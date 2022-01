Tennessee Titans vs. Miami Dolphins injury report and starting lineup - NFL Week 17

Here's the injury report and starting lineup for the Tennessee Titans and Miami Dolphins:

Tennessee Titans vs. Miami Dolphins injury report

Tennessee Titans injury report

Player Position Injury Game Status Larrell Munchinson DL Knee Questionable Derick Robertson OLB Illness Questionable

Miami Dolphins injury report

Player Position Injury Game Status Adam Butler DL Illness Questionable Brandon Jones S Illness Questionable

Tennessee Titans vs. Miami Dolphins starting lineup

Tennessee Titans

QB - Ryan Tannehill | RB - D'Onta Foreman | WR - A.J. Brown, Dez Fitzpatrick, Nick Westbrook-Ikhine | TE - Geoff Swaim | OL - Taylor Lewan, Rodger Saffold III, Ben Jones, Nate Davis, David Quessenberry

DL - Jeffery Simmons, Teair Tart, Denico Autry | LB - Harold Landry III, David Long Jr., Zach Cunningham, Bud Dupree | CB - Janoris Jenkins, Kristian Fulton | S - Amani Hooker, Kevin Byard | K - Randy Bullock | P - Brett Kern

Miami Dolphins

QB - Tua Tagovaiola | RB - Duke Johnson | WR - Jaylen Waddle, DeVante Parker, Albert Wilson | TE - Mike Gesicki | OL - Liam Eichenberg, Austin Jackson, Michael Deiter, Robert Hunt, Jesse Davis

DL - Emmanuel Ogbah, Raekwon Davis, Christian Wilkins | LB - Andrew Van Ginkel, Elandon Roberts, Jerome Baker, Jaelan Phillips | CB - Xavien Howard, Byron Jones | S - Jevon Holland, Eric Rowe | K - Jason Sanders | P - Michael Palardy

