Chicago Bears vs. Minnesota Vikings injury report and starting lineup - NFL Week 15 Monday Night Football

Here's the injury report and starting lineup for the Bears and Vikings:

Chicago Bears vs. Minnesota Vikings injury report

Chicago Bears injury report

Player Position Injury Game Status Xavier Crawford DB Concussion Out DeAndre Houston-Carson DB Forearm Out Jason Peters OL Ankle Out Marquise Goodwin WR Foot Doubtful Khyiris Tonga DL Shoulder/Illness Doubtful Roquan Smith LB Hamstring Questionable Akiem Hicks DL Ankle Questionable

Minnesota Vikings injury report

Player Position Injury Game Status Adam Thielen WR Ankle Questionable Bashaud Breeland CB Not Injury-Related Questionable

Chicago Bears vs. Minnesota Vikings starting lineup

Chicago Bears

QB - Justin Fields | RB - David Montgomery | WR - Jakeem Grant Sr., Darnell Mooney, Damiere Byrd | TE - Cole Kmet | OL - Teven Jenkins, Cody Whitehair, Sam Mustipher, James Daniels, Elijah Wilkinson

DL - Akiem Hicks, Eddie Goldman, Bilal Nichols | LB - Bruce Irvin, Roquon Smith, Alec Ogletree, Robert Quinn | CB - Deon Bush, Kindle Vildor | S - Teez Tabor, Marqui Christian | K - Cairo Santos | P - Pat O'Donnell

Minnesota Vikings

QB - Kirk Cousins | RB - Dalvin Cook | WR - Justin Jefferson, Dan Chisena, K.J. Osborn | TE - Tyler Conklin | OL - Christian Darrisaw, Ezra Cleveland, Mason Cole, Garrett Bradbury, Brian O'Neill

DL - DJ Wonnum, Micheal Pierce, Dalvin Tomlinson, Patrick Jones II | LB - Nick Vigil, Eric Kendricks, Anthony Barr | CB - Patrick Peterson, Cameron Dantzler | S - Harrison Smith, Xavier Woods | K - Greg Joseph | P - Jordan Berry

