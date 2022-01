Cincinnati Bengals vs. Kansas City Chiefs injury report and starting lineup - NFL Week 17

Here's the injury report and starting lineup for the Cincinnati Bengals and Kansas City Chiefs:

Cincinnati Bengals vs. Kansas City Chiefs injury report

Cincinnati Bengals injury report

Player Position Injury Game Status Cam Simple EDGE Hamstring Out Jalen Davis CB Ankle Out

Kansas City Chiefs injury report

Player Position Injury Game Status Clyde Edwards-Helaire RB Shoulder Out Mike Remmers OL COVID-19 Out

Cincinnati Bengals vs. Kansas City Chiefs starting lineup

Cincinnati Bengals

QB - Joe Burrow | RB - Joe Mixon | WR - Tee Higgins, Tyler Boyd, Ja'Marr Chase | TE - C.J. Uzomah | OL - Jonah Williams, Quinton Spain, Trey Hopkins, Hakeem Adeniji, Isaiah Prince

DL - Sam Hubbard, D.J. Reader, Larry Ogunjobi, Trey Hendrickson | LB - Logan Wilson, Germaine Pratt, Marcus Bailey | CB - Eli Apple, Chidobe Awuzie | S - Vonn Bell, Jessie Bates III | K - Evan McPherson | P - Kevin Huber

Kansas City Chiefs

QB - Patrick Mahomes | RB - Darrel Williams | WR - Tyreek Hill, Byron Pringle, Mecole Hardman | TE - Travis Kelce | OL - Orlando Brown Jr., Joe Thuney, Creed Humphrey, Kyle Long, Lucas Niang

DL - Chris Jones, Jarran Reed, Derrick Nnadi, Frank Clark | LB - Nick Bolton, Anthony Hitchens, Willie Gay | CB - Chavarius Ward, L'Jarius Sneed | S - Tyrann Mathieu, Juan Thornhill | K - Harrison Butker | P - Tommy Townsend

