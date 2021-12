Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos injury report and starting lineup - NFL Week 16 

Here's the injury report and starting lineup for the Raiders and Broncos:

Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos injury report

Las Vegas Raiders injury report

Player Position Injury Game Status Jonathan Abram S Shoulder Out Darren Waller TE Knee/Back Doubtful Will Compton LB Not Injury-Related Questionable Jonathan Hankins DT Back Questionable Denzel Perryman LB Ankle Questionable

Denver Broncos injury report

Player Position Injury Game Status Teddy Bridgewater QB Concussion Out Kenny Young ILB Concussion Out Kareem Jackson S Back Questionable Dre'Mont Jones DE Foot Questionable Shamar Stephen DL Knee Questionable Shelby Harris DE Ankle Questionable Mike Purcell DL Thumb Questionable Baron Browning ILB Illness Questionable

Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos starting lineup

Las Vegas Raiders

QB - Derek Carr | RB - Josh Jacobs | WR - Zay Jones, Bryan Edwards, Hunter Renfrow | TE - Foster Moreau | OL - Kolton Miller, John Simpson, Andre James, Alex Leatherwood, Brandon Parker

DE - Yannick Ngakoue, Johnathan Hankins, Quinton Jefferson, Maxx Crosby | LB - K.J. Wright, Will Compton, Cory Littleton | CB - Nate Hobbs, Casey Hayward Jr. | S - Tyree Gillespie, Tre'von Moehrig | K - Daniel Carlson | P - AJ Cole

Denver Broncos

QB - Drew Lock | RB - Melvin Gordon III | WR - Courtland Sutton, Jerry Jeudy, Tim Patrick | TE - Noah Fant | OL - Garrett Bolles, Dalton Risner, Austin Schlottmann, Quinn Meinerz, Bobbie Massie

DL - Dre'Mont Jones, Mike Purcell, Shelby Harris | LB - Bradley Chubb, Baron Browning, Micah Kiser, Stephen Weatherley | CB - Ronald Darby, Patrick Surtain II | S - Kareem Jackson, Justin Simmons | K - Brandon McManus | P - Sam Martin

Edited by Jay Lokegaonkar