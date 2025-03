The ultimate masterlist of K-pop concerts happening in 2025

Several K-pop concerts have been happening across the globe since the year began. There have also been constant updates and announcements regarding more upcoming concerts. From Enhypen to j-hope to Stray Kids to Day 6, several K-pop groups are currently on tour or will embark on a tour soon.

One of the most anticipated K-pop concert tours this year was BTS' j-hope's Hope on the Stage tour, which started with a three-day concert in Seoul, South Korea. Apart from solo schedules, BLACKPINK will have their much-anticipated return as a full group in the second half of the year. BIGBGANG's leader G-Dragon is also making his big comeback with the Übermensch concert.

With six days of March done, here is the ultimate master list of K-pop concerts in 2025 starting from March 7.

The ultimate K-pop concerts masterlist for 2025

March 2025

March 7

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Rosemont, IL (Allstate Arena)

Jennie "The Ruby Experience" - Los Angeles, CA (Peacock Theater)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Frankfurt (Stadthalle Offenbach)

Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)

Yesung "It's Complicated" - Taipei (Taipei International Convention Center)

March 8

AMPERS&ONE "My First_" - Minneapolis, MN (The Assembly at The Woman's Club of Minneapolis)

CRAVITY "BEYOND YOUR MEMORIES" - Macau (The Venetian Theatre)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Glasgow (O2 Academy Glasgow)

Minho "MEAN : of my first" - Macau (Broadway Theatre)

Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)

XG "The first HOWL" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)

Yesung "It's Complicated" - Taipei (Taipei International Convention Center)

Yugyeom "TRUSTY" - Seoul (YES24 Live Hall)

March 9

aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Frankfurt (myticket Jahrhunderthalle)

AMPERS&ONE "My First_" - Des Moines, IA (Wooly's)

GFRIEND "Season Of Memories" - Osaka (Zepp Osaka Bayside)

JAY B "TAPE : RE LOAD" - Taipei (Taipei International Convention Center)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)

Taemin "Ephemeral Gaze" - London (Troxy)

Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)

XG "The first HOWL" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)

March 10

Jennie "The Ruby Experience" - New York, NY (Radio City Music Hall)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Paris (Zénith Paris)

March 11

AMPERS&ONE "My First_" - Omaha, NE (Benson Theatre)

GFRIEND "Season Of Memories" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)

Hwasa "Twits" - Seattle, WA (Moore Theatre)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Tilburg (013 Poppodium)

March 12

aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Madrid (Movistar Arena)

AMPERS&ONE "My First_" - Kansas City, MO (Gem Theater)

GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Amsterdam (P60)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Madrid (Palacio Vistalegre)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Los Angeles, CA (Crypto.com Arena)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Paris (Zénith Paris)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)

March 13

Hwasa "Twits" - Oakland, CA (Paramount Theatre)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - New York, NY (Barclays Center)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Lisbon (Campo Pequeno)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)

March 14

AMPERS&ONE "My First_" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)

GFRIEND "Season Of Memories" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Runway 11)

GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Paris (Cabaret Sauvage)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - New York, NY (Barclays Center)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Manila (Smart Araneta Coliseum)

March 15

aespa "SYNK PARALLEL LINE – ENCORE" - Seoul (KSPO Dome)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)

BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Singapore (Arena @ EXPO (Hall 7))

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)

Jennie "The Ruby Experience" - Incheon (INSPIRE Arena)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Bangkok (Queen Sirikit Convention Center)

Kep1er "BEYOND THE STAR" - Macau (The Venetian Theatre)

Kim Jae Joong J-Party "Home" - Chiba (Makuhari Messe)

Kyuhyun "COLORS" - Bangkok (MCC Hall )

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Osaka (Kyocera Dome)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Brussels (ING Arena)

XG "The first HOWL" - Osaka (Osaka-Jo Hall)

