Arizona Cardinals vs. Indianapolis Colts injury report and starting lineup - NFL Week 16 Christmas Day Games

Arizona Cardinals vs. Indianapolis Colts injury report

Arizona Cardinals injury report

Player Position Injury Game Status Jordan Phillips DE Knee Out James Conner RB Heel Questionable Rondale Moore WR Ankle Questionable Max Garcia OL Knee Questionable

Indianapolis Colts injury report

Player Position Injury Game Status Andrew Sendejo S Concussion Out Ryan Kelly C Not Injury-Related/Personal Matter Out

Arizona Cardinals vs. Indianapolis Colts starting lineup

Arizona Cardinals

QB - Kyler Murray | RB - James Conner | WR - Rondale Moore, Christian Kirk, A.J. Green | TE - Zach Ertz | OL - D.J. Humphries, Justin Pugh, Max Garcia, Josh Jones, Kelvin Beachum

DL - Zach Allen, Corey Peters, Michael Dogbe | LB - Chandler Jones, Isaiah Simmons, Jordan Hicks, Markus Golden | CB - Byron Murphy, Marco Wilson | S - Jalen Thompson, Budda Baker | K - Matt Prater | P - Ryan Winslow

Indianapolis Colts

QB - Carson Wentz | RB - Jonathan Taylor | WR - Michael Pittman Jr., T.Y. Hilton, Zach Pascal | TE - Jack Doyle | OL - Eric Fisher, Chris Reed, Danny Pinter, Matt Pryor, Braden Smith

DL - Kwity Paye, DeForest Buckner, Grover Stewart, Al-Quadin Muhammad | LB - Darius Leonard, Bobby Okereke, Zaire Franklin | CB - Kenny Moore II, Xavier Rhodes | S - Khari Willis, George Odum | K - Michael Badgley | P - Rigoberto Sanchez

