Mahesh, Vikram march into semi-finals of squash tournament

PTI FOLLOW NEWS News 7 // 21 Dec 2018, 21:16 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

Mumbai, Dec 21 (PTI) National champion Mahesh Mangaonkar of Maharashtra quelled a strong challenge from Goa's Yash Fadte to enter the men's open semi-finals of the 75th CCI Western India Squash Open on Friday.

Mangaonkar carved out a 11-4, 9-11, 11-3, 11-8 victory in the quarter-final match at the Cricket Club of India here.

Second seed Vikram Malhotra and 3-4 seeded Abhishek Pradha, both from Maharashtra, also won their quarter-final encounters and will clash in the semi-finals.

Malhotra prevailed over Uttar Pradesh's Jamal Sakib 11-3, 11-3, 12-10, while Pradhan got the better of state rival Abhishek Agarwal 11-5, 11-6, 7-11, 11-7.

Results:

Boys' U-15 (quarter-finals): 1-Paarth Ambani (MH) beat Sharan Punjabi (MH) 11-6, 11-7, 11-1; Krishna Mishra (MP) beat 3/ 4-Vivaan Shah (MH) 11-9, 11-7, 4-11, 11-3; 3/ 4-Rutva Samant (MH) beat Jeh Pandole (MH) 8-11, 11-8, 11-4, 11-5; 2-Jaivir Singh Dhillon (DL) beat Ansh Tripathi (UK) 11-7, 11-2, 11-6.

Girls U-15 (quarter-finals): 1-Yuvna Gupta (MH) beat Tiana Parasrampuria (MH) 11-2, 11-3, 11-4; 3/ 4-Pooja Arthi R (TN) beat Sonya Bajaj (MH) 11-2, 11-0, 12-10; 3/ 4-Uditi Mishra (RJ) beat Tagyaa Parakh (WB) 11-8, 11-2, 11-7; Kaavya Bansal (MH) beat 2-Aasya Patel (MP) 9-11, 11-6, 11-6, 13-11.

Boys U-17 (quarter-finals): 1-Neel Joshi (MH) beat Akhilesh Kumar 11-5, 11-5, 11-5; R Kishore Arvind (TN) beat Arnav Mandhana (MH) 9-11, 12-10, 11-7, 11-6; 3/ 4-Deepak Mandal (MH) beat Mohit Bhatt (MH) 11-2, 11-4, 12-10; 2-Diwakar Singh (UP) beat Tanay Punjabi (MH) 11-7 15-13 10-12 11-7. Girls U-17 (quarter-finals): 1-Amira Singh (DL) beat Anjali Semwal (MH) retired; Tanishka Jain (MH) beat 3/ 4-Trina Iris (TN ) 11-5, 11-7, 9-11, 11-6; 3/ 4-Aishwarya Khubchandani (MH) beat Abhisheka Shannon (TN) 11-8, 11-5, 11-5; 2-Avani Nagar (MH) beat Prashasti Mattas (GA) 11-6, 11-5, 9-11, 11-5.

Boys U-19 (quarter-finals): 1-Tushar Shahani (MH) beat Vaibhav Chauhan (SE) 11-6, 11-4, 11-4; Yash Fadte (GA) beat 3/ 4-Rutvik Rau 11-6, 11-1, 11-4; 3/ 4-Rahul Baitha (MH) beat Sankalp Anand (DL) 12-14, 11-6, 11-6, 11-4; 2-Veer Chotrani (MH) beat Shloke Sahay (MH) 11-7, 11-5, 11-5.

Girls U-19 (quarter-finals): 1-Navmi Sharma (MH) beat Naira Kothari (DL) 11-5, 11-2, 11-3; 3/ 4-Bhavna Goyal (MH) beat Mira Kamat (MH) 11-6, 11-4, 11-0; Tanaya M Parakh (WB) beat Sukrita Panigrahi (GA) 11-6, 11-5, 11-1; 2- Sanya Vats (DL) beat Sparshi Mattas (GA) 13-11, 11-5, 11-5.

Men (quarter-finals): 1-Mahesh Mangaonkar (MH) Yash Fadte (GA) 11-4, 9-11, 11-3, 11-8; 3/4-Ranjit Singh (UP) beat Vikas Mehra (TN) 12-10, 12-10, 4-11, 8-11, 11-8; 3/4-Abhishek Pradhan (MH) beat Abhishek Agarwal (MH) 11-5, 11-6, 7-11, 11-7; 2-Vikram Malhotra (MH) beat Jamal Sakib (UP) 11-3, 11-3, 12-10