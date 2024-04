VCT 2024: All Valorant teams and roster moves

VCT 2024 marks the second year of the partnership model in the Riot-sponsored Esports circuit. While the Americas, EMEA, and Pacific leagues were introduced last year, the China league made its debut in 2024. The year began with each region's Kickoff tournament, which was followed by Masters Madrid, where Sentinels emerged victorious.

This article contains details of all partnered teams in VCT 2024 as well as all the confirmed roster updates.

All roster moves in VCT 2024 - April 2024

In April 2024, the following roster changes have taken place:

April 2 - GIANTX signed purp0

April 4 - G2 Esports parted ways with neT

April 5 - G2 Esports signed icy

All Americas teams and their rosters in VCT 2024

VCT 2024 Americas teams (Image via Riot Games)

Sentinels

Adam "kaplan" Kaplan (Coach)

Zachary "zekken" Patrone

Jordan "Zellsis" Montemurro

Gustavo "Sacy" Rossi

Mouhamed "johnqt" Ouarid

Tyson "TenZ" Ngo

Rahul "curry" Nemani

Cloud9

Ian "Immi" Harding (Coach)

Dylan "runi" Cade

Kaleb "moose" Jayne

Erick "Xeppaa" Bach

Francis "OXY" Hoang

Anthony "vanity" Malaspina

100 Thieves

Tony "Zikz" Gray (Coach)

Peter "Asuna" Mazuryk

Sean "bang" Bezerra

Matthew "Cryocells" Panganiban

Daniel "eeiu" Vucenovic

Kelden "Boostio" Pupello

NRG

Chet "Chet" Singh (Coach)

Ethan "Ethan" Arnold

Max "Demon1" Mazanov

Austin "crashies" Roberts

Victor "Victor" Wong

Jimmy "Marved" Nguyen

Evil Geniuses

Christine "potter" Chi (Coach)

Vincent "Apoth" Le

Alexander "jawgemo" Mor

Derrek "Derrek" Ha

Nicholas "NaturE" Harrison

Phat "supamen" Le

FURIA

Pedro "Koy" Pulig (Coach)

Khalil "Khalil" Schmidt

Leonardo "mwzera" SerratiI

lan "havoc" Eloy

Vitor "kon4n" De Souza

Agustin "nzr" Ibarra

LOUD

Pedro "peu" Lopes (Coach)

Felipe "Less" Basso

Matias "saadhak" Delipetro

Cauan "cauanzin" Pereira

Arthur "tuyz" Vieira

Gabriel "qck" Lima

MIBR

Matheus "bzkA" Tarasconi (Coach)

João "jzz" Pedtro

Leandro "frz" Gomes

Matheus "RgLM" Rodigoli

Arthur "artzin" Araujo

Matheus "mazin" Araújo

KRU Esports

Jorge "Atom" Noriega (Coach)

Nicolas "Klaus" Ferarri

Marco "Melser" Amaro

Angelo "keznit" Mori

Nicolás "mta" González

Fabian "Shyy" Usnayo

Olavo "heat" Marcelo

Leviatán

Alex "goked" Kie (Coach)

Franciso "kiNgg" Aravena

Erick "aspas" Santos

Corbin "C0M" Lee

Roberto "Mazino" Rivas

Ian "tex" Botsch

G2 Esports (Ascended)

Josh "JoshRT" Lee (Coach)

Jacob "valyn" Batio

Trent "trent" Cairns

Jonah "JonahP" Pulice

Nathan "leaf" Orf

Jacob "icy" Lange

Check out the VCT Americas 2024 Stage 1 schedule.

All Pacific teams and their rosters in VCT 2024

VCT 2024 Pacific teams (Image via Riot Games)

ZETA DIVISION

Carlos "Carlão" Mohn (Coach)

Koji "Laz" Ushida

Hiroki "hiroronn" Yanai

Yuma "Dep" Hashimoto

Shota "SugarZ3ro" Watanabe

Yushin "Yuran" Hato

Detonation Gaming

Moon "Astell" Ji-won (Coach)

An "Medusa" Min-cheol

Yoshitaka "Anthem" Enomoto

Tomonori "SSeeS" Okimura

Ibuki "Meiy" Seki

Yusuke "neth" Matsuda

Gen.G

Kang "solo" Keun-chul (Coach)

