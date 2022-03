List of all GTA 5 cheat codes for the PS5

Fans are more excited than ever to play GTA 5 on the PS5 now that Rockstar has revealed more details about the game. Major changes are expected in this new edition, making it worthwhile to try it out on next-gen console hardware.

The in-game cheat codes, however, are something fans don't want to see changed. This article covers every available cheat in GTA 5 that players would like to try out in its upgraded version on the PlayStation 5.

All GTA 5 cheat codes for the PS5 (as of 2022)

Vehicle cheats in GTA 5

Spawn Trashmaster - Circle, R1, Circle, R1, D-Pad left, D-Pad left, R1, L1, Circle, D-Pad right

Circle, R1, Circle, R1, D-Pad left, D-Pad left, R1, L1, Circle, D-Pad right Spawn PCJ-600 - R1, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, R2, D-Pad left, D-Pad right, Square, D-Pad right, L2, L1, L1

R1, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, R2, D-Pad left, D-Pad right, Square, D-Pad right, L2, L1, L1 Spawn Stretch - R2, D-Pad right, L2, D-Pad left, D-Pad left, R1, L1, Circle, D-Pad right

R2, D-Pad right, L2, D-Pad left, D-Pad left, R1, L1, Circle, D-Pad right Spawn Mallard - Circle, D-Pad right, L1, L2, D-Pad left, R1, L1, L1, D-Pad Left, D-Pad left, X, Triangle

Circle, D-Pad right, L1, L2, D-Pad left, R1, L1, L1, D-Pad Left, D-Pad left, X, Triangle Spawn Sanchez - Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1

Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 Spawn Comet - R1, Circle, R2, D-Pad right, L1, L2, X, X, Square, R1

R1, Circle, R2, D-Pad right, L1, L2, X, X, Square, R1 Spawn Buzzard Attack Chopper - Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle

Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle Spawn Caddy - Circle, L1, D-Pad left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X

Circle, L1, D-Pad left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X Spawn Duster - D-Pad right, D-Pad left, R1, R1, R1, D-Pad left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1

D-Pad right, D-Pad left, R1, R1, R1, D-Pad left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 Spawn Rapid GT - R2, L1, Circle, D-Pad right, L1, R1, D-Pad right, D-Pad left, Circle, R2

Player cheats in GTA 5

Raise Wanted Level (+1) - R1, R1, Circle, R2, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right

R1, R1, Circle, R2, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right Lower Wanted Level (-1) - R1, R1, Circle, R2, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left

R1, R1, Circle, R2, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left Recharge Special Ability - X, X, Square, R1, L1, X, D-Pad right, D-Pad left, X

X, X, Square, R1, L1, X, D-Pad right, D-Pad left, X Invincibility (5 minutes) - D-Pad right, X, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, R1, D-Pad right, D-Pad left, X, Triangle

D-Pad right, X, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, R1, D-Pad right, D-Pad left, X, Triangle Super Jump - D-Pad left, D-Pad left, Triangle, Triangle, D-Pad right, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, Square, R1, R2

D-Pad left, D-Pad left, Triangle, Triangle, D-Pad right, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, Square, R1, R2 Drunk Mode - Triangle, D-Pad right, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, Square, Circle, D-Pad left

Triangle, D-Pad right, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, Square, Circle, D-Pad left Fast Running - Triangle, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad right, L2, L1, Square

Weapons and equipment cheats in GTA 5

Give Parachute - D-Pad left, D-Pad right, L1, L2, R1, R2, R2, D-Pad left, D-Pad left, D-Pad right, L1

D-Pad left, D-Pad right, L1, L2, R1, R2, R2, D-Pad left, D-Pad left, D-Pad right, L1 Explosive Melee Attacks - D-Pad right, D-Pad left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2

D-Pad right, D-Pad left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2 Max Health & Armor - Circle, L1, Triangle, R2, X, Square, Circle, D-Pad right, Square, L1, L1, L1

Circle, L1, Triangle, R2, X, Square, Circle, D-Pad right, Square, L1, L1, L1 Weapons - Triangle, R2, D-Pad left, L1, X, D-Pad right, Triangle, D-Pad Down, Square, L1, L1, L1

Triangle, R2, D-Pad left, L1, X, D-Pad right, Triangle, D-Pad Down, Square, L1, L1, L1 Skyfall - L1, L2, R1, R2, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, L1, L2, R1, R2, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right

L1, L2, R1, R2, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right, L1, L2, R1, R2, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad left, D-Pad right Flaming Bullets - L1, R1, Square, R1, D-Pad left, R2, R1, D-Pad left, Square, D-Pad right, L1, L1

L1, R1, Square, R1, D-Pad left, R2, R1, D-Pad left, Square, D-Pad right, L1, L1 Explosive Bullets - D-Pad right, Square, X, D-Pad left, R1, R2, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad right, L1, L1, L1

Gameplay effects cheats

Change Weather - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square,

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square, Slidey Cars - Triangle, R1, R1, D-Pad left, R1, L1, R2, L1

Triangle, R1, R1, D-Pad left, R1, L1, R2, L1 Slow Motion (can be entered up to 3 times, 4th time disables it) - Triangle, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad right, Square, R2, R1

Triangle, D-Pad left, D-Pad right, D-Pad right, Square, R2, R1 Low Gravity - D-Pad left, D-Pad left, L1, R1, L1, D-Pad right, D-Pad left, L1, D-Pad left

D-Pad left, D-Pad left, L1, R1, L1, D-Pad right, D-Pad left, L1, D-Pad left Disable Strip Club Accessibility - Open Smartphone and press R2, D-Pad left

Note: It's very likely that the Expanded and Enhanced GTA 5 will support the same old cheats as the original GTA 5.

