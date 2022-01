New Orleans Saints vs. Carolina Panthers injury report and starting lineup - NFL Week 17

Here's the injury report and starting lineup for the New Orleans Saints and Carolina Panthers:

New Orleans Saints vs. Carolina Panthers injury report

New Orleans Saints injury report

Player Position Injury Game Status Tre'Quan Smith WR Chest Out Terron Armstead T Knee Questionable Mark Ingram II RB Knee Questionable Bradley Roby CB Shoulder Questionable Carl Granderson DE Not Injury-Related Questionable Lil'Jordan Humphrey WR Illness Questionable Ty Montgomery WR Back Questionable

Carolina Panthers injury report

Player Position Injury Game Status Stephon Gilmore CB Groin Out Cameron Erving T Calf Doubtful Sean Chandler S Groin Doubtful Juston Burris S Groin Questionable Jermaine Carter Jr. LB Groin Questionable C.J. Henderson CB Shoulder/Knee Questionable

New Orleans Saints vs. Carolina Panthers starting lineup

New Orleans Saints

B - Taysom Hill | RB - Alvin Kamara | WR - Kawaan Baker, Marquez Callaway, Deonte Harris | TE - Adam Trautman | OL - Terron Armstead, Calvin Throckmorton, Erik McCoy, Cesar Ruiz, James Hurst

DL - Marcus Davenport, Shy Tuttle, David Onyemata, Cameron Jordan | LB - Zach Baun, Kwon Alexander, Demario Davis | CB - Paulson Adebo, Marshon Lattimore | S - Malcolm Jenkins, Marcus Williams | K - Brett Maher | P - Blake Gillikin

Carolina Panthers

QB - Sam Darnold | RB - Chuba Hubbard | WR - D.J. Moore, Robby Anderson, Brandon Zylstra | TE - Ian Thomas | OL - Dennis Daley, Michael Jordan, Pat Elflein, John Miller, Taylor Moton

DL - Brian Burns, Derrick Brown, DaQuan Jones, Morgan Fox | LB - Shaq Thompson, Jermaine Carter Jr., Frankie Luvu | CB - Rashaan Melvin, CJ Henderson | S - Jeremy Chinn, Juston Burris | K - Lirim Hajrullahu | P - Lachlan Edwards