Kim "Meteor" Tae-O

Kim "t3xture" Na-ra

Kim "Lakia" Jong-min

Byeon "Munchkin" Sang-beom

Kim "Karon" Won-tae

T1

Yoon "Autumn" Eu-teum (Coach)

Daniel "Rossy" Abedrabbo

Ha "Sayaplayer" Jung-woo

Lee "carpe" Jae-hyeok

Ham "iZu" Woo-joo

Kevin "xccurate" Susanto

DRX

Pyeon "termi" Seon-ho (Coach)

Kim "stax" Gu-taek

Jung "Foxy9" Jae-sung

Cho "Flashback" Min-hyuk

Yu "BuZz" Byung-chul

Kim "MaKo" Myeong-kwan

Team Secret

Evan "Warbirds" Olzem (Coach)

Jessie "JessieVash" Cuyco

Adrian "invy" Reyes

Jim "BORKUM" Timbreza

Jeremy "Jremy" Cabrera

Noel "NDG" De Guia

Paper Rex

Alexandre "alecks" Sallé (Coach)

Ahmad "d4v4i" bin Nordin

Jason "f0rsakeN" Susanto

Aaron "mindfreak" Leonhart

Ilya "something" Petrov

Cahya "Monyet" Nugraha

Wang "Jinggg" Jing Jie

Rex Regum Qeon

Marthinus "Ewok" Van Der Walt (Coach)

Maksim "Jemkin" Batorov

Hagai Kristen "Lmemore" Yesyurun Tewuh

Saibani "fl1pzjder" Rahmad

David "xffero" Monangin

Park "Estrella" Gun

Talon Esports

Hector "FrosT" Rosario (Coach)

Thanamethk "Crws" Mahatthananuyut

Jittana "Jitboys" Nokngam

Joseph "ban" Seungmin

Peter "Governor" No

Lionel "lenne" Lim

Global Esports

Peter "Spin" Bradford (Coach)

Benedict "Benkai" Tan

Abhirup "Lightningfast" Choudhury

Russel "Russ" Mendes

Gary "blaZek1ng" Dastin

Niko "polvi" Polvinen

Bleed Esports (Ascended)

Nikola "LEGIJA" Ninić (Coach)

Derrick "Deryeon" Yee

Jorell "Retla" Teo

Nutchaphon "sScary" Matarat

Kim "Zest" Gi-seok

Jaccob "yay" Whiteaker

Check out the VCT Pacific 2024 Stage 1 schedule.

All EMEA teams and their rosters in VCT 2024

VCT 2024 EMEA teams (Image via Riot Games)

Fnatic

Chris "Elmapuddy" Tebbit (Coach)

Jake "Boaster" Howlett

Nikita "Derke" Sirmitev

Emier "Alfajer" Beder

Leo "Leo" Jannesson

Timofey "Chronicle" Khromov

Team Liquid

Emil "eMIL" Sandgren (Coach)

Enzo "Enzo" Mestari

Elias "Jamppi" Olkkonen

Ayaz "nAts" Akhmetshin

Georgio "Keiko" Sanassy

James "Mistic" Orfila

Team Vitality

Salah "Salah" Barakat (Coach)

Jokūbas "ceNder" Labutis

Tomas "Destrian" Linikas

Emil "runneR" Trajkovski

Kimmie "Kicks" Laasner

Saif "Sayf" Jibraeel

Karmine Corp

Andrey "Engh" Sholokhov (Coach)

Martin "Magnum" Peňkov

Ryad "Shin" Ensaad

Martin "marteen" Pátek

Marshall "N4RRATE" Massey

Tomás "tomaszy" Machado

Team Heretics

Neil "neilzinho" Finlay (Coach)

Benjy "benjyfishy" Fish

Dominykas "MiniBoo" Lukaševičius

Ričardas "Boo" Lukaševičius

Enes "RieNs" Ecirli

Mert "Wo0t" Alkan

GIANTX

Daniil "pipsoN" Meshcheryakov (Coach)

Adolfo "Fit1nho" Gallego

Kirill "Cloud" Nehozhin

Aaro "hoody" Peltokangas

Žygimantas "nukkye" Chmieliauskas

Igor "Redgar" Vlasov

NAVI

Erik "Erik" Sandgren (Coach)

