Solo Leveling Arise voice actors: All character VAs for English, Japanese, and Korean

Solo Leveling Arise has officially kicked off with a roster of over 20 characters, with more to come in the future. While many players are enjoying Sung Jinwoo’s journey, some seek information regarding the voice actors who have worked on this game's existing roster of characters. On that note, the developer Netmarbles has collaborated with some of the eminent artists in the VA industry to enliven the hunters.

This article outlines all the Solo Leveling Arise voice actors for English, Japanese, and Korean dubs.

Note: We have knowledge about some of their VAs. Hence, this list will be updated periodically as soon as new information comes to light or when there are other developments in the cast list.

List of all Solo Leveling Arise voice actors

Below are the voice actors for every Solo Leveling Arise character, excluding the NPCs.

Anna Ruiz

Anna Ruiz (Image via Netmarble)

English VA:

Maihan

Previous work:

Grey: Arknights

Japanese VA:

Mariko Higashiuchi

Previous work:

Kurosawa: The Disastrous Life of Saiki K

Immature Thymocyte 1: Cells at Work

Kaito: Glepnir

Korean voice actor: TBA

Baek Yoonho

Baek Yoonho (Image via Netmarble)

English VA:

Christopher Sabat

Previous work:

Armstrong: Pluto

Yami Sukihiro: Black Clover

Snake: Vinland Saga

Japanese VA:

Hiroki Touchi

Previous work:

Bart Rowan: Ragna Crimson

Heite: Frieren

Kihei Hanawa: Like a Dragon: Infinite Wealth

Korean voice actor: TBA

Cha Hae-In

Cha Hae-In (Image via Netmarble)

English VA:

Michelle Rojas

Previous work:

Shion: That Time I Got Reincarnated as a Slim

Maya Sato: Classroom of the Elite

Iori Miyamura: Horimiya

Japanese VA:

Reina Ueda

Previous work:

Miyo Saimori: My Happy Marriage

Kanao Tsuyuri: Demon Slayer

Sparkle: Honkai Star Rail

Korean voice actor: Yu Yeong

Choi Jong-In

Choi Jong-In (Image via Netmarble)

English VA:

Ian Sinclair

Previous work:

Baron Sierra: Ragna Crimson

Magna Swing: Black Clover

Einar: Vinland Saga

Japanese VA:

Daisuke Hirakawa

Previous work:

Sampo: Honkai Star Rail

Sein's Brother: Frieren

Migal: Tales of Arise

Korean voice actor: Jeong Jae-heon

Emma Laurent

Emma Laurent (Image via Netmarble)

English VA:

Jennifer Losi

Previous work:

Beatrix: Granblue from Fantasy Versus Rising

Naomi Randall: Scarlet Nexus

Ganyu: Genshin Impact

Japanese VA:

Fairouz Ai

Previous work:

Kikoru Shinomiya: Kaiju No. 8.

Sumireko Ogawa: Mysterious Disappearances

Belorta: Goddess of Victory Nikke

Korean voice actor: TBA

Han Song-Yi

Han Song-Yi (Image via Netmarble)

English VA:

Emi Lo

Previous work:

Ruan Mei: Honkai Star Rail

Lucy: Cyberpunk Edgerunner

Saki Fuwa: Tower of Fantasy

Japanese VA:

Miyu Tomita

Previous work:

Violet: That Time I Got Reincarnated as a Slime

Funifura: Konosuba

Kizuna Kazayama: The Rising of the Shield Hero

Korean voice actor: Park Si-yoon

Hwang Dongsoo

Hwang Dongsoo (Image via Netmarble)

English VA:

Matthew David Rudd

Previous work:

Panda: Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Grumwert: Ragna Crimson

Shoei Barou: Blue Lock

Japanese VA:

Junichi Suwabe

Previous work:

Ryomen Sukuna: Jujutsu Kaisen

Lars Alexandersson: Tekken 8

Tseng: Final Fantasy VII Rebirth

Korean voice actor: Choi Hyun-soo

Hwang Dongsuk

Hwang Dongsuk (Image via Netmarble)

English VA:

Jarrod Greene

Previous work:

Arai: Chainsaw Man

Kohei Katsuragi: Classroom of the Elite

Hitoshi Shinso: My Hero Academia

Japanese VA:

Yasuhiro Mamiya

Previous work:

Craig Marduk: Street Fighter X Tekken

Toranosuke Shimada: Rise of the Ronin

Magma: Dr. Stone

Korean voice actor: Kwon Chang-wook

Jo Kyuhwan

Jo Kyuhwan (Image via Netmarble)

English VA:

Seth Fuentes

Previous work:

Muniel: Sand Land

Lihaku: The Apothecary Diaries

Shintoki Ichishima: A Sign of Affection

Japanese VA:

Kakeru Hatano

Previous work:

Subordinate: Shangri-La Frontier

Korean voice actor: Jeong Eui-taek

Kang Taeshik

Kang Taeshik (Image via Netmarble)

English VA:

Alan Lee

Previous work:

Ollie Chen: The Ghost and Molly McGee

Shang Tsung: Mortal Kombat 1.

Sakazaki: Vampire in the Garden

Japanese VA:

Koki Uchiyama

Previous work:

Tomura Shigaraki: My Hero Academia

Rin Itoshi: Blue Lock

Kei Tsukishima: Haikyuu

Korean voice actor: Jang Seo-hwa

Kim Chul

Kim Chul (Image via Nermarble)

English VA:

Patrick Seitz

Previous work:

President Tanaka: Persona 3 Reload

Ladiva: Granblue Fantasy Versus Rising

Doppo Kunikida: Bungo Stray Dogs

Japanese VA:

Chikahiro Kobayashi

Previous work:

Philosopher from SaGa: Emerald Beyond

Ranga from That Time I Got Reincarnated as a Slime.

