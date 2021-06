European League of Football 2021 Schedule, Teams, Roster & Tickets

The European League of Football's 2021 season kicked off on June 19th.

The European League of Football is unique because it follows NFL rules, as opposed to most of the other European football leagues, which follow the NCAA rules to reflect their amateur status.

After the 2021 season, the European League of Football will expand by adding more teams. The goal of the European League of Football is to have 20 teams from ten countries.

The future looks bright for the European League of Football. With that being said, let's look at the teams, rosters, schedule and ticket information for the 2021 season.

2021 European League of Football Teams

Panthers Wroclaw

Leipzig Kings

Stuttgart Surge

Berlin Thunder

Frankfurt Galaxy

Hamburg Sea Devils

Cologne Centurions

Barcelona Dragons

2021 European League of Football Rosters

Barcelona Dragons

Quarterbacks

Barbero, Sergio

Edwards, Zach

Running Backs

Castaner, Javier

Herrero, Alejandro

Jimenez, Adrian

Monton, Antonio

Wide Receivers

Anca, Samuel

Bertellin, Remi

Constant, Jean

Flores, Mario

Hervaas, Juan

Iordanov, Ivan

Llinas, Jaume

Torrededia, Jordi

Offensive Lines

Hernandez, Raul

Irigoite, Axel

Lalwani Naren, Ishwar

Lopez Lopez, Alvaro

Moller-Hansen, Nicholas

Ngimbi, Celestine

Nunez, Elvys

Raus, Jan

Rudnicki, Jedrzej

Santana, Irvin

Defensive Lines

Bowen, Sebastian

Fernandez, Alejandro

Guillen, Carlos

Latorre, Vincente

Pinheiro, Arthur

Prati, Giacomo

Rivero, Yago

Linebackers

Albarracin, Victor

Bahillo, Guillermo

Brugnani, Cesare

Debiez, Timon

Gonzalez, Alex

Gutierrez, Ivan

Monfared, Daniel

Posito, Alex

Tavarres, Myke

Tricas, Josep

Defensive Backs

Brugnani, Jordi

Corradini, Jonathan Michael

Costa, Thomas

De Diego, Pablo

Lester, Niko

Martheli, Wesley

Masero, Lucas

Vera, Andy

Special Teams

Manser, Chris

Berlin Thunder

Quarterbacks

Stitt, Calvin

Bailey, Ashley

Running Backs

Crawford, Joc

Schaar, Pascal

Sommerwerk, Jeremy

Landfried, Yannic

Wide Receivers

Dickmeis, Andre

Jones, Seantavius

Zerbe, Bryan

Drossard, Emil

Weiswange, Daniel

Ndongo, Tino

Schumann, Nicolai

Binner, Yannis

Offensive Linemen

El-Zein, Hamsa

Mutsvanemoto, Deon

Lockitch, Matan

Werblow, Jannik

Grabert, Gideon

Camenz, Marcel

Gerlach, Florian

Amorim, Otavio

Acheompong, Lane

Schmid, Conrad

Defensive Linemen

Boadu, Aaron

Hill, Kolin

Paris, Falco

Sacramento, Junio Pollys

Ouattara, Cedric

Wiek, Gabriel

Rudloff, Nick

Behm, Marcel

Labus, Pascal

Baehr, Max

Odeleye, Adedayo

Linebackers

Assis, Benedikt

Achaintre, Louis

Steffen, Marcel

Nasri, Wael

Defensive Backs

White, Jamaal

Gehrt, Arne

Seifert, Paul

Mayerhoff, Simon

Atzerodt, Muller Luis

Thiele, Mortiz

Rieger, Louis

Leeser, Leo

Ruffin, Phillip

Henning, Najim

Eid, Jason

De Falcis, Maxime

Karim Rushdy Stadahl, Alexander

Pekkarinen, Iiro

Pfeffer, Dominique

Fischer, Paul

Special Teams

Hummel, Kevin

Schenderlein, Jonas

Cologne Centurions

European League of Football Cologne Centurions

Quarterbacks

Weinreich, Jan

Nowak, Jannik

Farley, Daniel

Running Backs

Ezeala, Christopher

Frisch, Andre

London, Madre

Ngovo, Glody

Berres, Rene

