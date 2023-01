All Title Power Sandwiches and their recipes in Pokemon Scarlet and Violet

Learning sandwich recipes and creating sandwiches in Pokemon Scarlet and Violet can make it easier to locate certain Pocket Monsters. Some of these recipes can even increase your chances of catching a shiny variant, but you'll have to make some progress in the main story first.

To make Pokemon Scarlet and Violet sandwiches, go to the main menu and select the option to set up a picnic. You can access this feature after visiting the academy for the first time. Each sandwich requires different ingredients, but the game automatically provides the bread for it. This article lists all the in-game sandwich recipes you can try out for the Title Power effect.

A list of Title Power Sandwiches and the ingredients required in Pokemon Scarlet and Violet

Pokemon Scarlet and Violet players can obtain sandwich recipes if they interact with certain NPCs in the in-game sandwich shop. Although most recipes are received through one specific NPC, some special ones are provided by other characters across the map of Paldea. You can only access and experiment with recipes using the Creative mode, and doing so can provide you with unique Meal Powers.

Once you collect the necessary ingredients, you can choose from any recipe that you've learned in Scarlet and Violet. After entering the Creative mode, you can combine several ingredients to make a custom sandwich with special effects.

One advantage of this is that you have access to special effects, like increasing your chances of encountering a Shiny Pokemon or attracting a specific type of Pocket Monster. These recipes offer specific effects or powers in Scarlet and Violet, and one of them is Title Power Sandwiches. Several types of sandwiches provide the Title Power effect, and they are listed in the table below.

