Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown: All cards, types, and rarities

Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown marks the second major expansion to the mobile game after Genetic Apex. It focuses on Gen IV and brings two Booster Packs, revolving around Dialga and Palkia. There are upwards of 200 cards to get from this expansion, including the two crown cards of Dialga and Palkia.

We have listed all the cards part of TCG Pocket's second main expansion, their types, and rarities below.

Pokemon TCG Pocket: All Space-Time Smackdown cards and their type and rarity

All cards available as part of Space-Time Smackdown (Dialga and Palkia Booster Packs) are as follows:

# Card Rarity Type 001/155 Oddish 1-diamond Grass 002/155 Gloom 1-diamond Grass 003/155 Bellossom 2-diamond Grass 004/155 Tangela 1-diamond Grass 005/155 Tangrowth 2-diamond Grass 006/155 Yanma 1-diamond Grass 007/155 YanmegaEX 4-diamond Grass 008/155 Roselia 1-diamond Grass 009/155 Roserade 2-diamond Grass 010/155 Turtwig 1-diamond Grass 011/155 Grotle 2-diamond Grass 012/155 Torterra 3-diamond Grass 013/155 Kricketot 1-diamond Grass 014/155 Kricketune 1-diamond Grass 015/155 Burmy 1-diamond Grass 016/155 Wormadam 1-diamond Grass 017/155 Combee 1-diamond Grass 018/155 Vespiquen 2-diamond Grass 019/155 Carnivine 2-diamond Grass 020/155 Leafeon 3-diamond Grass 021/155 Mow Rotom 1-diamond Grass 022/155 Shaymin 3-diamond Grass 023/155 Magmar 1-diamond Fire 024/155 Magmortar 3-diamond Fire 025/155 Slugma 1-diamond Fire 026/155 Magcargo 2-diamond Fire 027/155 Chimchar 1-diamond Fire 028/155 Monferno 2-diamond Fire 029/155 InfernapeEX 4-diamond Fire 030/155 Heat Rotom 1-diamond Fire 031/155 Swinub 1-diamond Water 032/155 Piloswine 2-diamond Water 033/155 Mamoswine 3-diamond Water 034/155 Regice 2-diamond Water 035/155 Piplup 1-diamond Water 036/155 Prinplup 2-diamond Water 037/155 Empoleon 3-diamond Water 038/155 Buizel 1-diamond Water 039/155 Floatzel 2-diamond Water 040/155 Shellos 1-diamond Water 041/155 Gastrodon 2-diamond Water 042/155 Finneon 1-diamond Water 043/155 Lumineon 2-diamond Water 044/155 Snover 1-diamond Water 045/155 Abomasnow 2-diamond Water 046/155 Glaceon 3-diamond Water 047/155 Wash Rotom 1-diamond Water 048/155 Frost Rotom 1-diamond Water 049/155 PalkiaEX 4-diamond Water 050/155 Manaphy 2-diamond Water 051/155 Magnemite 1-diamond Lightning 052/155 Magneton 2-diamond Lightning 053/155 Magnezone 3-diamond Lightning 054/155 Voltorb 1-diamond Lightning 055/155 Electrode 2-diamond Lightning 056/155 Electabuzz 1-diamond Lightning 057/155 Electivire 3-diamond Lightning 058/155 Shinx 1-diamond Lightning 059/155 Luxio 2-diamond Lightning 060/155 Luxray 3-diamond Lightning 061/155 PachirisuEX 4-diamond Lightning 062/155 Rotom 1-diamond Lightning 063/155 Togepi 1-diamond Psychic 064/155 Togetic 2-diamond Psychic 065/155 Togekiss 3-diamond Psychic 066/155 Misdreavus 1-diamond Psychic 067/155 MismagiusEX 4-diamond Psychic 068/155 Ralts 1-diamond Psychic 069/155 Kirlia 1-diamond Psychic 070/155 Duskull 1-diamond Psychic 071/155 Dusclops 2-diamond Psychic 072/155 Dusknoir 3-diamond Psychic 073/155 Drifloon 1-diamond Psychic 074/155 Drifblim 2-diamond Psychic 075/155 Uxie 2-diamond Psychic 076/155 Mesprit 3-diamond Psychic 077/155 Azelf 2-diamond Psychic 078/155 Giratina 3-diamond Psychic 079/155 Cresselia 3-diamond Psychic 080/155 Rhyhorn 1-diamond Fighting 081/155 Rhydon 2-diamond Fighting 082/155 Rhyperior 3-diamond Fighting 083/155 Gligar 1-diamond Fighting 084/155 Gliscor 2-diamond Fighting 085/155 Hitmontop 1-diamond Fighting 086/155 Nosepass 1-diamond Fighting 087/155 Regirock 2-diamond Fighting 088/155 Cranidos 2-diamond Fighting 089/155 Rampardos 3-diamond Fighting 090/155 Wormadam 1-diamond Fighting 091/155 Riolu 1-diamond Fighting 092/155 Lucario 3-diamond Fighting 093/155 Hippopotas 1-diamond Fighting 094/155 Hippowdon 2-diamond Fighting 095/155 GalladeEX 4-diamond Fighting 096/155 Murkrow 1-diamond Darkness 097/155 Honchkrow 