March 16

aespa "SYNK PARALLEL LINE – ENCORE" - Seoul (KSPO Dome)

AMPERS&ONE "My First_" - Phoenix, AZ (Nile Theater)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)

Hwasa "Twits" - Los Angeles, CA (Orpheum Theatre)

Kim Jae Joong J-Party "Home" - Chiba (Makuhari Messe)

Minho "MEAN : of my first" - Manila (New Frontier Theater)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Osaka (Kyocera Dome)

Taeyeon "The TENSE" - Taipei (Taipei Dome)

XG "The first HOWL" - Osaka (Osaka-Jo Hall)

March 17

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Rosemont, IL (Allstate Arena)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Saitama (Saitama Super Arena)

March 18

AMPERS&ONE "My First_" - Los Angeles, CA (Catch One)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Rosemont, IL (Allstate Arena)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Saitama (Saitama Super Arena)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Manchester (AO Arena)

March 19

Hwasa "Twits" - Dallas, TX (Majestic Theatre)

JAY B "TAPE : RE LOAD" - Tokyo (Hulic Hall Tokyo)

March 20

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Barcelona (Palau Sant Jordi)

Yugyeom "TRUSTY" - Toronto (Phoenix Concert Theatre)

March 21

BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)

Hwasa "Twits" - Houston, TX (Bayou Music Center)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Macau (Galaxy Arena)

NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Ho Chi Minh (La VeLa Saigon, Jupiter Hall)

XG "The first HOWL" - Hangzhou (Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium)

Yugyeom "TRUSTY" - New York, NY (Terminal 5)

March 22

ARTMS "Lunar Theory" - Seoul (Ewha Womans University Samsung Hall)

ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" FINALE IN SEOUL - Seoul (KSPO Dome)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)

BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Manila (Araneta Coliseum)

BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)

GFRIEND "Season Of Memories" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Macau (Galaxy Arena)

Kim Jae Joong J-Party "Home" - Macau (Broadway Theatre)

Kyuhyun "COLORS" - Macau (The Londoner Arena)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Taipei (NTSU Arena)

NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Honolulu, HI (Blaisdell Arena)

Tiffany Young "Here for You" - Ho Chi Minh (Nguyen Du Gymnasium)

March 23

ARTMS "Lunar Theory" - Seoul (Ewha Womans University Samsung Hall)

ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" FINALE IN SEOUL - Seoul (KSPO Dome)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)

BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)

Hwasa "Twits" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Taipei (Messe Taoyuan)

Kim Jae Joong J-Party "Home" - Macau (Broadway Theatre)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Taipei (NTSU Arena)

NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)

XG "The first HOWL" - Shanghai (Mercedes-Benz Arena)

Yugyeom "TRUSTY" - Chicago, IL (Thalia Hall)

March 25

Hwasa "Twits" - Washington, D.C. (Warner Theatre)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - London (The O2)

Yugyeom "TRUSTY" - Houston, TX (White Oak Music Hall)

March 26

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)

XG "The first HOWL" - Beijing (Wukesong Arena)

Yugyeom "TRUSTY" - Dallas, TX (South Side Music Hall)

March 27

Hwasa "Twits" - New York, NY (Brooklyn Paramount)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)

Stray Kids "dominATE" - Santiago (Estadio Bicentenario La Florida)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Berlin (Uber Arena)

March 28

ARTMS "Lunar Theory" - Chicago, IL (Copernicus Center)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)

Stray Kids "dominATE" - Santiago (Estadio Bicentenario La Florida)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)

XG "The first HOWL" - Chengdu (Dong'an Lake Sports Park Gymnasium)

Yugyeom "TRUSTY" - Los Angeles, CA (El Rey Theatre)

March 29

BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Bangkok (Thunder Dome)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 5-6)

G-Dragon "Übermensch" - Goyang (Goyang Stadium)

GFRIEND "Season Of Memories" - Taipei (Taipei Music Center)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)

