Roblox Saitamania codes (June 2022): Free boosts and spins 

Roblox Saitamania is inspired by many famous anime/manga series but mainly One Punch Man. The Roblox game was recently updated and along with new features, the developers (CL Game Studio) have dropped some new codes for players to enjoy the game even more.

The Roblox game managed to gain millions of followers within months of its release. The Gacha game is a single-player game where players have to play for themselves and win the game by defeating their enemies.

This article will list all the new, active, working, expired, and valid freebies available in Roblox Saitamania (June 2022).

Roblox: Saitamania codes to redeem free rewards

New Active Codes

Roblox Saitamania codes are similar to other Roblox codes, meaning they are case-sensitive and need to be typed in the exact same manner as mentioned in the list given below. To reduce errors while typing the code, players can simply copy and paste the code.

These codes are not everlasting, so players should use them as soon as possible to get the rewards.

Here are the active, working, and valid codes for Roblox Saitamania (June 2022):

UPD11_COMING β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins UPD11 β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins 90K_LIKES β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins 700KMEMBERS β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins 1TVKq β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins T4vk5 β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins md3OI β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins 7U2U3 β€”Redeem code for Boosts and Spins (New)

β€”Redeem code for Boosts and Spins UPDATE_10 β€”Redeem code for All Boosts and 500 Spins

β€”Redeem code for All Boosts and 500 Spins UPDATE_10.5 – Redeem code for Boosts & Spins (NEW)

– Redeem code for Boosts & Spins (NEW) 72dn1 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins _e2co – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins gN3MU – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins uu2_B – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins iJd2Q – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 1vV25 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins cw2rZ – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins mQ2IX – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins gZ1tH – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins yUp5c – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins cq2y7 – Redeem code for an XP Boost & Spins

– Redeem code for an XP Boost & Spins W91X8 – Redeem code for an Agility & XP Boost

– Redeem code for an Agility & XP Boost u5Bkh – Redeem code for an Agility & Strength Boost

– Redeem code for an Agility & Strength Boost UPDATE_9.5 – Redeem code for All Boosts & Spins

– Redeem code for All Boosts & Spins fG1R9 – Redeem code for an Agility Boost & More

– Redeem code for an Agility Boost & More 7R2aC – Redeem code for a Strength Boost, XP Boost, & Spins

– Redeem code for a Strength Boost, XP Boost, & Spins kpc5T – Redeem code for an Agility and Coin Boost

– Redeem code for an Agility and Coin Boost wWI2K – Redeem code for an Agility Boost, Spins, & More

– Redeem code for an Agility Boost, Spins, & More Z1a2y – Redeem code for a Strength Boost & More

– Redeem code for a Strength Boost & More a2lhi – Redeem code for a Coin Boost & More

– Redeem code for a Coin Boost & More UPDATE_9 – Redeem code for Spins & Boosts

– Redeem code for Spins & Boosts v3gCj – Redeem code for an Agility Boost & More

– Redeem code for an Agility Boost & More z3gCj – Redeem code for an Agility Boost & More

– Redeem code for an Agility Boost & More zE4ex – Redeem code for an Agility Boost

– Redeem code for an Agility Boost M3gCj – Redeem code for an Agility & XP Boost

– Redeem code for an Agility & XP Boost 600k_members – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins pQp4X – Redeem code for XP Boost

– Redeem code for XP Boost RMP4x – Redeem code for an Agility & XP Boost

– Redeem code for an Agility & XP Boost UPDATE_8.9 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 20_MILLION – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins E610k – Redeem code for a Code Boost & More

– Redeem code for a Code Boost & More V2824 – Redeem code for 6 Spins

– Redeem code for 6 Spins i02pL – Redeem code for a Strength & XP Boost

– Redeem code for a Strength & XP Boost Tu2Jc – Redeem code for an Agility Boost & More

– Redeem code for an Agility Boost & More w2GeN – Redeem code for an Agility Boost & More

– Redeem code for an Agility Boost & More X1wnw – Redeem code for an Agility Boost & More

– Redeem code for an Agility Boost & More f1qjq – Redeem code for an Agility Boost

– Redeem code for an Agility Boost jl1wg – Redeem code for an Experience Boost

– Redeem code for an Experience Boost lF28l – Redeem code for an Experience Boost

– Redeem code for an Experience Boost wA_47 – Redeem code for an Experience Boost