2-diamond Darkness 098/155 Sneasel 1-diamond Darkness 099/155 WeavileEX 4-diamond Darkness 100/155 Poochyena 1-diamond Darkness 101/155 Mightyena 2-diamond Darkness 102/155 Stunky 1-diamond Darkness 103/155 Skuntank 2-diamond Darkness 104/155 Spiritomb 2-diamond Darkness 105/155 Skorupi 1-diamond Darkness 106/155 Drapion 2-diamond Darkness 107/155 Croagunk 1-diamond Darkness 108/155 Toxicroak 2-diamond Darkness 109/155 Darkrai 3-diamond Darkness 110/155 DarkraiEX 4-diamond Darkness 111/155 Skarmory 2-diamond Metal 112/155 Registeel 2-diamond Metal 113/155 Shieldon 2-diamond Metal 114/155 Bastiodon 3-diamond Metal 115/155 Wormadam 1-diamond Metal 116/155 Bronzor 1-diamond Metal 117/155 Bronzong 2-diamond Metal 118/155 Probopass 2-diamond Metal 119/155 DialgaEX 4-diamond Metal 120/155 Heatran 3-diamond Metal 121/155 Gible 1-diamond Dragon 122/155 Gabite 2-diamond Dragon 123/155 Garchomp 3-diamond Dragon 124/155 Lickitung 1-diamond Colorless 125/155 LickilickyEX 4-diamond Colorless 126/155 Eevee 1-diamond Colorless 127/155 Porygon 1-diamond Colorless 128/155 Porygon2 2-diamond Colorless 129/155 Porygon-Z 3-diamond Colorless 130/155 Aipom 1-diamond Colorless 131/155 Ambipom 1-diamond Colorless 132/155 Starly 1-diamond Colorless 133/155 Staravia 1-diamond Colorless 134/155 Staraptor 2-diamond Colorless 135/155 Bidoof 1-diamond Colorless 136/155 Bibarel 1-diamond Colorless 137/155 Buneary 1-diamond Colorless 138/155 Lopunny 1-diamond Colorless 139/155 Glameow 1-diamond Colorless 140/155 Purugly 2-diamond Colorless 141/155 Chatot 1-diamond Colorless 142/155 Fan Rotom 1-diamond Colorless 143/155 Regigigas 3-diamond Colorless 144/155 Skull Fossil 1-diamond Item 145/155 Armor Fossil 1-diamond Item 146/155 Pokémon Communication 2-diamond Item 147/155 Giant Cape 2-diamond Tool 148/155 Rocky Helmet 2-diamond Tool 149/155 Lum Berry 2-diamond Tool 150/155 Cyrus 2-diamond Supporter 151/155 Team Galactic Grunt 2-diamond Supporter 152/155 Cynthia 2-diamond Supporter 153/155 Volkner 2-diamond Supporter 154/155 Dawn 2-diamond Supporter 155/155 Mars 2-diamond Supporter 156/155 Tangrowth 1-star Grass 157/155 Combee 1-star Grass 158/155 Carnivine 1-star Grass 159/155 Shaymin 1-star Grass 160/155 Mamoswine 1-star Water 161/155 Gastrodon 1-star Water 162/155 Manaphy 1-star Water 163/155 Shinx 1-star Lightning 164/155 Rotom 1-star Lightning 165/155 Drifloon 1-star Psychic 166/155 Mesprit 1-star Psychic 167/155 Giratina 1-star Psychic 168/155 Cresselia 1-star Psychic 169/155 Rhyperior 1-star Fighting 170/155 Lucario 1-star Fighting 171/155 Hippopotas 1-star Fighting 172/155 Spiritomb 1-star Darkness 173/155 Croagunk 1-star Darkness 174/155 Heatran 1-star Metal 175/155 Garchomp 1-star Dragon 176/155 Staraptor 1-star Colorless 177/155 Bidoof 1-star Colorless 178/155 Glameow 1-star Colorless 179/155 Regigigas 1-star Colorless 180/155 YanmegaEX 2-star Grass 181/155 InfernapeEX 2-star Fire 182/155 PalkiaEX 2-star Water 183/155 PachirisuEX 2-star Lightning 184/155 MismagiusEX 2-star Psychic 185/155 GalladeEX 2-star Fighting 186/155 WeavileEX 2-star Darkness 187/155 DarkraiEX 2-star Darkness 188/155 DialgaEX 2-star Metal 189/155 LickilickyEX 2-star Colorless 190/155 Cyrus 2-star Supporter 191/155 Team Galactic Grunt 2-star Supporter 192/155 Cynthia 2-star Supporter 193/155 Volkner 2-star Supporter 194/155 Dawn 2-star Supporter 195/155 Mars 2-star Supporter 196/155 YanmegaEX 2-star Grass 197/155 InfernapeEX 2-star Fire 198/155 PachirisuEX 2-star Lightning 199/155 MismagiusEX 2-star Psychic 200/155 GalladeEX 2-star Fighting 201/155 WeavileEX 2-star Darkness 202/155 DarkraiEX 2-star Darkness 203/155 LickilickyEX 2-star Colorless 204/155 PalkiaEX 3-star Water 205/155 DialgaEX 3-star Metal 206/155 PalkiaEX Crown Water 207/155 DialgaEX Crown Metal

Space-Time Smackdown's arrival in Pokemon TCG Pocket also marked the debut of the long-awaited trading mechanic in-game. The community response to the latter has been critical, with many disappointed with how it works.