JUST B "JUST ODD" - Tokyo (Japan Education Center)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Toronto (George Weston Recital Hall)

Taeyeon "The TENSE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)

Yugyeom "TRUSTY" - Los Angeles, CA (El Rey Theatre)

March 30

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 5-6)

G-Dragon "Übermensch" - Goyang (Goyang Stadium)

GFRIEND "Season Of Memories" - Taipei (Taipei Music Center)

Hwasa "Twits" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)

Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hanoi (My Dinh Indoor Athletics Arena)

JUST B "JUST ODD" - Osaka (IMP Hall)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Paris (Accor Arena)

March 31

ARTMS "Lunar Theory" - Indianapolis, IN (Egyptian Room)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Oakland, CA (Oakland Arena)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Montreal (The Rialto Theatre)

April 2025

April 1

Hwasa "Twits" - Toronto (HISTORY)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Oakland, CA (Oakland Arena)

Stray Kids "dominATE" - Rio De Janeiro (Estádio Nilton Santos)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Amsterdam (Ziggo Dome)

Yugyeom "TRUSTY" - Santiago (Teatro Teleton)

Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Mexico City (Foro Puebla 186)

April 2

ARTMS "Lunar Theory" - Detroit, MI (The Fillmore)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - New York, NY (Melrose Ballroom)

April 3

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Osaka (Asue Arena Osaka)

BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Taipei (New Taipei City Exhibition Hall)

Hwasa "Twits" - Chicago, IL (The Auditorium)

Yugyeom "TRUSTY" - São Paulo (Terra SP)

Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Buenos Aires (C Art Media)

April 4

ARTMS "Lunar Theory" - New York, NY (The Town Hall)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Osaka (Asue Arena Osaka)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)

JUST B "JUST ODD" - Toronto (TD Music Hall)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Manila (U.P. Theater)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Chicago, IL (The Vic Theatre)

Yesung "It's Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)

April 5

EVNNE "SET N GO" - Seoul (YES24 Live Hall)

JAY B "TAPE : RE LOAD" - Jakarta (The Kasablanka Hall)

Kyuhyun "COLORS" - Manila (New Frontier Theater)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Aichi (Aichi Sky Expo)

NCT WISH "LOG in" - Macau (Broadway Theatre)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Taipei (Taipei Music Center)

Stray Kids "dominATE" - São Paulo (Estádio MorumBis)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Tokyo (Ariake Arena)

Yesung "It's Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)

Yugyeom "TRUSTY" - Mexico City (Foro Puebla 186)

April 6

ARTMS "Lunar Theory" - Richmond, VA (Dominion Energy Center)

BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Sydney (Hordern Pavilion)

EVNNE "SET N GO" - Seoul (YES24 Live Hall)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)

JUST B "JUST ODD" - New York, NY (Racket NYC)

Kep1er "BEYOND THE STAR" - Taipei (Taipei International Convention Center)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Bangkok (Thunder Dome)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Aichi (Aichi Sky Expo)

NCT WISH "LOG in" - Macau (Broadway Theatre)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Orlando, FL (The Abbey)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Atlanta, GA (Variety Playhouse)

Stray Kids "dominATE" - São Paulo (Estádio MorumBis)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Tokyo (Ariake Arena)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - New York, NY (Brooklyn Paramount)

Yesung "It's Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)

Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Santiago (Spot Freedom)

April 8

ARTMS "Lunar Theory" - St. Petersburg, FL (Mahaffey Theater)

JUST B "JUST ODD" - Minneapolis, MN (Cedar Cultural Center)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Atlanta, GA (Ray Charles Performing Arts Center)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Washington, D.C. (The Theater at MGM National Harbor)

Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Lima (Centro de Convenciones Barranco)

April 9

8TURN "8TURNRISE" - New York, NY (The Town Hall)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Melbourne (John Cain Arena)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Charlotte, NC (Blackbox Theater)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Houston, TX (Warehouse Live)

