Heatran
1-star
Metal
175/155
Garchomp
1-star
Dragon
176/155
Staraptor
1-star
Colorless
177/155
Bidoof
1-star
Colorless
178/155
Glameow
1-star
Colorless
179/155
Regigigas
1-star
Colorless
180/155
YanmegaEX
2-star
Grass
181/155
InfernapeEX
2-star
Fire
182/155
PalkiaEX
2-star
Water
183/155
PachirisuEX
2-star
Lightning
184/155
MismagiusEX
2-star
Psychic
185/155
GalladeEX
2-star
Fighting
186/155
WeavileEX
2-star
Darkness
187/155
DarkraiEX
2-star
Darkness
188/155
DialgaEX
2-star
Metal
189/155
LickilickyEX
2-star
Colorless
190/155
Cyrus
2-star
Supporter
191/155
Team Galactic Grunt
2-star
Supporter
192/155
Cynthia
2-star
Supporter
193/155
Volkner
2-star
Supporter
194/155
Dawn
2-star
Supporter
195/155
Mars
2-star
Supporter
196/155
YanmegaEX
2-star
Grass
197/155
InfernapeEX
2-star
Fire
198/155
PachirisuEX
2-star
Lightning
199/155
MismagiusEX
2-star
Psychic
200/155
GalladeEX
2-star
Fighting
201/155
WeavileEX
2-star
Darkness
202/155
DarkraiEX
2-star
Darkness
203/155
LickilickyEX
2-star
Colorless
204/155
PalkiaEX
3-star
Water
205/155
DialgaEX
3-star
Metal
206/155
PalkiaEX
Crown
Water
207/155
DialgaEX
Crown
Metal
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