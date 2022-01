New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars injury report and starting lineup - NFL Week 17

Here's the injury report and starting lineup for the New England Patriots and Jacksonville Jaguars:

New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars injury report

New England Patriots injury report

Player Position Injury Game Status Nelson Agholor WR Concussion Out Christian Barmore DT Knee Questionable Nick Folk K Left Knee Questionable Damien Harris RB Hamstring Questionable Dont'a Hightower LB Knee Questionable J.C. Jackson CB Elbow Questionable Jakobi Meyers WR Thigh Questionable Adrian Phillips DB Illness/Knee Questionable Kyle Dugger DB Hamstring Questionable

Jacksonville Jaguars injury report

Player Position Injury Game Status James O'Shaughnessy TE Hip Out Dakota Allen LB Shoulder Questionable

New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars starting lineup

New England Patriots

QB - Mac Jones | RB - Damien Harris | WR - Gunner Olszewski, Jakobi Meyers, Kendrick Bourne | TE - Hunter Henry | OL - Isaiah Wynn, Trent Brown, David Andrews, Shaq Mason, Ted Karras

DL - Deatrich Wise, Lawrence Guy, Davon Godchaux, Lawrence Guy | LB - Matt Judon, Dont'a Hightower, Kyle Van Noy | CB - J.C. Jackson, Jalen Mills | S - Kyle Dugger, Devin McCourty | K - Nick Folk | P - Jake Bailey

Jacksonville Jaguars

QB - Trevor Lawrence | RB - Dare Ogunbowale | WR - Laviska Shenault Jr., Marvin Jones Jr., Laquon Treadwell | TE - Chris Manhertz | OL - Walker Little, Andrew Norwell, Tyler Shatley, KC McDermott, Jawaan Taylor

DL - Malcom Brown, DaVon Hamilton, Roy Robertson-Harris | LB - Josh Allen, Damien Wilson, Myles Jack, Jihad Ward | CB - Tyson Campbell, Tre Herndon | S - Daniel Thomas, Andre Cisco | K - Matthew Wright | P - Logan Cooke