Stray Kids "dominATE" - Lima (Estadio San Marcos)

April 10

ARTMS "Lunar Theory" - Houston, TX (Bayou Music Center)

JUST B "JUST ODD" - Miami, FL (Miramar Cultural Center)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Oakland, CA (Paramount Theatre)

April 11

8TURN "8TURNRISE" - Atlanta, GA (Buckhead Theatre)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Jakarta (The Kasablanka Hall)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Washington, D.C. (Karma DC Live Music Venue)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Dallas, TX (Texas Theatre)

Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - São Paulo (VIP Station)

April 12

2NE1 "WELCOME BACK" ENCORE - Seoul (KSPO Dome)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)

BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Jakarta (Istora Senayan)

BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Taipei (NTU Sports Center)

CNBLUE "VOYAGE into X" - Kobe (Kobe World Hall)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Auckland (Spark Arena)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)

JUST B "JUST ODD" - Chicago, IL (Outset)

NCT WISH "LOG in" - Manila (New Frontier Theater)

STAYC "STAY TUNED" - Seoul (Olympic Hall)

Stray Kids "dominATE" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)

Taeyeon "The TENSE" - Jakarta (Indonesia Arena)

Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)

Tiffany Young "Here for You" - Taipei (Taipei International Convention Center)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kagawa (Anabuki Arena Kagawa)

Yesung "It's Complicated" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)

April 13

2NE1 "WELCOME BACK" ENCORE - Seoul (KSPO Dome)

ARTMS "Lunar Theory" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)

CNBLUE "VOYAGE into X" - Kobe (Kobe World Hall)

Donghae "EAST COAST : WAVE" - Macau (Broadway Theatre)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Los Angeles, CA (The Vermont)

STAYC "STAY TUNED" - Seoul (Olympic Hall)

Stray Kids "dominATE" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)

Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kagawa (Anabuki Arena Kagawa)

April 14

8TURN "8TURNRISE" - Orlando, FL (The Plaza Live)

JUST B "JUST ODD" - St. Louis, MO (Delmar Hall)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - New York, NY (Queens Theatre)

April 15

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Boston, MA (Sonia Cambridge)

April 16

8TURN "8TURNRISE" - Chicago, IL (The Vic Theatre)

ARTMS "Lunar Theory" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)

CNBLUE "VOYAGE into X" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Toronto)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)

JUST B "JUST ODD" - Seattle, WA (The Crocodile)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - San Francisco, CA (The Midway)

April 17

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Montreal (Mount Royal Center)

April 18

ARTMS "Lunar Theory" - Tacoma, WA (Pantages Theater)

CNBLUE "VOYAGE into X" - New York, NY (Knock Down Center)

JUST B "JUST ODD" - Dallas, TX (South Side Music Hall)

April 19

8TURN "8TURNRISE" - Minneapolis, MN (Varsity Theater)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fukuoka (Fukuoka Kokusai Center)

BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Saitama (Saitama Super Arena)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Taipei (Taipei International Convention Center)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Incheon (INSPIRE Arena)

LUN8 "THE BEGINNING" - Warsaw (Proxima)

NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Taipei (NTSU Arena)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Toronto (The Parkdale Hall)

OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Vancouver (River Rock Theatre)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Kobe (World Memorial Hall)

Tiffany Young "Here for You" - Bangkok (Thunder Dome)

Yesung "We're the Complicated Kind" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)

April 20

ARTMS "Lunar Theory" - Vancouver (Vogue Theatre)

B.I "HYPE UP" - Sydney (Enmore Theatre)

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fukuoka (Fukuoka Kokusai Center)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Saitama (Saitama Super Arena)

JUST B "JUST ODD" - Denver, CO (Gothic Theatre)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Incheon (INSPIRE Arena)

NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Taipei (NTSU Arena)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Macau (Broadway Theatre)