Wide Receivers

Aarass, Noah

Akhlaghi, Ramin

Eichhorn, Florian

Loercks, Jannik

Ofosuhene, Michael

Pounds, Quinten

Rodiger, Valentin

Schiffer, Kai

Schlesinger, Justin

Schnippe, Moritz

Offensive Linemen

Aybek, Firat

Becker, Malik

Dalbeck, Jan-Niclas

Darley, Hannes

Kallwitz, Florian

Kratz, Fabian

Maier, Tom

Weinreich, Frederick

Wiens, Nick

Defensive Linemen

Cerimagic, Benjo

De Souza, Briele Junior

Mohamed, Ramy

Naus, Arkady

Peters, Matz

Sellug, Roman

Volker, Julian

Linebackers

Amadu, Sydney

Banjaqui, Matthias

Bongaerts, Kasper

Coq Huelva, Alberto

Kensy, Marius

Liesen, Niklas

Oebels, Maximilian

Weitz, Lennart

Defensive Backs

Durojaiye, Femi

Grooten, Richard

HanBen, Rene

Jacobs, Dartez

Janssen, Till

Laas, Dennis

Liesen, Niklas

Seibel, Jannik

Steffen, Paul

Yagmur, Tufan

Special Teams

Schuhmacher, Daniel

Frankfurt Galaxy

Quarterbacks

Johannknecht, Moritz

Sullivan, Jakeb

Running backs

Adams, Gennadiy

Ameln, Gerald

Rodney, Gerald

Rodney, Justin

Schmidt, Max

Wide Receivers

Mahoungou, Anthony

Rutsch, Marvin

Siemssen, Max

Schon, Nico

Strahmann, Nico

Bomba, Noah

Schwarz, Hendrik

Sack, Luca

Sow, Cheikhou

Hachenberg, Markus

Regler, Lorenz

Offensive Linemen

Abt, Pascal

Hampel, Lars

Hebel, Lucas

Schmidt, Maritz

Atunlese, Frank

Vidovic, Marko

Hoffmeyer, Jan-Hendrik

Fischer, Sven

Christensen, Joachim

Hampel, Nils

Kiehl Yannic

Defensive Linemen

Minton, Darnell

Valasti, Ville

Werle, Nicolas

Bachmann, Joachim

Hor, Marc Anthony

Udegbe, Cedric

Konya, Mete

Drew, Wayne

Maier, Kevin

Linebackers

Silva Gomez, Sebastian

Silva Gomez, Jhonattan

Gauthier, Sebastian

King, Kadel

Gorelik, Mark

Ogbevoen, Precious

Sauren, Joshua

Hoang, Long

Josiah, Daniel

Krauss, Maximilian

Warkentin, Rudolf

Defensive Backs

Williams, Omari

Poznanski, Joshua

Cooper, Desmond

Maier, Robin

Barnes, Benjamin

Otto, Simon

Olschok, Steffen

De Vane, Myron

Special Teams

Ebsen, Max

Hamburg Sea Devils

Quarterbacks

Ceesay, Salieu

Clark, Jadrian

Running Backs

Johnson, Xavier

Homadi, Simon

Gisli Hummel, Johann

Ampaw, Julian

Kolb, Tobias

Wide Receivers

Mau, Benjamin

Madin Cerezo, Jean-Claude

Albrecht, Tim

Grone, Dominic

Volling, Julian

Kusterer, Leon

Amankwah, Marvin

Amroun, Nassim

Arboleda Sanchez, Diego Antonio

Ofori, Kwame

Nill, Tobias

Rehder, Lukas

Offensive Linemen

De Guzman, Gian

Mac Spiegel, Ron

Ebanks, Keanu

Knuth, Henning

Wiem, Niklas

Kenzler, Dennis

Peters, Friedemann

Winter, Timo

Fensch, Robin

Werner Maragos, Ilias

Defensive Linemen

Filipovic, Filip-Liberio

Guzel, Okan

Weinstock, David

Rieckenberg, Andre

De Souza, Eric

Babic, Alexander Babic

Grube, Berend

Evans, Yeboah

Ulrich Tchouadje, Brice

Awuah, Hiswill

Imasuen, Nelson

Linebackers

Spiegel, Matthias

Tykfer, Jonas

Boock, Miguel Alessandro

Sarfo, Jeremy

Varol, Paco

Kaya, Sedwon

Mati, Ambroise

Lessow, Thiago

Laporte, Daniel

Bombek, Jan-Phillip

Edebali, Kasim

Defensive Backs

Wilson-Oberko, Vincent

Astahin, Aleksandr

Rogers, Justin

Franklin Jr., Marloshawn

Muller, Louis

Maruschke, Barry

Yaw Aboagye-Duah, Dominic

Terekuu, Eldert

Komlan Soussoukpo, Kenneth

Special Teams

Friis Andersen, Phillip

Leipzig Kings

Quarterbacks

Birdsong, Michael

Van Duijn, Tom

Running Backs

Aguemon, Jason

Sobowale, Raymond

