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Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown: All cards, types, and rarities

By Angshuman Dutta
Modified Jan 30, 2025 13:35 GMT
Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown card list (Image via TPC)
Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown card list (Image via TPC)

Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown marks the second major expansion to the mobile game after Genetic Apex. It focuses on Gen IV and brings two Booster Packs, revolving around Dialga and Palkia. There are upwards of 200 cards to get from this expansion, including the two crown cards of Dialga and Palkia.

We have listed all the cards part of TCG Pocket's second main expansion, their types, and rarities below.

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Pokemon TCG Pocket: All Space-Time Smackdown cards and their type and rarity

All cards available as part of Space-Time Smackdown (Dialga and Palkia Booster Packs) are as follows:

#CardRarityType
001/155Oddish1-diamondGrass
002/155Gloom1-diamondGrass
003/155Bellossom2-diamondGrass
004/155Tangela1-diamondGrass
005/155Tangrowth2-diamondGrass
006/155Yanma1-diamondGrass
007/155YanmegaEX4-diamondGrass
008/155Roselia1-diamondGrass
009/155Roserade2-diamondGrass
010/155Turtwig1-diamondGrass
011/155Grotle2-diamondGrass
012/155Torterra3-diamondGrass
013/155Kricketot1-diamondGrass
014/155Kricketune1-diamondGrass
015/155Burmy1-diamondGrass
016/155Wormadam1-diamondGrass
017/155Combee1-diamondGrass
018/155Vespiquen2-diamondGrass
019/155Carnivine2-diamondGrass
020/155Leafeon3-diamondGrass
021/155Mow Rotom1-diamondGrass
022/155Shaymin3-diamondGrass
023/155Magmar1-diamondFire
024/155Magmortar3-diamondFire
025/155Slugma1-diamondFire
026/155Magcargo2-diamondFire
027/155Chimchar1-diamondFire
028/155Monferno2-diamondFire
029/155InfernapeEX4-diamondFire
030/155Heat Rotom1-diamondFire
031/155Swinub1-diamondWater
032/155Piloswine2-diamondWater
033/155Mamoswine3-diamondWater
034/155Regice2-diamondWater
035/155Piplup1-diamondWater
036/155Prinplup2-diamondWater
037/155Empoleon3-diamondWater
038/155Buizel1-diamondWater
039/155Floatzel2-diamondWater
040/155Shellos1-diamondWater
041/155Gastrodon2-diamondWater
042/155Finneon1-diamondWater
043/155Lumineon2-diamondWater
044/155Snover1-diamondWater
045/155Abomasnow2-diamondWater
046/155Glaceon3-diamondWater
047/155Wash Rotom1-diamondWater
048/155Frost Rotom1-diamondWater
049/155PalkiaEX4-diamondWater
050/155Manaphy2-diamondWater
051/155Magnemite1-diamondLightning
052/155Magneton2-diamondLightning
053/155Magnezone3-diamondLightning
054/155Voltorb1-diamondLightning
055/155Electrode2-diamondLightning
056/155Electabuzz1-diamondLightning
057/155Electivire3-diamondLightning
058/155Shinx1-diamondLightning
059/155Luxio2-diamondLightning
060/155Luxray3-diamondLightning
061/155PachirisuEX4-diamondLightning
062/155Rotom1-diamondLightning
063/155Togepi1-diamondPsychic
064/155Togetic2-diamondPsychic
065/155Togekiss3-diamondPsychic
066/155Misdreavus1-diamondPsychic
067/155MismagiusEX4-diamondPsychic
068/155Ralts1-diamondPsychic
069/155Kirlia1-diamondPsychic
070/155Duskull1-diamondPsychic
071/155Dusclops2-diamondPsychic
072/155Dusknoir3-diamondPsychic
073/155Drifloon1-diamondPsychic
074/155Drifblim2-diamondPsychic
075/155Uxie2-diamondPsychic
076/155Mesprit3-diamondPsychic
077/155Azelf2-diamondPsychic
078/155Giratina3-diamondPsychic
079/155Cresselia3-diamondPsychic
080/155Rhyhorn1-diamondFighting
081/155Rhydon2-diamondFighting
082/155Rhyperior3-diamondFighting
083/155Gligar1-diamondFighting
084/155Gliscor2-diamondFighting
085/155Hitmontop1-diamondFighting
086/155Nosepass1-diamondFighting
087/155Regirock2-diamondFighting
088/155Cranidos2-diamondFighting
089/155Rampardos3-diamondFighting
090/155Wormadam1-diamondFighting
091/155Riolu1-diamondFighting
092/155Lucario3-diamondFighting
093/155Hippopotas1-diamondFighting
094/155Hippowdon2-diamondFighting
095/155GalladeEX4-diamondFighting