Taemin "Ephemeral Gaze" - Kobe (World Memorial Hall)

Yesung "We're the Complicated Kind" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)

April 21

8TURN "8TURNRISE" - Denver, CO (Summit)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Detroit, MI (Garden Theater)

April 22

B.I "HYPE UP" - Brisbane (Fortitude Music Hall)

JUST B "JUST ODD" - Los Angeles, CA (The Vermont Hollywood)

LUN8 "THE BEGINNING" - Berlin (Columbia Theatre)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Chicago, IL (Joe's Live Rosemont)

ILY:1 "Stardust Melody ILY:1" - Vancouver (Enso Centre)

April 23

8TURN "8TURNRISE" - Dallas, TX (The Echo Lounge & Music Hall)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Hyogo (Glion Arena Kobe)

April 24

CNBLUE "VOYAGE into X" - Los Angeles, CA (The Novo)

LUN8 "THE BEGINNING" - Cologne (Luxor)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - St. Paul, MN (Amsterdam Bar & Hall)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Hyogo (Glion Arena Kobe)

XG "The first HOWL" - São Paulo (Tokio Marine Hall)

April 25

8TURN "8TURNRISE" - Houston, TX (House of Blues)

B.I "HYPE UP" - Melbourne (Festival Hall)

ILY:1 "Stardust Melody ILY:1" - Toronto (Lyric Theatre)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Singapore (Capitol Theatre)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Aichi (Aichi Sky Expo)

April 26

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kanagawa (Pia Arena MM)

Donghae "EAST COAST : WAVE" - Taipei (Messe Taoyuan)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Macau (Galaxy Arena)

NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Hong Kong (AsiaWorld-Summit)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Detroit, MI (The Fillmore)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Kansas City, MO (Gem Theater)

Taeyeon "The TENSE" - Macau (The Venetian Arena)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Aichi (Aichi Sky Expo)

April 27

8TURN "8TURNRISE" - Phoenix, AZ (The Van Buren)

B.I "HYPE UP" - Auckland (Bruce Mason Centre)

CNBLUE "VOYAGE into X" - San Francisco, CA (The Warfield)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kanagawa (Pia Arena MM)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)

JAY B "TAPE : RE LOAD" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Macau (The Venetian Theatre)

LUN8 "THE BEGINNING" - Madrid (Independence Club)

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Macau (Galaxy Arena)

XG "The first HOWL" - Mexico City (Arena CDMX)

April 28

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Washington, D.C. (Warner Theatre)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Dallas, TX (Coppell Arts Center)

April 29

8TURN "8TURNRISE" - Salt Lake City, UT (The Complex)

LUN8 "THE BEGINNING" - Amsterdam (P60)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)

April 30

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Chicago, IL (Copernicus Center)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)

May 2025

May 1

ARTMS "Lunar Theory" - London (Troxy)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Phoenix, AZ (Nile Theater)

May 2

8TURN "8TURNRISE" - Los Angeles, CA (The Orpheum)

KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Osaka (Namba Hatch)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Dallas, TX (Music Hall at Fair Park)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Aichi (Aichi Sky Expo)

May 3

ARTMS "Lunar Theory" - Eindhoven (Effenaar)

DAY6 "FOREVER YOUNG" - Jakarta (Jakarta International Stadium)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Jakarta (Indonesia Arena)

NCT WISH "LOG in" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Los Angeles, CA (Downtown Palace Theater)

Taeyeon "The TENSE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Aichi (Aichi Sky Expo)

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Seoul (YES24 Live Hall)

May 4

EVNNE "SET N GO" - Taipei (Zepp New Taipei)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Jakarta (Indonesia Arena)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Houston, TX (Bayou Music Center)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - San Diego, CA (Music Box)

Taeyeon "The TENSE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)

May 5

8TURN "8TURNRISE" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)

ARTMS "Lunar Theory" - Paris (Salle Pleyel)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center)

