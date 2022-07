Super Power Fighting Simulator codes in Roblox: Free Tokens, Gems, and more (July 2022)

Roblox Super Power Fighting Simulator allows players to obtain Tokens, Jewels, Boosts, and many other items. While there is no specific schedule for when codes will be released, when they are out, there will be several codes available for Roblox players to get an advantage over others.

Roblox Super Power Fighting Simulator is one of the most popular bodybuilding games and boasts a significantly large fan base. In addition to training, Roblox Super Power Fighting Simulator offers the option to develop talent and visit several islands.

Roblox: Super Power Fighting Simulator codes to get more training done and grow

Active codes in Roblox Super Power Fighting Simulator

Although there is no expiration date on these codes, it is recommended to use them as soon as possible.

150MParty โ€“ Redeem this code in the game to get 3-hour 2x Luck Boost

200KLIKES โ€“ Redeem this code in the game to get 20,000 Tokens

2MGROUP โ€“ Redeem this code in the game to get 50k Tokens

500kfavorites โ€“ Redeem this code in the game to get 500k Gems

festiveboost โ€“ Redeem this code in the game to get 15 minute 2x Winter Token Boost

frostlord โ€“ Redeem this code in the game to get 10k Tokens

happynewyear โ€“ Redeem this code in the game to get 60 2x Winter Token Boost

jakdnoob โ€“ Redeem this code in the game to get 3k Tokens

jjd7 โ€“ Redeem this code in the game to get 3k Tokens

pieover โ€“ Redeem this code in the game to get 3k Tokens

REKTWAY โ€“ Redeem this code in the game to get 3,000 Tokens

ultrapower โ€“ Redeem this code in the game to get a 2-hour 2x Power Boost

winterupdate โ€“ Redeem this code in the game to get 7.5k Tokens

xbutterflies โ€“ Redeem this code in the game to get 6,000 Tokens

The steps to redeem these codes have been mentioned below in the article.

Expired codes in Roblox Super Power Fighting Simulator

Unfortunately, the codes listed below do not work in the game anymore.

1.5K โ€“ Redeem for 1,500 Tokens

100KFAVORITES โ€“ Redeem code for 2,500 Tokens

100KLIKES โ€“ Redeem for 10,000 Tokens

100Kmembers โ€“ Redeem for 5,000 Tokens

10KLIKES โ€“ Redeem for 5,000 Tokens

10Kplayers โ€“ Redeem for 5,000 Tokens

10M โ€“ Redeem for 3,500 Tokens

1250Tokens โ€“ Redeem for 1,250 Tokens

150KLIKES โ€“ Get 15,000 Tokens

15MVISITS โ€“ Redeem code for 3,500 Tokens

1KLikes โ€“ Redeem for 1,350 Tokens

1M โ€“ Redeem for 3,500 Tokens

1MMembers โ€“ Get 10,000 Tokens

20MVISITS โ€“ Redeem code for 3,500 Tokens

250Players โ€“ Redeem for 999 Tokens

300KMEMBERS โ€“ Redeem for 5,000 Tokens

30KSupreme โ€“ Redeem for 300,000 Gems

350KFavorites โ€“ Redeem for 3,500 Tokens

35KLIKES โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

400KMEMBERS โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

40KLIKES โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

500likes โ€“ Redeem for 1,000 Tokens

50KLIKES โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

5KPLAYERS โ€“ Redeem for 2,500 Tokens

600KMEMBERS โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

750LikeTokens โ€“ Redeem for 1,250 Tokens

85M โ€“ Redeem for 8,585 Tokens

ALIEN โ€“ Redeem code for 500 Gems

Anubis โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

artifacts โ€“ Redeem this code to get 50,000 Gems

Azend โ€“ Redeem for 1,000 Tokens

Dragon โ€“ Get 5,000 Tokens

Dragon โ€“ Redeem this code to get 5,000 tokens

Forgotten โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

GamingDan โ€“ Redeem for 1,500 Tokens

gemupdate โ€“ Get 50,000 Gems

goals โ€“ Get 5,000 Tokens

HolidayPass โ€“ Redeem for 10,000 Tokens

ItzVexo โ€“ Redeem code for 1,500 Tokens

JakDNoob โ€“ Get 5,000 Tokens

Jojocraft โ€“ Redeem for 1,500 Tokens

Joseph47 โ€“ Redeem code for 500 Tokens

JustHamNoTurkey โ€“ Get 3,000 Tokens

LASERVISION โ€“ Redeem for 5,000 Tokens

LightDark โ€“ Get 5,000 Tokens

mehdiable โ€“ Get 2,500 Tokens

Metaverse โ€“ Get 2x Luck

POSEIDON โ€“ Redeem code for 250 Gems

PRESENT1 โ€“ Get +5 x2 Golden Gift Rewards

PRESENT2 โ€“ Get +15 Minute x2 Santa Rewards

PRESENT3 โ€“ Get +15 Minute Free Festive Chests

QUESTS โ€“ Redeem for 3,000 Tokens

Rainway โ€“ Get 3,000 Tokens

Rektway100K โ€“ Get 5,000 Tokens

Release โ€“ Redeem for 1,000 Tokens

sciborg โ€“ Redeem code for 500 Gems

ServerSpecial โ€“ Redeem for 1,500 Tokens

ShutdownTokens โ€“ Redeem for 2,500 Tokens

SKY โ€“ Redeem code for 5,000 Tokens

Space โ€“ Get 5,000 Tokens

Space โ€“ Redeem this code to get 5,000 Tokens

VEXR โ€“ Redeem for 1,000 Tokens

VIPTOKENS โ€“ Get 5,000 Tokens

void โ€“ Redeem code for free Gems

WINTERBOOST โ€“ Get +3600 x2 Winter Token Boost

WINTERTOKENS โ€“ Get 15,000 Tokens

XMASLUCK โ€“ Get 180 Minutes x2 Luck Boost

ZMLZGaming โ€“ Redeem code for 1,500 Tokens

Steps to redeem codes in Roblox Super Power Fighting Simulator

Follow these easy steps to redeem codes in the game:

Start up the Roblox game.

Click on the Twitter or Heart symbol in the top-left corner of the screen.

Players will then see a pop-up window.

Copy and paste active codes on the pop-up that are now active.

Press enter to receive the game's rewards.

Players can type in the code manually, but it is best to copy and paste them to avoid making any typos.

