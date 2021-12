San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons injury report and starting lineup - NFL Week 15

Here's the injury report and the starting lineup for the 49ers and Falcons:

San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons injury report

San Francisco 49ers injury report

Player Position Injury Game Status Dre Greenlaw LB Groin Out Maurice Hurst DL Calf Out Elijah Mitchell RB Concussion/Knee Out Azeez Al-Shaair LB Elbow Doubtful D.J. Jones DL Knee Questionable Jarquiski Tartt S Glute Questionable Ambry Thomas CB Concussion Questionable

Atlanta Falcons injury report

Player Position Injury Game Status Erik Harris S Chest Out Dante Fowler Jr. OLB Calf Questionable

San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons starting lineup

San Francisco 49ers

QB - Jimmy Garoppolo | RB - Jeff Wilson Jr. | FB - Kyle Juszczyk | WR - Deebo Samuel, Brandon Aiyuk | TE - George Kittle | OL - Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, Daniel Brunskill, Tom Compton

DL - Arik Armstead, Kentavius Street, D.J. Jones, Nick Bosa | LB - Demetrius Flannigan-Fowles, Fred Warner, Marcell Harris | CB - Josh Norman, K'Waun Williams | S - Jaquiski Tartt, Jimmie Ward | K - Robbie Gould | P - Mitch Wishnowsky

Atlanta Falcons

QB - Matt Ryan | RB - Cordarrelle Patterson | WR - Russell Gage, Tajee Sharp, Olamide Zaccheaus | TE - Kyle Pitts | OL - Jake Matthews, Jalen Mayfield, Matt Hennessy, Chris Lindstrom, Kaleb McGary

DL - Jonathan Bullard, Tyeler Davison, Grady Jarrett | LB - Dante Fowler Jr., Deion Jones, Foyesade Oluokun, Adetokunbo Ogundeji | CB - Fabian Moreau, A.J. Terrell | S - Duron Harmon, Erik Harris | K - Younghoe Koo | P - Dustin Colquitt

Edited by Jay Lokegaonkar