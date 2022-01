Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals injury report and starting lineup - NFL Week 17

Here's the injury report and starting lineup for the Dallas Cowboys and Arizona Cardinals:

Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals injury report

Dallas Cowboys injury report

Player Position Injury Game Status Quinton Bohanna DT Illness Out

Arizona Cardinals injury report

Player Position Injury Game Status Jordan Phillips DL Knee Out Marco Wilson CB Shoulder Out Zach Allen DL Ankle Questionable Budda Baker S Ribs Questionable James Conner RB Heel Questionable Demetrius Harris TE Shoulder Questionable Rondale Moore WR Ankle Questionable

Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals starting lineup

Dallas Cowboys

B - Dak Prescott | RB - Ezekiel Elliott | WR - Michael Gallup, Amari Cooper, CeeDee Lamb | TE - Dalton Schultz | OL - Tyron Smith, Connor Williams, Tyler Biadasz, Zack Martin, La'el Collins

DL - DeMarcus Lawrence, Neville Gallimore, Carlos Watkins, Randy Gregory | LB - Micah Parsons, Leighton Vander Esch, Luke Gifford | CB - Anthony Brown, Trevon Diggs | S - Jayron Kearse, Damontae Kazee | K - Greg Zuerlein | P - Bryan Anger

Arizona Cardinals

QB - Kyler Murray | RB - James Conner | WR - Rondale Moore, Christian Kirk, A.J. Green | TE - Zach Ertz | OL - Joshua Miles, Justin Pugh, Rodney Hudson, Max Garcia, Kelvin Beachum

Also Read Article Continues below

DL - Zach Allen, Corey Peters, Michael Dogbe | LB - Chandler Jones, Isaiah Simmons, Jordan Hicks, Victor Dimukeje | CB - Byron Murphy, Kevin Peterson | S - Jalen Thompson, Budda Baker | K - Matt Prater | P - Andy Lee

Edited by Jay Lokegaonkar