– Redeem code for an Experience Boost ylo2Z – Redeem code for an Agility Boost

– Redeem code for an Agility Boost 6G22C – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins GKB4V – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins olu1t – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins iVx2t – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins TWy5H – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins UPDATE_8.75 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 9o13K – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 70K_LIKES – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 33v6y – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins iea1m – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins UPDATE_8.5 – Redeem code for 1,000 Spins & Boosts

– Redeem code for 1,000 Spins & Boosts X5fi – Redeem code for Boosts

– Redeem code for Boosts 500k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins mvfV – Redeem code for Coins Boost

– Redeem code for Coins Boost pnu8 – Redeem code for an Agility Boost

– Redeem code for an Agility Boost 126m – Redeem code for an Agility Boost

– Redeem code for an Agility Boost pbox – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 60K_LIKESS – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 460k_members – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins hVfa – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 4ycf – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins jxFN – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins naw7 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins DBye – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins SUB_TO_PAIDA – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins BU5Y – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 1vV5 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins iJdQ – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins mdOl – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins Tvk5 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 7dn1 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins TVKq – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins wGeN – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins Xwnw – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 25k_likes – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins fqjq – Redeem code for an Agility Boost & Spins

– Redeem code for an Agility Boost & Spins jlwg – Redeem code for an XP Boost & Spins

– Redeem code for an XP Boost & Spins wA_7 – Redeem code for an XP Boost & Spins

– Redeem code for an XP Boost & Spins yloZ – Redeem code for an Agility Boost & Spins

– Redeem code for an Agility Boost & Spins 6G2C – Redeem code for an XP Boost & Spins

Expired codes

Roblox Saitamania codes are not meant to last forever and can expire at any time, which is why users are always recommended to use these codes at the earliest. However, users can always take a look at the invalid codes to not waste their time typing out the expired codes.

Users should also remember that entering invalid codes in Roblox Saitamania will not delete or harm any progress in the game or even the saved file, it will simply not work.

Here are all the expired codes for Roblox Saitamania, which are no longer available in the game at the moment:

UPDATE_8 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins CODE_EVENT_7 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins CODE_EVENT_8 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins CODE_EVENT_5 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins CODE_EVENT_6 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 400K_MEMBERS – Redeem code for 1,000 Spins

– Redeem code for 1,000 Spins 55K_LIKESS – Redeem code for 125 Spins & All Boosts for 24 Hours

– Redeem code for 125 Spins & All Boosts for 24 Hours 3000SubsTwitter – Redeem code for All Boosts

– Redeem code for All Boosts CODE_EVENT_1 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins CODE_EVENT_2 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins CODE_EVENT_3 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins CODE_EVENT_4 – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 360k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 50K_LIKESS – Redeem code for All Boosts for 24 Hours

– Redeem code for All Boosts for 24 Hours 320k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 10M_VISITS – Redeem code for 100 Spins & All Boosts for 2 Hours

– Redeem code for 100 Spins & All Boosts for 2 Hours 45K_LIKESS – Redeem code for All Boosts for 24 Hours

– Redeem code for All Boosts for 24 Hours 280k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 40K_LIKESS_UPDATE_7.5 – Redeem code for 200 Spins & All Boosts

– Redeem code for 200 Spins & All Boosts 250k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 220k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 35K_LIKESS – Redeem code for All Boosts for 24 Hours

– Redeem code for All Boosts for 24 Hours 700SubsTwitter – Redeem code for All Boosts for 60 Minutes

– Redeem code for All Boosts for 60 Minutes 190k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins UPDATE_7 – Redeem code for 12 Hours of boosts and 250 Spins

– Redeem code for 12 Hours of boosts and 250 Spins 165k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 50K_FAVS – Redeem code for 250 Spins, & All Boosts for 12 Minutes

– Redeem code for 250 Spins, & All Boosts for 12 Minutes 140k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 400SubsTwitter – Redeem code for All Boosts for 60 Minutes

– Redeem code for All Boosts for 60 Minutes 240SubsTwitter – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 30K_likes – Redeem code for All Boosts for 24 Hours

– Redeem code for All Boosts for 24 Hours 125k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 110k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 100k_members – Redeem code for Boosts & Spins

– Redeem code for Boosts & Spins 90k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins 80k_members – Redeem code for 500 Spins

– Redeem code for 500 Spins UPDATE_6.0 – Redeem code for 100 Spins

Try out the above active codes and become the best player in this Roblox game by using spins and boosts to defeat enemies.

LIVE POLL Q. 0 votes so far