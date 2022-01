Chicago Bears vs. New York Giants injury report and starting lineup - NFL Week 17

Here's the injury report and starting lineup for the Chicago Bears and New York Giants:

Chicago Bears vs. New York Giants injury report

Chicago Bears injury report

Player Position Injury Game Status J.P. Holtz TE Personal Doubtful Duke Shelley DB Heel Questionable Justin Fields QB Ankle Questionable Jason Peters OL Ankle Questionable Eddie Goldman DE Finger Questionable Akiem Hicks DL COVID Ramp Up Questionable

New York Giants injury report

Player Position Injury Game Status Kadarius Toney WR Shoulder Out Collin Johnson WR Hamstring Out John Ross WR Knee/COVID Ramp Up Out Austin Johnson DL Foot Questionable Adoree' Jackson CB Quad/COVID Ramp Up Questionable Nate Solder C COVID Ramp Up Questionable Chris Myarick TE Hip Questionable

Chicago Bears vs. New York Giants starting lineup

Chicago Bears

QB - Justin Fields | RB - David Montgomery | WR - Allen Robinson II, Darnell Mooney, Marquise Goodwin | TE - Cole Kmet | OL - Teven Jenkins, Cody Whitehair, Sam Mustipher, James Daniels, Germain Ifedi

DL - Akiem Hicks, Eddie Goldman, Bilal Nichols | LB - Bruce Irvin, Roquon Smith, Alec Ogletree, Robert Quinn | CB - Jaylon Johnson, Duke Shelley | S - Tashaun Gipson Sr., Eddie Jackson | K - Cairo Santos | P - Pat O'Donnell

New York Giants

QB - Jake Fromm | RB - Saquon Barkley | WR - Kenny Golladay, Alex Bachman, Pharoh Cooper | TE - Evan Engram | OL - Ben Bredeson, Will Hernandez, Nate Solder, Matt Skura, Andrew Thomas

DL - David Moa, Austin Johnson, Leonard Williams | LB - Lorenzo Carter, Tae Crowder, Reggie Ragland, Azeez Ojulari | DB - James Bradberry, Aaron Robinson | S - Xavier McKinney, Logan Ryan | K - Graham Gano | P - Riley Dixon