096/155Murkrow1-diamondDarkness
097/155Honchkrow2-diamondDarkness
098/155Sneasel1-diamondDarkness
099/155WeavileEX4-diamondDarkness
100/155Poochyena1-diamondDarkness
101/155Mightyena2-diamondDarkness
102/155Stunky1-diamondDarkness
103/155Skuntank2-diamondDarkness
104/155Spiritomb2-diamondDarkness
105/155Skorupi1-diamondDarkness
106/155Drapion2-diamondDarkness
107/155Croagunk1-diamondDarkness
108/155Toxicroak2-diamondDarkness
109/155Darkrai3-diamondDarkness
110/155DarkraiEX4-diamondDarkness
111/155Skarmory2-diamondMetal
112/155Registeel2-diamondMetal
113/155Shieldon2-diamondMetal
114/155Bastiodon3-diamondMetal
115/155Wormadam1-diamondMetal
116/155Bronzor1-diamondMetal
117/155Bronzong2-diamondMetal
118/155Probopass2-diamondMetal
119/155DialgaEX4-diamondMetal
120/155Heatran3-diamondMetal
121/155Gible1-diamondDragon
122/155Gabite2-diamondDragon
123/155Garchomp3-diamondDragon
124/155Lickitung1-diamondColorless
125/155LickilickyEX4-diamondColorless
126/155Eevee1-diamondColorless
127/155Porygon1-diamondColorless
128/155Porygon22-diamondColorless
129/155Porygon-Z3-diamondColorless
130/155Aipom1-diamondColorless
131/155Ambipom1-diamondColorless
132/155Starly1-diamondColorless
133/155Staravia1-diamondColorless
134/155Staraptor2-diamondColorless
135/155Bidoof1-diamondColorless
136/155Bibarel1-diamondColorless
137/155Buneary1-diamondColorless
138/155Lopunny1-diamondColorless
139/155Glameow1-diamondColorless
140/155Purugly2-diamondColorless
141/155Chatot1-diamondColorless
142/155Fan Rotom1-diamondColorless
143/155Regigigas3-diamondColorless
144/155Skull Fossil1-diamondItem
145/155Armor Fossil1-diamondItem
146/155Pokémon Communication2-diamondItem
147/155Giant Cape2-diamondTool
148/155Rocky Helmet2-diamondTool
149/155Lum Berry2-diamondTool
150/155Cyrus2-diamondSupporter
151/155Team Galactic Grunt2-diamondSupporter
152/155Cynthia2-diamondSupporter
153/155Volkner2-diamondSupporter
154/155Dawn2-diamondSupporter
155/155Mars2-diamondSupporter
156/155Tangrowth1-starGrass
157/155Combee1-starGrass
158/155Carnivine1-starGrass
159/155Shaymin1-starGrass
160/155Mamoswine1-starWater
161/155Gastrodon1-starWater
162/155Manaphy1-starWater
163/155Shinx1-starLightning
164/155Rotom1-starLightning
165/155Drifloon1-starPsychic
166/155Mesprit1-starPsychic
167/155Giratina1-starPsychic
168/155Cresselia1-starPsychic
169/155Rhyperior1-starFighting
170/155Lucario1-starFighting
171/155Hippopotas1-starFighting
172/155Spiritomb1-starDarkness
173/155Croagunk1-starDarkness
174/155Heatran1-starMetal
175/155Garchomp1-starDragon
176/155Staraptor1-starColorless
177/155Bidoof1-starColorless
178/155Glameow1-starColorless
179/155Regigigas1-starColorless
180/155YanmegaEX2-starGrass
181/155InfernapeEX2-starFire
182/155PalkiaEX2-starWater
183/155PachirisuEX2-starLightning
184/155MismagiusEX2-starPsychic
185/155GalladeEX2-starFighting
186/155WeavileEX2-starDarkness
187/155DarkraiEX2-starDarkness
188/155DialgaEX2-starMetal
189/155LickilickyEX2-starColorless
190/155Cyrus2-starSupporter
191/155Team Galactic Grunt2-starSupporter
192/155Cynthia2-starSupporter
193/155Volkner2-starSupporter
194/155Dawn2-starSupporter
195/155Mars2-starSupporter
196/155YanmegaEX2-starGrass
197/155InfernapeEX2-starFire
198/155PachirisuEX2-starLightning
199/155MismagiusEX2-starPsychic
200/155GalladeEX2-starFighting
201/155WeavileEX2-starDarkness
202/155DarkraiEX2-starDarkness
203/155LickilickyEX2-starColorless
204/155PalkiaEX3-starWater
205/155DialgaEX3-starMetal
206/155PalkiaEXCrownWater
207/155DialgaEXCrownMetal
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Space-Time Smackdown's arrival in Pokemon TCG Pocket also marked the debut of the long-awaited trading mechanic in-game. The community response to the latter has been critical, with many disappointed with how it works.

Also Read: Is Trading in Pokemon TCG Pocket the worst feature added?

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Edited by Angad Sharma
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