Kyrylo "ANGE1" Karasov

Ardis "ardiis" Svarenieks

Dmitry "SUYGETSU" Ilyushin

Andrey "Shao" Kiprsky

Pontus "Zyppan" Eek

FUT Esports

Eray "GAIS" Sarikaya (Coach)

Doğukan "qRaxs" Balaban

Mehmet "cNed" İpek

Furkan "MrFaliN" Yeğen

Ata "ATA KAPTAN" Tan

Eray "yetujey" Budak

BBL Esports

Mehmet "Epic" Yildiz (Coach)

Kaan "reazy" Ürpek

Doğukan "QutionerX" Dural

Efe "Elite" Teber

Eren "Brave" Kasirga

Melih "pAura" Karaduran

KOI

André "BARBARR" Möller (Coach)

Grzegorz "GRUBINHO" Ryczko

Bogdan "Sheydos" Naumov

Kamil "kamo" Frąckowiak

Tobias "ShadoW" Flodström

Patryk "starxo" Kopczyński

Gentle Mates (Ascended)

Kévin"Ex6TenZ" Droolans (Coach)

Beyazıt "beyaz" Körpe

Logan "logaN" Corti

Nathan "natanK" Bocqueho

Jonathan "TakaS" Paupard

Wailers "Wailers" Locart

All China teams and their rosters in VCT 2024

VCT 2024 China teams (Image via Riot Games)

All Gamer

Yang "EGO" Haozun (Coach)

Jiang "Bunt" He

Delbert "deLb" Tanoto

Wang "Monk" Haoyu

Xin "Spitfires" Mingyang

Li "sword9" Wei

Bilibili Gaming

Li "Xpz" Zhiqiang (Coach)

Yang "B3Ar" Zhanxiong

Wang "whzy" Haozhe

Zhong "Biank" Jianfei

Liu "Knight" Yuxiang

Wang "yosemite" Lei

EDward Gaming

Lo "AfteR" Wen-hsin (Coach)

Guo "Haodong" Haodong

Wan "CHICHOO" Shunzhi

Wang "nobody" Senxu

Zheng "ZmjjKK" Yongkang

Zhang "Smoggy" Zhao

FunPlus Phoenix

Deng "NaThanD" Senqiao (Coach)

Zhang "AAAAY" Yang

Chang "BerLIN" Po-lin

Qu "Life" Donghao

Liang "Lysoar" Youhao

Kale "Autumn" Dunne

JD Gaming

Ma "ValAnalysis" Hyun-sung (Coach)

Yeung "jkuro" Ho-chung

Zhuo "MarT1n" Zhengjie

Park "stew" Young-chan

Ran "Viva" Lifan

Chen "YiHao" Yihao

Nova Esports

Shao "24K" Yubo (Coach)

Ye "o0o0o" Xiaodong

Chen "OBONE" Yijie

Song "PangH" Wenhao

Guang "GuanG" Honglin

Wang "cb" Qingchuan

Titan Esports Club

Liu "3water" Miao (Coach)

Piao "kawaii" Min

Goo "Rb" Sang-min

Li "qiuye" Runtao

Xing "LockM" Fuling

Han "Abo" Bohao (Loan from EDG)

Trace Esports

Gu "destroyeR" Jiaming (Coach)

Song "FengF" Xuefeng

Luo "Flex1n" Rui

Ho "HeiB" Shun-hei

Yip "YoU" Man-ho

Lu "Kai" Zhinan

TYLOO

Zheng "Yiyee" Jiayi (Coach)

Zhang "hfmi0dzjc9z7" Juncheng

Zhang "LuoK1ng" Zhanpeng

Yi "ninebody" Ding

Shi "AakRR" Yekai

Cheng "ICEKING" Wanpeng

Wolves Esports

Mingiyan "Naint" Goldaev (Coach)

Zhong "aluba" Haojun

Xiang "COLDFISH" Pengzhi

Christopher "pl1xx" Li

Liu "Spring" Chn-ting

Huang "Yuicaw" Yung-chieh

Dragon Ranger Gaming (Ascended)

Huang "LT" Biaohong (Coach)

Shao "Nicc" Yi-qun

Chen "TvirusLuke" Ching

Ilya "vo0kashu" Ushakov

Wei "Dingwei" Ding-wei

Tang "TZH" Zhehao

