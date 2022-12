Roblox Demon Slayer RPG 2 codes (December 2022): Free Resets and Boosts

The gameplay of Roblox Demon Slayer RPG 2 is inspired by the renowned anime series Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. In the world of Roblox Demon Slayer RPG 2, players can either play as monster-fighting "Demon Slayers" or serve darkness by hunting innocents as "Demons."

Interested players can also use the series' forbidden elemental abilities known as Breathing Styles. The following Breathing Styles are currently available in Roblox Demon Slayer RPG 2:

Water Breathing

Mist Breathing

Wind Breathing

Thunder Breathing

Flame Breathing

Beast Breathing

Insect Breathing

Serpent Breathing

Flower Breathing

Love Breathing

Stone Breathing

Moon Breathing

Sound Breathing

Sun Breathing

Gamers can become elite fighters just like Tanjiro Kamado, the anime/manga franchise's protagonist in Roblox Demon Slayer RPG 2. Fans can achieve this colossal feat by using the codes listed in this article. These codes offer free Boosts and Resets to help new players level up faster.

There are currently only five valid codes in Roblox Demon Slayer RPG 2

This Roblox game's active codes are:

!SmallUpdateRaceReset —Redeem code for Race Reset (New)

—Redeem code for Race Reset !SmallUpdateDemonArtReset —Redeem code for Demon Art Reset (New)

—Redeem code for Demon Art Reset !SmallUpdateBreathingReset —Redeem code for Breathing Reset (New)

—Redeem code for Breathing Reset !SmallUpdateNichirinColorReset —Redeem code for Nichirin Color Reset (New)

—Redeem code for Nichirin Color Reset !SmallUpdateEXPBoost—Redeem code for EXP Boost 1HR (New)

The active codes in Roblox Demon Slayer RPG 2 will expire soon, which is why players should redeem them as soon as possible.

Resets will reset the user's Art and Breathing Styles to default, so the reset codes must be redeemed only when necessary.

Inactive codes

Unfortunately, there's a large number of expired codes in Roblox Demon Slayer RPG 2. Nevertheless, fresh codes are provided to the community on a regular basis.

!Halloween2022RaceReset —Redeem code for Race Reset

—Redeem code for Race Reset !Halloween2022DemonArtReset —Redeem code for Demon Art Reset

—Redeem code for Demon Art Reset !Halloween2022BreathingReset —Redeem code for Breathing Reset

—Redeem code for Breathing Reset !Halloween2022NichirinColorReset —Redeem code for Nichirin Color Reset

—Redeem code for Nichirin Color Reset !Halloween2022EXPBoost —Redeem code for EXP Boost 1HR

—Redeem code for EXP Boost 1HR !StoneSoonRaceReset —Redeem code for Race Reset

—Redeem code for Race Reset !StoneSoonDemonArtReset —Redeem code for Demon Art Reset

—Redeem code for Demon Art Reset !StoneSoonBreathingReset —Redeem code for Breathing Reset

—Redeem code for Breathing Reset !StoneSoonNichirinColorReset —Redeem code for Nichirin Color Reset

—Redeem code for Nichirin Color Reset !StoneSoonEXPBoost —Redeem code for EXP Boost 1HR

—Redeem code for EXP Boost 1HR !September2022RaceReset —Redeem code for Race Reset

—Redeem code for Race Reset !September2022DemonArtReset —Redeem code for Demon Art Reset

—Redeem code for Demon Art Reset !September2022BreathingReset —Redeem code for Breathing Reset

—Redeem code for Breathing Reset !September2022NichirinColorReset —Redeem code for Nichirin Color Reset

—Redeem code for Nichirin Color Reset !September2022EXPBoost —Redeem code for EXP Boost 1HR

—Redeem code for EXP Boost 1HR !AugustRaceReset —Redeem code for Race Reset

—Redeem code for Race Reset !AugustDemonArtReset —Redeem code for Demon Art Reset

—Redeem code for Demon Art Reset !AugustBreathingReset —Redeem code for Breathing Reset

—Redeem code for Breathing Reset !AugustNichirinColorReset —Redeem code for Nichirin Color Reset

—Redeem code for Nichirin Color Reset !AugustEXPBoost —Redeem code for EXP Boost 1HR

—Redeem code for EXP Boost 1HR !EpicEXPBoost —Redeem for a EXP Boost 1HR

—Redeem for a EXP Boost 1HR !EpicNichirinColorReset —Redeem for a Nichirin Color Reset

—Redeem for a Nichirin Color Reset !EpicBreathingReset —Redeem for a Breathing Reset

—Redeem for a Breathing Reset !EpicDemonArtReset —Redeem for a Demon Art Reset

—Redeem for a Demon Art Reset !EpicRaceReset —Redeem for a Race Reset

—Redeem for a Race Reset !52kYTRaceReset —Redeem for a Race Reset

—Redeem for a Race Reset !52kYTDemonArtReset —Redeem for a Demon Art Reset

—Redeem for a Demon Art Reset !52kYTBreathingReset —Redeem for a Breathing Reset

—Redeem for a Breathing Reset !52kYTNichirinColorReset —Redeem for a Nichirin Color Reset

