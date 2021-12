Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers injury report and starting lineup - NFL Week 16 

Here's the injury report and starting lineup for the Panthers and Buccaneers:

Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers injury report

Carolina Panthers injury report

Player Position Injury Game Status DJ Moore WR Hamstring Questionable Cameron Erving T Calf Questionable Phil Hoskins DT Back Questionable

Tampa Bay Buccaneers injury report

Player Position Injury Game Status Mike Evans WR Hamstring Out Jason Pierre-Paul OLB Shoulder Out Antonie Winfield Jr. S Foot Out Jamaal Dean CB Illness Questionable Richard Sherman CB Achilles Questionable

Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers starting lineup

Carolina Panthers

QB - Cam Newton | RB - Chuba Hubbard | WR - D.J. Moore, Robby Anderson, Brandon Zylstra | TE - Ian Thomas | OL - Cameron Erving, Michael Jordan, Sam Tecklenburg, John Miller, Taylor Moton

DL - Brian Burns, Derrick Brown, DaQuan Jones, Morgan Fox | LB - Shaq Thompson, Jermaine Carter Jr., Haason Reddick | CB - Stephon Gilmore, CJ Henderson | S - Jeremy Chinn, Juston Burris | K - Lirim Hajrullahu | P - Lachlan Edwards

Tampa Bay Buccaneers

QB - Tom Brady | RB - Leonard Fournette | WR - Antonio Brown, Scotty Miller, Tyler Johnson | TE - Rob Gronkowski | OL - Donovan Smith, Ali Marpet, Ryan Jensen, Alex Cappa, Tristan Wirfs

Also Read Article Continues below

DL - Ndamukong Suh, Vita Vea, William Gholston | LB - Joe Tryon-Shoyinka, Devin White, K.J. Britt, Shaquil Barrett | CB - Sean Murphy-Buntings, Richard Sherman | S - Andrew Adams, Jordan Whitehead | K - Ryan Succop | P - Bradley Pinion

Edited by Jay Lokegaonkar