May 6

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Nagoya (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Portland, OR (Star Theater)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center)

May 7

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Nagoya (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Seattle, WA (El Corazon)

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - New York, NY (Kings Theatre)

May 8

ARTMS "Lunar Theory" - Milan (Fabrique)

May 9

CNBLUE "VOYAGE into X" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)

Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Los Angeles, CA (The Orpheum)

ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Vancouver (Kay Meek Center)

SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)

May 10

CNBLUE "VOYAGE into X" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Bangkok (IMPACT Arena)

Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)

May 11

ARTMS "Lunar Theory" - Copenhagen (Amager Bio)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Bangkok (IMPACT Arena)

SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Los Angeles, CA (Dignity Health Sports Park)

Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)

May 12

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Atlanta, GA (Fox Theatre)

May 13

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Osaka (Osaka-Jo Hall)

May 14

ARTMS "Lunar Theory" - Warsaw (Progresja)

EVNNE "SET N GO" - Macau

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Osaka (Osaka-Jo Hall)

XG "The first HOWL" - Tokyo (Tokyo Dome)

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)

May 15

EVNNE "SET N GO" - Melbourne

May 16

Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Osaka (Namba Hatch)

May 17

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Singapore

CNBLUE "VOYAGE into X" - Hong Kong (AXA x WONDERLAND)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Macau (Galaxy Arena)

Kai "KAION" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)

NCT WISH "LOG in" - Singapore (Arena @ EXPO (Hall 7))

Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Saitama (Saitama Super Arena)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Osaka (Asue Arena Osaka)

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Los Angeles, CA (The Novo)

May 18

EVNNE "SET N GO" - Sydney

Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Macau (Galaxy Arena)

Kai "KAION" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)

Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)

TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Saitama (Saitama Super Arena)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Osaka (Asue Arena Osaka)

May 21

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Tokyo (Tokyo Dome)

May 22

NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Tokyo (Tokyo Dome)

May 23

Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Seoul (KT&G SangsangMadang)

May 24

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Hong Kong

CNBLUE "VOYAGE into X" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Taipei (NTSU Arena)

Kai "KAION" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)

NCT WISH "LOG in" - Taipei (Taipei Music Center)

Stray Kids "dominATE" - Seattle, WA (T-Mobile Park)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Tokyo (Ariake Arena)

May 25

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Taipei (NTSU Arena)

TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Tokyo (Ariake Arena)

May 28

Stray Kids "dominATE" - San Francisco, CA (Oracle Park)

May 31

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Ho Chi Minh

Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Taipei (Clapper Studio)

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Osaka (Kyocera Dome)

NCT WISH "LOG in" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)

Stray Kids "dominATE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)

Taeyeon "The TENSE" - Bangkok (IMPACT Arena)

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Tokyo (Stellar Ball)

June 2025

June 1

j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Osaka (Kyocera Dome)

Stray Kids "dominATE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)

Taeyeon "The TENSE" - Bangkok (IMPACT Arena)

xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Tokyo (Stellar Ball)

June 6

Stray Kids "dominATE" - Arlington, TX (Globe Life Field)

June 7

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Bangkok (IMPACT Arena)

CNBLUE "VOYAGE into X" - Aichi (Aichi Sky Expo Exhibition Hall A)

Kai "KAION" - Macau (The Londoner Arena)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)

NCT WISH "LOG in" - Bangkok (Thunder Dome)

Stray Kids "dominATE" - Arlington, TX (Globe Life Field)

Taeyeon "The TENSE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)

June 8

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Bangkok (IMPACT Arena)

CNBLUE "VOYAGE into X" - Aichi (Aichi Sky Expo Exhibition Hall A)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)

June 10

Stray Kids "dominATE" - Atlanta, GA (Truist Park)

June 12

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)

June 13

EVNNE "SET N GO" - Osaka

June 14

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Jakarta

Kai "KAION" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)