Herzel, Moritz

Kulok, Tony

Schneider, Luc

Wide Receivers

Knuettel, Timothy

Jalloh, Alpha

Dable, Anthony

Awini, Jaleel

Riedel, Markus

Fischer, Antonio

Lang, Jeremy

Lang, Joshua

Omi, Yoshihito

Baeumer, Nils

Offensive Linemen

Baafi, Shalom

Barthel, Florian

Hagerup, Jona

Bruder, Max

Brutsch, Tilman

Hinrichs, Sven

Molber, Per Kristian

Schob, Christoph

Weiderspahn, Viktor

Defensive Linemen

Mingerzahn, Philipp

Leota, Lance

Dennerlein, Dustin

Zetterberg, Aslan

Hans, Christopher

Buffet, Vincent

Linebackers

Rohnebaek, Olav

Fitz, Maximilian

Lampe, Luca

Parnow, Mirko

Schlack, Chris

Topolewski, Pascal

Strauss, Martin

Defensive Backs

Henrique, Roedion

Tchiyoko, Benhwoll

Wang, Shida

Braun, Simon

Docal, Daniel

Kiriakos, Anatassiadis

Borger, Florian

Meissner, Paul

Special Teams

Templar, Jacob

Ulbrich, Marcel

Panthers Wroclaw

Quarterbacks

O'Connor, Lukas

Running Backs

Kwiatkowski, Damian

Pasqualini, Phileas

Herndon, Mark

Kotlarz, Kamil

Barul, Pawel

Starczewski, Konrad

Wide Receivers

Wasiel, Jakub

Fiedziuk, Kacper

Dziedzic, Bartosz

Zieba, Wiktor

Mazan, Jakub

Goszczynski, Michal

Banat, Przemyslaw

Wypych, Oskar

Mackow, Milosz

Bogdanski, Kacper

Maslanka, Igor

Offensive Linemen

Rogaczewski, Rafal

Piatek, Kamil

Korzynski, Kajetan

Stajer, Marek

Kur, Kamil

Krawiec, Damian

Silva, Murilo

Gonzalez, Eduardo

Defensive Linemen

Adamczyk, Szymon

Pawlak, Kacper

Wszol, Jacek

Brudny, Adrian

Brauns, Karlis

Grzebieniak, Szymon

Ostrowski, Piotr

Gembara, Lukasz

Dymek, Mateusz

Rosolek, Robert

Linebackers

Llyod, William

Ruta, Kamil

Ogrodowczyk, Hubert

Lewszyk, Przemyslaw

Lewszyk, Jaroslaw

Chmiel, Jan

Kiszka, Tomasz

Idziak, Antoni

Oldak, Kacper

Defensive Backs

Robinson, Darius

Jarmolkowicz, Szymon

Zec, Groan

Witalis, Tobiasz

Piatkowski, Daniel

Rokicinski, Kacper

Osumek, Marcin

Halicki, Jakub

Piotrowski, Grzegorz

Romanowski, Szymon

Special Teams

Panczyszyn, Dawid

Stuttgart Surge

Quarterback

Wright, Jacob

Winterlik, Michael

Running Back

Tapscott, Joshua

Edel, Tom

Kamara, Collins

Pein, Ruben

Breitenbach, Florian

Yankson, Bryan

Kiraz, Serdar

Shannon, Samuel

Wide Receivers

Eitel, Alexander

Latour, Frederic

Geyer, Louis

Floser, Pascal

Steigerwald, Paul

Weigel, Fabian

Weichs, Moritz von

Seibert, Finn

Weiblen, Peter

Rofalski, Domenik

Klima, Lucas

Faschian, Luca

Meza, David

Pludra, Marvin

Offensive Linemen

Walther, Jens

Habich, Leon

Rober, Marvin

Kuhn, Jason

Kempchen, Maximilian

Steiger, Jan

Jackson, Jai

Kuppinger, Marc

Schuster, Nicko

Defensive Linemen

Pisaric, Darko

Ziebert, Paul

Burkhardt, Tobias

Haufe, Felix

Bernthaler, Justin

Ungericht, Philipp

Furst, Marcel

Vardar, Sercan

Linebackers

Warren, Dale

Washington, Danny

Mbala, Japhet

Hamulic, Nijaz

Stickel, Tom

Morris, Anthony

Gratza, Dennis

Rave, Lasse

Epple, Leon

Gehr, Hannes

Lassing, Constantin

Defensive Backs

Jakob, Julian

Dabo, Marcel

Siebert, Thiago

Chudoba, Oliver

Wenzelburger, Nick

Ludwig-Mayorga, Julian

Siebert, Luca

Wenzler, Ben

Bannasch, Kevin

Becker, Till

Ferrier, Victor

Special Teams

Hauser, Jens

Muller, Stefan

2021 European League of Football Schedule

European League of Football Week 1 schedule

Saturday, June 19th, Panthers Wroclaw vs. Cologne Centurions, 18:00 CET, 6:00 PM EST

