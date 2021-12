Detroit Lions vs. Arizona Cardinals injury report and starting lineup - NFL Week 15

Check out the injury report and starting lineup for the Lions and Cardinals:

Detroit Lions vs. Arizona Cardinals injury report

Detroit Lions

Player Position Injury Game StatusJu Julian Okwara OLB Ankle Out D'Andre Swift RB Shoulder Out Alex Anzalone LB Ankle Questionable Michael Brockers DE Knee Questionable Will Holden T Not Injury Related Questionable Jonah Jackson G Back Questionable Jalen Reeves-Maybin LB Shoulder Questionable Josh Reynolds WR Thigh Questionable

Arizona Cardinals

Player Position Injury Game Status Robert Alford CB Pectoral Out DeAndre Hopkins WR Knee Out James Conner RB Ankle Questionable Leki Fotu DT Shoulder Questionable Zach Kerr NT Ribs Questionable Corey Peters DT Knee Questionable Jordan Phillips DE Thumb Questionable Justin Pugh OL Calf Questionable Zach Ertz TE Hamstring Questionable

Detroit Lions vs. Arizona Cardinals starting lineup

Detroit Lions

QB - Jared Goff | RB - Craig Reynolds | WR - Kalif Raymond, Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds | TE - Shane Zylstra | OL - Taylor Decker, Jonah Jackson, Evan Brown, Halapoulivaati Vaitai, Penei Sewell

DL - Michael Brockers, Alim McNeill, Nick Williams | LB - Jessie Lemonier, Alex Anzalone, Jalen Reeves-Maybin, Charles Harris | CB - Amani Oruwariye, Ifeatu Melifonwu | S - Tracy Walker III, Will Harris | K - Riley Patterson | P - Jack Fox

Arizona Cardinals

QB - Kyler Murray | RB - James Conner | WR - Rondale Moore, Christian Kirk, A.J. Green | TE - Zach Ertz | OL - D.J. Humphries, Justin Pugh, Max Garcia, Josh Jones, Kelvin Beachum

DL - Zach Allen, Corey Peters, Jordan Phillips | LB - Chandler Jones, Isaiah Simmons, Jordan Hicks, Markus Golden | CB - Byron Murphy, Marco Wilson | S - Jalen Thompson, Budda Baker | K - Matt Prater | P - Andy Lee