—Redeem for a Nichirin Color Reset !52kYTEXPBoost —Redeem for a EXP Boost 1HR

—Redeem for a EXP Boost 1HR !SpideyFreeBreathingReset —Redeem for a Breathing Reset

—Redeem for a Breathing Reset !SpideyFreeNichirinColorReset —Redeem for a Nichirin Color Reset

—Redeem for a Nichirin Color Reset !SpideyFreeEXPBoost —Redeem for an EXP Boost

—Redeem for an EXP Boost !SpideyFreeDemonArtReset —Redeem for a Demon Art Reset

—Redeem for a Demon Art Reset !SpideyFreeRaceReset —Redeem for a Race Reset

—Redeem for a Race Reset !April2022FreeRaceReset —Redeem for a Race Reset

—Redeem for a Race Reset !April2022FreeDemonArtReset —Redeem for a Demon Art Reset

—Redeem for a Demon Art Reset !April2022FreeBreathingReset —Redeem for a Breathing Reset

—Redeem for a Breathing Reset !April2022FreeNichirinColorReset —Redeem for a Nichirin Color Reset

—Redeem for a Nichirin Color Reset ! April2022FreeEXPBoost —Redeem for an EXP Boost

—Redeem for an EXP Boost !42kSubsRaceReset —Redeem for a Race Reset

—Redeem for a Race Reset !42kSubsDemonArtReset —Redeem for a Demon Art Reset

—Redeem for a Demon Art Reset !42kSubsBreathingReset —Redeem for a Breathing Reset

—Redeem for a Breathing Reset !42kSubsNichirinColorReset —Nichirin Color Reset

—Nichirin Color Reset !42kSubsEXPBoost —Redeem for an EXP boost

—Redeem for an EXP boost !300klikesRaceReset – Redeem for a Race Reset

– Redeem for a Race Reset !300klikesDemonArtReset – Redeem for a Demon Art Reset

– Redeem for a Demon Art Reset !300klikesBreathingReset – Redeem for a Breathing Reset

– Redeem for a Breathing Reset !300klikesNichirinColorReset – Redeem for a Nichirin Color Reset

– Redeem for a Nichirin Color Reset !300klikesEXPBoost – Redeem for an EXP boost

– Redeem for an EXP boost !100milvisitsRaceReset - Redeem for a Race reset

- Redeem for a Race reset !100milvisitsDemonArtReset - Redeem for a Demon Art reset

- Redeem for a Demon Art reset !100milvisitsBreathingReset - Redeem for a Breathing reset

- Redeem for a Breathing reset !100milvisitsNichirinColorReset - Redeem for a Nichirin Color reset

- Redeem for a Nichirin Color reset !100milvisitsEXPBoost - Redeem for an EXP boost

- Redeem for an EXP boost !32kSubsBreathingReset - Redeem for a Breathing reset

- Redeem for a Breathing reset !32kSubsDemonArtReset - Redeem for a Demon Art reset

- Redeem for a Demon Art reset !32kSubsEXPBoost - Redeem for an EXP boost

- Redeem for an EXP boost !32kSubsNichironColorReset - Redeem for a Nichiron Color reset

- Redeem for a Nichiron Color reset !32kSubsRaceReset - Redeem for a Race reset

- Redeem for a Race reset !25kSubsBreathingReset - Redeem for a Breathing reset

- Redeem for a Breathing reset !25kSubsDemonArtReset - Redeem for a Demon Art reset

- Redeem for a Demon Art reset !25kSubsEXPBoost - Redeem for an EXP boost

- Redeem for an EXP boost !25kSubsNichironColorReset - Redeem for a Nichiron Color reset

- Redeem for a Nichiron Color reset !25kSubsRaceReset - Redeem for a Race reset

- Redeem for a Race reset !OneYearAnniversaryDemonArtReset - Redeem for Demon Art Reset

- Redeem for Demon Art Reset !OneYearAnniversaryBreathingReset - Redeem for Breathing Reset

- Redeem for Breathing Reset !OneYearAnniversaryRaceReset - Redeem for Race Reset

- Redeem for Race Reset !OneYearAnniversaryEXPBoost - Redeem for EXP Boost

- Redeem for EXP Boost !OneYearAnniversaryRaceReset - Redeem for Race Reset

How to redeem codes in Roblox Demon Slayer RPG 2

Follow the simple steps listed below to redeem the Roblox codes:

Launch the Roblox title and enter the game's server

Open the general chat box

Now copy the required code from our list above and paste it in the empty text box

Press the "Enter" button to redeem the code

Although a warning message indicating '[code] is not a valid command!' may appear on the bottom-right side of the screen, the code will be successfully redeemed. Players will be able to find the claimed rewards in their in-game inventories.

