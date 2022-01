Los Angeles Chargers vs. Denver Broncos injury report and starting lineup - NFL Week 17

Here's the injury report and starting lineup for the Los Angeles Chargers and Denver Broncos:

Los Angeles Chargers vs. Denver Broncos injury report

Los Angeles Chargers injury report

Player Position Injury Game Status Drue Tranquill LB Ankle Doubtful

Denver Broncos injury report

Player Position Injury Game Status Teddy Bridgewater QB Ribs Out Ronald Darby CB Shoulder Questionable Kareem Jackson S Back Questionable Kenny Young ILB Concussion Questionable Melvin Gordon RB Thumb/Hip Questionable Shelby Harris DE Ankle Questionable Dre'Mont Jones DE Foot Questionable Shamar Stephen DL Knee Questionable Javonte Williams RB Knee Questionable Courtland Sutton WR Illness Questionable

Los Angeles Chargers vs. Denver Broncos starting lineup

Los Angeles Chargers

QB - Justin Herbert | RB - Austin Ekeler | WR - Keenan Allen, Mike Williams, Jalen Guyton | TE - Stephen Anderson | OL - Rashawn Slater, Matt Feiler, Corey Linsley, Michael Schofield III, Storm Norton

DL - Jerry Tillery, Linval Joseph, Justin Jones | LB - Joey Bosa, Nick Niemann, Kyzir White, Uchenna Nwosu | CB - Michael Davis, Chris Harris Jr. | S - Nassir Adderley, Derwin James Jr. | K - Dustin Hopkins | P - Ty Long

Denver Broncos

QB - Drew Lock | RB - Melvin Gordon III | WR - Kendall Hilton, Courtland Sutton, Seth Williams | TE - Noah Fant | OL - Garrett Bolles, Dalton Risner, Lloyd Cushenberry III, Quinn Meinerz, Cameron Fleming

DL - Shelby Harris, Justin Hamilton, Dre'Mont Jones | LB - Malik Reed, Kenny Young, Micah Kiser, Aaron Patrick | CB - Ronald Darby, Patrick Surtain II | S - Kareem Jackson, Justin Simmons | K - Brandon McManus | P - Sam Martin