Saturday, June 19th, Barcelona Dragons vs. Stuttgart Surge, 19:00 CET, 7:00 PM EST

Sunday, June 20th, Hamburg Sea Devils vs. Frankfurt Galaxy, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, June 20th, Berlin Thunder vs. Leipzig Kings, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 2 schedule

Saturday, June 26th, Panthers Wroclaw vs. Leipzig Kings, 18:00 CET, 6:00 PM EST

Sunday, June 27th, Cologne Centurions vs. Barcelona Dragons, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, June 27th, Stuttgart Surge vs. Frankfurt Galaxy, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 3 schedule

Saturday, July 3rd, Barcelona Dragons vs. Hamburg Sea Devils, 19:00 CET, 7:00 PM EST

Sunday, July 4th, Frankfurt Galaxy vs. Panthers Wroclaw, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, July 4th, Leipzig Kings vs. Cologne Centurions, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, July 4th, Berlin Thunder vs. Stuttgart Surge, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 4 schedule

Saturday, July 10th, Cologne Centurions vs. Frankfurt Galaxy, 18:00 CET, 6:00 PM EST

Sunday, July 11th, Stuttgart Surge vs. Leipzig Kings, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, July 11th, Hamburg Sea Devils vs. Berlin Thunder, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 5 schedule

Saturday, June 17th, Frankfurt Galaxy vs. Barcelona Dragons, 18:00 CET, 6:00 PM EST

Sunday, July 18th, Berlin Thunder vs. Panthers Wroclaw, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, July 18th, Leipzig Kings vs. Hamburg Sea Devils, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 6 schedule

Saturday, July 24th, Panthers Wroclaw vs. Hamburg Sea Devils, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Saturday, July 24th, Barcelona Dragons vs. Berlin Thunder, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, July 25th, Stuttgart Surge vs. Cologne Centurions, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 7 schedule

Saturday, July 31st, Cologne Centurions vs. Panthers Wroclaw, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Saturday, July 31st, Hamburg Sea Devils vs. Barcelona Dragons, 18:00 CET, 6:00 PM EST

Sunday, August 1st, Frankfurt Galaxy vs. Stuttgart Surge, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, August 1st, Leipzig Kings vs. Berlin Thunder, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 8 schedule

Saturday, August 7th, Barcelona Dragons vs. Cologne Centurions, 19:00 CET, 7:00 PM EST

Sunday, August 8th, Frankfurt Galaxy vs. Hamburg Sea Devils, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, August 8th, Leipzig Kings vs. Stuttgart Surge, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 9 schedule

Saturday, August 14th, Panthers Wroclaw vs. Frankfurt Galaxy, 18:00 CET, 6:00 PM EST

Sunday, August 15th, Stuttgart Surge vs. Barcelona Dragons, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, August 15th, Berlin Thunder vs. Hamburg Sea Devils, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 10 schedule

Saturday, August 21st, Cologne Centurions vs. Leipzig Kings, 18:00 CET, 6:00 PM EST

Sunday, August 22nd, Hamburg Sea Devils vs. Panthers Wroclaw, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Sunday, August 22nd, Berlin Thunder vs. Barcelona Dragons, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 11 schedule

Saturday, August 28th, Cologne Centurions vs. Stuttgart Surge, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Saturday, August 28th, Barcelona Dragons vs. Frankfurt, 19:00 CET, 7:00 PM EST

Saturday, August 28th, Panthers Wroclaw vs. Berlin Thunder, 20:00 CET, 8:00 PM EST

Sunday, August 29th, Hamburg Sea Devils vs. Leipzig Kings, 15:00 CET, 3:00 PM EST

European League of Football Week 12 schedule

Saturday, September 5th, Frankfurt Galaxy vs. Cologne Centurions, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Saturday, September 5th, Stuttgart Surge vs. Berlin Thunder, 15:00 CET, 3:00 PM EST

Saturday, September 5th, Leipzig Kings vs. Panthers Wroclaw, 15:00 CET, 3:00 PM EST

2021 European League of Football Ticket information

Fans can purchase tickets to European League of Football games on the league's official website. They can also visit Ticket Master to grab tickets for the 2021 European League of Football.