Sandwich Ingredients Title Power Master Fruit Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Marmalade ・ Whipped Cream ・ Yogurt ・ Pineapple ・ Kiwi ・ Apple ・ Banana ・Title Power: Normal Lv. 2 ・Item Drop Power: Poison Lv. 2 ・Catching Power: Flying Lv. 2 Master Tofu Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Salt ・ Watercress ・ Wasabi ・ Horseradish ・ Rice ・ Tofu ・ Tofu ・ Avocado ・ Lettuce ・Title Power: Normal Lv. 2 ・Encounter Power: Grass Lv. 2 ・Catching Power: Fighting Lv. 2 Master Pickle Sandwich ・ Sour Herba Mystica ・ Olive Oil ・ Basil ・ Watercress ・ Pickle ・Title Power: Fighting Lv. 2 ・Teensy Power: Grass Lv. 2 ・Egg Power: Lv. 2 Master Dessert Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Whipped Cream ・ Yogurt ・ Kiwi ・ Apple ・ Apple ・ Strawberry ・Title Power: Flying Lv. 2 ・Item Drop Power: Poison Lv. 2 ・Catching Power: Fighting Lv. 2 Master Egg Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Salt ・ Mayonnaise ・ Cheese ・ Egg ・ Red Onion ・ Cucumber ・Title Power: Flying Lv. 2 ・Encounter Power: Rock Lv. 2 ・Exp. Point Power: Normal Lv. 2 Master Noodle Sandwich ・ Bitter Herba Mystica ・ Olive Oil ・ Ketchup ・ Noodles ・ Chorizo ・ Lettuce ・Title Power: Poison Lv. 2 ・Exp. Point Power: Electric Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Five-Alarm Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Pepper ・ Chili Sauce ・ Mustard ・ Basil ・ Jalapeno ・ Chorizo ・ Sliced Green Pepper ・ Onion ・Title Power: Poison Lv. 2 ・Humungo Power: Dragon Lv. 2 ・Raid Power: Normal Lv. 2 Bitter Jambon-Beurre ・ Bitter Herba Mystica ・ Butter ・ Ham ・Title Power: Ground Lv. 2 ・Exp. Point Power: Ghost Lv. 2 ・Encounter Power: Bug Lv. 2 Sweet Jambon-Beurre ・ Sweet Herba Mystica ・ Butter ・ Ham ・Title Power: Ground Lv. 2 ・Egg Power: Lv. 2 ・Encounter Power: Bug Lv. 2 Salty Jambon-Beurre ・ Salty Herba Mystica ・ Butter ・ Ham ・Title Power: Ground Lv. 2 ・Encounter Power: Ghost Lv. 2 ・Raid Power: Bug Lv. 2 Sour Jambon-Beurre ・ Sour Herba Mystica ・ Butter ・ Ham ・Title Power: Ground Lv. 2 ・Teensy Power: Ghost Lv. 2 ・Encounter Power: Bug Lv. 2 Spicy Jambon-Beurre ・ Spicy Herba Mystica ・ Butter ・ Ham ・Title Power: Ground Lv. 2 ・Humungo Power: Ghost Lv. 2 ・Encounter Power: Bug Lv. 2 Master Herbed-Sausage Sandwich ・ Herbed Sausage ・ Lettuce ・ Ketchup ・ Mustard ・Title Power: Ground Lv. 2 ・Exp. Point Power: Fighting Lv. 2 ・Raid Power: Normal Lv. 2 Legendary Bitter Sandwich ・ Bitter Herba Mystica ・ Pepper ・ Bacon ・ Lettuce ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Exp. Point Power: Ice Lv. 2 ・Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Salty Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Pepper ・ Bacon ・ Lettuce ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Exp. Point Power: Ice Lv. 2 ・Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Sweet Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Pepper ・ Bacon ・ Lettuce ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Egg Power: Lv. 2 ・Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Sour Sandwich ・ Sour Herba Mystica ・ Pepper ・ Bacon ・ Lettuce ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Teensy Power: Ice Lv. 2 ・Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Spicy Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Pepper ・ Bacon ・ Lettuce ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Humungo Power: Ice Lv. 2 ・Encounter Power: Grass Lv. 2 Master Tropical Sandwich ・ Sour Herba Mystica ・ Marmalade ・ Jalapeno ・ Pineapple ・ Klawf Stick ・ Avocado ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Catching Power: Water Lv. 2 ・Item Drop Power: Ground Lv. 2 Master Ham Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Mustard ・ Mayonnaise ・ Jalapeno ・ Prosciutto ・ Ham ・ Pickle ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Encounter Power: Fairy Lv. 2 ・Catching Power: Grass Lv. 2 Master Curry-and-Noodle Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Olive Oil ・ Salt ・ Jalapeno ・ Noodles ・ Egg ・ Bacon ・ Yellow Bell Pepper ・ Red Bell Pepper ・ Curry Powder ・Title Power: Rock Lv. 2 ・Egg Power: Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Marmalade Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Marmalade ・ Cream Cheese ・ Butter ・ Cheese ・Title Power: Bug Lv. 2 ・Encounter Power: Poison Lv. 2 ・Item Drop Power: Fighting Lv. 2 Master Fried Fillet Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Ketchup ・ Mayonnaise ・ Horseradish ・ Potato Salad ・ Fried Fillet ・ Lettuce ・Title Power: Bug Lv. 2 ・Humungo Power: Steel Lv. 2 ・Raid Power: Normal Lv. 2 Master Variety Sandwich ・ Bitter Herba Mystica ・ Vinegar ・ Salt ・ Potato Salad ・ Smoked Fillet ・ Hamburger ・ Prosciutto ・ Cherry Tomatoes ・Title Power: Bug Lv. 2 ・Exp. Point Power: Steel Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Potato Salad Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Mayonnaise ・ Potato Salad ・ Red Bell Pepper ・ Red Onion ・ Cucumber ・Title Power: Ghost Lv. 2 ・Catching Power: Dragon Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Vegetable Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Vinegar ・ Olive Oil ・ Salt ・ Watercress ・ Sliced Green Pepper ・ Red Onion Cucumber ・ Tomato ・Title Power: Ghost Lv. 2 ・Encounter Power: Bug Lv. 2 ・Catching Power: Poison Lv. 2 Master Hefty Sandwich ・ Sour Herba Mystica ・ Salt ・ Peanut Butter ・ Potato Salad ・ Potato Tortilla ・ Fried Fillet ・ Hamburger ・ Herbed Sausage ・ Prosciutto ・Title Power: Ghost Lv. 2 ・Teensy Power: Dark Lv. 2 ・Catching Power: Normal Lv. 2 Master Decadent Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Vinegar ・ Olive Oil ・ Salt ・ Basil ・ Watercress ・ Tofu ・ Smoked Fillet ・ Klawf Stick ・ Red Onion ・Title Power: Ghost Lv. 2 ・Humungo Power: Dark Lv. 2 ・Encounter Power: Ice Lv. 2 Master Tower Sandwich ・ Bitter Herba Mystica ・ Olive Oil ・ Salt ・ Potato Salad ・ Noodles ・ Rice ・ Tofu ・ Klawf Stick ・ Hamburger ・ Curry Powder ・Title Power: Steel Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 ・Exp. Point Power: Fighting Lv. 2 Master Curry-and-Rice-Style Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Mayonnaise ・ Jalapeno ・ Rice ・ Tomato ・ Curry Powder ・Title Power: Grass Lv. 2 ・Humungo Power: Fairy Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Avocado Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Salt ・ Smoked Fillet ・ Avocado ・ Tomato ・ Lettuce ・Title Power: Grass Lv. 2 ・Exp. Point Power: Dark Lv. 2 ・Encounter Power: Dragon Lv. 2 Master BLT Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Mustard ・ Mayonnaise ・ Basil ・ Cheese ・ Bacon ・ Tomato ・ Lettuce ・Title Power: Grass Lv. 2 ・Catching Power: Fairy Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Klawf Claw Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Olive Oil ・ Salt ・ Wasabi ・ Klawf Stick ・ Yellow Bell Pepper ・ Tomato ・ Lettuce ・Title Power: Grass Lv. 2 ・Humungo Power: Ice Lv. 2 ・Encounter Power: Electric Lv. 2 Master Peanut Butter Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Jam ・ Peanut Butter ・ Butter ・ Banana ・Title Power: Electric Lv. 2 ・Raid Power: Normal Lv. 2 ・Item Drop Power: Bug Lv. 2 Master Nouveau Veggie Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Olive Oil ・ Mayonnaise ・ Watercress ・ Wasabi ・ Yellow Bell Pepper ・ Onion ・ Cucumber ・ Tomato ・Title Power: Electric Lv. 2 ・Catching Power: Fairy Lv. 2 ・Encounter Power: Psychic Lv. 2 Master Zesty Sandwich ・ Sour Herba Mystica ・ Chili Sauce ・ Watercress ・ Jalapeno ・ Herbed Sausage ・ Sliced Green Pepper ・ Onion ・Title Power: Psychic Lv. 2 ・Teensy Power: Fighting Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Hamburger Patty Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Vinegar ・ Pepper ・ Watercress ・ Horseradish ・ Hamburger ・ Onion ・Title Power: Psychic Lv. 2 ・Raid Power: Dragon Lv. 2 ・Encounter Power: Steel Lv. 2 Master Sushi Sandwich ・ Sour Herba Mystica ・ Vinegar ・ Salt ・ Watercress ・ Wasabi ・ Rice ・ Smoked Fillet ・ Smoked Fillet ・ Klawf Stick ・ Klawf Stick ・Title Power: Ice Lv. 2 ・Teensy Power: Dark Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Classic Bocadillo ・ Bitter Herba Mystica ・ Olive Oil ・ Cheese ・ Potato Tortilla ・ Prosciutto ・ Avocado ・ Curry Powder ・Title Power: Dragon Lv. 2 ・Item Drop Power: Ghost Lv. 2 ・Catching Power: Normal Lv. 2 Master Refreshing Sandwich ・ Spicy Herba Mystica ・ Marmalade ・ Salt ・ Kiwi ・ Avocado ・ Pickle ・ Cherry Tomatoes ・Title Power: Dragon Lv. 2 ・Humungo Power: Poison Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Cheese Sandwich ・ Salty Herba Mystica ・ Cream Cheese ・ Pepper ・ Salt ・ Basil ・ Cheese ・ Avocado ・Title Power: Dragon Lv. 2 ・Exp. Point Power: Electric Lv. 2 ・Raid Power: Water Lv. 2 Master Spicy-Sweet Sandwich ・ Bitter Herba Mystica ・ Butter ・ Horseradish ・ Pineapple ・ Kiwi ・ Cheese ・ Hamburger ・ Avocado ・ Tomato ・Title Power: Dragon Lv. 2 ・Item Drop Power: Poison Lv. 2 ・Encounter Power: Normal Lv. 2 Master Jam Sandwich ・ Sweet Herba Mystica ・ Jam ・ Yogurt ・ Pineapple ・ Strawberry ・Title Power: Dark Lv. 2 ・Catching Power: Ground Lv. 2 ・Item Drop Power: Fighting Lv. 2