Stray Kids "dominATE" - Orlando, FL (Camping World Stadium)

June 15

EVNNE "SET N GO" - Aichi

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)

June 18

Stray Kids "dominATE" - New York, NY (Citi Field)

June 19

Stray Kids "dominATE" - New York, NY (Citi Field)

June 21

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kuala Lumpur

ENHYPEN "WALK THE LINE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)

Kai "KAION" - Singapore (The Star Theatre)

EVNNE "SET N GO" - Tokyo

June 23

EVNNE "SET N GO" - Kanagawa

Stray Kids "dominATE" - Washington, D.C. (Nationals Park)

June 26

Stray Kids "dominATE" - Chicago, IL (Wrigley Field)

June 28

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Taipei

SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - London (Allianz Stadium, Twickenham)

June 29

Stray Kids "dominATE" - Toronto (Rogers Stadium)

K-pop concerts taking place in the second half of 2025

July 2025

July 5

BLACKPINK 2025 World Tour - Goyang (Goyang Stadium)

ENHYPEN "WALK THE LINE" - Tokyo (Ajinomoto Stadium)

July 6

ENHYPEN "WALK THE LINE" - Tokyo (Ajinomoto Stadium)

July 11

Stray Kids "dominATE" - Amsterdam (Johan Cruijff ArenA)

July 12

BLACKPINK 2025 World Tour - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)

Kai "KAION" - Taipei (Taipei Music Center)

July 13

BLACKPINK 2025 World Tour - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)

July 15

Stray Kids "dominATE" - Frankfurt (Deutsche Bank Park)

July 18

BLACKPINK 2025 World Tour - Chicago, IL (Soldier Field)

Stray Kids "dominATE" - London (Tottenham Hotspur Stadium)

July 19

EVNNE "SET N GO" - Singapore

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Taipei

Stray Kids "dominATE" - London (Tottenham Hotspur Stadium)

July 22

BLACKPINK 2025 World Tour - Toronto (Rogers Stadium)

Stray Kids "dominATE" - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

July 23

BLACKPINK 2025 World Tour - Toronto (Rogers Stadium)

Stray Kids "dominATE" - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

July 25

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Hong Kong

July 26

BLACKPINK 2025 World Tour - New York, NY (Citi Field)

EVNNE "SET N GO" - Jakarta

Stray Kids "dominATE" - Paris (Stade de France)

July 27

BLACKPINK 2025 World Tour - New York, NY (Citi Field)

Kai "KAION" - Manila (Araneta Coliseum)

Stray Kids "dominATE" - Paris (Stade de France)

July 30

Stray Kids "dominATE" - Rome (Stadio Olimpico)

August 2

BLACKPINK 2025 World Tour - Paris (Stade de France)

ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Yanmar Stadium Nagai)

Kai "KAION" - Bangkok (Thunder Dome)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Manila

August 2025

August 3

BLACKPINK 2025 World Tour - Paris (Stade de France)

ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Yanmar Stadium Nagai)

August 6

BLACKPINK 2025 World Tour - Milan (Ippodromo SNAI La Maura)

Kai "KAION" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)

August 7

Kai "KAION" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)

August 9

BLACKPINK 2025 World Tour - Barcelona (Estadi Olímpic)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Bangkok

SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Tokyo (Tokyo Dome)

August 10

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Bangkok

SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Tokyo (Tokyo Dome)

August 15

BLACKPINK 2025 World Tour - London (Wembley Stadium)

August 16

BLACKPINK 2025 World Tour - London (Wembley Stadium)

Kai "KAION" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)

LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Singapore

August 30

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Toronto

September 2025

September 2

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Rosemont, IL

September 5

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Atlanta, GA

September 7

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fort Worth, TX

September 10

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Oakland, CA

September 12

BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Seattle, WA

Several K-pop concerts have been announced so far, and some more announcements are expected soon. The tickets and sales information is available on the respective K-pop group's social media pages.

