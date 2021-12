Pittsburgh Steelers vs. Tennessee Titans injury report and starting lineup - NFL Week 15

Check out the injury report and starting lineup for the Steelers and Titans:

Pittsburgh Steelers vs. Tennessee Titans injury report

Pittsburgh Steelers

Player Position Injury Game Status Buddy Johnson LB Foot Out Joe Haden CB Foot Questionable Kevin Rader TE Hip Questionable Isaiah Buggs DE Ankle Questionable

Tennessee Titans

Player Position Injury Game Status Troy Carter FB Ankle Out Jackrabbit Jenkins CB Ankle Out David Long, Jr. LB Hamstring Out Larrell Murchinson DL Knee Out Roger Saffold III G Shoulder Out Teair Tart DT Ankle Out Aaron Brewer G/C Toe Questionable

Pittsburgh Steelers vs. Tennessee Titans starting lineup

Pittsburgh Steelers

QB - Ben Roethlisberger | RB - Najee Harris | WR - Chase Claypool, Dionate Johnson, Ray-Ray McCloud | | TE - Pat Freiermuth | OL - Dan Moore Jr., Joe Haeg, Kendrick Green, Trai Turner, Chukwuma Okorafor

DL - Cameron Heyward, Henry Mondeaux, Chris Wormley | LB - T. J. Watt, Devin Bush, Joe Schobert, Alex Highsmith | CB - Joe Haden, Cameron Sutton | S - Terrell Edmunds, Minkah Fitzpatrick | K - Chris Boswell | P - Pressley Harvin III

Tennessee Titans

QB - Ryan Tannehill | RB - D'Onta Foreman | WR - Julio Jones, Chester Rogers, Nick Westbrook-Ikhine | TE - Geoff Swaim | OL - Taylor Lewan, Aaron Brewer, Ben Jones, Nate Davis, David Quessenberry

DL - Jeffery Simmons, Naquan Jones, Denico Autry | LB - Harold Landry III, Jayon Brown, Zach Cunningham, Bud Dupree | CB - Buster Skrine, Kristian Fulton | S - Amani Hooker, Kevin Byard | K - Randy Bullock | P - Brett Kern