The Sandwich Meal Power has three effects: Primary Power, Secondary Power, and Encounter Power (boosts the chance of encountering a certain type of Pocket Monster). The effects of Meal Power don't stack, and the effect only lasts for 30 minutes (no matter how much you consume).

These effects are assigned to the taste/flavor of these ingredients or sandwiches. The salty flavor seems to affect Encounter Power, and the sweet flavor affects Egg Power. To create a sandwich for a shiny hunt, you'll need Herba Mystica, which can be earned from 5-star and 6-star Raids.

Here are all the powers received from these sandwiches:

Catching Power: Boosts the rate of successfully catching Pokemon

Boosts the rate of successfully catching Pokemon Item Drop Power: Boosts the rate of finding materials after a battle

Boosts the rate of finding materials after a battle Egg Power: Boosts the rate of finding Pokemon Eggs

Boosts the rate of finding Pokemon Eggs Sparkling Power: Boosts the rate of finding Shiny Pokemon

Boosts the rate of finding Shiny Pokemon Exp. Point Power: Boosts the rate of Exp. Points

Boosts the rate of Exp. Points Title Power : Boosts rate of finding Pocket Monster with Marks

: Boosts rate of finding Pocket Monster with Marks Raid Power: Boosts rate of rewards from Tera Raid Matches

Boosts rate of rewards from Tera Raid Matches Teensy Power: Boosts rate of finding small Pocket Monsters

Boosts rate of finding small Pocket Monsters Humungo Power: Boosts rate of finding large Pocket Monsters

This mechanic adds more complexity to the games and also helps speed up progress by providing boosts. The option to apply buffs by experimenting with the ingredients makes collecting recipes a crucial part of gameplay. Trainers looking to complete the Paldea Pokedex should definitely familiarize themselves with the many recipes available in the game.

Poll : 0 votes