Yoshinobu Tokugawa from Rise of the Ronin.

Korean voice actor: Ahn Hyo-min

Kim Sangshik

Kim Sangshik (Image via Netmarble)

English VA:

John Swasey

Previous work:

Elliot Baldwin Woodman: Date a Live

Lieutenant General Pereiro: Ragna Crimson

Leif Erikson: Vinland Saga

Japanese VA:

Manta Yamamoto

Previous work:

Morgan: Berserk

Tadokoro: Full Moon o Sagashite

Korean voice actor: Jeong Eui-han

Lee Bora

Lee Bora (Image via Netmarble)

English VA:

Xanthe Huynh

Previous work:

Fumi Sugi: Rise of the Ronin

Haruka Sawamura: Like a Dragon: Infinite Wealth

Inagomaro: Onmyoji

Japanese VA:

Riria Ito

Previous work:

TBA

Korean voice actor: Kim Ga-ryeong

Lee Joohee

Lee Joohee (Image via HoYoverse)

English VA:

Dani Chambers

Previous work:

Young Mio Ashioki: A Sign of Affection

Becky Blackbell: Spy x Family

Linie: Frieren

Japanese VA:

Rina Honizumi

Previous work:

Selvie: Unicorn Overlord

Poritan: KonoSuba

Gigako: Kaguya-sama

Korean voice actor: Song Ha-Rim

Lim Tae-Gyu

Lim Tae-Gyu (Image via Netmarble)

English VA:

Johnny Yong Bosch

Previous work:

Giyu Tomioka: Demon Slayer

Masumi Arakawa: Like a Dragon: Infinite Wealth

Kung Jin: Mortal Kombat 1

Japanese VA:

Kosuke Toriumi

Previous work:

Junpei Iori: Persona 3 Reload

Masato Arakawa: Like a Dragon: Infinite Wealth

Korean voice actor: TBA

Min Byung-Gu

Min Byung-Gu (Image via Netmarble)

English VA:

Lee George

Previous work:

Itejiro Toteki: My Hero Academia

Gin Gagamaru: Blue Lock

Sasori: Fire Force

Japanese VA:

Junya Enoki

Previous work:

Yuji Itadori: Jujutsu Kaisen

Tomoi: Granblue Fantasy Versus Rising

Barron: Spy Classroom

Korean voice actor: Kang Seong-woo

Nam Chae-Young

Nam Chae-Young (Image via Netmarble)

English VA:

Courtney Lin

Previous work:

Lena: Sugar

Huohuo: Honkai Star Rail

Japanese VA:

Kana Ichinose

Previous work:

Fern: Frieren

Yuzuriha Ogawa: Dr. Stone

Young Haruka: Overtake

Korean voice actor: TBA

Park Beom-Shik

Park Beom-Shik (Image via Netmarble)

English VA:

June Yoon

Previous work:

Muller: That Time I Got Reincarnated as a Slime

Father Peter: Sweet Home

Zuo Ci: Wo Long Fallen Dynasty

Japanese VA:

Daichi Hayashi

Previous work:

Dragon Hunter: Ragna Crimson

Max: Deca-Dence

Korean voice actor: Park Jun-hyung

Park Heejin

Park Heejin (Image via Netmarble)

English VA:

Trina Nishimura

Previous work:

Lihua: The Apothecary Diaries

Sally: Black Clover

Mikasa Ackerman: Attack on Titan

Japanese VA:

Ruriko Aoki

Previous work:

Ouka Makuzawa: Goddess Cafe Terrace

Marron: Fire Emblem Engage

Korean voice actor: Shin Na-ri

Seo Jiwoo

Seo Jiwoo (Image via Netmarble)

English VA: Emily Sun

Previous work:

Japanese VA:

Previous work: Mayuko Kazama

Hakua Igarashi: Kaiju No. 8

Shinra C: Liar Liar

Joshi seito: Fruits Basket

Korean voice actor: TBA

Song Chiyul

Song Chiyul (Image via Netmarble)

English VA: Sean Hennigan

Previous work:

Gabel: Frieren

Ben Beckman: One Piece

Yoshimura: Tokyo Ghoul: re

Japanese VA: Eiji Hanawa

Previous work:

Male Protagonist: Rise of the Ronin

Shusui Sakata: Revenger

Rajan Zahi: Mobile Suit Gundam

Korean voice actor: Hong Jin-wook

Sung Jinwoo

Sung Jinwoo (Image via Netmarble)

English VA: Aleks Le

Previous work:

Zenitsu Agatsuma: Demon Slayer

Kazuya Kinoshita: Rent-a-Girlfriend

Luke: Street Fighter 6

Japanese VA: Taito Ban

Previous work:

Madwheel: Kamen Rider Gotchard

Soyuz: Dr. Stone

Korean voice actor: TBA

Woo Jinchul

Woo Jinchul (Image via Netmarble)

English VA:

Sungwon Cho

Previous work:

Vaseraga: Granblue Fantasy Relink

Great Sage: Unicorn Overlord

Japanese VA:

Makoto Furukawa

Previous work:

Goto: Demon Slayer

Max Land: Mashle

Yohan: Eternights

Korean voice actor: Shin Beom-sik

Yoo Jinho

Yoo Jinho (Image via Netmarble)

English VA:

Justin Briner

Previous work

Yamada Asaemon Fuchi: Hell’s Paradise

Luck Voltia: Black Clover.

Izuku Midoriya: My Hero Academia

Japanese VA

Genta Nakamaru

Previous work

SP: Kaiju No. 8

Mercenary: Ninja Kamui

Cosgies G: Zom 100

Korean voice actor: Shim Kyu-hyuk

